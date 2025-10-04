Протестиращи щурмуваха двора на президентската резиденция в Тбилиси

Протестиращи в Тбилиси щурмуваха двора на грузинския президент Михаил Кавелашвили, пробивайки железни бариери, съобщава TV Pirveli.

„Специални сили използват лютив спрей срещу протестиращи, които щурмуваха двора (на резиденцията на президента – бел. ред.)“, се казва в репортажа.

Администрацията е поставила железни бариери на входа на резиденцията, след като стана известно, че протестиращите планират да се преместят от Площада на свободата към сградата на резиденцията.

Допълнителни екипи от специални части са мобилизирани за охрана на президентския дворец, а силите за сигурност са използвали водно оръдие.

Опозицията по-рано обяви, че ще организира „мирна революция“ в деня на изборите. Сили за сигурност от различни части на грузинската столица бяха разположени в центъра на града, за да поддържат реда. Представители на управляващата партия „Грузинска мечта“ съобщиха, че безредиците се организират от вътрешни и външни сили, но правоохранителните органи ще поддържат реда. Партията е уверена в пълна победа във всички общини.

Избирателните секции в Грузия са затворени, съобщава кореспондент на РИА Новости. В събота едновременно в 64 общини и области в Грузия се проведоха избори за местни власти. Избират се кметовете на пет самоуправляващи се града – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти – както и кметовете на 59 общини и членовете на местните градски събрания (сакребуло).

Девет кандидати се състезаваха за поста кмет на Тбилиси. Водещите кандидати са Каха Каладзе, настоящият кмет от управляващата партия „Грузинска мечта“, който заема поста от 2017 г., и Ираклий Купрадзе, съвместният кандидат на опозиционните партии „Лело - Силна Грузия“ и „Гахария“ за Грузия.

Централната избирателна комисия на Грузия съобщи, че в цялата страна са отворени 3061 избирателни секции, като повечето от тях гласуват електронно. Избирателните секции отвориха в 8:00 ч. (7:00 ч. московско време) и затвориха в 20:00 ч. (19:00 ч. московско време). Общият брой на избирателите на общинските избори на 4 октомври беше 3 513 818.

Депутатите от Сакребуло се избират по смесена система: някои са пропорционални, което означава партийни листи, а други са мажоритарни, чрез пряко гласуване. Прагът за пропорционалните избори е 4%. За да спечели на първия тур, кандидатът за кмет трябва да получи повече от 50% от гласовете, докато мажоритарният кандидат трябва само да получи най-много гласове.

Очаква се първите резултати да бъдат известни няколко часа след затварянето на секциите.