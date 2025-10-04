Летище Мюнхен посъветва авиокомпаниите да отменят полети в рамките на следващите 4 часа

Международното летище Мюнхен силно препоръчва на авиокомпаниите да обмислят отмяна на полети в рамките на следващите 4 часа. Източник от контролния център на летището съобщи за това пред аг. ТАСС.

„Поради намаления капацитет на летището, на авиокомпаниите се препоръчва силно да обмислят отмяна на полети“, каза източникът на агенцията, без да уточнява какво означава намаленият капацитет или какво конкретно го е причинило. Той отбеляза, че тази препоръка е била съобщена на всички ползватели на въздушното пространство и е в сила през следващите четири часа – от 18:00 UTC до 21:59 UTC.

По-рано беше съобщено, че на 3 октомври летище Мюнхен отново е преустановило дейността си поради наблюдението на няколко безпилотни летателни апарата. Това засегна 6500 пътници, които бяха блокирани на летището през нощта в събота. Операциите бяха възобновени едва тази сутрин. Това беше вторият подобен инцидент през последните няколко дни. Вечерта на 2 октомври полетите от летище Мюнхен бяха спрени поради откриването на няколко неидентифицирани дрона.

Германският министър на вътрешните работи Александър Добринд заяви, че Бундесверът трябва да участва в борбата с дроновете, като оказва съдействие. Досега с това се занимаваха федералната и провинциалната полиция. Ръководителят на германското вътрешно министерство отбеляза, че възнамерява скоро да внесе проект на нов закон за авиационната сигурност.