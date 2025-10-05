Новини
The ​​Washington Post: Системите „Пейтриът“ не могат да отблъснат всички руски ракетни удари в Украйна
  Тема: Украйна

The ​​Washington Post: Системите „Пейтриът“ не могат да отблъснат всички руски ракетни удари в Украйна

5 Октомври, 2025 17:53

Руската армия е използвала „повече от 50 ракети и около 500 ударни дрона“

The ​​Washington Post: Системите „Пейтриът“ не могат да отблъснат всички руски ракетни удари в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ не са в състояние да отблъснат всички руски ракетни удари по украинска територия, пише The ​​Washington Post.
Според изданието, само системите „Пейтриът“ са способни „надеждно да прехващат“ руски балистични ракети, които поразяват цели в Украйна. Авторите обаче посочват, че дори тези системи не са успели да прехванат някои скорошни атаки, включително тези срещу Киев.
Изданието отдава настоящата ситуация отчасти на модернизирането на ракетните системи на Русия, за да противодейства на американските системи за противовъздушна отбрана.
Преди това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е подложена на масивна комбинирана атака от руските въоръжени сили, призовавайки САЩ и Европа да „действат“ в отговор на това развитие.
Според него руската армия е използвала „повече от 50 ракети и около 500 ударни дрона“. Ударите са били насочени към украинската инфраструктура.
Украинският лидер подчерта, че страната изисква „по-бързо прилагане на всички споразумения за отбрана, особено по отношение на противовъздушната“.


Украйна
  • 1 оня

    11 0 Отговор
    Ха-ха !

    17:58 05.10.2025

  • 2 Хасковски каунь

    19 0 Отговор
    Ще им прехванат топките на руските ракети.

    17:58 05.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дамммммм

    20 0 Отговор
    От самото начало се видя това-ама нашите мисироци какви ли не лъжи измисляха....Патриотите вече в Украйна ги крият та да не ги унищожават прекалено често.

    18:00 05.10.2025

  • 5 ДългоИме

    15 0 Отговор
    Айде, поредното "обяснение" на WP бай Тръмпи да не даде Патриоти на осранните! Добре че пресата е на "място" за да дава "обяснение" за налудничивите мераци на Наркомана и подгласниците му!

    Коментиран от #15

    18:01 05.10.2025

  • 6 1111

    22 0 Отговор
    Аве те ракети фащат, ама крилати лопати и балистични мотики и друга чипирана земеделска техника - не могат да фанат.

    18:01 05.10.2025

  • 7 Системите "Пейтриът"

    11 0 Отговор
    с които разполага ВСУ са крайно недостатъчни и са от старите модели от преди 20-30 години. По-нови ракети не могат да им дадат защото установките за изстрелване са също от старите.

    18:02 05.10.2025

  • 8 минувача

    13 1 Отговор
    Да видим сега какво ще правят рамбовците , като и „Пейтриът“ не може да им помогне . Зеля да готви байрачето , че боят ще е до посиняване и так далее !

    18:02 05.10.2025

  • 9 За какви ракетни удари става въпрос

    11 0 Отговор
    Руските ги пляскат с лопатките по розовите дупета и понитата изпадат в екстаз. Всичко останало е измислица на зеленият потник който продължава да си слага по две бели линийки на пагона.

    18:03 05.10.2025

  • 10 стоян георгиев- стъки

    11 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански !

    18:05 05.10.2025

  • 11 Вовата съм

    12 0 Отговор
    Мдааа, и това е положението при около 5% от капацитета на руските военни... кво ли ще стане ако решат да ползват 20-30%....

    18:07 05.10.2025

  • 12 поручик Христо Иванов

    6 0 Отговор
    Скот Ритър отдавна и многократно е коментирал,че WaPo e рупор на ционистите ,просто ги игнорирайте .

    18:08 05.10.2025

  • 13 име

    5 0 Отговор
    Ефективността на НАТОвското ПВО в бандеристан през Август месец е било 37%. През Септември месец е паднало на 6%. Тва е щото руснаците са направили нов модел Искандер и няква нова дозвукова ракета( круизни ракети) които в последната фаза слизали на по-ниско и правели маневри и врътки преди да бъдат прихванати успешно от някой бандераски цех за дронове или радара и пусковите установки на Патриота ;). А новите дронове Гербера работят като разузнавателни дронове и само пращат информация къде какво има като препятствия и цели.
    В момента и украйна и рудия разработват дронове прехващачи.

    18:10 05.10.2025

  • 14 Мишел

    8 0 Отговор
    Руският удар днес до 7.00 сутринта е със 700дрона и 50 ракети. 6% от Пейтриът свалят нещо, другите са за салют / заря.

    18:12 05.10.2025

  • 15 име

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДългоИме":

    Причината не е в Патриотите, а първо, в желанието на киевската хунта да олучава все най-най-най! По важно е да получава редовно ракети и установки от един модел, с който са свикнали, вакар и не толкова добър, от колкото все нещо ново. Ама са прости и те и НАТОовцете.

    18:12 05.10.2025

  • 16 Макрон

    1 1 Отговор
    Купувайте Мираж 2000

    18:16 05.10.2025

  • 17 Хм...

    8 0 Отговор
    Руснаците са изтърбушили най големия логистичен възел в западна у крайна пълен с плюшени играчки, църковна утвар и пуканки. Стотици милиони шарени хартийки са се превърнали в скрап и пушек. Надраскали са и боята на поредния химарс. Затова е и тоя неистов вой и истерия.

    18:16 05.10.2025

  • 18 Ами

    7 0 Отговор
    Не знам какво са способни да прихващат „Пейтриът“ ... Но бая сгради разрушиха :)

    Коментиран от #20

    18:20 05.10.2025

  • 19 запасняк

    5 0 Отговор
    ПРЕХВАЛЕНА СТОКА....

    18:20 05.10.2025

  • 20 име

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Много са добри патриотите. Клипчето с последната сграда, прихваната от ракета патриот, се казва Patriot PAC-3 Interceptor Crashes into Ground in Kyiv

    18:27 05.10.2025

  • 21 НИКО

    1 0 Отговор
    ЗАЩО НА ТАЗИ СТАТИЯ НЯМА СОРОСКИ АНАЛЛИЗАТОРИ ДА ХВАЛЯТ ПЕИТРИЪТ ЗАЩОТО И ТЕ ГОРКИТЕ ВИЖДАТ ЧЕ ОТ ПЕИТРИЪТ НИЩО НЕ СТАВА

    18:28 05.10.2025

