Запорожката АЕЦ планира да изнася електроенергия в чужбина, ако възобнови работата си

Запорожката атомна електроцентрала технически ще може да изнася част от електроенергията си извън Русия, ако ръководството на страната реши това. Централата ще може да го прави, ако премине към режим на производство, заяви пред ТАСС директорът на ЗАЕЦ Юрий Черничук.

„Това е именно двустранно или тристранно сътрудничество, тъй като част от електроенергията, която нашата централа впоследствие ще генерира, може да бъде изнесена извън страната. Ще оставим търговските или политическите аспекти на други, но технически централата, докато работи, ще може да генерира част от електроенергията за други страни“, каза Черничук.

По-рано генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов обяви, че част от електроенергията, генерирана от Запорожката АЕЦ, ако тя се пусне в експлоатация, може да бъде използвана за международно сътрудничество. Това се обсъжда с американската страна и Русия е готова да обмисли и участието на Украйна, ако „възникнат условия“, обясни Лихачов.

На 2 септември, по време на разговори със словашкия премиер Роберт Фицо, руският президент Владимир Путин обяви, че Москва е готова да обмисли сътрудничество с Вашингтон и Киев по въпроси, свързани със Запорожката атомна електроцентрала.

На 5 октомври 2022 г. руският президент подписа указ, с който потвърди статута на Запорожката атомна електроцентрала като обект под руска юрисдикция. Правото за експлоатация на Запорожката атомна електроцентрала беше предоставено на руската компания АД „Експлоатационна организация на Запорожката атомна електроцентрала“, създадена от корпорация „Росенергоатом“, дъщерно дружество на държавната корпорация „Росатом“.

Активите на Запорожката атомна електроцентрала са собственост на Руската федерация.