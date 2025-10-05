Новини
Свят »
Нидерландия »
Над 10 000 души участваха в пропалестински митинг в Амстердам

5 Октомври, 2025 18:15 434 4

  • нидерландия-
  • амстердам-
  • протест-
  • пропалестина

Демонстранти са организирали митинг на Museumplein, а след това са започнали шествие около Vondelpark

Над 10 000 души участваха в пропалестински митинг в Амстердам - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В неделя в центъра на Амстердам се провежда мащабен пропалестински митинг, като участниците настояват холандското правителство да заеме по-твърда позиция срещу Израел на фона на военната му операция в ивицата Газа. Демонстранти са организирали митинг на Museumplein, а след това са започнали шествие около Vondelpark.

Полицията изчислява, че десетки хиляди хора участват в митинга. Събитието се провежда под лозунга „червени линии“, които протестиращите смятат, че холандското правителство трябва да очертае в отношенията си с Израел на фона на продължаващата военна операция в ивицата Газа. „Демонстрацията засега протича спокойно, но очакваме до 100 000 участници. Ще видим какво ще се случи по-нататък“, каза пред ТАСС един от служителите на реда, наблюдаващи събитието.

Много нидерландци и международни активисти и общественици говориха по време на митинга на Музейния площад. „Станах журналист не по избор, а по стечение на обстоятелствата. Когато на чуждестранните репортери не е позволено да отразяват събитията в Газа, ние, цивилните, ставаме неин глас към останалия свят“, каза 22-годишната палестинска журналистка Рита Баруд. Тя смята, че ситуацията в анклава изисква незабавна намеса от международната общност. „Но дори и да спрем палестинския геноцид точно сега, това няма да върне 63 000 мъртви жители на Газа“, заключи активистката.

Еврейски организации, критикуващи политиката на израелското правителство, също участваха в марша. Председателят на един от тях, Яап Хамбургер, отбеляза, че „европейските правителства продължават да реагират твърде меко на случващото се в Газа“, докато в Холандия „реални санкции срещу Израел са изключени“. Сред участниците бяха както дългогодишни активисти, така и такива, които излязоха на улицата за първи път. „Дойдох тук от Ден Хелдер.“ „Това е първият ми протест срещу червената линия и реших, че ще продължа да излизам на улицата със съмишленици, докато ситуацията в Газа се подобри“, каза един от демонстрантите.

По време на протеста движението в района на Музейния площад беше ограничено през целия ден и бяха променени няколко трамвайни и автобусни маршрута. Нидерландската железопътна компания NS е планирала допълнителни услуги до Амстердам от различни градове в Холандия. Протестът е планиран да приключи в 18:00 ч. местно време (19:00 ч. московско време).

Серия от пропалестински протести срещу червената линия се провеждат в Холандия от пролетта насам. На 18 май на площад „Малиевелд“ в Хага беше начертана символична „червена линия“. Над 100 000 души се подредиха на опашка, след което тръгнаха към Двореца на мира.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Никой неевреин не успя така да компрометира евреите , както евреина Биби !!!

    18:17 05.10.2025

  • 2 на снимката само бели хора

    4 1 Отговор
    а амстердам е пълно с араби
    които не протестират
    а наивните местни вместо тях

    18:18 05.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Над 10 000 души участваха в пропалестински митинг в Амстердам..

    Про каш-е.ррнит.е защитници в потрес.

    18:18 05.10.2025

  • 4 Много народ протестира

    1 1 Отговор
    Срещу бащата на някаква Саяна който всеки ден всеки час обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:21 05.10.2025

Новини по държави:
