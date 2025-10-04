Новини
Протестиращи щурмуваха двора на президентската резиденция в Тбилиси

Протестиращи щурмуваха двора на президентската резиденция в Тбилиси

4 Октомври, 2025 19:45

Избирателните секции в Грузия са затворени

Протестиращи щурмуваха двора на президентската резиденция в Тбилиси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Протестиращи в Тбилиси щурмуваха двора на грузинския президент Михаил Кавелашвили, пробивайки железни бариери, съобщава TV Pirveli.

„Специални сили използват лютив спрей срещу протестиращи, които щурмуваха двора (на резиденцията на президента – бел. ред.)“, се казва в репортажа.

Администрацията е поставила железни бариери на входа на резиденцията, след като стана известно, че протестиращите планират да се преместят от Площада на свободата към сградата на резиденцията.

Допълнителни екипи от специални части са мобилизирани за охрана на президентския дворец, а силите за сигурност са използвали водно оръдие.

Опозицията по-рано обяви, че ще организира „мирна революция“ в деня на изборите. Сили за сигурност от различни части на грузинската столица бяха разположени в центъра на града, за да поддържат реда. Представители на управляващата партия „Грузинска мечта“ съобщиха, че безредиците се организират от вътрешни и външни сили, но правоохранителните органи ще поддържат реда. Партията е уверена в пълна победа във всички общини.

Избирателните секции в Грузия са затворени, съобщава кореспондент на РИА Новости. В събота едновременно в 64 общини и области в Грузия се проведоха избори за местни власти. Избират се кметовете на пет самоуправляващи се града – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти – както и кметовете на 59 общини и членовете на местните градски събрания (сакребуло).

Девет кандидати се състезаваха за поста кмет на Тбилиси. Водещите кандидати са Каха Каладзе, настоящият кмет от управляващата партия „Грузинска мечта“, който заема поста от 2017 г., и Ираклий Купрадзе, съвместният кандидат на опозиционните партии „Лело - Силна Грузия“ и „Гахария“ за Грузия.

Централната избирателна комисия на Грузия съобщи, че в цялата страна са отворени 3061 избирателни секции, като повечето от тях гласуват електронно. Избирателните секции отвориха в 8:00 ч. (7:00 ч. московско време) и затвориха в 20:00 ч. (19:00 ч. московско време). Общият брой на избирателите на общинските избори на 4 октомври беше 3 513 818.

Депутатите от Сакребуло се избират по смесена система: някои са пропорционални, което означава партийни листи, а други са мажоритарни, чрез пряко гласуване. Прагът за пропорционалните избори е 4%. За да спечели на първия тур, кандидатът за кмет трябва да получи повече от 50% от гласовете, докато мажоритарният кандидат трябва само да получи най-много гласове.

Очаква се първите резултати да бъдат известни няколко часа след затварянето на секциите.


Грузия
  • 1 Мечтател

    18 8 Отговор
    Къде да снайперистите ?

    Коментиран от #30

    19:47 04.10.2025

  • 2 отворено общество

    34 13 Отговор
    Тбилиси в платена атака

    19:52 04.10.2025

  • 3 гочето

    31 15 Отговор
    и ядаха бой щото са платени соросоиди....

    19:52 04.10.2025

  • 4 Тома

    45 10 Отговор
    Евроатлантическите ценности в действие.В Грузия удариха на камък и не можаха да направят както в Украйна защото грузинците не ядат курабиики.

    Коментиран от #15, #31

    20:01 04.10.2025

  • 5 Урсула Фон Хитлер

    34 8 Отговор
    8ащо не превзехте президентството?
    Нали за това ви плащам.

    20:04 04.10.2025

  • 11 Коко

    13 31 Отговор
    Грузинците няма да търпят безобразията на проруската партия фалшифицирала изборите. Там я подкараха по путински с разни измислени резултати от рода на 70-80% и ще бъдат изметени. Ще хвърчат глави.

    20:14 04.10.2025

  • 12 Бай Ганьо

    14 25 Отговор
    Който се е хванал с Русия,стига до робство и немотия,и го правят пълен послушник и палячо!

    Коментиран от #43

    20:15 04.10.2025

  • 13 стоян георгиев

    10 11 Отговор
    Сорос е виновен.платил е лично на всеки дето прескача оградата на двореца с тояга в ръка...хахах...май ще бягат към москва и грузинските другари.

    Коментиран от #32

    20:16 04.10.2025

  • 15 стоян георгиев

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Много ще те изненадат грузинците.те хич не са като руснаците.

