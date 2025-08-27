Новини
Новият завод на „Райнметал“ ще бъде най-големият в Европа

27 Август, 2025

Тези заводи биха могли да допринесат за „паневропейска отбранителна екосистема“, каза Папергер на събитието

Новият завод на „Райнметал“ ще бъде най-големият в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият завод на „Райнметал“ за боеприпаси в Северна Германия ще бъде най-големият в Европа при пълен капацитет, заяви днес при откриването му Армин Папергер, изпълнителен директор и президент на концерна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Подобни заводи биха могли да бъдат построени със съпоставимо темпо и в други страни от НАТО, като Папергер каза, че в идните седмици се очаква да подпише и договори за изграждане на заводи в България.

Тези заводи биха могли да допринесат за „паневропейска отбранителна екосистема“, каза Папергер на събитието, на което присъстваха генералният секретар на НАТО Марк Рюте, германският министър на отбраната Борис Писториус и германският вицеканцлер Ларс Клингбайл.

Според Папергер подобни заводи може да бъдат изградени в страни като Литва и Великобритания, където вече съществуват конкретни проекти. Той също така спомена Румъния, Латвия и Украйна, които по думите му трябва още по-категорично да бъдат в състояние да произвеждат спешно необходимата техника за защита и отбрана.

В новия завод, чието строителство започна през февруари 2024 г., бяха инвестирани общо 500 милиона евро.

Очаква се през тази година там да бъдат произведени около 25 000 снаряда, като годишният капацитет ще достигне 350 000 патрона до 2027 г. „Райнметал“ строи и завод за ракетни двигатели, както и най-вероятно за бойни глави, на същия обект.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    37 8 Отговор
    Ограбването на народите от ЕС започна с това фалшиво превъоръжаване!

    Коментиран от #9, #13, #14, #33

    21:28 27.08.2025

  • 2 Опа

    12 26 Отговор
    Путин да си изнася алкохолиците от Украйна и да се извини на украинците. Иначе го чакат още по-големи проблеми.

    Коментиран от #29, #61

    21:29 27.08.2025

  • 3 Мда

    35 6 Отговор
    Ще строим заводи за смърт, вместо живот.
    Въпроса е колко заем ще изтегли България за да строй тези заводи и къде ще ходи печалбата?
    Да не е като златото.Печалбата да минава през Люксембург за да мине през ООД на наши политици и от там за Канада?
    САРАФОВ КЪДЕ СИ БЕ ПИЧ.

    Коментиран от #15

    21:29 27.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 4 Отговор
    "ПАНЕВРОПЕЙСКИ" казва всичко❗
    Стига да знае човек значението❗

    21:30 27.08.2025

  • 5 Мдаа

    7 27 Отговор
    Най накрая Европа да тръгне в правилната посока. Въпроса е защо се стигна до тук! Руските фашисти бяха интегрирани в света, преди да изберат войната като начин на съществуване

    Коментиран от #68, #79

    21:30 27.08.2025

  • 6 Тоя завод....

    15 18 Отговор
    Баба Мека ще го клеця.

    Коментиран от #21, #31

    21:31 27.08.2025

  • 7 Рашистофоб

    16 3 Отговор
    Ако не знаете кой реанимира западната, военна индустрия с тази безсмислена война в Украйна ... мога да ви подскажа. 🤣

    21:31 27.08.2025

  • 8 Седларов

    9 17 Отговор
    Проблемът на руската армия е, че много от съветските генералния бяха убити или измряха по естествен път. От младите руски генерали не става чеп за зеле.

    21:31 27.08.2025

  • 9 Това е безспорен

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Факт

    21:32 27.08.2025

  • 10 12340

    15 3 Отговор
    Гпляма гордост!
    Се едно "най-голямата фабрика за л."!
    .... А сме правили компютри, коли...

    21:32 27.08.2025

  • 11 Пич

    21 6 Отговор
    Схемата - германците ще печелят , нашите момчета ще се взривяват !!! А политиците ни ще вземат рушвети и всички проверки ще установяват че няма нарушения а взривилите се са виновни !!!

    21:32 27.08.2025

  • 12 Ще бъде ама може и да не бъде

    13 6 Отговор
    Ако има местен РЕФЕРЕНДУМ. Няма община впрочем в Германия която да се е съгласила на нейна територия да е

    Коментиран от #24

    21:32 27.08.2025

  • 13 55555

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Икономиката на Путин като е във военен режим не мрънкаш че рускините гладуват?!!!Защо ли?

    Коментиран от #76

    21:33 27.08.2025

  • 14 Пуслер ахахахах троянкси конь ахаха

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Иран поставя под въпрос съюза с Русия, твърди, че Москва е споделила данни за противовъздушна отбрана с Израел
    Вторник, 26 август 2025 г., 15:00:36 ч.

    В интервю за канала Synergyir, Сейед Мохамад Садр, член на иранския Съвет за разпознаване на целесъобразността, твърди, че по време на 12-дневния конфликт между Иран и Израел през юни Русия е предала на Израел разузнавателна информация за местоположението на иранските системи за противовъздушна отбрана.

    Садр каза, че събитията показват, че „стратегическият съюз с Москва е безполезен“. „Русия просто каза, че не одобрява атаката на Израел срещу Иран, но на практика това помогна“, добави той.

    Той също така посочи сътрудничеството на Москва с други страни: „Турция е член на НАТО. Какво е НАТО? То е против Русия. Русия се съгласи да продаде на Турция С-400. Това не е стратегическото партньорство, за което говорихме от години.“

    Садр подчерта, че връзките между Москва и Техеран трябва да продължат, но „на Русия не може да се има доверие“.

