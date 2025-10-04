Опозицията води на парламентарните избори в Чехия

Опозиционното движение ANO (Действие на недоволните граждани) води на чешките парламентарни избори с 39,17% от гласовете след преброяване на 25% от избирателните секции, съобщи Чешката телевизия, позовавайки се на Статистическата служба.

„Центристското опозиционно движение ANO (Действие на недоволните граждани), водено от бившия премиер Андрей Бабиш, води на изборите за долната камара на чешкия парламент с 39,17% след преброяване на 25% от избирателните секции. Управляващата дяснолиберална коалиция SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, е на второ място с 19,39%. Избирателната активност беше 69,18%“, съобщи телевизията.

Следващите места са заети от дясноцентристкото движение СТАН (Кметове и независими) с 10,67%, популисткото движение СДПГ (Свобода и пряка демокрация) с 8,39%, наскоро сформираното движение „Мотористи“ със 7,51% и Чешката пиратска партия със 7,05%. Останалите партии и движения досега са получили по-малко от 5%, което е прагът, необходим за влизане в парламента.