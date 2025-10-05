Новини
Свят »
Индонезия »
До 37 достигна броят на жертвите в срутило се училище в Индонезия (ВИДЕО)

5 Октомври, 2025 14:35 471 2

  • индонезия-
  • училище-
  • загинали-
  • изчезнали

Издирват се 26 души

До 37 достигна броят на жертвите в срутило се училище в Индонезия (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите от срутеното училище-интернат в индонезийския град Сидоарджо достигна 37, като издирването на още 26 все още продължава, съобщава CNA.

Многоетажната сграда на религиозния интернат се срути, докато ученици се събираха за следобедни молитви в понеделник. Преди това бяха съобщени 14 загинали.

„Към неделя сутринта броят на установените лица е 141. От тях 104 са в безопасност, а 37 са загинали“, каза Юди Брамантио, оперативен директор на Националната агенция за търсене и спасяване.

Той добави, че 26 души все още са в неизвестност.

Разследващите установяват причината за срутването, но експертите казват, че предварителните данни сочат за лошо строителство.


Индонезия
  • 1 ислямско училище

    1 1 Отговор
    обучение в омраза към другите религии

    14:51 05.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    И в блатния султанат се срутиха 3 училища за месец, но бункерното трябва да воюва, а денги за ремонти няма!

    14:54 05.10.2025