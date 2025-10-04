Новини
Опозицията води на парламентарните избори в Чехия

Опозицията води на парламентарните избори в Чехия

4 Октомври, 2025 18:26

Данните са на база преброяване на 25% от избирателните секции

Опозицията води на парламентарните избори в Чехия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Опозиционното движение ANO (Действие на недоволните граждани) води на чешките парламентарни избори с 39,17% от гласовете след преброяване на 25% от избирателните секции, съобщи Чешката телевизия, позовавайки се на Статистическата служба.

„Центристското опозиционно движение ANO (Действие на недоволните граждани), водено от бившия премиер Андрей Бабиш, води на изборите за долната камара на чешкия парламент с 39,17% след преброяване на 25% от избирателните секции. Управляващата дяснолиберална коалиция SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, е на второ място с 19,39%. Избирателната активност беше 69,18%“, съобщи телевизията.

Следващите места са заети от дясноцентристкото движение СТАН (Кметове и независими) с 10,67%, популисткото движение СДПГ (Свобода и пряка демокрация) с 8,39%, наскоро сформираното движение „Мотористи“ със 7,51% и Чешката пиратска партия със 7,05%. Останалите партии и движения досега са получили по-малко от 5%, което е прагът, необходим за влизане в парламента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    41 2 Отговор
    Либералната сган-ВЪН.

    18:30 04.10.2025

  • 2 Вервайте

    36 2 Отговор
    Петър Павел ще яде дървото !

    Коментиран от #10

    18:31 04.10.2025

  • 3 абе

    44 3 Отговор
    до утре има време.Като подадат команда от кочината ЕС ще ги обявим за незакони.Справка РУМЪНИЯ.Лека вечер наивници.

    18:31 04.10.2025

  • 4 Абе

    8 39 Отговор
    Тоя бабиш е дърт КОМУНЯГА ОТ ЧЕХОСЛОВАШКОТО ДС КАТО НАШИТЕ ТУК..Комуняги които ни яздят от 1944 ГД до ден днешен....

    Коментиран от #9

    18:32 04.10.2025

  • 5 Време е

    36 5 Отговор
    и у нас така !

    18:32 04.10.2025

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    18 6 Отговор
    ФАШИСТИТЕ НА ZЕЛЕНИЯ ЧОРАП , ВЪН ..................

    18:36 04.10.2025

  • 7 НЕМА СТРАШНО

    23 2 Отговор
    Урсула ще отмени изборите в Чехия както направи в Румъния.

    18:40 04.10.2025

  • 8 Виж ти, виж ти !

    20 3 Отговор
    При такива резултати на либералната гнус ще е трудно да фалшифицира изборите, както направи в Молдова например! Разбира се не е невъзможно да се намеси Конституционния съд и да отнеме победата!🤔

    18:40 04.10.2025

  • 9 Антикомунисъ

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Да но!!!!Не забравяй че чешките комунисти нямат нищо общо с нашите комунисти. Справка - чешките събития.
    Унгария и ЧехоСловакия се опънаха на СССР тиранията, а сега и на ЕССР тиранията

    18:41 04.10.2025

  • 10 Николай

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вервайте":

    Ега пукне, но да вземе със себе си и зеленски

    18:47 04.10.2025

  • 11 604

    0 1 Отговор
    Само движение мотористи....юхууу

    18:49 04.10.2025

  • 12 МАЙ МАЙ

    8 1 Отговор
    На чехите не им се умира на фронта в окраина.

    18:49 04.10.2025

  • 13 Македонска чест и слава

    0 3 Отговор
    Българите на простотата са в състояние да се защитят от никого!

    Кой защити българите от турците? Македонци!

    18:49 04.10.2025

  • 14 така, де

    10 2 Отговор
    Вижте и в Грузия кой печели. Света започна да се осъзнава. Всички против урсулите!!!!!!! роско - водопада какво мисли?????

    18:49 04.10.2025

  • 15 604

    2 8 Отговор
    Жужету е бутнъл пара 7

    18:51 04.10.2025

  • 16 Б🍑лгария

    0 1 Отговор
    Ей, ей, гъ🍑золюбци, хей, хей, ела тук!

    18:52 04.10.2025

  • 17 опссс

    7 2 Отговор
    ЗВУЧЕН ШАМАР ЗА УРСУЛИТЕ И РОЗОВАТА ЕВРОКОМИСИЯ В ЧЕХИЯ!

    18:57 04.10.2025

  • 18 нннн

    5 1 Отговор
    А у нас гражданите са доволни от Боко и Шиши и ходят за гъби...

    Коментиран от #20

    19:06 04.10.2025

  • 19 Действие на недоволните граждани

    2 0 Отговор
    тук пък
    Действие на тиквени граждани на избори

    19:16 04.10.2025

  • 20 гражданите са доволни от Боко и Шиши

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    над 1 милион верни преизбирачи
    на изборите са

    дорде сме живи ще ги гледаме до втръсване

    19:18 04.10.2025

  • 21 слугите на

    0 0 Отговор
    Урсулата дали ще направи обръщалка като в Румъния и Молдова

    19:21 04.10.2025

