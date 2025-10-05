Axios: Нетаняху е недоволен от отговора на Хамас

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази разочарование от реакцията на палестинското движение Хамас на мирния план, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Axios, позовавайки се на неназован американски служител.

„Биби каза на Тръмп, че няма какво да се празнува и че това не означава нищо“, каза служителят.

На 4 октомври Хамас обяви готовността си да се съобрази с условията на плана на Тръмп, който включваше освобождаването на всички живи израелски заложници и предаването на телата на тези, които не са оцелели в плен. В отговор Тръмп призова Израел незабавно да прекрати атаките срещу ивицата Газа, за да гарантира безопасното освобождаване на задържаните.

От своя страна, офисът на Нетаняху обяви незабавното прилагане на първата фаза от плана на Тръмп, насочена към освобождаване на всички заложници.