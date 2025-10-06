Новини
Мерц подкрепи забраната на мобилните телефони в началните училища

Мерц подкрепи забраната на мобилните телефони в началните училища

6 Октомври, 2025 11:55 484 8

Децата трябва да се научат да четат, пишат и смятат, а не да си играят с мобилните телефони, каза канцлерът

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази подкрепата си за забраната на мобилните телефони в началните училища, съобщи ДПА, предаде БТА.

В интервю за обществената телевизия ARD Мерц каза, че е съгласен с идеята, когато беше попитан за нея.

Канцлерът добави обаче, че ограничаването на достъпа до социалните медии до 16-годишна възраст ще бъде много по-трудно за прилагане. Той заяви, че проявява разбиране към страните, които вече са въвели такива правила.

„Децата трябва да се научат да четат, пишат и смятат, а не да си играят с мобилните телефони“, каза Мерц. Скорошно проучване на германския институт Ifo установи, че 85% от германските възрастни са „за“ ограничаване на достъпа до социалните медии за лица на възраст до 16 години.

В България също се обмисля въвеждане на забрана за използване на мобилни телефони в училище. Възможните решения пред училищата са пет, каза в края на септември Диян Стаматов – председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), който е и директор на столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Но пък разреши оръжията и фереджетата

    6 1 Отговор
    Хаха фашист

    Коментиран от #7

    11:56 06.10.2025

  • 2 Баце ЕООД

    4 0 Отговор
    Този в такава изолация се намира в момента.. Все за нещо да се хване

    11:58 06.10.2025

  • 3 Я виж ти...?!

    3 0 Отговор
    В главата на тоя нацист,имало все още малко останал разум...!

    12:17 06.10.2025

  • 4 Адлон

    2 0 Отговор
    А тоя,да не си играе на войници,а да гледа филма за Берлин Май 1945г.на американски военни репортери.Белким му светне где е тръгнал.

    12:32 06.10.2025

  • 5 Хвала на Мерц Слава на Германия

    1 0 Отговор
    Велика страна със най добрите военни технологии във света

    12:41 06.10.2025

  • 8 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Германия":

    Щото последния път толкова гладко мина.. Къде ви копаят такива капацитети..? С лопата да те ударят в главата, все е малко

    12:50 06.10.2025

