Израел уби още 65 палестинци в навечерието на преговорите с Хамас в Етипет, пускат Грета Тунберг

Най-малко 65 палестинци са били убити в резултат на боеве и обстрели от израелските сили през последните 24 часа, а други 153 души са били ранени, предаде Министерството на здравеопазването на анклава обяви в своя Telegram канал.

Според ведомството общият брой на убитите в Газа в резултат на конфликта е достигнал 67 139, като близо 170 000 са ранени. Министерството на здравеопазването също така отбеляза, че през последните 24 часа е регистриран още един случай на смърт от глад. Общият брой на смъртните случаи, причинени от глад и усложнения, свързани с недохранване, е достигнал 460.

Катарският телевизионен канал Ал Джазира отбелязва, че Армията на отбраната на Израел продължава интензивните обстрели на палестинския анклав, въпреки преговорите за прекратяване на огъня и „многобройните призиви за спиране на бомбардировките“. Само през последните 48 часа израелските военновъздушни сили са извършили над 130 въздушни удара в Ивицата, включително срещу столицата на региона, град Газа, и бежанските лагери.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви началото на офанзива в град Газа, насочена към окончателното поражение на радикалното палестинско движение Хамас. Преди това израелската армия многократно предупреждаваше местното население да напусне бойните зони, включително чрез хвърляне на листовки върху града. На 1 октомври министърът на отбраната Израел Кац заяви, че всички, които все още не са напуснали Газа, ще бъдат считани за терористи.

Шведската активистка Грета Тунберг ще бъде депортирана от Израел в Гърция, след като беше задържана на борда на кораб, пътуващ към Ивицата Газа, предаде турската информационна агенция Анадолу.

Според агенцията, общо 165 активисти ще бъдат депортирани по време на тази операция.

„Тунберг ще пристигне в Гърция заедно с гръцки граждани, които също бяха задържани от Израел след участието си във флотилията“, се отбелязва в изявлението.

До 3 октомври Израел прехвана приблизително 40 кораба от „Флотилията на устойчивостта“, които се бяха насочвали към Ивицата Газа с хуманитарна мисия. Един кораб е бе блъснат, а други са бяха атакувани с водни оръдия. Активистите на борда бяха задържани, включително Грета Тунберг. Това бе вторият ѝ опит да пробие блокадата на Газа - предния път тя отново беше задържана и депортирана.

Израелските власти са депортирали най-малко 170 от над 450-те задържани активисти.

По-рано активист от Флотилията на устойчивостта нападна служител на израелски затвор.

Стотици хиляди души в Истанбул се включиха в шествие в подкрепа на палестинците в Газа под наслова „Вървим към свободата“, предаде dariknews.bg.



Акцент на шествието бе солидарността с активистите на международната хуманитарна флотилия "Глоубъл Сумуд", която беше задържана от израелските власти. Вчера в Истанбул кацнаха общо 137 активисти от флотилията, като 36 от тях са турски граждани.



С турски и палестински знамена в ръце гражданите скандираха „Убиец Израел, махай се от Палестина“ „Поздрави за Газа, продължете съпротивата“, „Освободете Палестина от реката до морето“ и „Мюсюлманино, не спи, грижи се за брат си“.



Шествието в Истанбул започна с молитва в храма "Света София". След това то се отправи към площада "Еминьоню" на брега на Босфора, информира телевизия Канал7.



Според турските медии митингът в Истанбул е бил най-многолюдният в страната, като са се включили и много чуждестранни туристи. Местните медии съобщават, че участниците са били над 250 000 души и дори повече.



Заради събитието бе преустановено движението на градския транспорт.



На митинга говориха активисти от флотилията "Глоубъл Сумуд".



Една жена разказа, че израелски войници ги откарали в затвор, където в продължение на три дни били държани без хляб и вода. Друг активист сподели, че били оставени без адвокат, както и че някои били подложени на мъчения. Други били заставяни да бъдат фотографирани пред израелското знаме.



Представител на турската Фондация за хуманитарна помощ (IHH), която е съорганизатор на флотилията заяви, че ще подадат съдебна жалба срещу Израел. "Няма да се откажем, ще отидем с други флотилии“, заяви той, цитиран от новинарската агенция Ихляс хабер ажансъ.



„Във време, когато държавите и международните организации мълчат, солидарността на нашия народ дава сили на Газа“, заяви представител на “Платформата за подкрепа на Палестина”, организатор на шествието в Истанбул.



В обръщение на областната организация на управляващата Партия на справедливостта и развитието, прочетено от председателя Абдуллах Йоздемир, се посочва, че ще продължат "масовите митинги и шествия за солидарност със Свободна Палестина, Свободна Газа.“



Турските медии съобщиха, че все още 14 турски активисти от хуманитарната флотилия са задържани от израелските власти, както и че продължават усилията за тяхното завръщане на родна земя.



Шествия за солидарност с палестинците в Газа и активистите на хуманитарната флотилия се състояха във всички 81 окръга на Турция.



21 испански активисти, депортирани от Израел, пристигнаха на летището в Мадрид, предаде БНР. Така първата група с активисти, които бяха част от флотилията "Глобал сумуд" се прибра в Испания. Пред медиите те обявиха, че са били бити, влачени и връзвани след като са били свалени от корабите с хуманитарна помощ за Газа.



Над 100 души с плакати в подкрепа на Палестина, семействата им и журналисти ги посрещнаха на летището.



Веднага след пристигането си депортираните испанци обявиха, че са били малтретирани след като са били арестувани в Израел. Разказаха, че са били обиждани, лишавани от сън и им е отказана медицинска помощ. Някои от активистите заявиха, че са били бити, влачени и връзвани. Други разказаха, че непознати са подписвали документи от тяхно име. Депортираните казаха още, че им е било отказано право на преводач, когато са им били представени документи на иврит.



Сред завърналите се в Испания са бившият кмет на Барселона Ада Колау и Жорди Коронас, общински съветник в каталунската столица.



По непотвърдена информация испанското Министерство на външните работи е блокирало полет от Тел Авив до Атина, планиран за понеделник вечер, който да прибере всички останали задържани активисти.



Хиляди хора се събраха на площад Трафалгар в Лондон в неделя, за да отбележат две години от атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. - най-смъртоносните в историята на Израел, предаде БНР. Свещи бяха запалени и за засегнатите от смъртоносната атака пред синагога в Манчестър в четвъртък.



Събитието, едно от многото, които се проведоха в цяла Англия, се състоя на същото място в центъра на Лондон, където в събота имаше демонстрации в подкрепа на забранената група "Палестинско действие", на които бяха арестувани близо 500 протестиращи.



Пред събралото се множество главният равин в Обединеното кралство Ефраим Мирвис заяви: "Днес си спомняме за ценните животи, които бяха безмилостно отнети от нас на 7 октомври. Спомняме си всички последвали зверства от този ден насам".



Друг говорител, Фил Розенберг, президент на Съвета на депутатите на британските евреи, каза, че общността остава "решена да се противопостави на антисемитизма, където и да се появи". Той нарече съботните пропалестински протести "неприемливи", защото бяха проведени в същата седмица, в която бяха убити двама мъже пред синагогата в Манчестър в най-свещения ден в еврейския религиозен календар Йом Кипур.



Зоуи Коен, организатор на протеста в подкрепа на "Палестинско действие" обаче отвърна на критиките, като заяви, че като еврейка "скърби след ужасяващото нападение пред синагогата", но също така "скърби за стотиците хиляди палестинци, които са били убити, разселени и гладуващи в Газа". Според нея "е възможно да бъдем състрадателни и да отворим сърцата си за жертвите на множество зверства едновременно".