Няма конкретен проект за създаване на „стена от дронове“ в Европа. Води се дискусия на експертно ниво относно ефективността на използването на военни способности за защита от дронове, заяви словашкият премиер Роберт Фицо.

„Използването на изтребител за изстрелване на ракета за 300 000 евро по дрон, който струва 5000 евро, със сигурност не е най-добрият начин за свалянето му. Трябва да говорим за това, но няма европейски проект за защита от дронове“, каза Фицо в предаването O 5 minut 12 в неделя.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки инициативата за създаване на „стена от дронове“ в Европа, заяви, че както показва историята, изграждането на стени винаги е лошо нещо.

Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското Министерство на външните работи, заяви че все още няма разбирателство за параметрите на обсъжданата в Европейския съюз „стена от дронове“, а истерията около навлизането на неидентифицирани дронове на територията на съюза се раздува само за да се оправдаят разходите за милитаризация.