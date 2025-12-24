Новини
В Германия: когато пациентът е без здравна осигуровка

В Германия: когато пациентът е без здравна осигуровка

24 Декември, 2025 18:16 1 810 19

Смята се, че стотици хиляди хора в Германия са без здравна осигуровка - по различни причини. Но и те могат да получат помощ в определени клиники.

В Германия: когато пациентът е без здравна осигуровка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Преди три години Никол Блаум получила инсулт, а след това не е стъпвала на лекар. Не взима дори и жизненоважните медикаменти за разреждане на кръвта. Не жената просто не ѝ достигат парите - включително за здравната застраховка и лекарствата, разказва обществената медия ZDF .

Тя обаче е добре дошла в клиниката „Кая" (Caya - от англ. "Come as you are"), научаваме от публикацията. Юлия Иселщайн е една от 25-та медици, които работят там на доброволни начала. В този ден тя се труди не в собствения си кабинет, а в „Кая" и отделя време за тежкоболната жена. Там Никол Блаум получава същото обслужване, както във всяка нормална клиника.

„Някои хора не смеят да отидат на лекар, защото се опасяват, че ще ги върнат, ако изглеждат по-различно от другите. Ако живеят на улицата, те често не могат да се изкъпят, в този случай и миризмата играе роля", казва пред ZDF Иселщайн.

Засегнатите вероятно са стотици хиляди

„Кая" съществува от три години. Малката клиника е разположена в контейнер в преградията на Кьолн, близо до едно от местата, известно като център за разпространение на дрога. Основател на „Кая" е професор Марк Йоте, който е бил главен лекар в една кьолнска клиника. Той подчертава: „Все пак някой трябва да се грижи за хората без здравна осигуровка ".

По неговите думи, научните данни показват, че продължителността на живота на бездомните е под 50 години. А това просто е неприемливо за Германия .

Същевременно е известно, че броят на хората без медицински застраховки расте, пише германската обществена медия. Съгласно официалните статистически данни, през 2023 година само около 72 000 души в Германия са били без осигуровки, но това вероятно е само върхът на айсберга. Няма да е изненада, ако се окаже, че броят им е значително по-голям, тъй като много хора не фигурират в статистиките. В тази връзка някои експерти говорят за до 800 000 души, или около 1 процент от населението на страната, посочва изданието.

Защо хора остават без здравна застраховка?

В Германия от 2009 година здравната осигуровка е задължителна, припомня ZDF. Но систематичен контрол няма, както посочва пред медията Юрген Вазем, професор по медицински мениджмънт в университета Дуисбург-Есен.

Той изброява причините, които могат да доведат до загубата на застраховката: например прекратяване на семейното осигуряване, следване, започване на самостоятелна предприемаческа дейност или пък натрупване на дължими вноски. Често такива хора са бездомници или избягват контактите с властите.

При спешна необходимост те могат да се обърнат към болница, която е длъжна да обслужи пациентите, в противен случай подлежи на санкции. Често обаче на болниците така и не им се изплащат направените разходи за лечение. Вазем изтъква и още един проблем: този, който е бил извън системата и иска отново да си върне застраховката, трябва да изплати вноските със задна дата. А това естествено отблъсква мнозина.

Мобилен кабинет

„Кая" се финансира само от дарения. Проектът струва 150 000 евро годишно, информира германската обществена медия.

Публикацията представя и най-новата идея на Марк Йоте - малък бус, оборудван съответно, който ще функицонира като мобилен кабинет. Това ще разшири възможностите на пациентите, които не живят в Кьолн и не могат сами да идат в клиниката.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 3 Отговор
    Местя го за исламски германистан...

    18:21 24.12.2025

  • 2 Важното е от каквото те лекуват

    9 0 Отговор
    от такова да умреш ! А нее.. като тука.

    18:23 24.12.2025

  • 3 Евроатлантик

    13 1 Отговор
    Един контейнер в Кьолн и проблемът е решен . Между 72 000 и 800 000 германци без здравни осигуровки са вече обслужени !

    18:23 24.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    В България пет дена в болница и после те изхвърлят защото няма повече пътеки.

