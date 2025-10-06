Украински дронове оставиха без ток 40 хиляди цивилни в Белгородска област, редица руски летища спряха работа

Ограничения бяха въведени тази нощ в работата на редица руски летища заради заплаха от украински дронове, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на властите.



Мярката бе наложена в Сочи, Краснодар, Геленджик и Нижни Новгород. Местните летища временно не обслужват полети.



По-рано подобни ограничения бяха въведени и в Саратов. Местното летище обаче вече поднови работа.



Въздушна тревога е обявена в редица руски области.



Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове на практика всяка нощ.



Петима души бяха убити при голямо руско въздушно нападение срещу съседната държава миналата нощ. Украйна от своя страна често взима на прицел в последно време енергийна инфраструктура в Русия.

Около 40 000 жители на Белгородска област останаха без ток след обстрел от украинските въоръжени сили, а енергийната инфраструктура беше сериозно повредена, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в Telegram.

„Имаме значителни прекъсвания на електрозахранването в седем общини; почти 40 000 души са без ток днес“, каза той във видео съобщение.

Аварийни екипи са на място и възстановяват електрозахранването на жилищни сгради, обществени съоръжения и търговски предприятия. Работата е планирана да приключи до сутринта в понеделник.

По-късно губернаторът съобщи за нови атаки с дронове. Две сгради се запалиха в село Северни в Белгородска област, но пожарът е овладян. Прозорци на частен дом и автомобил също бяха повредени. В Грайворон дрон пусна взривни устройства, повреждайки прозорците на търговска сграда, а правителствен автомобил претърпя значителни щети. Няма пострадали.

В неделя вечерта Гладков съобщи за прекъсвания на електрозахранването в Белгород след атака на украинските въоръжени сили. Кореспондент на РИА Новости съобщи преди това за серия от експлозии над града.

Словашкият премиер Роберт Фицо отново отправи критики към подхода на Европейския съюз към Русия. Той каза, че иска не да види Москва сразена, а да предотврати нова голяма война в Европа, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Войната в Украйна "не е нашата война", заяви словашкият премиер пред обществената телевизия STVR. Интервюто бе излъчено вчера по повод годишнината от битката при прохода Дукла между нацистка Германия и Съветския съюз през 1944 г., която бележи началото на освобождението на Словакия от нацистко управление, отбелязва ДПА.



Битката е най-голямото и най-кървавото сражение на територията на днешна Словакия през Втората световна война.



Премахването на паметници на съветски войници е грешка, предвид ролята им в освобождаването на Словакия, каза Фицо.



На срещите на върха на ЕС, заяви той, се обсъжда как да бъде победена Русия. "Не знам дали тези хора са наясно какво наистина означава война. Може би някой трябва да напомни на обществеността за ужасните страдания, които (войната) причини по онова време", каза словашкият премиер.



Фицо обеща, че Словакия няма да бъде въвлечена в никаква "военна авантюра", докато той е министър-председател.

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че страната му е вдигнала във въздуха изтребители Ф-16 по време на "най-голямата атака" срещу украинския град Лвов след руската пълномащабна инвазия в съседната държава, предаде Полската агенция по печата (ПАП).



Говорейки на конгрес на своята Полска селска партия, той потвърди, че в отговор на поредното нощно нападение срещу Украйна са били разположени полски изтребители Ф-16 и нидерландски Ф-35. Освен това Полша е задействала всичките си наземни системи за противовъздушна, противоракетна и противодронова отбрана.



"Те приключиха дейността си и не са регистрирани нарушения на въздушното пространство над територията на Република Полша", каза Кошиняк-Камиш. Това бе "един от най-тежките дни" за Украйна, откакто започна да се отбранява през февруари 2022 г., отбеляза в същото време той.



Четирима души бяха убити, а още толкова - ранени, при атаката срещу Лвов през нощта, съобщиха местните власти.



Кошиняк-Камиш обяви още, че "Източен страж" - операцията на НАТО, започната след многобройните навлизания на руски дронове над Полша миналия месец - се разширява, като Швеция, Дания, Обединеното кралство, Германия, Франция, Съединените щати и Чехия са декларирали своя ангажимент към нея.