    Коментиран от #20

    20:17 04.10.2025

  • 16 Гоце

    10 14 Отговор
    Браво, червената измет на концерт при дявола

    20:19 04.10.2025

  • 17 Спецназ

    8 0 Отговор
    Демократични избори в едно наше село.

    Тупана към КОМИСИЯТА:
    - Пиши 120 гласа у бюлетината и така

    Ама има 112 гласа за свинята и 8 за оня Тулуп...

    ТЕ ти 6 Нови за нашия Убавец и ги смени с ония,

    ПИСНА МИ НА У.Я!

    По 100 лева им давам и каруца дръва на половин цена и пак има такива които не са за честта!!

    ЩЕ ИМ е,A... ...!!

    20:19 04.10.2025

  • 18 Бай Ганьо

    10 13 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    20:20 04.10.2025

  • 20 име

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Стоенчо, частицата ЩЕ и думичката СКОРО са ти любими, но ЩЕ видим ли СКОРО поне една твоя прогноза да се сбъдне? 11г ти четем "прогнозите", как па веднъж едно нещо не се случи?!

    20:37 04.10.2025

  • 22 А Путин

    6 0 Отговор
    защо не плати на русофилите,да щурмуват парламента ?

    20:38 04.10.2025

  • 23 Българин

    2 3 Отговор
    Руския ОМОН ще се разправи с натрапниците и ще спаси бъдещето на Грузия!

    Коментиран от #46

    20:38 04.10.2025

  • 31 мЪрсулка

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Абе те грузинците може и да не ядат курабиики, обаче няма отказване да ги метнем под влака. Че не се знае 4о4 докога ще устиска. Пък като не стане в Грузия ще пробваме в Молдова, там уредихме наши хора. Или в Румъния, Полша, балтийците, България. Все ще се намерят нови глупаци. Щото кинтите от пфайзер свършиха, пък трябва да се яде.

    20:43 04.10.2025

  • 32 плевен

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Не казвай "хоп" преди да си скочил. Нека първо преброят гласовете, пък после ще решим накъде ще се бяга.

    20:44 04.10.2025

  • 33 гризуна

    2 1 Отговор
    ште ходи при чаушеску

    20:45 04.10.2025

  • 34 Фейк на часа

    6 1 Отговор
    Извинявам се на редакцията, но това наистина е "фейк". Опитвайте се да бъдете по-обективни. Приятна съботна вечер!

    20:47 04.10.2025

  • 35 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Няма ли среднощно обръщение на зеления сопол че ни занимавате с глупости

    Коментиран от #42

    20:47 04.10.2025

  • 40 много шум за нищо

    4 0 Отговор
    Бунта, извинявам се, „мирната революция“ свърши. Полицията разгони насъбралите се актьори с малко вода, но важното е, че необходимите кадри са заснети.
    Сега всички западни СМИ ще могат да излъчват справедливия протест на добрите грузинци срещу ужасните им проруски управляващи. Всичко си е по план. Брутални кадри не липсват. Искреният стремеж съм свобода и вяра в европейските ценности в лицата на младите са запечатани, всичко за пропагандата е осигурено.
    Гледайте и се радвайте! А иначе, кервана си върви, кучето си лае.

    20:52 04.10.2025

  • 42 име

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "И Киев е Руски":

    Споко, в интернет от няколко дни върви яка кампания как руснаците губят много хора в Купянск и как бандерите ЩЕ откъсват Крим и разрушават (за пореде път тази година) кримския мост, че да превземат Крим и да принудят Русия на преговори. Яко се разтягат локуми в стил ЩЕ ЩЕ ЩЕ, и тука ЩЕ дойдат, нема се плашиш.

    20:55 04.10.2025

  • 43 така ще да е

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Ганьо":

    само дето, ЕС е васал и не смее дума да продума на новия цар в САЩ.

    Каже нещо чичо Дончо - и ние ОК сър.

    Коментиран от #45, #47

    20:56 04.10.2025

  • 44 Геленджик

    1 1 Отговор
    В Грузия няма много русофили, така, че сегашният режим е обречен

    20:57 04.10.2025

  • 45 викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "така ще да е":

    друго си е так точно таваришч пукин

    20:58 04.10.2025

  • 46 помак

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    анналдолския шпекназ ще се раznopu c ивицата ти Газа и ща спаси от запек

    20:59 04.10.2025

  • 47 Инфо

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "така ще да е":

    Много си информиран, от вестник "Правда" ли го прочете.

    21:00 04.10.2025