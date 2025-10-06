Мерц подкрепи забраната на мобилните телефони в началните училища

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази подкрепата си за забраната на мобилните телефони в началните училища, съобщи ДПА, предаде БТА.
В интервю за обществената телевизия ARD Мерц каза, че е съгласен с идеята, когато беше попитан за нея.
Канцлерът добави обаче, че ограничаването на достъпа до социалните медии до 16-годишна възраст ще бъде много по-трудно за прилагане. Той заяви, че проявява разбиране към страните, които вече са въвели такива правила.
„Децата трябва да се научат да четат, пишат и смятат, а не да си играят с мобилните телефони“, каза Мерц. Скорошно проучване на германския институт Ifo установи, че 85% от германските възрастни са „за“ ограничаване на достъпа до социалните медии за лица на възраст до 16 години.
В България също се обмисля въвеждане на забрана за използване на мобилни телефони в училище. Възможните решения пред училищата са пет, каза в края на септември Диян Стаматов – председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), който е и директор на столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Но пък разреши оръжията и фереджетата
Коментиран от #7
11:56 06.10.2025
2 Баце ЕООД
11:58 06.10.2025
3 Я виж ти...?!
12:17 06.10.2025
4 Адлон
12:32 06.10.2025
5 Хвала на Мерц Слава на Германия
12:41 06.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хахахаха
До коментар #6 от "Слава Германия":Щото последния път толкова гладко мина.. Къде ви копаят такива капацитети..? С лопата да те ударят в главата, все е малко
12:50 06.10.2025