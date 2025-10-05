Да изстреляш ракета за 300 000 евро по дрон, който струва 5000 евро, не е най-добрият начин да го свалиш

Няма конкретен проект за създаване на „стена от дронове“ в Европа. Води се дискусия на експертно ниво относно ефективността на използването на военни способности за защита от дронове, заяви словашкият премиер Роберт Фицо.
„Използването на изтребител за изстрелване на ракета за 300 000 евро по дрон, който струва 5000 евро, със сигурност не е най-добрият начин за свалянето му. Трябва да говорим за това, но няма европейски проект за защита от дронове“, каза Фицо в предаването O 5 minut 12 в неделя.
По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки инициативата за създаване на „стена от дронове“ в Европа, заяви, че както показва историята, изграждането на стени винаги е лошо нещо.
Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското Министерство на външните работи, заяви че все още няма разбирателство за параметрите на обсъжданата в Европейския съюз „стена от дронове“, а истерията около навлизането на неидентифицирани дронове на територията на съюза се раздува само за да се оправдаят разходите за милитаризация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от село
18:03 05.10.2025
2 Да,бе
18:03 05.10.2025
3 Кой те
18:05 05.10.2025
4 Сталин
Коментиран от #10
18:06 05.10.2025
5 Хе хе...
18:07 05.10.2025
6 БРАВО
18:09 05.10.2025
7 Ко речи?
18:09 05.10.2025
8 Завъшил
18:09 05.10.2025
9 име
В момента и украйна и рудия разработват дронове прехващачи.
18:09 05.10.2025
10 Ти, Сталине
До коментар #4 от "Сталин":сигурно имаш портрет на твоя кумир. Да коленичиш и да го хвалиш, че изби 20 000 000 сънародници.
Коментиран от #17
18:10 05.10.2025
11 Янко Виа
Коментиран от #14, #15
18:10 05.10.2025
12 Швейк
18:11 05.10.2025
13 Ние ще ги платим
Хайде да се посмеем малко защото ситуацията с цените и евентуално покачване данъците на имотите вещае тъмни облаци над българските граждани. Европейската банка за ръчна на управляващите че сме били много имотно богати и трябва данъци за да ни приземят.
18:11 05.10.2025
14 Или с Орешник
До коментар #11 от "Янко Виа":по пенсионер !
18:12 05.10.2025
15 Я по-добре
До коментар #11 от "Янко Виа":с томахавка по рафинерия !
18:14 05.10.2025
16 име
Коментиран от #19
18:14 05.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бабиш
18:19 05.10.2025
19 Ти пък...
До коментар #16 от "име":Те от НАТО куршуми и снаряди не успяват да направят за бандерите и руснаците им скъсаха бандерола на всичките !
18:21 05.10.2025
20 Хашек
18:21 05.10.2025
21 Тома
18:22 05.10.2025
22 Осведомен
Украйна също използва подобни.
18:26 05.10.2025
23 Търновец
18:31 05.10.2025
24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.