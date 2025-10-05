Двама убити и дванадесет ранени при улична престрелка в щата Алабама ВИДЕО

Двама души издъхнаха от огнестрелните си рани, получени в улична престрелка в град Монтгомъри в американския щат Алабама, предаде ABC News.
Въоръжени мъже са открили огън в оживен район на столицата на Алабама с множество нощни заведения.
Според началника на полицията в Монтгомъри Джеймс Грейбоус, двама души са загинали при стрелбата, а 12 други са ранени. Трима от тях са хоспитализирани в тежко, животозастрашаващо състояние.
Съобщава се, че стрелбата е започнала около 23:30 часа местно време в събота сред тълпа от хора.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много рехави
Коментиран от #2, #5
19:18 05.10.2025
2 Нямат барут
До коментар #1 от "Много рехави":И за това правят икономии
19:20 05.10.2025
3 алабала портокала
19:20 05.10.2025
4 Уестърнмен
19:25 05.10.2025
5 Тео
До коментар #1 от "Много рехави":Беха позатихнали в началото на мандата на Тръмпажа, но пак зачестиха - където е текло пак ще тече🤠
19:27 05.10.2025
6 Винкело
19:28 05.10.2025
7 Ивелин Михайлов
19:30 05.10.2025
8 китайски балон
19:34 05.10.2025
9 Абе
19:34 05.10.2025
10 Там е страшно
19:35 05.10.2025
11 В алабама,
19:45 05.10.2025
12 мдаа
19:51 05.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Каунь
19:53 05.10.2025
15 pycoфил
19:53 05.10.2025
16 Летописец
19:55 05.10.2025