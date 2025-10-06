Новини
Свят »
Русия »
Украински дронове оставиха без ток 40 хиляди цивилни в Белгородска област, редица руски летища спряха работа
  Тема: Украйна

Украински дронове оставиха без ток 40 хиляди цивилни в Белгородска област, редица руски летища спряха работа

6 Октомври, 2025 04:52, обновена 6 Октомври, 2025 05:47 1 491 15

  • летеща-
  • дронове-
  • украйна-
  • война-
  • русия

Фицо отново отправи критики към подхода на Европейския съюз към Русия. Полша вдигна изтребители Ф-16 по време на "най-голямата атака" срещу украинския град Лвов

Украински дронове оставиха без ток 40 хиляди цивилни в Белгородска област, редица руски летища спряха работа - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Ограничения бяха въведени тази нощ в работата на редица руски летища заради заплаха от украински дронове, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на властите.

Мярката бе наложена в Сочи, Краснодар, Геленджик и Нижни Новгород. Местните летища временно не обслужват полети.

По-рано подобни ограничения бяха въведени и в Саратов. Местното летище обаче вече поднови работа.

Въздушна тревога е обявена в редица руски области.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове на практика всяка нощ.

Петима души бяха убити при голямо руско въздушно нападение срещу съседната държава миналата нощ. Украйна от своя страна често взима на прицел в последно време енергийна инфраструктура в Русия.

Около 40 000 жители на Белгородска област останаха без ток след обстрел от украинските въоръжени сили, а енергийната инфраструктура беше сериозно повредена, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в Telegram.

Още новини от Украйна

„Имаме значителни прекъсвания на електрозахранването в седем общини; почти 40 000 души са без ток днес“, каза той във видео съобщение.

Аварийни екипи са на място и възстановяват електрозахранването на жилищни сгради, обществени съоръжения и търговски предприятия. Работата е планирана да приключи до сутринта в понеделник.

По-късно губернаторът съобщи за нови атаки с дронове. Две сгради се запалиха в село Северни в Белгородска област, но пожарът е овладян. Прозорци на частен дом и автомобил също бяха повредени. В Грайворон дрон пусна взривни устройства, повреждайки прозорците на търговска сграда, а правителствен автомобил претърпя значителни щети. Няма пострадали.

В неделя вечерта Гладков съобщи за прекъсвания на електрозахранването в Белгород след атака на украинските въоръжени сили. Кореспондент на РИА Новости съобщи преди това за серия от експлозии над града.

Словашкият премиер Роберт Фицо отново отправи критики към подхода на Европейския съюз към Русия. Той каза, че иска не да види Москва сразена, а да предотврати нова голяма война в Европа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Войната в Украйна "не е нашата война", заяви словашкият премиер пред обществената телевизия STVR. Интервюто бе излъчено вчера по повод годишнината от битката при прохода Дукла между нацистка Германия и Съветския съюз през 1944 г., която бележи началото на освобождението на Словакия от нацистко управление, отбелязва ДПА.

Битката е най-голямото и най-кървавото сражение на територията на днешна Словакия през Втората световна война.

Премахването на паметници на съветски войници е грешка, предвид ролята им в освобождаването на Словакия, каза Фицо.

На срещите на върха на ЕС, заяви той, се обсъжда как да бъде победена Русия. "Не знам дали тези хора са наясно какво наистина означава война. Може би някой трябва да напомни на обществеността за ужасните страдания, които (войната) причини по онова време", каза словашкият премиер.

Фицо обеща, че Словакия няма да бъде въвлечена в никаква "военна авантюра", докато той е министър-председател.

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че страната му е вдигнала във въздуха изтребители Ф-16 по време на "най-голямата атака" срещу украинския град Лвов след руската пълномащабна инвазия в съседната държава, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Говорейки на конгрес на своята Полска селска партия, той потвърди, че в отговор на поредното нощно нападение срещу Украйна са били разположени полски изтребители Ф-16 и нидерландски Ф-35. Освен това Полша е задействала всичките си наземни системи за противовъздушна, противоракетна и противодронова отбрана.

"Те приключиха дейността си и не са регистрирани нарушения на въздушното пространство над територията на Република Полша", каза Кошиняк-Камиш. Това бе "един от най-тежките дни" за Украйна, откакто започна да се отбранява през февруари 2022 г., отбеляза в същото време той.

Четирима души бяха убити, а още толкова - ранени, при атаката срещу Лвов през нощта, съобщиха местните власти.

Кошиняк-Камиш обяви още, че "Източен страж" - операцията на НАТО, започната след многобройните навлизания на руски дронове над Полша миналия месец - се разширява, като Швеция, Дания, Обединеното кралство, Германия, Франция, Съединените щати и Чехия са декларирали своя ангажимент към нея.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    31 25 Отговор
    Фицо, Орбан и всяка, друга, руска тротинетка са патологични подлеци и лъжци които симпатизират на режима в Кремъл и бункерния пcиxoпат.
    Индивиди без морал, емпатия и скруполи.

    Коментиран от #10

    05:15 06.10.2025

  • 5 Кремълски, бункерен плъх

    30 16 Отговор
    Всичко е по план... 🤔 Скоро имам среща с Жириновски и Кобзон.

    05:16 06.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Като не ти харесва истината

    12 20 Отговор

    До коментар #6 от "Няма смисъл да спамиш":

    Не чети а напусни

    05:34 06.10.2025

  • 8 ББпродажба на дял от “Турски поток”

    6 18 Отговор
    Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" твърди, че тази пролет лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за продажба на дял от “Турски поток” и за олекотяване на санкциите "Магнитски". Сред санкционираните в България по глобалния акт са лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който подкрепя правителството, бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов, бизнесменът Васил Божков и др.

    Данните за разговорите Борисов -Тръмп-младши изскачат от материал, който всъщност е очерк за Джентри Бийч, приятел от колежа на първородния син на президента на САЩ. За Бийч изданието посочва, че оставя следа от объркване в чужбина, докато ухажва чуждестранни официални лица и бизнес лидери, за да осигури инвестиции в минно дело, петролни тръбопроводи и недвижими имоти.

    Любопитен детайл е, че още в средата на април, броени дни преди визитата на Доналд Тръмп-Младши, Борисов обяви, че е сигурен, че Пеевски и Горанов ще излязат от Магнитски.

    Българската връзка
    "По време на пътуванията си след встъпването в длъжност, има едно място, където интересите на Бийч и Тръмп-младши се пресичат: България", пише WSJ.

    Местните власти искат да привлекат американски инвеститор за "Балкански поток", 300-километровия участък от последния голям газопровод, който все още доставя руски газ в Европа, както и за най-голямата петролна рафинерия в страната (Лукойл -б.а.). Американските инвестиции биха засилили връзките с Вашингтон, надяват се те, посочва изд

    06:18 06.10.2025

  • 9 Баце ЕООД

    9 14 Отговор
    Колкото по рано се избавим от украинската напаст, толкова по добре.

    06:23 06.10.2025

  • 10 Хахаха

    6 17 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Беги си в Индия уе сссигльо.

    06:24 06.10.2025

  • 11 ЗЕЛЕТО да се

    6 6 Отговор
    ГОТВИ за студена зима без ток , след като се прави на По голям от мечока .

    Коментиран от #13

    06:38 06.10.2025

  • 12 име

    2 3 Отговор
    От няколко дни ВКС на РФ удовлетворяват молбата на президента Зеленски и са установили зона, забранена за полети над цяла украйна. Само руски, ракути дронове и самолети могат да летят с цел спазване на забраната и превенция на нарушителите.

    06:44 06.10.2025

  • 13 Мечока го дерат полужив...

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "ЗЕЛЕТО да се":

    Вече е тръгнал към крайцера.

    06:47 06.10.2025

  • 14 болгарин..

    1 0 Отговор
    В тубата върви клип как лiвов гори отвсякаде..а урсулските ефки обикалят отгоре и хвъргат по две-три кофи вода..за да спасат нещо от урсулското военно оборудване предоставено на кieвската хунта..зеления мухал описва щетите и след малко в утрината сводка ще ги каже с ред сълзи ицивки

    06:55 06.10.2025

  • 15 Ватенка

    0 0 Отговор
    Очаквайте в следващите три дни на три ката да им влиза
    Ще ореват пак по цял свят

    06:56 06.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания