Да изстреляш ракета за 300 000 евро по дрон, който струва 5000 евро, не е най-добрият начин да го свалиш

5 Октомври, 2025 18:00 892 24

  • роберт фицо-
  • словакия-
  • стена от дронове-
  • проект-
  • коментар

Словашкият премиер коментира идеята за създаване на „стена от дронове“ в Европа

Да изстреляш ракета за 300 000 евро по дрон, който струва 5000 евро, не е най-добрият начин да го свалиш - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Няма конкретен проект за създаване на „стена от дронове“ в Европа. Води се дискусия на експертно ниво относно ефективността на използването на военни способности за защита от дронове, заяви словашкият премиер Роберт Фицо.

„Използването на изтребител за изстрелване на ракета за 300 000 евро по дрон, който струва 5000 евро, със сигурност не е най-добрият начин за свалянето му. Трябва да говорим за това, но няма европейски проект за защита от дронове“, каза Фицо в предаването O 5 minut 12 в неделя.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки инициативата за създаване на „стена от дронове“ в Европа, заяви, че както показва историята, изграждането на стени винаги е лошо нещо.

Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското Министерство на външните работи, заяви че все още няма разбирателство за параметрите на обсъжданата в Европейския съюз „стена от дронове“, а истерията около навлизането на неидентифицирани дронове на територията на съюза се раздува само за да се оправдаят разходите за милитаризация.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 от село

    11 1 Отговор
    Пуцайте на воля !! Раята плаща !!!!

    18:03 05.10.2025

  • 2 Да,бе

    11 1 Отговор
    Зависи дали продаваш или купуваш въпросната ракета...Там е заровено кучето на войната.

    18:03 05.10.2025

  • 3 Кой те

    2 5 Отговор
    пита за акъл , че ръсиш мозъци ?

    18:05 05.10.2025

  • 4 Сталин

    13 1 Отговор
    Ехее това даже е евтино , трябва да се ползват и още по скъпи ракети за 10 000 000 да се гърми по врабчета,за да върви бизнеса на ционисткия банков кабал и оръжейните компании на BlackRock, Vanguard

    Коментиран от #10

    18:06 05.10.2025

  • 5 Хе хе...

    4 1 Отговор
    Сега само гледайте как всеки недоволен ще започне да тормози правителството си с играчки от джъмбо. Щото то и за провокация да се направи пак се иска акъл за да се предвидят последствията. Ама те мЪрсулките са свикнали да действат първосигнално и истерично, пък после се получава кой ми cp@ в гащите.

    18:07 05.10.2025

  • 6 БРАВО

    4 2 Отговор
    Така е ама на нас ни надуха главата че бандерите ще получат дронове с изкуствен интелект, щото на тях им липсвал естествен.

    18:09 05.10.2025

  • 7 Ко речи?

    3 2 Отговор
    Баце, плагиатстваш. Един мой учител (професор) казваше за подобно нещо на времето преди 30 години в университета - Това е все едно да трепеш комари с "Пършинг".

    18:09 05.10.2025

  • 8 Завъшил

    4 1 Отговор
    право , решил е , че разбира от всичко ?!

    18:09 05.10.2025

  • 9 име

    6 3 Отговор
    Ефективността на НАТОвското ПВО в бандеристан през Август месец е било 37%. През Септември месец е паднало на 6%. Тва е щото руснаците са направили нов модел Искандер и няква нова дозвукова ракета( круизни ракети) които в последната фаза слизали на по-ниско и правели маневри и врътки преди да бъдат прихванати успешно от някой бандераски цех за дронове или радара и пусковите установки на Патриота ;). А новите дронове Гербера работят като разузнавателни дронове и само пращат информация къде какво има като препятствия и цели.
    В момента и украйна и рудия разработват дронове прехващачи.

    18:09 05.10.2025

  • 10 Ти, Сталине

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    сигурно имаш портрет на твоя кумир. Да коленичиш и да го хвалиш, че изби 20 000 000 сънародници.

    Коментиран от #17

    18:10 05.10.2025

  • 11 Янко Виа

    5 3 Отговор
    Това е все едно с топ да стреляш по врабци .

    Коментиран от #14, #15

    18:10 05.10.2025

  • 12 Швейк

    2 5 Отговор
    Фицо,кога и къде е служил ?

    18:11 05.10.2025

  • 13 Ние ще ги платим

    4 3 Отговор
    и никой няма да ни пита както ми натресоха еврозоната. Параграф 2 ще бъде бай Сандо мобилизиран и изпратен на източния фронт.
    Хайде да се посмеем малко защото ситуацията с цените и евентуално покачване данъците на имотите вещае тъмни облаци над българските граждани. Европейската банка за ръчна на управляващите че сме били много имотно богати и трябва данъци за да ни приземят.

    18:11 05.10.2025

  • 14 Или с Орешник

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Янко Виа":

    по пенсионер !

    18:12 05.10.2025

  • 15 Я по-добре

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Янко Виа":

    с томахавка по рафинерия !

    18:14 05.10.2025

  • 16 име

    2 2 Отговор
    Целия НАТОовчи блок да се хване да произвежда ПВО за бандеристан, не могат да смогнат да произведат толкова, колкото руснаците могат да унищожават.

    Коментиран от #19

    18:14 05.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бабиш

    2 1 Отговор
    Много стиснат,този Фицо !

    18:19 05.10.2025

  • 19 Ти пък...

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Те от НАТО куршуми и снаряди не успяват да направят за бандерите и руснаците им скъсаха бандерола на всичките !

    18:21 05.10.2025

  • 20 Хашек

    1 1 Отговор
    Добрият войник Фицо !

    18:21 05.10.2025

  • 21 Тома

    2 2 Отговор
    За това Тръмп иска натовци да дават 5% от бюджета да ги фалира бързо

    18:22 05.10.2025

  • 22 Осведомен

    2 2 Отговор
    Този лузър все още не знае, че шведите (и не само те) имат разработка за дронове прехващачи които скоро ще бъдат в масово производство и струват около 2-3 хиляди долара.
    Украйна също използва подобни.

    18:26 05.10.2025

  • 23 Търновец

    0 0 Отговор
    Има планина от институции в България и ЕС които са като Институт по отбрана с високо платени чиновници но без полза - още преди години Немците създадоха SkyRanger 30 с автоматично 30 мм оръдие Оерликон с боеприпаси специално проектирани срещу дронове и крилати ракети и авио бомби - има клип на производителя за около 15 секунди системата унищожи рояк от 8 дрона и цената на унищожен дрон е около 3500 - 4000 долара и Дания поръча 14 такива системи към които има и малки Френски ракети Мистрал. България трябваше отдавна да заяви системата.

    18:31 05.10.2025

  • 24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

