Новини
Свят »
Русия »
Запорожката АЕЦ планира да изнася електроенергия в чужбина, ако възобнови работата си

Запорожката АЕЦ планира да изнася електроенергия в чужбина, ако възобнови работата си

5 Октомври, 2025 04:41, обновена 5 Октомври, 2025 04:47 508 0

  • аец-
  • запорожие-
  • путин-
  • русия-
  • електроенергия-
  • износ

Точно преди три години Путин подписа указ, с който потвърди статута й като обект под руска юрисдикция

Запорожката АЕЦ планира да изнася електроенергия в чужбина, ако възобнови работата си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Запорожката атомна електроцентрала технически ще може да изнася част от електроенергията си извън Русия, ако ръководството на страната реши това. Централата ще може да го прави, ако премине към режим на производство, заяви пред ТАСС директорът на ЗАЕЦ Юрий Черничук.

„Това е именно двустранно или тристранно сътрудничество, тъй като част от електроенергията, която нашата централа впоследствие ще генерира, може да бъде изнесена извън страната. Ще оставим търговските или политическите аспекти на други, но технически централата, докато работи, ще може да генерира част от електроенергията за други страни“, каза Черничук.

По-рано генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов обяви, че част от електроенергията, генерирана от Запорожката АЕЦ, ако тя се пусне в експлоатация, може да бъде използвана за международно сътрудничество. Това се обсъжда с американската страна и Русия е готова да обмисли и участието на Украйна, ако „възникнат условия“, обясни Лихачов.

На 2 септември, по време на разговори със словашкия премиер Роберт Фицо, руският президент Владимир Путин обяви, че Москва е готова да обмисли сътрудничество с Вашингтон и Киев по въпроси, свързани със Запорожката атомна електроцентрала.

На 5 октомври 2022 г. руският президент подписа указ, с който потвърди статута на Запорожката атомна електроцентрала като обект под руска юрисдикция. Правото за експлоатация на Запорожката атомна електроцентрала беше предоставено на руската компания АД „Експлоатационна организация на Запорожката атомна електроцентрала“, създадена от корпорация „Росенергоатом“, дъщерно дружество на държавната корпорация „Росатом“.

Активите на Запорожката атомна електроцентрала са собственост на Руската федерация.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания