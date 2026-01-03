Новини
Тръмп иска да контролира търговията с петрол във Венецуела

3 Януари, 2026 11:25

Йозер: Преговорите между САЩ и Венецуела ще бъдат напрегнати

Тръмп иска да контролира търговията с петрол във Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Действията на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Венецуела са насочени към утвърждаване на Вашингтон като ключов производител и определящ цените на световния петролен пазар, а преговорите между САЩ и Венецуела ще бъдат напрегнати, според турския политолог и водещ експерт в аналитичната мрежа Анкара-Москва Енгин Йозер в интервю за РИА Новости.

В ранните часове на днешния ден във венецуелската столица Каракас са чути експлозии. Според местни жители експлозиите са били чути в различни части на града, както и на летище „Симон Боливар“ в Майкетия и пристанището Ла Гуайра. CBS съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил удари по редица венецуелски цели, включително военни. Новинарският портал BNO News от своя страна съобщи, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е обявил извънредно положение.

Планът на Тръмп за Венецуела е по-малко за смяна на правителството и повече за установяване на контрол върху търговията с петрол в страната“, смята източникът на агенцията.

Според турския експерт, значителна част от новата стратегия за национална сигурност на САЩ е насочена към намаляване на чуждестранното влияние в Латинска Америка, предимно китайското и европейското. Същевременно, отбелязва експертът, Тръмп се връща към стара линия – желанието да осигури ролята на САЩ като основен производител и определящ цените на световния петролен пазар.

Политологът допуска „много ограничен“ и стратегически пресметнат въздушен удар, който според него може да бъде насочен към петролни рафинерии, танкери и морска инфраструктура. Той обаче не очаква мащабна операция или сухопътна офанзива.

В следващите дни Николас Мадуро ще се изправи пред натиск: може да се наложи или да позволи на американски компании да се върнат във Венецуела, или да изнесе целия си петрол чрез американски посредници“, добави Йозер.

Експертът смята, че периодът на преговори ще бъде съпроводен от засилено напрежение, но не прогнозира голяма война.


Турция
  • 1 Урсула 1984

    35 4 Отговор
    Гласуваме 90 млрд евро за оръжие за Венецуела.

    Коментиран от #6, #10

    11:30 03.01.2026

  • 2 Само търгжовията

    3 2 Отговор
    може да контролира!

    11:30 03.01.2026

  • 3 Чат Пат

    3 14 Отговор
    Мадуро е заловен.

    11:30 03.01.2026

  • 4 Дреме ми

    16 2 Отговор
    За дъртака тръмп и той ше мре

    11:31 03.01.2026

  • 5 Киро Острото

    28 3 Отговор
    На Слънчев бряг ще настаним бежанците от Венецуела.

    11:31 03.01.2026

  • 6 ФАКТ

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    САЩ казват на многоходовия л мпен в Кремъл кое как трябва да е в Украйна и Венецуела и он козирува.

    Коментиран от #69

    11:31 03.01.2026

  • 7 :))))

    25 5 Отговор
    Да обаче този план без сухопътна операция няма как да мине, а тя ще бъде много тежка на САЩ, да видим ще рискува ли?

    11:32 03.01.2026

  • 8 Путлер

    6 15 Отговор
    Страх ме е вееее

    11:32 03.01.2026

  • 9 Мадуро

    5 10 Отговор
    е излетял за Москва!

    11:32 03.01.2026

  • 10 койдазнай

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    И санкции! Заедно с Русия и Китай, за да се гласува решение в ООН!

    11:32 03.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 22 Отговор
    Венесуела е изкуствена държава измислена от Боливар, забранили cа английския!

    Коментиран от #22

    11:33 03.01.2026

  • 12 Американски спортист

    24 2 Отговор
    Не вярвам да ни спрат от състоянията
    Само 2 страни нападнахме с демократични бомби за 6 месеца

    11:33 03.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Той не иска да контролира търговията,
    той иска да е търговецът който търгува и печели от петрола на САШтинския щат Вене$уела ❗

    11:33 03.01.2026

  • 14 Гоорил

    6 22 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и куупейките му гладни

    Коментиран от #19

    11:33 03.01.2026

  • 15 Психопатът ционист Доналд

    19 2 Отговор
    Тръмп е решил да присвои всички енергийни източници в държавите от третия свят.

