Двама убити и дванадесет ранени при улична престрелка в щата Алабама ВИДЕО

5 Октомври, 2025 19:08, обновена 5 Октомври, 2025 19:14 1 017 16

  • алабама-
  • стрелба-
  • убити

Въоръжени мъже са открили огън в оживен район на столицата Монтгомъри

Двама убити и дванадесет ранени при улична престрелка в щата Алабама ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души издъхнаха от огнестрелните си рани, получени в улична престрелка в град Монтгомъри в американския щат Алабама, предаде ABC News.

Въоръжени мъже са открили огън в оживен район на столицата на Алабама с множество нощни заведения.

Според началника на полицията в Монтгомъри Джеймс Грейбоус, двама души са загинали при стрелбата, а 12 други са ранени. Трима от тях са хоспитализирани в тежко, животозастрашаващо състояние.

Съобщава се, че стрелбата е започнала около 23:30 часа местно време в събота сред тълпа от хора.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много рехави

    14 2 Отговор
    Станаха тези улични престрелки. Сякаш са почнали халосни патрони да им продават в САЩ ...

    Коментиран от #2, #5

    19:18 05.10.2025

  • 2 Нямат барут

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Много рехави":

    И за това правят икономии

    19:20 05.10.2025

  • 3 алабала портокала

    13 1 Отговор
    африканци килъри

    19:20 05.10.2025

  • 4 Уестърнмен

    10 0 Отговор
    За шепа долари - нова серия

    19:25 05.10.2025

  • 5 Тео

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много рехави":

    Беха позатихнали в началото на мандата на Тръмпажа, но пак зачестиха - където е текло пак ще тече🤠

    19:27 05.10.2025

  • 6 Винкело

    12 0 Отговор
    Това "видео" спокойно може да си го слагате на каквото щете. Безредици след мач, бурен рожден ден, охрана за Деня на благодарността, избягали деца от детска градина... Информативната му стойност е абсолютна нула.

    19:28 05.10.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    11 2 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, сащ отново е дивият запад😏

    19:30 05.10.2025

  • 8 китайски балон

    12 0 Отговор
    БайДончо не може да се оправи в собствения си обор, а тръгнал награда за световен мир да иска😤

    19:34 05.10.2025

  • 9 Абе

    9 1 Отговор
    Пак ли Путин е виновен?

    19:34 05.10.2025

  • 10 Там е страшно

    8 0 Отговор
    В тая Алабама впрочем. Има много въоръжени роби

    19:35 05.10.2025

  • 11 В алабама,

    4 0 Отговор
    Може!

    19:45 05.10.2025

  • 12 мдаа

    4 0 Отговор
    САЩ е сбирщина от отрепки.

    19:51 05.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Каунь

    3 0 Отговор
    Суйт хоум Ала-бала

    19:53 05.10.2025

  • 15 pycoфил

    4 0 Отговор
    прекрасно

    19:53 05.10.2025

  • 16 Летописец

    3 0 Отговор
    Да си спомним песента ! Нашите умни-красиви евроатлантици искат да са " негър в щата Алабама " !

    19:55 05.10.2025