Новини
Свят »
Люксембург »
Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

3 Октомври, 2025 08:08 1 579 10

  • люксембург-
  • херцог на люксембург-
  • абдикира

Престолът преминава към наследника Гийом и бележи смяна на поколенията

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великият херцог на Люксембург Анри днес ще абдикира от трона след 25 години като държавен глава, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Негов наследник ще бъде най-големият му син, престолонаследникът Гийом, с което монархията в сърцето на Европа преминава към ново поколение.

През годините Анри изпълняваше предимно церемониална роля заедно със съпругата си, великата херцогиня Мария Тереза, родена в Куба.

Докато монархът олицетворяваше традицията и единството на страната, правителството ръководеше Люксембург през трудни периоди, включително финансовата криза от 2008 г. – най-големият икономически шок за страната от 70-те години насам.


Люксембург
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    10 1 Отговор
    Аз ще абдикирам в полза на Шиши.

    Коментиран от #2, #3

    08:09 03.10.2025

  • 2 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    Какво ме интересува че великият херцог на Люксембург абдикирал преди 25 години....

    08:12 03.10.2025

  • 3 Сивата котка

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    А той ще абдикира в полза на бай Страври.

    08:14 03.10.2025

  • 4 Браво

    3 1 Отговор
    Бай Анри, време да си поживееш, отдай се разврат и алкохол. Цигарите са вредни, само това недей, да знаеш!

    08:20 03.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Велик, велик, е колко да е велик!
    Пък и съпругата му е велика.

    08:25 03.10.2025

  • 6 ЛИЛИПУТИ ДЪРЖАВИ КАТО ТАЯ...МОНАКО

    2 5 Отговор
    Андора ...и ТН. Трябва да се затриятЗживеят на гърба на БАЛКАНИТЕ....

    Коментиран от #7

    08:27 03.10.2025

  • 7 ДА САМО НА ШИШКО ОХРАНАТА

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЛИЛИПУТИ ДЪРЖАВИ КАТО ТАЯ...МОНАКО":

    ЕДОСТАТЪЧНА ДА ГИ ПТЕВЗЕМЕ ЗА ДВА ЧАСА

    08:28 03.10.2025

  • 8 1488

    11 2 Отговор
    да де ама като херцог или политик абдикират отиват да се харчат крадените милиони
    а като обикновен човек напусне работа остава на улицата

    08:30 03.10.2025

  • 9 Грую

    6 1 Отговор
    Богоизбрани титли е време да сляат на земята. Всички сме еднакви от раждането си до смърта и след нея.

    08:36 03.10.2025

  • 10 койдазнай

    0 1 Отговор
    Тоз е най-честия посетител при Епщайн! Ходил е по-често и от оня английски "прънц"

    09:01 03.10.2025