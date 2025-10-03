Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Великият херцог на Люксембург Анри днес ще абдикира от трона след 25 години като държавен глава, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.
Негов наследник ще бъде най-големият му син, престолонаследникът Гийом, с което монархията в сърцето на Европа преминава към ново поколение.
През годините Анри изпълняваше предимно церемониална роля заедно със съпругата си, великата херцогиня Мария Тереза, родена в Куба.
Докато монархът олицетворяваше традицията и единството на страната, правителството ръководеше Люксембург през трудни периоди, включително финансовата криза от 2008 г. – най-големият икономически шок за страната от 70-те години насам.
1 Бойко Разбойко
Коментиран от #2, #3
08:09 03.10.2025
2 Европеец
До коментар #1 от "Бойко Разбойко":Какво ме интересува че великият херцог на Люксембург абдикирал преди 25 години....
08:12 03.10.2025
3 Сивата котка
До коментар #1 от "Бойко Разбойко":А той ще абдикира в полза на бай Страври.
08:14 03.10.2025
4 Браво
08:20 03.10.2025
5 Я пък тоя
Пък и съпругата му е велика.
08:25 03.10.2025
6 ЛИЛИПУТИ ДЪРЖАВИ КАТО ТАЯ...МОНАКО
Коментиран от #7
08:27 03.10.2025
7 ДА САМО НА ШИШКО ОХРАНАТА
До коментар #6 от "ЛИЛИПУТИ ДЪРЖАВИ КАТО ТАЯ...МОНАКО":ЕДОСТАТЪЧНА ДА ГИ ПТЕВЗЕМЕ ЗА ДВА ЧАСА
08:28 03.10.2025
8 1488
а като обикновен човек напусне работа остава на улицата
08:30 03.10.2025
9 Грую
08:36 03.10.2025
10 койдазнай
09:01 03.10.2025