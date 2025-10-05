Axios: Нетаняху е недоволен от отговора на Хамас

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази разочарование от реакцията на палестинското движение Хамас на мирния план, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Axios, позовавайки се на неназован американски служител.
„Биби каза на Тръмп, че няма какво да се празнува и че това не означава нищо“, каза служителят.
На 4 октомври Хамас обяви готовността си да се съобрази с условията на плана на Тръмп, който включваше освобождаването на всички живи израелски заложници и предаването на телата на тези, които не са оцелели в плен. В отговор Тръмп призова Израел незабавно да прекрати атаките срещу ивицата Газа, за да гарантира безопасното освобождаване на задържаните.
От своя страна, офисът на Нетаняху обяви незабавното прилагане на първата фаза от плана на Тръмп, насочена към освобождаване на всички заложници.
2 Онзи
17:30 05.10.2025
3 И какво
17:32 05.10.2025
4 Сега на тоя престъпник Натаняху и
17:42 05.10.2025
5 Ама не само можеше
17:44 05.10.2025
6 На никой не му пука
Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати кръвнина за всеки убит и собствеността за която имат актове за собственост за разлика от ционистите крадливи. ...
17:45 05.10.2025
7 Да,бе
17:47 05.10.2025
8 Ционизъм на 200
17:48 05.10.2025
9 Да си обяснява драмите тоя боклук
17:50 05.10.2025
10 Аре бре ....
„Биби" ли каза ?
17:52 05.10.2025
12 СОНИ
18:00 05.10.2025
13 Гербер Цъфнал
Коментиран от #19
18:01 05.10.2025
14 Ъхъъъъъ....
18:01 05.10.2025
15 Дйдй
Коментиран от #17, #35
18:05 05.10.2025
16 Само вчера в Европа
18:06 05.10.2025
17 Имат си хората
До коментар #15 от "Дйдй":И имоти и земя и държава. Не е нужно никой да ги приема. Нужни са само брутални санкции и международна изолация на Израел. И спешно замразяване на всичките му активи, дялове и средства по света. И съд естествено до дупка за ционистките престъпници
18:10 05.10.2025
18 Сатанас
18:12 05.10.2025
19 Сатанас
До коментар #13 от "Гербер Цъфнал":Част от изказването на Роско Желязков пред ООН, където всички напуснаха, когато говореше ционистът Нетаняху ...
Коментиран от #21, #24
18:13 05.10.2025
20 Георги
18:16 05.10.2025
21 Точно така е колега! Прав си ...
До коментар #19 от "Сатанас":И колко неадекватен трябва да си верно
в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
18:17 05.10.2025
22 мoдерaтоpa
18:17 05.10.2025
24 Така е
До коментар #19 от "Сатанас":Обръщението на Нетаняху в празната зала на ООН до голяма степен беше формулирано като отговор на обвиненията срещу него във военни престъпления, повдигнати от Международния наказателен съд, както и на констатацията този месец на Независимата международна комисия за разследване на окупираните палестински територии на ООН, че Израел извършва геноцид в Гааза.
Речта не беше опит да се опровергаят или отхвърлят тези обвинения. Вместо това, 45-минутната тирада на Нетаняху беше вариация на темата: „Виновен съм за военни престъпления и планирам да извърша още. Какво ще направите по въпроса?“......
18:20 05.10.2025
28 Тоя
18:23 05.10.2025
30 Самият факт
18:24 05.10.2025
32 ако
18:26 05.10.2025
33 Позорно беше....
18:26 05.10.2025
34 Сталин
18:27 05.10.2025
35 Георги
До коментар #15 от "Дйдй":никой никъде не иска да му натрапват чужд народ и култура, без значение чии.
18:28 05.10.2025