Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Великият херцог на Люксембург Анри днес ще абдикира от трона след 25 години като държавен глава, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Негов наследник ще бъде най-големият му син, престолонаследникът Гийом, с което монархията в сърцето на Европа преминава към ново поколение.

През годините Анри изпълняваше предимно церемониална роля заедно със съпругата си, великата херцогиня Мария Тереза, родена в Куба.

Докато монархът олицетворяваше традицията и единството на страната, правителството ръководеше Люксембург през трудни периоди, включително финансовата криза от 2008 г. – най-големият икономически шок за страната от 70-те години насам.