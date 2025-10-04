Новини
Гроси обсъжда с Москва и Киев предложения за възстановяване на външното електрозахранване на АЕЦ "Запорожие"
  Тема: Украйна

Гроси обсъжда с Москва и Киев предложения за възстановяване на външното електрозахранване на АЕЦ "Запорожие"

4 Октомври, 2025 03:55, обновена 4 Октомври, 2025 04:00 419 0

Гроси обсъжда с Москва и Киев предложения за възстановяване на външното електрозахранване на АЕЦ "Запорожие" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси снощи заяви, че обсъжда с Русия и Украйна предложения за възстановяване на външното електрозахранване на контролираната от Москва Запорожка атомна електроцентрала и намаляване на риска от авария, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Запорожката АЕЦ, която е най-голямата в Европа със своите шест реактора, беше превзета от руските сили в първите седмици след инвазията на силите на Москва в Украйна. От 23 септември външното електрозахранване на съоръжението е спряно – десетият път, от началото на войната.

Електроцентралата не произвежда ток, но горивото в реакторите ѝ се охлажда с аварийни дизелови генератори.

Гроси заяви, че външното електрозахранване трябва да бъде възстановено. "И двете страни заявиха, че са готови да направят необходимите ремонти от съответните страни на фронтовата линия. Но за да се случи това, ситуацията със сигурността на място трябва да бъде подобрена, така че техниците да могат да свършат своята крайно важна работа без опасност за живота им", каза генералният директор на МААЕ в изявление.

Всяка страна обвинява другата в компрометиране на ядрената безопасност.

В четвъртък руският президент Владимир Путин предупреди Украйна, че играе опасна игра като извършва удари близо до Запорожката АЕЦ.

Украинският външен министър Андрий Сибига от своя страна обвини Москва за умишлено спиране на външното електрозахранване, за да свърже съоръжението със собствената си енергийна мрежа.

В изявлението си Гроси добави, че прекъсването на външното електрозахранване тази седмица в изведената от експлоатация Чернобилска АЕЦ е продължило 16 часа. Той уточни, че куполът, издигнат през 2016 г., за да се предотврати замърсяване, е претърпял частично спиране на тока и не е имал резервно захранване в продължение на три часа, когато електропроводът към близкия град Славутич е бил прекъснат.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че умишлено е организирала атака за прекъсване на електроподаването към станцията.

В петък част от Донецка област остана без ток поради руски удари по енергийната инфраструктура, предаде ФОКУС.

Дружковка, Константиновка, както и някои райони на Краматорск са без ток. Това съобщи началникът на Донецката ОВА Вадим Филашкин, предава Цензор.НЕТ.

"Руснаците продължават целенасочено да нанасят удари по критична инфраструктура. Днес тяхната цел е енергетиката“, казва служителят.

Филашкин добави, че властите и съответните служби остават на място и продължават да работят по отстраняване на авариите, причинени от руските атаки.

Веднага щом ситуацията със сигурността позволи, специалистите незабавно ще възстановят електрозахранването, добавя Филашкин.