    Коментиран от #23

    11:34 03.01.2026

  • 16 Zахарова

    7 18 Отговор
    Ужас! Таковат ни във Венецуела! Ще ядем петрол скоро вместо храна. Хазната ни е празна, а цената на петрола ще пада още

    Коментиран от #21

    11:34 03.01.2026

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 9 Отговор
    Каракас за два двя, после хавана‼️

    11:35 03.01.2026

  • 18 Ъъъъъъъъ

    15 3 Отговор
    Заловили са Мадуро и жена му и да ги извели от страната.... 🤣
    Пращаш армията си в чужда държава и на практика отвличаш президент и, за до го съдиш, че вкарва наркотици....Чакайте, че се обърках....🤣
    Някой готов ли е да се обзаложи за следващия президент на Венецуела? Аз залагам на Мачадо - протежето на Тръмп 🤣

    11:35 03.01.2026

  • 19 Гуриил

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гоорил":

    И Шеломата разгражда 404 за да ѝ подари ресурсите на САЩ.

    11:36 03.01.2026

  • 20 Бутача

    5 22 Отговор
    МАДУРО ВИСИ ВЕЧЕ НА ПАЛМАТА,ТОВА Е СЪДБАТА НА ВСЕКИ КОМУНИСТ

    Коментиран от #26

    11:37 03.01.2026

  • 21 Пак ли си пияна?

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Zахарова":

    Цената на петрола по време на война за петрол обикновено се вдига.

    Коментиран от #34

    11:37 03.01.2026

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 14 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Така и, че гевара и пияницата хрушчов са я измислили‼️ Дони има право да я анексира‼️
    Бункерното не може да направи нищо, свои не бросаем‼️

    11:38 03.01.2026

  • 23 Ъъъъъъъъ

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Психопатът ционист Доналд":

    Нали знаеш с кого е бил на Нова година? Разбира се с Нетаняху в Мар-а-Лаго! Двамцата са посрещнали 2026.🤣

    11:39 03.01.2026

  • 24 Ъъъъъъъъ

    7 13 Отговор
    Залагам също, че бункерното с ботокса е фулирал памперса в калното мазе зад урал!

    11:39 03.01.2026

  • 25 така е

    9 9 Отговор
    Тремп си прави сметката без кръчмаря. Безналоговия самолетоунищожител Адмирал Кузнецов пътува към Венесуела за да защити Мадуро. Поддържайте огъня докато стигне в края на Март!

    11:40 03.01.2026

  • 26 ококоp по пеньоар

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Бутача":

    мaдypo e кoмyниcтичecки диктaтop oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    11:41 03.01.2026

  • 27 Перник

    25 4 Отговор
    Какво се случва с евролибералите ???Защо не протестират срещу ударите във Венецуела???Защо няма пакети от санкции срещу САЩ???А нашите цънцарки и другите орални журналисти мълчат всеядно са налапали оная работа на Тръмп!!! Това са евролибералите ценности и справедлива демокрация !!!

    Коментиран от #30

    11:41 03.01.2026

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 11 Отговор
    мадурович да се изтегли веднага в блатата при ботокса, венесуела е изкуствена държава‼️

    Коментиран от #35

    11:42 03.01.2026

  • 29 Орбан Тъпана

    6 7 Отговор
    МИРЪТ си има Име

    ДОНАЛД ТРЪМП.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха.

    Какво става бре Чебурашки ?

    Когато ви кажат
    Украйна за Путин
    Венецуела за Тръмп.

    Нали отричате Издуханяци ?

    11:43 03.01.2026

  • 30 е то

    6 9 Отговор

    До коментар #27 от "Перник":

    Американското СВО във Венесуела продължи 2 часа и свърши. Кога да протестират?

    Коментиран от #33

    11:43 03.01.2026

  • 31 Перник

    3 5 Отговор
    Онаа пияната от пасьола да не ни вика запас сега!

    Коментиран от #37

    11:43 03.01.2026

  • 32 Kaлпазанин

    17 3 Отговор
    Да нападнеш суверенна държава с цел да контролираш ресурсите им ,(на грабежа )вече контролиране му викаме !!!!! Си е доста демократично цинично и подло ,а това го могат само внуци на колонизатори каторжници и убийци.осъана ли здрав разум на тази планета

    Коментиран от #40, #52

    11:44 03.01.2026

  • 33 Перник

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "е то":

    Но и шутшн беше тръгнал за два дня да взема Кииф, но Зеленски вэрна пияните орди в дървени кашони!

    11:44 03.01.2026

  • 34 В момента

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Пак ли си пияна?":

    цената на петрола в долари е много по-ниска отколкото преди Русия да нахлуе в Украйна. А измерена в Евро е още по-ниска, така че явно от войната печелим ние купувачите на петрол.

    Между другото, последните новини са: Мадуро е вече арестуван и изведен от Венецуела в САЩ. Войната приключи преди да е почнала. За няколко часа! Венецуела е вече свободна :)

    Коментиран от #41, #42

    11:44 03.01.2026

  • 35 мЪдуро

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ай ся тръгвам, чакай само да си ги почеша!

    11:44 03.01.2026

  • 36 Атина Палада

    2 5 Отговор
    Доналд Тръмп е добър човек.

    11:46 03.01.2026

  • 37 Калпазанин

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Перник":

    Тя пие до православната нова година, няма да ни вика, но дано се сети да прати нещо за ядене,.че купейките вече не вървят в берьозката, искат евра!

    11:46 03.01.2026

  • 38 Тръмп иска

    5 0 Отговор
    Да контролира целия свят, да му правят подаръци, да му се кланят до земи, той да си прави паметници, да пишат оди за тего и да го чешат по егото му!
    Да. Ама друг път!

    11:46 03.01.2026

  • 39 Дони Деменцията

    4 3 Отговор
    Започнахме Специална Военна Операция
    Срещу Фашисткият Режим
    На Мадуро .

    Със години във Венецуела
    Извършват Престъпления
    Срещу Английско Говорящите
    Жители на Венецуела.
    Мадуро и кликата му
    Избиха Хиляди наши Граждани .

    На този Фашистки Режим
    Трябва да се сложи Край .

    11:47 03.01.2026

  • 40 предполагам

    0 6 Отговор

    До коментар #32 от "Kaлпазанин":

    говориш за руското нахлуване в Донбас?

    Коментиран от #45

    11:47 03.01.2026

  • 41 И преди и след момента

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "В момента":

    Колко петрол има в 404? Игрите с цената през ОПЕК са друго нещо, но няма как да повлияят съществено при естествен дефицит, ако се проточи венецуелското СВО. Китайците никак няма да са щастливи, но ще захранят Шеломович.

    11:47 03.01.2026

  • 42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "В момента":

    Копейките за това вият на умрело гладни по бунищата‼️

    Коментиран от #47

    11:48 03.01.2026

  • 43 Жоро

    2 3 Отговор
    Тюлените са хванали Мадуро!!!! Хвала,Браво Нинджи!!! УоооооооооооооооУ

    Коментиран от #62

    11:48 03.01.2026

  • 44 койдазнай

    0 3 Отговор
    Тръмп и Путин си стиснаха ръцете във Аляска. Америка е за САЩ, европата за Русия, а лично Тръмп получава 300 млрд замразени руски пари. Така че, Тръмп контролира всичко в Америка, не само някаква си търговия, с някакъв петрол. Всичко в Америка е за САЩ!

    11:49 03.01.2026

  • 45 Калпазанин

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "предполагам":

    Да и бункерното и краснов ще гният в затвора

    Коментиран от #53

    11:49 03.01.2026

  • 46 Пучя Въшката

    1 5 Отговор
    Звъня и се оплаква на Тръмп
    Че Зеленски искал да го убие .
    Разговор 2 часа и половина .

    Сега защо не му звънне и да му каже

    АГЕНТ Краснов

    Така не сме се разбирали !

