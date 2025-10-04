Протестиращи щурмуваха двора на президентската резиденция в Тбилиси

Протестиращи в Тбилиси щурмуваха двора на грузинския президент Михаил Кавелашвили, пробивайки железни бариери, съобщава TV Pirveli.
„Специални сили използват лютив спрей срещу протестиращи, които щурмуваха двора (на резиденцията на президента – бел. ред.)“, се казва в репортажа.
Администрацията е поставила железни бариери на входа на резиденцията, след като стана известно, че протестиращите планират да се преместят от Площада на свободата към сградата на резиденцията.
Допълнителни екипи от специални части са мобилизирани за охрана на президентския дворец, а силите за сигурност са използвали водно оръдие.
Опозицията по-рано обяви, че ще организира „мирна революция“ в деня на изборите. Сили за сигурност от различни части на грузинската столица бяха разположени в центъра на града, за да поддържат реда. Представители на управляващата партия „Грузинска мечта“ съобщиха, че безредиците се организират от вътрешни и външни сили, но правоохранителните органи ще поддържат реда. Партията е уверена в пълна победа във всички общини.
Избирателните секции в Грузия са затворени, съобщава кореспондент на РИА Новости. В събота едновременно в 64 общини и области в Грузия се проведоха избори за местни власти. Избират се кметовете на пет самоуправляващи се града – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти – както и кметовете на 59 общини и членовете на местните градски събрания (сакребуло).
Девет кандидати се състезаваха за поста кмет на Тбилиси. Водещите кандидати са Каха Каладзе, настоящият кмет от управляващата партия „Грузинска мечта“, който заема поста от 2017 г., и Ираклий Купрадзе, съвместният кандидат на опозиционните партии „Лело - Силна Грузия“ и „Гахария“ за Грузия.
Централната избирателна комисия на Грузия съобщи, че в цялата страна са отворени 3061 избирателни секции, като повечето от тях гласуват електронно. Избирателните секции отвориха в 8:00 ч. (7:00 ч. московско време) и затвориха в 20:00 ч. (19:00 ч. московско време). Общият брой на избирателите на общинските избори на 4 октомври беше 3 513 818.
Депутатите от Сакребуло се избират по смесена система: някои са пропорционални, което означава партийни листи, а други са мажоритарни, чрез пряко гласуване. Прагът за пропорционалните избори е 4%. За да спечели на първия тур, кандидатът за кмет трябва да получи повече от 50% от гласовете, докато мажоритарният кандидат трябва само да получи най-много гласове.
Очаква се първите резултати да бъдат известни няколко часа след затварянето на секциите.
1 Мечтател
Коментиран от #30
19:47 04.10.2025
2 отворено общество
19:52 04.10.2025
3 гочето
19:52 04.10.2025
4 Тома
Коментиран от #15, #31
20:01 04.10.2025
5 Урсула Фон Хитлер
Нали за това ви плащам.
20:04 04.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Коко
20:14 04.10.2025
12 Бай Ганьо
Коментиран от #43
20:15 04.10.2025
13 стоян георгиев
Коментиран от #32
20:16 04.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 стоян георгиев
До коментар #4 от "Тома":Много ще те изненадат грузинците.те хич не са като руснаците.
Коментиран от #20
20:17 04.10.2025
16 Гоце
20:19 04.10.2025
17 Спецназ
Тупана към КОМИСИЯТА:
- Пиши 120 гласа у бюлетината и така
Ама има 112 гласа за свинята и 8 за оня Тулуп...
ТЕ ти 6 Нови за нашия Убавец и ги смени с ония,
ПИСНА МИ НА У.Я!
По 100 лева им давам и каруца дръва на половин цена и пак има такива които не са за честта!!
ЩЕ ИМ е,A... ...!!
20:19 04.10.2025
18 Бай Ганьо
20:20 04.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 име
До коментар #15 от "стоян георгиев":Стоенчо, частицата ЩЕ и думичката СКОРО са ти любими, но ЩЕ видим ли СКОРО поне една твоя прогноза да се сбъдне? 11г ти четем "прогнозите", как па веднъж едно нещо не се случи?!
20:37 04.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А Путин
20:38 04.10.2025
23 Българин
Коментиран от #46
20:38 04.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 мЪрсулка
До коментар #4 от "Тома":Абе те грузинците може и да не ядат курабиики, обаче няма отказване да ги метнем под влака. Че не се знае 4о4 докога ще устиска. Пък като не стане в Грузия ще пробваме в Молдова, там уредихме наши хора. Или в Румъния, Полша, балтийците, България. Все ще се намерят нови глупаци. Щото кинтите от пфайзер свършиха, пък трябва да се яде.
20:43 04.10.2025
32 плевен
До коментар #13 от "стоян георгиев":Не казвай "хоп" преди да си скочил. Нека първо преброят гласовете, пък после ще решим накъде ще се бяга.
20:44 04.10.2025
33 гризуна
20:45 04.10.2025
34 Фейк на часа
20:47 04.10.2025
35 И Киев е Руски
Коментиран от #42
20:47 04.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 много шум за нищо
Сега всички западни СМИ ще могат да излъчват справедливия протест на добрите грузинци срещу ужасните им проруски управляващи. Всичко си е по план. Брутални кадри не липсват. Искреният стремеж съм свобода и вяра в европейските ценности в лицата на младите са запечатани, всичко за пропагандата е осигурено.
Гледайте и се радвайте! А иначе, кервана си върви, кучето си лае.
20:52 04.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 име
До коментар #35 от "И Киев е Руски":Споко, в интернет от няколко дни върви яка кампания как руснаците губят много хора в Купянск и как бандерите ЩЕ откъсват Крим и разрушават (за пореде път тази година) кримския мост, че да превземат Крим и да принудят Русия на преговори. Яко се разтягат локуми в стил ЩЕ ЩЕ ЩЕ, и тука ЩЕ дойдат, нема се плашиш.
20:55 04.10.2025
43 така ще да е
До коментар #12 от "Бай Ганьо":само дето, ЕС е васал и не смее дума да продума на новия цар в САЩ.
Каже нещо чичо Дончо - и ние ОК сър.
Коментиран от #45, #47
20:56 04.10.2025
44 Геленджик
20:57 04.10.2025
45 викаш
До коментар #43 от "така ще да е":друго си е так точно таваришч пукин
20:58 04.10.2025
46 помак
До коментар #23 от "Българин":анналдолския шпекназ ще се раznopu c ивицата ти Газа и ща спаси от запек
20:59 04.10.2025
47 Инфо
До коментар #43 от "така ще да е":Много си информиран, от вестник "Правда" ли го прочете.
21:00 04.10.2025