    Коментиран от #6

    18:24 24.12.2025

  • 5 И по лошо ще става

    19 6 Отговор
    Защото падна комунизма, защото Горбачов унищожи света. Когато имаше съревнование между двата строя бездомните бяха много по-малко. Всички работеха по 8 часа. Сега само "благородната администрация". Когато разрушат Русия, цял свят ще работи по 14 часа и един два дена почивни за 20 години, след 20 години, постепенно ще се премине на на без почивен ден. Кой колкото издържи, на капитализма не му пука, ама въобще не му пука.

    Коментиран от #7, #8

    18:25 24.12.2025

  • 6 Любопитен

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Те скоро и тебе ще те изхвърлят от заведението, после пак ще търсиш някой будала да го обуеш да те носи. Иначе браво, цял живот така ще изкараш, на гърба на будалите, и навеждайки се по протестите.

    Коментиран от #9

    18:28 24.12.2025

  • 7 Горби не бутна комунизъма

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "И по лошо ще става":

    Комунизъма беше създаден от саш и когато вече не бе нужен те го бутнаха а горби беше просто пионката дето подписа капитулацията на комунизъма

    Коментиран от #16

    18:34 24.12.2025

  • 8 Отт

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "И по лошо ще става":

    Рано си си налял ,и си се олял

    18:34 24.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    Никой не мож да ме бутне защото с Радев

    18:36 24.12.2025

  • 10 Тити

    10 2 Отговор
    С ние като имаме здравна какво получаваме едно нищо доплащане си купуваме си консумативи че и понякога плащаме 100% всичко. Въпреки че бюджета всяка година се увеличава както и здравните вноски с населението намалява болниците са в окаяно състояние и няма адекватно лечение. В Израел здравната вноска е 37 лева обърнато в лева с нивото е недостижимо за нас. Излиза че с по малко пари има здравеопазване а при нас и с пари няма

    Коментиран от #11, #13

    18:41 24.12.2025

  • 11 Евтаназията ти е безплатна

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    Я по Ковидъ колко народ се "облажи".

    18:47 24.12.2025

  • 12 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    ба ма а му „Кая" съществува от три години. Малката клиника е разположена в КОНТЕЙНЕР в преградията на Кьолн, близо до едно от местата, известно като център за разпространение на дрога.

    18:50 24.12.2025

  • 13 Да бе , да !? 😜

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    Намери пример ! Израел ?! На тях янките им плащат и войните и живота . Само и само да живеят в центъра на мюсюлмания и да не дават покой на арабите . Иначе , обясни откъде Израел има пари за първокачествена здравна помощ ! Съгласен си , че тя струва пари , нали ?!

    18:51 24.12.2025

  • 14 404

    3 0 Отговор
    Урсолита е акушерка в клиниката Кая

    18:52 24.12.2025

  • 15 ЧАКАЙ ЧЕ НЕ СХВАНАХ

    5 0 Отговор
    В СОЦИАЛНА ГЕРМАНИЯ ИМА СТО ХИЛЯДИ СМАРАДЛИВИ ПРОСЯЦИ БЕЗ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ
    АМА ИНАЧЕ ША ДАДЕМ МИЛИАРДИ ЗА ЗЛАТНИТЕ КЕНЕФИ НА АВЕРИТЕ НА ЗЕЛЕНЧУКА
    АЙДЕ СЛАВА ДЕБИЛАМ

    19:06 24.12.2025

  • 16 Голям профан си

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Горби не бутна комунизъма":

    Комунизмът беше замислим от юдеи и Ленин взе от лондонсити 50 милиарда, но ти си чул..нещо си

    19:08 24.12.2025

  • 17 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Еврейското зеле може ли да ми обясни не осигурен социално и здравно и застрахован работник ,може ли да По не работа ,освен на черно .явно нещо ме им отърва политиката на германистан ,или те затова нямат инфо или не е коректно да се пише

    19:11 24.12.2025

  • 18 безпартиен

    0 0 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945 г.!

    19:26 24.12.2025

  • 19 безпартиен

    1 0 Отговор
    При нас РЕАЛНО плащат ЗДРАВНИ и ДОО само тези работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!!!Останалите 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и над 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ Ц..г@ни разчитат на тези вноски!!!И как 1.2 милиона работещи и плащащи ще издържат всички описани по-горе???

    19:33 24.12.2025