    Лавров защо мълчи ?
    Нали искаше да помага
    На Мадуро?

    11:51 03.01.2026

  • 47 Абе като ви гледам (евро)центарчетата

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Само вие ревете денонощо тука. Дано поне ви плащат добре, но много се съмнявам.

    11:52 03.01.2026

  • 48 Ина

    3 0 Отговор
    Важното е сороските брюкселски корумпета да бъдат натикани там където не огрява слънцето и да няма държава Украйна на картата.

    Коментиран от #59

    11:52 03.01.2026

  • 49 Е немат късмет

    10 0 Отговор
    тия американци, бе! Все се намира някой, който се е насадил върху техния петрол!!! То Венецуела, то Ирак, преди това Либия... Как тия люде не ги е срам да крадат петрола на горките американци?

    11:52 03.01.2026

  • 50 Ели Стоянова

    1 0 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ.👩‍🦰💋👩‍🦰

    11:52 03.01.2026

  • 51 Поредната

    3 0 Отговор
    Миротворна акция на Сащ. Те са опората на мира в света - защитават християни и др. в страните , които имат големи залежи от нефт. Демократичният свят и ООн приветстват/мълчаливо/ тази политика.

    11:52 03.01.2026

  • 52 За Украйна

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Kaлпазанин":

    Говориш

    Виж как бързо взехте да си казвате
    Истината Путерасти.

    11:53 03.01.2026

  • 53 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Калпазанин":

    И другарчето им Натаняху няма да гние никъде.

    11:53 03.01.2026

  • 54 Инурика

    3 0 Отговор
    Свобода за поробения от Дания народ на Гренландия! Свободна Гренландия част от САЩ!

    11:53 03.01.2026

  • 55 Доналд Тръмп

    5 0 Отговор
    хайде клоуни наложете ни санкции
    нападнахме Иран - мълчите
    сега нападаме Венесуела - пак мълчите

    11:53 03.01.2026

  • 56 гост

    1 6 Отговор
    Само да напомня твърде неприятния за русолюбците факт , че всички страни някога "окупирани" от САЩ , включително цяла западна Европа , Канада , Австралия , Нова Зеландия , Япония и Южна Корея днес са суверенни държави и водещи икономики в света с НАЙ-ВИСОКИЯ стандарт на живот и благосъстояние на своите граждани , НАЙ-ЖЕЛАНИТЕ за емиграция страни , заедно със самите САЩ , а страните опустошени от миризливия московски ботуш са най-бедните , безперспективни и западнали държави в света , от които всеки гражданини има само желание да избяга възможно най-бързо и най-далече , включително бившите "съюзни републики" от СССР , за щастие отишъл в музея , най-радостното събитие от 20 век , а от 21 ще бъде същото за скапаната "федерация" !!

    Коментиран от #60, #76

    11:55 03.01.2026

  • 57 Много Джендъри

    1 2 Отговор
    Имало във Венецуела.

    Дончо е против това положение .

    Сега ще им спре и Абортите .

    Нали затова го подкрепяха
    Нашите Русофилки .

    11:55 03.01.2026

  • 58 тъй, тъй

    3 0 Отговор
    обаче къде е Китай в цялата картинка? Китай внася петрол от Венецуела и едва ли ще му харесат завишените цени на американските посредници. Няма начин. Интересно дали Съветът за сигурност на ООН ще се събере извънредно заради случващото се във Венецуела.

    Коментиран от #63, #65

    11:55 03.01.2026

  • 59 Ама

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ина":

    Ще им ли американско СВО в Брюксел срещу сороския ЕС? Съмнявам се, щото там ни петрол, ни АЕЦ имат.

    11:56 03.01.2026

  • 60 Панчаревската кметица

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "гост":

    ми да ни пусне и на нас една атомна бомба краварника
    та да станем и ние силна икономика

    11:56 03.01.2026

  • 61 Чакаме Орбан

    2 1 Отговор
    Да излезе и да
    Връчи наградата за Мир
    На Доналд Тръмп.

