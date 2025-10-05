До 37 достигна броят на жертвите в срутило се училище в Индонезия (ВИДЕО)

Броят на загиналите от срутеното училище-интернат в индонезийския град Сидоарджо достигна 37, като издирването на още 26 все още продължава, съобщава CNA.

Многоетажната сграда на религиозния интернат се срути, докато ученици се събираха за следобедни молитви в понеделник. Преди това бяха съобщени 14 загинали.

„Към неделя сутринта броят на установените лица е 141. От тях 104 са в безопасност, а 37 са загинали“, каза Юди Брамантио, оперативен директор на Националната агенция за търсене и спасяване.

Той добави, че 26 души все още са в неизвестност.

Разследващите установяват причината за срутването, но експертите казват, че предварителните данни сочат за лошо строителство.