Тръмп ще играе голф, въпреки спирането на работата на правителството

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да играе голф в събота на фона на спирането на работата на правителството поради липсата на бюджетно споразумение, според пресцентър на Белия дом. Пореден опит за постигане на бюджетно споразумение се провали в петък. Спирането на работата на правителството ще продължи поне до 6 октомври.

Според пресцентър, Тръмп ще напусне Белия дом в събота, за да отиде в голф клуба си в съседна Вирджиния.

Федералното правителство на САЩ спря работата си в сряда, след като Конгресът не успя да постигне споразумение по законопроект за разходите. Бюджетната служба на Конгреса изчислява, че приблизително 750 000 федерални служители могат да бъдат освободени от работа всеки ден от спирането на работата. Тези работници няма да получават заплащане, докато не се върнат на работа след края на спирането на работата.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но се нуждаят от 60 гласа в Сената, за да приемат законопроект за продължаване на финансирането на правителството. Управляващата партия в момента държи 53 места.

Тръмп по-рано заяви, че може да използва спирането на работата на правителството, за да направи мащабни съкращения на персонала и заплатите. Той твърди, че позицията на демократите е създала бюджетната безизходица и че Белият дом се възползва от настоящата ситуация, за да премахне програми, които републиканците не харесват.