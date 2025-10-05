Новини
Axios: Нетаняху е недоволен от отговора на Хамас

Axios: Нетаняху е недоволен от отговора на Хамас

5 Октомври, 2025 17:13

Биби каза на Тръмп, че няма какво да се празнува и че това не означава нищо

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази разочарование от реакцията на палестинското движение Хамас на мирния план, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Axios, позовавайки се на неназован американски служител.
Биби каза на Тръмп, че няма какво да се празнува и че това не означава нищо“, каза служителят.
На 4 октомври Хамас обяви готовността си да се съобрази с условията на плана на Тръмп, който включваше освобождаването на всички живи израелски заложници и предаването на телата на тези, които не са оцелели в плен. В отговор Тръмп призова Израел незабавно да прекрати атаките срещу ивицата Газа, за да гарантира безопасното освобождаване на задържаните.
От своя страна, офисът на Нетаняху обяви незабавното прилагане на първата фаза от плана на Тръмп, насочена към освобождаване на всички заложници.


САЩ
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Онзи

    9 0 Отговор
    С мустака беше прав

    17:30 05.10.2025

  • 3 И какво

    10 1 Отговор
    да направим , че не бил доволен ?

    17:32 05.10.2025

  • 4 Сега на тоя престъпник Натаняху и

    10 0 Отговор
    условията на плана на Тръмп ли не му харесват?

    17:42 05.10.2025

  • 5 Ама не само можеше

    9 1 Отговор
    А трябваше задължително да се разпадне... Не само Варшавски договор, но и НАТЮ!!!

    17:44 05.10.2025

  • 6 На никой не му пука

    12 1 Отговор
    Нетаняху дали е недоволен. Международна изолация
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати кръвнина за всеки убит и собствеността за която имат актове за собственост за разлика от ционистите крадливи. ...

    17:45 05.10.2025

  • 7 Да,бе

    7 0 Отговор
    Голям грях имаме българите,че сме спасили 50000 от тия...Няма ненаказано добро...

    17:47 05.10.2025

  • 8 Ционизъм на 200

    8 0 Отговор
    Хамас обявил готовността си да се съобрази с условията на плана на Тръмп...а Нетаняху изразил разочарование от реакцията на палестинското движение Хамас...

    17:48 05.10.2025

  • 9 Да си обяснява драмите тоя боклук

    3 0 Отговор
    Пред МНС! Не в медиите

    17:50 05.10.2025

  • 10 Аре бре ....

    2 0 Отговор
    американски служител, "служителят"
    „Биби" ли каза ?

    17:52 05.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СОНИ

    3 5 Отговор
    НЕТАНЯХО ЗНАЕ КАКВО ПРАВИ, ТОИ ЗАЩИТАВА РОДИНАТА СИ

    18:00 05.10.2025

  • 13 Гербер Цъфнал

    1 3 Отговор
    България считаНетаняху за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма.

    Коментиран от #19

    18:01 05.10.2025

  • 14 Ъхъъъъъ....

    5 0 Отговор
    Тръмп призова Израел незабавно да прекрати атаките срещу ивицата Газа, но те още не са прекратени, а дори се разширяват и на Западният бряг и в Сирия. Естествено санкции за нацисткият режим от страна на САЩ и Запада няма. Има само празни приказки и медийни пръдни

    18:01 05.10.2025

  • 15 Дйдй

    1 3 Отговор
    Това доллно племме палестинците никой не ги иска,даже и братята им араби .Да ги зануляват и да се преключва.

    Коментиран от #17, #35

    18:05 05.10.2025

  • 16 Само вчера в Европа

    3 0 Отговор
    Участвалите в протестите срещу нацисткият израелски режим са били повече от цялото му население!

    18:06 05.10.2025

  • 17 Имат си хората

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дйдй":

    И имоти и земя и държава. Не е нужно никой да ги приема. Нужни са само брутални санкции и международна изолация на Израел. И спешно замразяване на всичките му активи, дялове и средства по света. И съд естествено до дупка за ционистките престъпници

    18:10 05.10.2025

  • 18 Сатанас

    0 0 Отговор
    Част от изказването на Роско Желязков пред ООН, където всички напуснаха, когато говореше ционистът Нетаняху ...

    18:12 05.10.2025

  • 19 Сатанас

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гербер Цъфнал":

    Част от изказването на Роско Желязков пред ООН, където всички напуснаха, когато говореше ционистът Нетаняху ...

    Коментиран от #21, #24

    18:13 05.10.2025

  • 20 Георги

    0 0 Отговор
    накой наистина ли вярваше, че евреите ще спрат? Сега им е паднало да ги изринат! Все едно Путин да спре в Украйна.

    18:16 05.10.2025

  • 21 Точно така е колега! Прав си ...

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатанас":

    И колко неадекватен трябва да си верно
    в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    18:17 05.10.2025

  • 22 мoдерaтоpa

    1 0 Отговор
    само да сте написали нещо против Биби и ви трия!

    18:17 05.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатанас":

    Обръщението на Нетаняху в празната зала на ООН до голяма степен беше формулирано като отговор на обвиненията срещу него във военни престъпления, повдигнати от Международния наказателен съд, както и на констатацията този месец на Независимата международна комисия за разследване на окупираните палестински територии на ООН, че Израел извършва геноцид в Гааза.
    Речта не беше опит да се опровергаят или отхвърлят тези обвинения. Вместо това, 45-минутната тирада на Нетаняху беше вариация на темата: „Виновен съм за военни престъпления и планирам да извърша още. Какво ще направите по въпроса?“......

    18:20 05.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тоя

    2 0 Отговор
    Полски иврейн е ВОЕННОПРЕСТЪПНИК СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД...АРЕСТ И ЗАТВОР ЗАРАДИ ГЕНОЦИДА НАД ПАЛЕСТИНА..

    18:23 05.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Самият факт

    2 0 Отговор
    че Организацията на обединените нации е допуснала този фашистки масов убиец в сградата, камо ли да му е дала трибуната да се обърне към Общото събрание, е обвинителен акт срещу безсилието и съучастието на тази институция, чийто предшественик, Обществото на нациите, Ленин точно нарече „кухня на крадците“. Пред сградата на ООН десетки хиляди хора участваха в демонстрации срещу появата на Нетаняху. Вътре в залата по-голямата част от делегатите напуснаха, оставяйки Нетаняху да говори в предимно празна стая. Не стана ясно само от българските медии какво направи позорната ни делегация съставена от неадекватни индивиди ...

    18:24 05.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ако

    1 0 Отговор
    определят Путин като военнопрестъпник за случващото се в Украйна, то как да наречем биби за действията му в г аза?

    18:26 05.10.2025

  • 33 Позорно беше....

    1 0 Отговор
    Нетаняху, който е изправен пред заповед за арест от Международния наказателен съд по обвинения във военни престъпления, пътува до Съединените щати със самолет, който лети почти изключително над вода. Той умишлено избягва въздушното пространство на Гърция, Италия, Франция и Испания, където рискува да бъде арестуван и екстрадиран, за да се изправи пред съда. Веднъж попаднал във въздушното пространство на САЩ, Нетаняху получи пълната защита на администрацията на Тръмп, която се закле да не се съобрази със заповедта за арест на МНС....Позор ... Но иначе на палестинската делегация визи бяха отказани ..

    18:26 05.10.2025

  • 34 Сталин

    3 0 Отговор
    Сатаняху да лапа една торба с кошерни xvйове

    18:27 05.10.2025

  • 35 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дйдй":

    никой никъде не иска да му натрапват чужд народ и култура, без значение чии.

    18:28 05.10.2025