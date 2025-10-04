Опозицията води на парламентарните избори в Чехия

Опозиционното движение ANO (Действие на недоволните граждани) води на чешките парламентарни избори с 39,17% от гласовете след преброяване на 25% от избирателните секции, съобщи Чешката телевизия, позовавайки се на Статистическата служба.
„Центристското опозиционно движение ANO (Действие на недоволните граждани), водено от бившия премиер Андрей Бабиш, води на изборите за долната камара на чешкия парламент с 39,17% след преброяване на 25% от избирателните секции. Управляващата дяснолиберална коалиция SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, е на второ място с 19,39%. Избирателната активност беше 69,18%“, съобщи телевизията.
Следващите места са заети от дясноцентристкото движение СТАН (Кметове и независими) с 10,67%, популисткото движение СДПГ (Свобода и пряка демокрация) с 8,39%, наскоро сформираното движение „Мотористи“ със 7,51% и Чешката пиратска партия със 7,05%. Останалите партии и движения досега са получили по-малко от 5%, което е прагът, необходим за влизане в парламента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
18:30 04.10.2025
2 Вервайте
Коментиран от #10
18:31 04.10.2025
3 абе
18:31 04.10.2025
4 Абе
Коментиран от #9
18:32 04.10.2025
5 Време е
18:32 04.10.2025
6 ЕДГАР КЕЙСИ
18:36 04.10.2025
7 НЕМА СТРАШНО
18:40 04.10.2025
8 Виж ти, виж ти !
18:40 04.10.2025
9 Антикомунисъ
До коментар #4 от "Абе":Да но!!!!Не забравяй че чешките комунисти нямат нищо общо с нашите комунисти. Справка - чешките събития.
Унгария и ЧехоСловакия се опънаха на СССР тиранията, а сега и на ЕССР тиранията
18:41 04.10.2025
10 Николай
До коментар #2 от "Вервайте":Ега пукне, но да вземе със себе си и зеленски
18:47 04.10.2025
11 604
18:49 04.10.2025
12 МАЙ МАЙ
18:49 04.10.2025
13 Македонска чест и слава
Кой защити българите от турците? Македонци!
18:49 04.10.2025
14 така, де
18:49 04.10.2025
15 604
18:51 04.10.2025
16 Б🍑лгария
18:52 04.10.2025
17 опссс
18:57 04.10.2025
18 нннн
Коментиран от #20
19:06 04.10.2025
19 Действие на недоволните граждани
Действие на тиквени граждани на избори
19:16 04.10.2025
20 гражданите са доволни от Боко и Шиши
До коментар #18 от "нннн":над 1 милион верни преизбирачи
на изборите са
дорде сме живи ще ги гледаме до втръсване
19:18 04.10.2025
21 слугите на
19:21 04.10.2025