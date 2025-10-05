The ​​Washington Post: Системите „Пейтриът“ не могат да отблъснат всички руски ракетни удари в Украйна

Американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ не са в състояние да отблъснат всички руски ракетни удари по украинска територия, пише The Washington Post.
Според изданието, само системите „Пейтриът“ са способни „надеждно да прехващат“ руски балистични ракети, които поразяват цели в Украйна. Авторите обаче посочват, че дори тези системи не са успели да прехванат някои скорошни атаки, включително тези срещу Киев.
Изданието отдава настоящата ситуация отчасти на модернизирането на ракетните системи на Русия, за да противодейства на американските системи за противовъздушна отбрана.
Преди това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е подложена на масивна комбинирана атака от руските въоръжени сили, призовавайки САЩ и Европа да „действат“ в отговор на това развитие.
Според него руската армия е използвала „повече от 50 ракети и около 500 ударни дрона“. Ударите са били насочени към украинската инфраструктура.
Украинският лидер подчерта, че страната изисква „по-бързо прилагане на всички споразумения за отбрана, особено по отношение на противовъздушната“.
1 оня
17:58 05.10.2025
2 Хасковски каунь
17:58 05.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дамммммм
18:00 05.10.2025
5 ДългоИме
Коментиран от #15
18:01 05.10.2025
6 1111
18:01 05.10.2025
7 Системите "Пейтриът"
18:02 05.10.2025
8 минувача
18:02 05.10.2025
9 За какви ракетни удари става въпрос
18:03 05.10.2025
10 стоян георгиев- стъки
18:05 05.10.2025
11 Вовата съм
18:07 05.10.2025
12 поручик Христо Иванов
18:08 05.10.2025
13 име
В момента и украйна и рудия разработват дронове прехващачи.
18:10 05.10.2025
14 Мишел
18:12 05.10.2025
15 име
До коментар #5 от "ДългоИме":Причината не е в Патриотите, а първо, в желанието на киевската хунта да олучава все най-най-най! По важно е да получава редовно ракети и установки от един модел, с който са свикнали, вакар и не толкова добър, от колкото все нещо ново. Ама са прости и те и НАТОовцете.
18:12 05.10.2025
16 Макрон
18:16 05.10.2025
17 Хм...
18:16 05.10.2025
18 Ами
Коментиран от #20
18:20 05.10.2025
19 запасняк
18:20 05.10.2025
20 име
До коментар #18 от "Ами":Много са добри патриотите. Клипчето с последната сграда, прихваната от ракета патриот, се казва Patriot PAC-3 Interceptor Crashes into Ground in Kyiv
18:27 05.10.2025
21 НИКО
18:28 05.10.2025