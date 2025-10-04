Новини
Летище Мюнхен посъветва авиокомпаниите да отменят полети в рамките на следващите 4 часа

4 Октомври, 2025 22:35 1 154 10

Забраната ще действа до полунощ българско време

Летище Мюнхен посъветва авиокомпаниите да отменят полети в рамките на следващите 4 часа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международното летище Мюнхен силно препоръчва на авиокомпаниите да обмислят отмяна на полети в рамките на следващите 4 часа. Източник от контролния център на летището съобщи за това пред аг. ТАСС.

„Поради намаления капацитет на летището, на авиокомпаниите се препоръчва силно да обмислят отмяна на полети“, каза източникът на агенцията, без да уточнява какво означава намаленият капацитет или какво конкретно го е причинило. Той отбеляза, че тази препоръка е била съобщена на всички ползватели на въздушното пространство и е в сила през следващите четири часа – от 18:00 UTC до 21:59 UTC.

По-рано беше съобщено, че на 3 октомври летище Мюнхен отново е преустановило дейността си поради наблюдението на няколко безпилотни летателни апарата. Това засегна 6500 пътници, които бяха блокирани на летището през нощта в събота. Операциите бяха възобновени едва тази сутрин. Това беше вторият подобен инцидент през последните няколко дни. Вечерта на 2 октомври полетите от летище Мюнхен бяха спрени поради откриването на няколко неидентифицирани дрона.

Германският министър на вътрешните работи Александър Добринд заяви, че Бундесверът трябва да участва в борбата с дроновете, като оказва съдействие. Досега с това се занимаваха федералната и провинциалната полиция. Ръководителят на германското вътрешно министерство отбеляза, че възнамерява скоро да внесе проект на нов закон за авиационната сигурност.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 1 Отговор
    Ясно е какво означава ! Капацитета на летището е окупиран от летателни средства с неизвестен произход , и всички треперят ! НЛО ли са , руснаците ли идат......и най вече - врагове ли са !?

    22:39 04.10.2025

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 1 Отговор
    Няколко дрончета от Джъмбо парализират цяло летище Два пръста сняг и две кофи вода парализират държава Много жалка история

    22:46 04.10.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    8 3 Отговор
    Тая Европа била много зле бе!
    Руски фърчила си фърчат където си искат и няма кой да ги свали!

    Коментиран от #5

    22:49 04.10.2025

  • 4 гтттт

    2 0 Отговор
    Военни с лампи нали ги видяхме

    22:50 04.10.2025

  • 5 Тръмп ще оправи скапаната Европа

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Прав беше Тръмп!

    22:50 04.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 4 милиона руски роба бъхтят в Германия

    4 8 Отговор
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!
    путин красавчик!
    Сигурно има и руски шпиони и диверсанти!

    22:54 04.10.2025

  • 8 Демокрация по путински

    0 4 Отговор
    "Демократичната" грузинска власт пуска тежко въоръжен спецназ и армии срещу кръвожадните протестиращи „фашисти“, въоръжени с грузински знамена и лозунги „Искаме свобода!“. Очевидно демокрацията там се измерва в броя на танковете и щурмовите отряди.

    Коментиран от #9

    23:16 04.10.2025

  • 9 И тук

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Демокрация по путински":

    При Радев ще е така

    23:22 04.10.2025

  • 10 Тези некадърници

    5 0 Отговор
    унищожиха хубавата, стара Германия. Както унищожиха България, същото се случи и с Германия.
    Некадърници с ум на мухи, прецакаха цяла Европа!

    23:35 04.10.2025

Новини по държави:
