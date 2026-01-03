Тръмп иска да контролира търговията с петрол във Венецуела

Действията на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Венецуела са насочени към утвърждаване на Вашингтон като ключов производител и определящ цените на световния петролен пазар, а преговорите между САЩ и Венецуела ще бъдат напрегнати, според турския политолог и водещ експерт в аналитичната мрежа Анкара-Москва Енгин Йозер в интервю за РИА Новости.
В ранните часове на днешния ден във венецуелската столица Каракас са чути експлозии. Според местни жители експлозиите са били чути в различни части на града, както и на летище „Симон Боливар“ в Майкетия и пристанището Ла Гуайра. CBS съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил удари по редица венецуелски цели, включително военни. Новинарският портал BNO News от своя страна съобщи, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е обявил извънредно положение.
„Планът на Тръмп за Венецуела е по-малко за смяна на правителството и повече за установяване на контрол върху търговията с петрол в страната“, смята източникът на агенцията.
Според турския експерт, значителна част от новата стратегия за национална сигурност на САЩ е насочена към намаляване на чуждестранното влияние в Латинска Америка, предимно китайското и европейското. Същевременно, отбелязва експертът, Тръмп се връща към стара линия – желанието да осигури ролята на САЩ като основен производител и определящ цените на световния петролен пазар.
Политологът допуска „много ограничен“ и стратегически пресметнат въздушен удар, който според него може да бъде насочен към петролни рафинерии, танкери и морска инфраструктура. Той обаче не очаква мащабна операция или сухопътна офанзива.
„В следващите дни Николас Мадуро ще се изправи пред натиск: може да се наложи или да позволи на американски компании да се върнат във Венецуела, или да изнесе целия си петрол чрез американски посредници“, добави Йозер.
Експертът смята, че периодът на преговори ще бъде съпроводен от засилено напрежение, но не прогнозира голяма война.
1 Урсула 1984
Коментиран от #6, #10
11:30 03.01.2026
2 Само търгжовията
11:30 03.01.2026
3 Чат Пат
11:30 03.01.2026
4 Дреме ми
11:31 03.01.2026
5 Киро Острото
11:31 03.01.2026
6 ФАКТ
До коментар #1 от "Урсула 1984":САЩ казват на многоходовия л мпен в Кремъл кое как трябва да е в Украйна и Венецуела и он козирува.
Коментиран от #69
11:31 03.01.2026
7 :))))
11:32 03.01.2026
8 Путлер
11:32 03.01.2026
9 Мадуро
11:32 03.01.2026
10 койдазнай
До коментар #1 от "Урсула 1984":И санкции! Заедно с Русия и Китай, за да се гласува решение в ООН!
11:32 03.01.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #22
11:33 03.01.2026
12 Американски спортист
Само 2 страни нападнахме с демократични бомби за 6 месеца
11:33 03.01.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
той иска да е търговецът който търгува и печели от петрола на САШтинския щат Вене$уела ❗
11:33 03.01.2026
14 Гоорил
Коментиран от #19
11:33 03.01.2026
15 Психопатът ционист Доналд
Коментиран от #23
11:34 03.01.2026
16 Zахарова
Коментиран от #21
11:34 03.01.2026
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:35 03.01.2026
18 Ъъъъъъъъ
Пращаш армията си в чужда държава и на практика отвличаш президент и, за до го съдиш, че вкарва наркотици....Чакайте, че се обърках....🤣
Някой готов ли е да се обзаложи за следващия президент на Венецуела? Аз залагам на Мачадо - протежето на Тръмп 🤣
11:35 03.01.2026
19 Гуриил
До коментар #14 от "Гоорил":И Шеломата разгражда 404 за да ѝ подари ресурсите на САЩ.
11:36 03.01.2026
20 Бутача
Коментиран от #26
11:37 03.01.2026
21 Пак ли си пияна?
До коментар #16 от "Zахарова":Цената на петрола по време на война за петрол обикновено се вдига.
