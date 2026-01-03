Тръмп иска да контролира търговията с петрол във Венецуела

Действията на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Венецуела са насочени към утвърждаване на Вашингтон като ключов производител и определящ цените на световния петролен пазар, а преговорите между САЩ и Венецуела ще бъдат напрегнати, според турския политолог и водещ експерт в аналитичната мрежа Анкара-Москва Енгин Йозер в интервю за РИА Новости.

В ранните часове на днешния ден във венецуелската столица Каракас са чути експлозии. Според местни жители експлозиите са били чути в различни части на града, както и на летище „Симон Боливар“ в Майкетия и пристанището Ла Гуайра. CBS съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил удари по редица венецуелски цели, включително военни. Новинарският портал BNO News от своя страна съобщи, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е обявил извънредно положение.

„Планът на Тръмп за Венецуела е по-малко за смяна на правителството и повече за установяване на контрол върху търговията с петрол в страната“, смята източникът на агенцията.

Според турския експерт, значителна част от новата стратегия за национална сигурност на САЩ е насочена към намаляване на чуждестранното влияние в Латинска Америка, предимно китайското и европейското. Същевременно, отбелязва експертът, Тръмп се връща към стара линия – желанието да осигури ролята на САЩ като основен производител и определящ цените на световния петролен пазар.

Политологът допуска „много ограничен“ и стратегически пресметнат въздушен удар, който според него може да бъде насочен към петролни рафинерии, танкери и морска инфраструктура. Той обаче не очаква мащабна операция или сухопътна офанзива.

„В следващите дни Николас Мадуро ще се изправи пред натиск: може да се наложи или да позволи на американски компании да се върнат във Венецуела, или да изнесе целия си петрол чрез американски посредници“, добави Йозер.

Експертът смята, че периодът на преговори ще бъде съпроводен от засилено напрежение, но не прогнозира голяма война.