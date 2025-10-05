The ​​Washington Post: Системите „Пейтриът“ не могат да отблъснат всички руски ракетни удари в Украйна

Американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ не са в състояние да отблъснат всички руски ракетни удари по украинска територия, пише The ​​Washington Post.

Според изданието, само системите „Пейтриът“ са способни „надеждно да прехващат“ руски балистични ракети, които поразяват цели в Украйна. Авторите обаче посочват, че дори тези системи не са успели да прехванат някои скорошни атаки, включително тези срещу Киев.

Изданието отдава настоящата ситуация отчасти на модернизирането на ракетните системи на Русия, за да противодейства на американските системи за противовъздушна отбрана.

Преди това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е подложена на масивна комбинирана атака от руските въоръжени сили, призовавайки САЩ и Европа да „действат“ в отговор на това развитие.

Според него руската армия е използвала „повече от 50 ракети и около 500 ударни дрона“. Ударите са били насочени към украинската инфраструктура.

Украинският лидер подчерта, че страната изисква „по-бързо прилагане на всички споразумения за отбрана, особено по отношение на противовъздушната“.