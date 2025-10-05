Двама убити и дванадесет ранени при улична престрелка в щата Алабама ВИДЕО

Двама души издъхнаха от огнестрелните си рани, получени в улична престрелка в град Монтгомъри в американския щат Алабама, предаде ABC News.

Въоръжени мъже са открили огън в оживен район на столицата на Алабама с множество нощни заведения.

Според началника на полицията в Монтгомъри Джеймс Грейбоус, двама души са загинали при стрелбата, а 12 други са ранени. Трима от тях са хоспитализирани в тежко, животозастрашаващо състояние.

Съобщава се, че стрелбата е започнала около 23:30 часа местно време в събота сред тълпа от хора.