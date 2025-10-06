САЩ унищожиха пореден кораб край Венецуела

Въоръжените сили на САЩ са поразили в събота вечерта още един кораб край бреговете на Венецуела, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.
Тръмп не представи доказателства в подкрепа на твърдението си, че плавателният съд е превозвал наркотици. Въпреки това той увери, че след удара в района вече няма кораби на наркотрафиканти.
„През последните седмици военноморските сили подкрепиха нашата мисия да взривяваме терористите от картелите във водата... Направихме това с още един кораб снощи. Сега вече просто няма повече такива“,
заяви президентът по време на церемония във Вирджиния, посветена на 250-ата годишнина от създаването на американския военноморски флот.
Той добави, че след морските операции наркотрафикантите ще бъдат принудени да търсят нови маршрути:
„(Наркотрафикантите) вече няма да идват по море, така че ще трябва да започнем да ги търсим на сушата.“
До момента венецуелското правителство не е коментирало случая. Президентът Николас Мадуро обаче вече осъди, по думите му, американската агресия срещу страната.
Това е поредният удар на въоръжените сили на САЩ по кораб, за който се предполага, че превозва наркотици, край бреговете на Венецуела. Според данни на американските власти при подобни операции досега са загинали най-малко 21 души, а четири плавателни съда са били унищожени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дончо
08:08 06.10.2025
2 Коста
08:11 06.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коста
08:12 06.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Браво Тръмп
Коментиран от #14
08:17 06.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
без СЪД ,
без ПРИСТДА...
абе САЩински ТЕРОРИСТИ❗
08:19 06.10.2025
8 демократ
Коментиран от #9, #12
08:20 06.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тоя малоумец
Коментиран от #16
08:23 06.10.2025
11 Да внимава да не спре трафика
08:24 06.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "демократ":Ти мустачки имаш ли❓
Щото той делеше хората на висша раса и под.човеци❗
08:25 06.10.2025
13 Трол
08:25 06.10.2025
14 Нали беше техен партньор
До коментар #6 от "Браво Тръмп":преди Уго Чавес.
Дане би да стана Южна Корея 2, радиатор чугунен?
08:26 06.10.2025
15 Хохо Бохо
08:26 06.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Тоя малоумец":Ами те САШтковците се занимават все със страни на чиято територия има АМЕРИКАНСКИ НЕФТ😉😉😉
08:27 06.10.2025
17 Сорос
08:28 06.10.2025
18 Коста
08:28 06.10.2025
19 Симо
Най-обикновена мутра. Като няма кого, започва да бие "децата" от квартала.
08:29 06.10.2025
20 Типично либерално
08:29 06.10.2025