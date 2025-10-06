Новини
САЩ унищожиха пореден кораб край Венецуела

6 Октомври, 2025 08:05 793 20

Тръмп обяви удар срещу плавателен съд с наркотици, но не представи доказателства

САЩ унищожиха пореден кораб край Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ са поразили в събота вечерта още един кораб край бреговете на Венецуела, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.

Тръмп не представи доказателства в подкрепа на твърдението си, че плавателният съд е превозвал наркотици. Въпреки това той увери, че след удара в района вече няма кораби на наркотрафиканти.

„През последните седмици военноморските сили подкрепиха нашата мисия да взривяваме терористите от картелите във водата... Направихме това с още един кораб снощи. Сега вече просто няма повече такива“,
заяви президентът по време на церемония във Вирджиния, посветена на 250-ата годишнина от създаването на американския военноморски флот.

Той добави, че след морските операции наркотрафикантите ще бъдат принудени да търсят нови маршрути:

„(Наркотрафикантите) вече няма да идват по море, така че ще трябва да започнем да ги търсим на сушата.“

До момента венецуелското правителство не е коментирало случая. Президентът Николас Мадуро обаче вече осъди, по думите му, американската агресия срещу страната.

Това е поредният удар на въоръжените сили на САЩ по кораб, за който се предполага, че превозва наркотици, край бреговете на Венецуела. Според данни на американските власти при подобни операции досега са загинали най-малко 21 души, а четири плавателни съда са били унищожени.


  • 1 дончо

    5 2 Отговор
    Господ гледа

    08:08 06.10.2025

  • 2 Коста

    7 1 Отговор
    Дядо Дончо лудият с картечницата отново превъртя тъпомера!

    08:11 06.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коста

    4 2 Отговор
    Дядо Дончо лудият с картечницата отново направи Америка велика

    08:12 06.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво Тръмп

    0 8 Отговор
    Амажете комунистите и махнете този мракобесен режим поробил венецуелския народ. Руснаците и пионките им крадът нефта на държавата и държат в невероятна бедност и скотско положение хората, а Венецуела може да е Южна Корея 2 ако е ваш партньор.

    Коментиран от #14

    08:17 06.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Без ДОКАЗАТЕЛСТВА,
    без СЪД ,
    без ПРИСТДА...
    абе САЩински ТЕРОРИСТИ❗

    08:19 06.10.2025

  • 8 демократ

    2 4 Отговор
    Тръмп герой ли е или лид счоред русофилската долна под човешка из мет?

    Коментиран от #9, #12

    08:20 06.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоя малоумец

    3 0 Отговор
    Сега какво се занимава с Венецуала. Голям наглец!

    Коментиран от #16

    08:23 06.10.2025

  • 11 Да внимава да не спре трафика

    2 0 Отговор
    напълно, че тогава американците ще атакуват мексиканската граница.

    08:24 06.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "демократ":

    Ти мустачки имаш ли❓
    Щото той делеше хората на висша раса и под.човеци❗

    08:25 06.10.2025

  • 13 Трол

    1 0 Отговор
    Много странно изглеждат тези наркотици, приличат на части за ракети със среден обсег.

    08:25 06.10.2025

  • 14 Нали беше техен партньор

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Тръмп":

    преди Уго Чавес.
    Дане би да стана Южна Корея 2, радиатор чугунен?

    08:26 06.10.2025

  • 15 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Колумбийците знаят ли?

    08:26 06.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тоя малоумец":

    Ами те САШтковците се занимават все със страни на чиято територия има АМЕРИКАНСКИ НЕФТ😉😉😉

    08:27 06.10.2025

  • 17 Сорос

    0 1 Отговор
    Ние и нашите медии и международни организации казваме на Пуслер кой е демократ и кой е диктатор и он слуша и се свива

    08:28 06.10.2025

  • 18 Коста

    2 0 Отговор
    Спонсорите на Тръмп започнаха здраво да го натискат. Никой арабин не ще да продава нафта на Израел. Сега трябва от някъде да се краде.

    08:28 06.10.2025

  • 19 Симо

    1 0 Отговор
    Открит тероризъм! Убиват хора без съд и присъда. Щом са товарни кораби, какво им пречи да ги арестуват и да покажат на света, че превозват наркотици, не че това не може да се изфабрикува.
    Най-обикновена мутра. Като няма кого, започва да бие "децата" от квартала.

    08:29 06.10.2025

  • 20 Типично либерално

    1 0 Отговор
    Както винаги, ударили и унищожили без никакви доказателства... Търговията на дрогата не става в страната с кораби. Този, защо НЕ ПРОЧИСТИ вътре в страната си търговците? Писна ми от тази лъже демонстрация. И все намират някой друг виновен...

    08:29 06.10.2025