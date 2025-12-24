В Германия: когато пациентът е без здравна осигуровка

Преди три години Никол Блаум получила инсулт, а след това не е стъпвала на лекар. Не взима дори и жизненоважните медикаменти за разреждане на кръвта. Не жената просто не ѝ достигат парите - включително за здравната застраховка и лекарствата, разказва обществената медия ZDF .

Тя обаче е добре дошла в клиниката „Кая" (Caya - от англ. "Come as you are"), научаваме от публикацията. Юлия Иселщайн е една от 25-та медици, които работят там на доброволни начала. В този ден тя се труди не в собствения си кабинет, а в „Кая" и отделя време за тежкоболната жена. Там Никол Блаум получава същото обслужване, както във всяка нормална клиника.

„Някои хора не смеят да отидат на лекар, защото се опасяват, че ще ги върнат, ако изглеждат по-различно от другите. Ако живеят на улицата, те често не могат да се изкъпят, в този случай и миризмата играе роля", казва пред ZDF Иселщайн.

Засегнатите вероятно са стотици хиляди

„Кая" съществува от три години. Малката клиника е разположена в контейнер в преградията на Кьолн, близо до едно от местата, известно като център за разпространение на дрога. Основател на „Кая" е професор Марк Йоте, който е бил главен лекар в една кьолнска клиника. Той подчертава: „Все пак някой трябва да се грижи за хората без здравна осигуровка ".

По неговите думи, научните данни показват, че продължителността на живота на бездомните е под 50 години. А това просто е неприемливо за Германия .

Същевременно е известно, че броят на хората без медицински застраховки расте, пише германската обществена медия. Съгласно официалните статистически данни, през 2023 година само около 72 000 души в Германия са били без осигуровки, но това вероятно е само върхът на айсберга. Няма да е изненада, ако се окаже, че броят им е значително по-голям, тъй като много хора не фигурират в статистиките. В тази връзка някои експерти говорят за до 800 000 души, или около 1 процент от населението на страната, посочва изданието.

Защо хора остават без здравна застраховка?

В Германия от 2009 година здравната осигуровка е задължителна, припомня ZDF. Но систематичен контрол няма, както посочва пред медията Юрген Вазем, професор по медицински мениджмънт в университета Дуисбург-Есен.

Той изброява причините, които могат да доведат до загубата на застраховката: например прекратяване на семейното осигуряване, следване, започване на самостоятелна предприемаческа дейност или пък натрупване на дължими вноски. Често такива хора са бездомници или избягват контактите с властите.

При спешна необходимост те могат да се обърнат към болница, която е длъжна да обслужи пациентите, в противен случай подлежи на санкции. Често обаче на болниците така и не им се изплащат направените разходи за лечение. Вазем изтъква и още един проблем: този, който е бил извън системата и иска отново да си върне застраховката, трябва да изплати вноските със задна дата. А това естествено отблъсква мнозина.

Мобилен кабинет

„Кая" се финансира само от дарения. Проектът струва 150 000 евро годишно, информира германската обществена медия.

Публикацията представя и най-новата идея на Марк Йоте - малък бус, оборудван съответно, който ще функицонира като мобилен кабинет. Това ще разшири възможностите на пациентите, които не живят в Кьолн и не могат сами да идат в клиниката.