Коментиран от #34
11:37 03.01.2026
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Така и, че гевара и пияницата хрушчов са я измислили‼️ Дони има право да я анексира‼️
Бункерното не може да направи нищо, свои не бросаем‼️
11:38 03.01.2026
23 Ъъъъъъъъ
До коментар #15 от "Психопатът ционист Доналд":Нали знаеш с кого е бил на Нова година? Разбира се с Нетаняху в Мар-а-Лаго! Двамцата са посрещнали 2026.🤣
11:39 03.01.2026
24 Ъъъъъъъъ
11:39 03.01.2026
25 така е
11:40 03.01.2026
26 ококоp по пеньоар
До коментар #20 от "Бутача":мaдypo e кoмyниcтичecки диктaтop oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!
11:41 03.01.2026
27 Перник
Коментиран от #30
11:41 03.01.2026
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #35
11:42 03.01.2026
29 Орбан Тъпана
ДОНАЛД ТРЪМП.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха.
Какво става бре Чебурашки ?
Когато ви кажат
Украйна за Путин
Венецуела за Тръмп.
Нали отричате Издуханяци ?
11:43 03.01.2026
30 е то
До коментар #27 от "Перник":Американското СВО във Венесуела продължи 2 часа и свърши. Кога да протестират?
Коментиран от #33
11:43 03.01.2026
31 Перник
Коментиран от #37
11:43 03.01.2026
32 Kaлпазанин
Коментиран от #40, #52
11:44 03.01.2026
33 Перник
До коментар #30 от "е то":Но и шутшн беше тръгнал за два дня да взема Кииф, но Зеленски вэрна пияните орди в дървени кашони!
11:44 03.01.2026
34 В момента
До коментар #21 от "Пак ли си пияна?":цената на петрола в долари е много по-ниска отколкото преди Русия да нахлуе в Украйна. А измерена в Евро е още по-ниска, така че явно от войната печелим ние купувачите на петрол.
Между другото, последните новини са: Мадуро е вече арестуван и изведен от Венецуела в САЩ. Войната приключи преди да е почнала. За няколко часа! Венецуела е вече свободна :)
Коментиран от #41, #42
11:44 03.01.2026
35 мЪдуро
До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ай ся тръгвам, чакай само да си ги почеша!
11:44 03.01.2026
36 Атина Палада
11:46 03.01.2026
37 Калпазанин
До коментар #31 от "Перник":Тя пие до православната нова година, няма да ни вика, но дано се сети да прати нещо за ядене,.че купейките вече не вървят в берьозката, искат евра!
11:46 03.01.2026
38 Тръмп иска
Да. Ама друг път!
11:46 03.01.2026
39 Дони Деменцията
Срещу Фашисткият Режим
На Мадуро .
Със години във Венецуела
Извършват Престъпления
Срещу Английско Говорящите
Жители на Венецуела.
Мадуро и кликата му
Избиха Хиляди наши Граждани .
На този Фашистки Режим
Трябва да се сложи Край .
11:47 03.01.2026
40 предполагам
До коментар #32 от "Kaлпазанин":говориш за руското нахлуване в Донбас?
Коментиран от #45
11:47 03.01.2026
41 И преди и след момента
До коментар #34 от "В момента":Колко петрол има в 404? Игрите с цената през ОПЕК са друго нещо, но няма как да повлияят съществено при естествен дефицит, ако се проточи венецуелското СВО. Китайците никак няма да са щастливи, но ще захранят Шеломович.
11:47 03.01.2026
42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #34 от "В момента":Копейките за това вият на умрело гладни по бунищата‼️
Коментиран от #47
11:48 03.01.2026
43 Жоро
Коментиран от #62
11:48 03.01.2026
44 койдазнай
11:49 03.01.2026
45 Калпазанин
До коментар #40 от "предполагам":Да и бункерното и краснов ще гният в затвора
Коментиран от #53
11:49 03.01.2026
46 Пучя Въшката
Че Зеленски искал да го убие .
Разговор 2 часа и половина .
Сега защо не му звънне и да му каже
АГЕНТ Краснов
Така не сме се разбирали !
Лавров защо мълчи ?
Нали искаше да помага
На Мадуро?
11:51 03.01.2026
47 Абе като ви гледам (евро)центарчетата
До коментар #42 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Само вие ревете денонощо тука. Дано поне ви плащат добре, но много се съмнявам.
11:52 03.01.2026
48 Ина
Коментиран от #59
11:52 03.01.2026
49 Е немат късмет
11:52 03.01.2026
50 Ели Стоянова
11:52 03.01.2026
51 Поредната
11:52 03.01.2026
52 За Украйна
До коментар #32 от "Kaлпазанин":Говориш
Виж как бързо взехте да си казвате
Истината Путерасти.
11:53 03.01.2026
53 Не позна
До коментар #45 от "Калпазанин":И другарчето им Натаняху няма да гние никъде.
11:53 03.01.2026
54 Инурика
11:53 03.01.2026
55 Доналд Тръмп
нападнахме Иран - мълчите
сега нападаме Венесуела - пак мълчите
11:53 03.01.2026
56 гост
Коментиран от #60, #76
11:55 03.01.2026
57 Много Джендъри
Дончо е против това положение .
Сега ще им спре и Абортите .
Нали затова го подкрепяха
Нашите Русофилки .
11:55 03.01.2026
58 тъй, тъй
Коментиран от #63, #65
11:55 03.01.2026
59 Ама
До коментар #48 от "Ина":Ще им ли американско СВО в Брюксел срещу сороския ЕС? Съмнявам се, щото там ни петрол, ни АЕЦ имат.
11:56 03.01.2026
60 Панчаревската кметица
До коментар #56 от "гост":ми да ни пусне и на нас една атомна бомба краварника
та да станем и ние силна икономика
11:56 03.01.2026
61 Чакаме Орбан
Връчи наградата за Мир
На Доналд Тръмп.
Колко Горещо го хвалеше и
Подкрепяше
Как се кълнеше че Тръмп
Ще донесе Мир на Земята .
Как Тръмп щял
Да върне Нормалността .
Най Големия Политик във САЩ.
Най Великия Президент.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Джани Инфантилния също го чакаме .
12:00 03.01.2026
62 Да питам ли
До коментар #43 от "Жоро":за ма дурите ли са го хванали?
12:00 03.01.2026
63 Въй въй
До коментар #58 от "тъй, тъй":Китай си има
Бункерно. Васалче.
Изобщо не се притесняват за Петрола .
Дърва ,Газ Нефт
Злато
Всичко какво има Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
Всичко пътува към Китай .
12:02 03.01.2026
64 Последния Софиянец
6:00 - подъëм
7:00 - завтрак
8:00 - утреннее построение
9:00 - удары по Каракасу
12:00 - окружение Каракаса
13:00 - обед
15:00 - захват резиденции президента Мадуро
16:00 - капитуляция
17:00 - ужин
21:00 - концерт Тейлор Свифт на площади Каракаса
23:00 - просмотр новостей в AteoBreaking
8:00 - захват Мадуро
12:02 03.01.2026
65 Е тъй де
До коментар #58 от "тъй, тъй":Ако се проточи тръмповото СВО срещу Венецуела, Шеломович ще даде оферта на Си да му обута евтиния до вчера руски петрол на малко по-добре цена.
12:02 03.01.2026
66 Къв лидер е Тръмпона
12:12 03.01.2026
67 Голем миротворец
12:12 03.01.2026
68 SDEЧЕВ
12:14 03.01.2026
69 Хохохо
До коментар #6 от "ФАКТ":Войната в Украйна се води по нелогичен начин и то си личи Русия не е бомбандирал Киев и Одеса както трябва и не е разрушила институциите .Има някакви договорки и замисли зад действията на Русия.
12:17 03.01.2026
70 Зайо Байо
12:18 03.01.2026
71 Мишел
12:19 03.01.2026
72 9689
Коментиран от #75
12:27 03.01.2026
73 Мишел
12:27 03.01.2026
74 Следваща по списъка е
12:27 03.01.2026
75 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #72 от "9689":И мадуро като не го дава доброволно и не се изтегля от изконните американски земи така ще бъде‼️
12:30 03.01.2026
76 Само да напомня,
До коментар #56 от "гост":че нито една от тези цитирани от теб страни не могат да се похвалят с абсолютен суверенитет! За какъв суверенитет можеш да говориш, при положение, че не могат да мръднат без одобрението на Големия Бял баща в белия вигвам във Вашингтон... Дори две от тях, Германия и Япония, все още са окупирани държави 80 (осемдесет!!!) години след края на ВСВ... А три от тях са все още доминиони на Обединеното кралство и въпреки, че се водят суверенни, много съмнително е да имат абсолютен суверенитет...
12:30 03.01.2026
