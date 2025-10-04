Новини
Тръмп ще играе голф, въпреки спирането на работата на правителството

4 Октомври, 2025 19:05 369 7

Федералното правителство на САЩ спря работата си в сряда, след като Конгресът не успя да постигне споразумение по законопроект за разходите

Тръмп ще играе голф, въпреки спирането на работата на правителството - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да играе голф в събота на фона на спирането на работата на правителството поради липсата на бюджетно споразумение, според пресцентър на Белия дом. Пореден опит за постигане на бюджетно споразумение се провали в петък. Спирането на работата на правителството ще продължи поне до 6 октомври.

Според пресцентър, Тръмп ще напусне Белия дом в събота, за да отиде в голф клуба си в съседна Вирджиния.

Федералното правителство на САЩ спря работата си в сряда, след като Конгресът не успя да постигне споразумение по законопроект за разходите. Бюджетната служба на Конгреса изчислява, че приблизително 750 000 федерални служители могат да бъдат освободени от работа всеки ден от спирането на работата. Тези работници няма да получават заплащане, докато не се върнат на работа след края на спирането на работата.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но се нуждаят от 60 гласа в Сената, за да приемат законопроект за продължаване на финансирането на правителството. Управляващата партия в момента държи 53 места.

Тръмп по-рано заяви, че може да използва спирането на работата на правителството, за да направи мащабни съкращения на персонала и заплатите. Той твърди, че позицията на демократите е създала бюджетната безизходица и че Белият дом се възползва от настоящата ситуация, за да премахне програми, които републиканците не харесват.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 от село

    4 0 Отговор
    Е , какво да прави - да прекопава картофите ли !!

    19:07 04.10.2025

  • 2 свободна държава

    2 1 Отговор
    завиждаш ли му писарке
    се чудиш какъв пълнеж да ни сервираш

    19:08 04.10.2025

  • 3 ми ко да праи

    2 0 Отговор
    Може - играе. Фен на Голфо, кат перничанин

    Голфа не е Поло. И Пасатор не е

    19:10 04.10.2025

  • 4 Спецназ

    1 0 Отговор
    Републиканците да ДАЛИ законопроект за Бюджета.

    Трябват 60 гласа от "демократите" ма тия са против за всичко!

    Големото МЯУ! в Америка сакаме и чекаме.

    Имам пуканки и само гледам, Баце!

    19:11 04.10.2025

  • 5 Някой си мисли

    0 1 Отговор
    че съединените щати ще се сгромолясат. Но никой няма полза това да се случи. Нито Китай нито Русия.
    Европейският съюз в момента се опитва да постигне нещо чрез Сорос и останалите неолиберални розови понита но няма как да се случи. В момента тя е прекалено слаба и няма никакъв шанс. Тръмп си играе голфа и му дреме на топките.

    Коментиран от #6

    19:12 04.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой си мисли":

    Империята на Рим се е разпадала ВЕКОВЕ❗

    19:20 04.10.2025

  • 7 Уудс

    0 0 Отговор
    Този пън,Тръмп ли е ?

    19:25 04.10.2025