    Колко Горещо го хвалеше и
    Подкрепяше
    Как се кълнеше че Тръмп
    Ще донесе Мир на Земята .

    Как Тръмп щял
    Да върне Нормалността .
    Най Големия Политик във САЩ.
    Най Великия Президент.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Джани Инфантилния също го чакаме .

    12:00 03.01.2026

  • 62 Да питам ли

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Жоро":

    за ма дурите ли са го хванали?

    12:00 03.01.2026

  • 63 Въй въй

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "тъй, тъй":

    Китай си има

    Бункерно. Васалче.

    Изобщо не се притесняват за Петрола .

    Дърва ,Газ Нефт
    Злато
    Всичко какво има Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
    Всичко пътува към Китай .

    12:02 03.01.2026

  • 64 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Специальная Венесуэльская Операция

    6:00 - подъëм
    7:00 - завтрак
    8:00 - утреннее построение
    9:00 - удары по Каракасу
    12:00 - окружение Каракаса
    13:00 - обед
    15:00 - захват резиденции президента Мадуро
    16:00 - капитуляция
    17:00 - ужин
    21:00 - концерт Тейлор Свифт на площади Каракаса
    23:00 - просмотр новостей в AteoBreaking
    8:00 - захват Мадуро

    12:02 03.01.2026

  • 65 Е тъй де

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "тъй, тъй":

    Ако се проточи тръмповото СВО срещу Венецуела, Шеломович ще даде оферта на Си да му обута евтиния до вчера руски петрол на малко по-добре цена.

    12:02 03.01.2026

  • 66 Къв лидер е Тръмпона

    0 0 Отговор
    Арабите за 5секунди могат да изпомпат толкова нефт, колкото САЩ не могат за цял месец. Лидери ще стават.

    12:12 03.01.2026

  • 67 Голем миротворец

    0 0 Отговор
    е тоя чичо Дони, рийш ли! Начи, догодина ония норвежци да не се офлянкват, ами направо да му връчат наградата за мир (и милиончето, дето върви с нея!), а следващата година ще му дадат още некоя... Я за литература, я за актьорско майсторство... Абе ще измислят нещо! Може и за хвалби, все пак се Фали, че осем войни бил спрял...

    12:12 03.01.2026

  • 68 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    Шапки долу. Атом бие Браво Дони

    12:14 03.01.2026

  • 69 Хохохо

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Войната в Украйна се води по нелогичен начин и то си личи Русия не е бомбандирал Киев и Одеса както трябва и не е разрушила институциите .Има някакви договорки и замисли зад действията на Русия.

    12:17 03.01.2026

  • 70 Зайо Байо

    1 1 Отговор
    Каква е разликата между Русия и САЩ сега ?

    12:18 03.01.2026

  • 71 Мишел

    2 1 Отговор
    Тръмп ще прави САЩ отново велики, но светът вече не е същият и САЩ никога няма да бъдат пак велики.

    12:19 03.01.2026

  • 72 9689

    1 0 Отговор
    По точно ,да открадне петрола на Венецуела.

    Коментиран от #75

    12:27 03.01.2026

  • 73 Мишел

    1 1 Отговор
    А бункерното приключи калния халифат за няма и 4 години с огромната помощ на Зеленски!

    12:27 03.01.2026

  • 74 Следваща по списъка е

    0 0 Отговор
    Гренландия

    12:27 03.01.2026

  • 75 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "9689":

    И мадуро като не го дава доброволно и не се изтегля от изконните американски земи така ще бъде‼️

    12:30 03.01.2026

  • 76 Само да напомня,

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "гост":

    че нито една от тези цитирани от теб страни не могат да се похвалят с абсолютен суверенитет! За какъв суверенитет можеш да говориш, при положение, че не могат да мръднат без одобрението на Големия Бял баща в белия вигвам във Вашингтон... Дори две от тях, Германия и Япония, все още са окупирани държави 80 (осемдесет!!!) години след края на ВСВ... А три от тях са все още доминиони на Обединеното кралство и въпреки, че се водят суверенни, много съмнително е да имат абсолютен суверенитет...

    12:30 03.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

