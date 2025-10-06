Новини
Австралийската полиция иззе оръжията на граждани, чиито възгледи отхвърлят властта на правителството

6 Октомври, 2025 16:47 587 9

  • оръжия-
  • австралия-
  • виктория

Полицейски служители посетиха 70 имота в разстояние на пет дни в края на миналия и в началото на този месец

Австралийската полиция иззе оръжията на граждани, чиито възгледи отхвърлят властта на правителството - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в австралийския щат Западна Австралия иззе оръжия, както и отне или блокира разрешителни за огнестрелно оръжие, на десетки граждани, свързани от следователи с "идеологии за граждански суверенитет", или с политически възгледи, отхвърлящи властта на правителството, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Официални австралийски служители свързаха акцията срещу притежатели на оръжие, за които се смята, че имат подобни възгледи, със смъртоносната стрелба през август в източния щат Виктория, при която двама полицаи бяха убити от поддръжник на конспиративни теории. Заподозреният за убийствата - 56-годишният Дези Фрийман, все още е на свобода, отбелязва АП. Твърди се, че той е убил двама полицаи, влезли в провинциалния му имот със заповед за обиск.

Фрийман е заподозрян в убийството на старши детектив Нийл Томпсън и старши полицай Вадим Де Уарт-Хотарт, както и в раняването на един полицай. След стрелбата следователи в Западна Австралия се основаха на приетия през миналата година закон за оръжията, въвел по-строги мерки, за да засекат собственици на оръжия в своя щат, които според тях са имали сходни възгледи с Фрийман.

"Мисията на тази акция беше ясна - да потвърдим и проверим нашата разузнавателна информация за това кой би могъл да изповядва идеологии за суверенитет на гражданите тук, в Западна Австралия“, каза пред репортери полицейският комисар на щата - полковник Бланш. Публикации в социалните медии и информация от собственици на оръжия са били използвани за разпознаването на набелязаните при операцията хора.

Полицейски служители посетиха 70 имота в разстояние на пет дни в края на миналия и в началото на този месец, като конфискуваха 135 огнестрелни оръжия и спряха или отнеха 44 лиценза за оръжие, поясни Бланш. Следователите се позоваха на законова разпоредба, която позволява само на този, който отговаря на стандарта за "годен и подходящ“, да притежава разрешително за оръжие.

"Ако сте заявили съвсем ясно, че не спазвате законите на Западна Австралия, установени от парламента, тогава няма как да бъдете подходящ и коректен човек“, посочи полицейският комисар, цитиран от АП.

Разяснявайки полицейската акция, той отбеляза, че през последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани, което според него е "без прецедент“ в Австралия.

През 2022 г. двама полицаи бяха застреляни от християнски екстремисти в селски имот в щата Куинсланд. Тримата стрелци, в този случай теоретици на конспирацията, за които се твърди, че мразят полицията, бяха ликвидирани от служители на правоприлагащите органи след шестчасова обсада в района на Уайъмбила, припомня АП.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само, който е с властта

    16 0 Отговор
    Има право да има оръжие в Австралия. Как се нарича това?

    Коментиран от #6

    16:49 06.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 0 Отговор
    Чакаме създаване и на Австралииското Ге с тапо .

    16:51 06.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 така е оръжието брани правителството

    9 0 Отговор
    Не е обратното

    А населението е за забава на краля, като стане кютек

    17:03 06.10.2025

  • 5 име

    6 0 Отговор
    Нико работа, щом нехса почнали като на острова да арестуват по 30 човека на ден за неудобно мнение, значи още може! 2023 е рекордна за островните poдocмеситeли, над 12 хил. арестувани. За същата година в Русия са 3700 при положение че са два пъти повече по население от острова.

    17:11 06.10.2025

  • 6 Пешо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само, който е с властта":

    Де-мо-кра-ци-я.

    17:18 06.10.2025

  • 7 Механик

    1 0 Отговор
    Така, така. Демокрацията не иска въоръжени роби. Особено ако са и недоволни от "правата и свободите".

    17:30 06.10.2025

  • 8 демокрация по австралийски

    0 0 Отговор
    момчетата отделно от момичетата в училище ! да не правят чикийки.

    17:34 06.10.2025

  • 9 Тореро

    0 0 Отговор
    Долни фашисти!!

    17:40 06.10.2025

Новини по държави:
