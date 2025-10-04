Израел праща екип за обсъждане на освобождаването на заложниците, държани в ивицата Газа

Израел ще изпрати преговарящи, за да обсъдят освобождаването на заложници, държани в ивицата Газа, съобщиха от израелското правителство.

Преговарящият екип е получил инструкции от властите да се подготви за изпращане на делегация, която да обсъди подробностите по план за освобождаване на израелски заложници в замяна на освобождаването на редица палестински бойци от затвора.

Мястото на първоначалните преговори по плана на президента на САЩ Доналд Тръмп обаче остава неизвестно.

Преди това израелското политическо ръководство инструктирало израелската армия да преустанови офанзивните операции, насочени към превземане на Газа, съобщи израелското военно радио „Galei Tzahal“

Според станцията, заповедта е издадена след оперативни срещи и контакти с представители на американското правителство, след като радикалното палестинско движение „Хамас“ обяви съгласието си с плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия в ивицата Газа.

Дейността на израелските отбранителни сили в ивицата Газа е „сведена до минимум“ и ограничена до отбранителни действия, твърди „Galei Tzahal“.

Израел е готов незабавно да започне да приема всички заложници, държани в ивицата Газа, съобщиха от офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„След отговора на Хамас, Израел незабавно ще приложи първата фаза от плана на Тръмп за незабавно освобождаване на всички заложници“, се казва в изявлението.

„Ще продължим да работим в пълно сътрудничество с президента и неговата администрация, за да прекратим войната в съответствие с принципите, установени от Израел, които са в съответствие с визията на президента Тръмп“, добави офисът. Това е първият официален отговор на Израел на съобщенията на Хамас и Тръмп за план за прекратяване на боевете в Газа.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в ивицата Газа. Той предвижда налагането на временна външна администрация в палестинския анклав и разполагането на международни стабилизационни сили там. Израел обяви съгласието си с плана.

Няма консенсус в рамките на Хамас относно условията за освобождаване на заложниците, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Според изданието, разногласията в движението продължават относно по-нататъшните действия, въпреки съгласието с основните разпоредби на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел незабавно трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа, за да започнат преговори за прекратяване на огъня, след като движението "Хамас" върна отговор, че е съгласно да преговаря, предаде БТА.

"Въз основа на изявлението на "Хамас", смятам, че те са готови за траен мир", заяви Тръмп.

Снощи палестинската радикална групировка заяви, че е готова да освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент, но заяви, че части от плана му от 20 точки са "неясни" и изрази желание за преговори по някои от тях.

След реакцията на радикалното движение Тръмп изрази увереност, че мирът в Близкия изток е близо.

„Благодаря на всички прекрасни страни, които ни помогнаха. Те бяха невероятно полезни. Всички работиха заедно, за да прекратят тази война и да постигнат мир в Близкия изток, и ние сме близо до постигането на това“, подчерта американският лидер във видео посланието си. Тръмп изрази специално благодарност на Катар, Турция, Саудитска Арабия, Египет и Йордания.

„Това е много важен ден. Ще видим как ще се развият нещата. Трябва да имаме последната дума“, добави той, говорейки за финализирането на споразумението. Тръмп отбеляза, че „очаквам с нетърпение завръщането на заложниците“ от ивицата Газа. „Искам да знаете, че това е специален ден, може би безпрецедентен. В много отношения е безпрецедентен“, каза американският лидер.

"Американското предложение е неясно, двусмислено и затова трябват преговори чрез посредници", заяви високопоставеният член на движението Махмуд Мардауи пред Франс прес.

В отговора си на предложението на Тръмп "Хамас" не споменава нищо по точката за разоръжаването си – искане на Израел и САЩ, което преди това групировката отхвърляше.

В изявлението си палестинското движение отбеляза, че "оценява усилията на арабските, ислямските (страни) и международната (общност), както и усилията на американския президент Доналд Тръмп, който призова за край на войната в ивицата Газа, размяна на затворници и незабавно допускане на хуманитарна помощ".

"Хамас" добави, че е готов да "предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими (технократи), въз основа на палестинския национален консенсус и ползващ се с арабска и ислямска подкрепа".

Пред телевизия "Ал Джазира" обаче Муса Абу Марзук – член на политическото бюро на палестинската групировка, заяви, че се съмнява, че освобождаването на всички живи заложници и връщането на телата на мъртвите може да бъде извършено в рамките на 72 часа, както е заложено в плана на Тръмп.

"Освобождаването на живите заложници и предаването на телата на мъртвите в рамките на 72 часа е неосъществимо в настоящите условия", каза той.

Абу Марзук уточни също, че движението "Хамас" е готово да предаде оръжието си на бъдещите палестински власти, които ще управляват ивицата Газа, но разпоредбите на плана относно разполагането на мироопазващ контингент в анклава "изискват изясняване и по-нататъшно обсъждане".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е останал изненадан от изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че радикалното палестинско движение Хамас е готово за мир и че еврейската държава трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа, съобщи Барак Равид, журналист на американския онлайн портал Axios, позовавайки се на свои източници.

„Както отбеляза израелски служител, Нетаняху беше изненадан от отговора на президента Тръмп“, пише Равид в X. Според неговия източник, Нетаняху смята, че отговорът на Хамас е на практика „отхвърляне на плана на Тръмп“. Журналистът уточни, че израелският премиер е очертал тази позиция в консултации със САЩ, които са се провели преди публикуването на изявлението на Тръмп. Според източника, Нетаняху е подчертал „необходимостта от координиране със САЩ относно отговора“ по време на тези консултации.

Катар заяви, че е започнал да координира действия с посредниците Египет и САЩ за продължаване на преговорите относно плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа.

Министерство на външните работи заяви, че Доха приветства отговора на "Хамас" на плана на Тръмп.



Египет посочи, че се надява на "положително развитие" и обеща да положи всички усилия заедно с арабските страни, САЩ и европейските държави за постигане на постоянно спиране на огъня в палестинския анклав.



Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е обнадежден от изявлението на "Хамас" снощи, каза говорителят му Стефан Дюжарик.



"Той настоява всички страни да се възползват от възможността за слагане на край на трагичния конфликт в Газа", заяви в изявление Дюжарик.



Френският президент Еманюел Макрон също приветства отговора на "Хамас" и заяви, че освобождаването на заложниците и спирането на огъня са много близо.



"Освобождаването на всички заложници и спирането на огъня в Газа са на една ръка разстояние! Ангажиментът на "Хамас" трябва да бъде изпълнен незабавно", написа той в социалната мрежа "Екс".



Макрон обеща, че Франция "ще изпълни пълноценно своята роля в съответствие с усилията си в Организацията на обединените нации, заедно със САЩ, Израел, Палестина и всички свои международни партньори".

Британският премиер Киър Стармър заяви, че частичното приемане от "Хамас" на плана на американския президент Доналд Тръмп е "значителен напредък" и призова за постигане на "споразумение без отлагане", предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Снощи палестинското радикално движение каза, че приема някои части от плана, с който трябва да бъде сложен край на продължилата близо две години война в ивицата Газа и който включва освобождаване на всички израелски заложници и предаване на властта в анклава на палестински технократи.

В някои сфери са необходими още преговори, заявиха представители на "Хамас".

"Твърдо подкрепяме усилията на президента Тръмп, които ни водят по-близо до мир от всякога. Ето защо сега има възможност за спиране на сраженията, за връщане у дома им на заложниците и за достигане на хуманитарната помощ до онези, които отчаяно се нуждаят от нея", заяви Стармър. "Призоваваме всички страни да приложат споразумението без отлагане", добави той.

Стармър изрази готовност Лондон да подкрепи бъдещи преговори и да работи за "устойчив мир за израелците и палестинците".

Германският канцлер Фридрих Мерц приветства частичното приемане от страна на "Хамас" на американския план за примирие в ивицата Газа, като го нарече "най-добрия шанс за мир", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Освобождаването на заложниците и мира в Газа са съвсем близо", написа "Мерц в социалната мрежа "Екс". "Заложниците трябва да бъдат освободени. "Хамас" трябва да се разоръжи. Боевете трябва да спрат незабавно. Всичко това трябва да се случи много бързо", добави германският канцлер.

"След близо две години, това е най-добрият шанс за мир. Германия ще продължи с ангажимента си", каза още той.

В Италия се проведе 24-часова общонационална стачка, като имаше протести в обществения и частен сектор, предаде БНР. Организирани бяха от профсъюзите в подкрепа на Газа и на Глобалната флотилия "Сумуд", която беше прехваната от израелските власти заради готовността ѝ да достави хуманитарни помощи за ивицата Газа. В шествията из цялата страна участваха рекорден брой граждани.



Над 100 големи шествия преминаха през Апенински полуостров и островите Сицилия и Сардиния. Имаше общо над 2 милиона участници от всички възрасти и трудова заетост. Само в Рим участваха над 300 000 души.



Бяха окупирани гари, околовръстни пътища, пристанища. Затруднения имаше по аерогари, както и в железопътния и градски транспорт.



Демонстрациите бяха мирно настроени и само на моменти имаше напрежение със силите на реда.



Председателят на най-големия профсъюз CIGL (Генерална конфедерация на труда) Маурицио Ландини изрази задоволство пред медиите. "Пълни улици, трябва да се гордеем с това. Общата стачка успя", каза Ландини.



Пенсионер от Рим каза, че за него е "немислимо да не протестира заради случващото се в Газа, докато правителството избягва всичките си отговорности", а известният рапър Капареца от шествието в Бари заяви: "Това са човешки движения на съвестни хора, които извършват съвестни действия. Важното е да не изключваме светлината на прожекторите и да не се поддаваме на тези непрекъснати политически демонизации на действия, които са необходими".



Заради стачката и протестите се стигна до конфликт между управляващите, опозицията и синдикатите.