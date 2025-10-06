САЩ унищожиха пореден кораб край Венецуела

Въоръжените сили на САЩ са поразили в събота вечерта още един кораб край бреговете на Венецуела, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.

Тръмп не представи доказателства в подкрепа на твърдението си, че плавателният съд е превозвал наркотици. Въпреки това той увери, че след удара в района вече няма кораби на наркотрафиканти.

„През последните седмици военноморските сили подкрепиха нашата мисия да взривяваме терористите от картелите във водата... Направихме това с още един кораб снощи. Сега вече просто няма повече такива“,

заяви президентът по време на церемония във Вирджиния, посветена на 250-ата годишнина от създаването на американския военноморски флот.

Той добави, че след морските операции наркотрафикантите ще бъдат принудени да търсят нови маршрути:

„(Наркотрафикантите) вече няма да идват по море, така че ще трябва да започнем да ги търсим на сушата.“

До момента венецуелското правителство не е коментирало случая. Президентът Николас Мадуро обаче вече осъди, по думите му, американската агресия срещу страната.

Това е поредният удар на въоръжените сили на САЩ по кораб, за който се предполага, че превозва наркотици, край бреговете на Венецуела. Според данни на американските власти при подобни операции досега са загинали най-малко 21 души, а четири плавателни съда са били унищожени.