Мерц подкрепи забраната на мобилните телефони в началните училища

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази подкрепата си за забраната на мобилните телефони в началните училища, съобщи ДПА, предаде БТА.

В интервю за обществената телевизия ARD Мерц каза, че е съгласен с идеята, когато беше попитан за нея.

Канцлерът добави обаче, че ограничаването на достъпа до социалните медии до 16-годишна възраст ще бъде много по-трудно за прилагане. Той заяви, че проявява разбиране към страните, които вече са въвели такива правила.

„Децата трябва да се научат да четат, пишат и смятат, а не да си играят с мобилните телефони“, каза Мерц. Скорошно проучване на германския институт Ifo установи, че 85% от германските възрастни са „за“ ограничаване на достъпа до социалните медии за лица на възраст до 16 години.

В България също се обмисля въвеждане на забрана за използване на мобилни телефони в училище. Възможните решения пред училищата са пет, каза в края на септември Диян Стаматов – председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), който е и директор на столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов".