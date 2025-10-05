Новини
Свят »
Сомалия »
Седем убити при атака срещу строго охраняван затвор в Сомалия

5 Октомври, 2025 05:01, обновена 5 Октомври, 2025 04:16 456 0

  • сомалия-
  • нападение-
  • затвор-
  • убити

Групировката „Аш Шабаб“ пое отговорност за нападението

Седем убити при атака срещу строго охраняван затвор в Сомалия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко седем души бяха убити, след като бойци на терористичната групировка „Аш Шабаб“ атакуваха строго охраняван затвор в сомалийската столица Могадишу днес, потвърдиха представители на силите за сигурност, цитирани от ДПА и БТА.

Трима въоръжени мъже все още са на свобода в затвора „Годка Джилаков“, който се намира в непосредствена близост до президентския дворец в квартал Бондхере в Могадишу.

Четирима от нападателите са били убити при престрелка с охраната на затвора, заяви високопоставеният служител на силите за сигурност Абдихамид Дхангад.

Той добави, че един затворник и двама служители на охраната също са били убити.

Според полицейския служител Мохамед Дахир, атаката е започнала със самоубийствен атентат с кола бомба, след което въоръжени мъже са нахлули в затвора.

Затворът, който се използва за разпити на заподозрени екстремисти, се състои от множество подземни помещения, каза Дхангад.

„Аш Шабаб“ е военна групировка, която се бори за създаването на ислямистка държава в Сомалия. Тя пое отговорност за нападението чрез изявление по радиостанцията си „Андалус“.


Сомалия
