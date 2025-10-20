Външните министри на ЕС се събират в Люксембург за обсъждане на Близкия изток и Украйна

Външните министри на страните от Европейския съюз се събират днес в Люксембург, за да обсъдят актуалната ситуация в Близкия изток и конфликта в Украйна, съобщава ДПА, предава БТА.
В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще запознае колегите си с текущото състояние на бойното поле и най-належащите нужди на Киев.
Консултациите се провеждат само дни след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с бившия американски президент Доналд Тръмп, както и след обявената среща между Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща.
Сред темите на обсъждане ще бъдат предложенията за използване на руски активи за финансиране на репарационни заеми за Украйна, както и 19-ият санкционен пакет срещу Русия, включващ забрана на вноса на втечнен природен газ.
Днешната среща е първата на външните министри на ЕС след влизането в сила на примирието в ивицата Газа.
Очаква се също така министрите да разгледат отношенията на ЕС с Индийско-тихоокеанския регион и да обсъдят събитията в Судан, Молдова и Грузия.