    Коментиран от #25, #27, #28, #45

    21:33 27.08.2025

  • 15 Българин

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мда":

    Той не пич, а пачав$а

    21:33 27.08.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 3 Отговор
    Историята на Паневропейския съюз е тясно свързана с имената на две бележити личности – нейния основател граф Ричард Николаус Куденхов Калерги (1894-1972) и неговия наследник като международен президент (до 2004) д-р Ото фон Хабсбург (1912-2011).

    21:33 27.08.2025

  • 17 Боруна Лом

    11 7 Отговор
    НИЕ СТАВАМЕ КЛОАКАТА НА ЕВРОПА! БЛАГОДАРЯ ВИ БОКО И ДЖИЛЯЗКО!

    21:34 27.08.2025

  • 18 Удри

    9 10 Отговор
    Руският пациент настъпа мотиката в Украйна и сега е момента да бъде ударен от украинците.

    21:34 27.08.2025

  • 19 Копейки,

    7 10 Отговор
    Купувайте акции на Рейнметал.Ще живнете.

    21:34 27.08.2025

  • 20 Сатана Z

    16 3 Отговор
    И какво общо има завод за барут с т.нар. „паневропейска отбранителна екосистема“

    21:34 27.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Kaлпазанин

    14 6 Отговор
    Изкарайте на светло ,акционерите на този ръждясал метал ,ако сте мъже или жени пардон затова сигурно станахте джендъри

    21:35 27.08.2025

  • 23 Ъхъъъъъ ...

    11 5 Отговор
    Ще подпише той и договори за изграждане на заводи в България. А ОВОС а обществено обсъждане? .....А Референдуми

    21:35 27.08.2025

  • 24 Оди у Русиа

    7 12 Отговор

    До коментар #12 от "Ще бъде ама може и да не бъде":

    Там референдуми през седмица.

    Коментиран от #49

    21:35 27.08.2025

  • 25 Путин

    7 10 Отговор

    До коментар #14 от "Пуслер ахахахах троянкси конь ахаха":

    Още вати да измрат за Циона и Израел. ахахах

    21:35 27.08.2025

  • 26 Сатана Z

    9 6 Отговор
    Бай Тиква го нахлузи целия на немците ,които ще строят завод на 8 септември.

    21:36 27.08.2025

  • 27 БОЛШЕВИК

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пуслер ахахахах троянкси конь ахаха":

    Важното е съюза със С. Корея да е непоклатим!

    21:36 27.08.2025

  • 28 Путин

    8 11 Отговор

    До коментар #14 от "Пуслер ахахахах троянкси конь ахаха":

    Копейките си ма обичат.

    (Понеже са с 3-ти клас образование.)

    21:36 27.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Баба ти меца🤣 го закъса яко!

    14 12 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя завод....":

    Скоро ще рупа доматите с колците... 😁

    21:37 27.08.2025

  • 32 Я не дейте да манипулирате бре

    9 4 Отговор
    Новият завод на „Райнметал“ в Северна Германия не е за барути и тъпотии. За барути никъде в Германия не искат

    21:37 27.08.2025

  • 33 Хахахаха

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Айде стига бе ейййй. По комунизма сме плащали 14 процента от БВП за руско оръжие. Тогава не врякаше, нали?

    Коментиран от #41, #82

    21:37 27.08.2025

  • 34 Баязид

    7 3 Отговор
    Българите ще ги подкарат като добичета на фронта в 404 .Дори и жълтопаветните пдрасти няма да правят изключение.Всичко на заколение.

    Коментиран от #40

    21:38 27.08.2025

  • 35 Добър вечер!

    3 4 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи, болшевики Механици и други подобни продукти где МОЧАТА?

    21:38 27.08.2025

  • 36 Копейките го следват понеже са бавнораз

    4 6 Отговор
    Пуслер е страхлив еврейски троянски кон.

    21:38 27.08.2025

  • 37 Хи хи хи

    7 1 Отговор
    И с немските "снаряди" като и немските коли прескъпи, ще произвеждат много ама ще им ги купуват малко........

    21:39 27.08.2025

  • 38 Един мегазавод за барути

    9 1 Отговор
    В Банкя ще е много хубавичко нали Борисов? ...Подла гнидоооо. Българоубиецо

    21:39 27.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #34 от "Баязид":

    Моли се Украйна да победи! Иначе си на фронта! Ако се молите да загубят, ще бъдете пратени първи на фронта!

    21:40 27.08.2025

  • 41 БОЛШЕВИК

    7 4 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    По времето на комунизма Господ ходеше по земята, та всичко имаше за един нормален живот

    Коментиран от #48, #58

    21:40 27.08.2025

  • 42 Що не си го направят

    6 3 Отговор
    В Германия този завод за барути а?

    21:41 27.08.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 4 Отговор
    В книгата си „Практически Идеализъм“, Калерги показва, че жителите на бъдещите „Съединени европейски щати“, няма да бъдат хората на Стария континент, а продуктите от смесването на расите. Той ясно заявява, че народите на Европа трябва да се размножават с азиатци и цветнокожи, създавайки по този начин мултинационалнао стадо без качества и лесно контролирано от управляващия елит.

    Калерги елиминира определянето на държавността, като за целта се използват етнически движения, както и сепаратистки такива, и масова миграция. За да може Европа да бъде контролирана от този елит, той иска да превърне хората в една хомогенна смесена порода от черни, бели и азиатци. Кой е този елит обаче? Калерги много ясно обяснява това:

    „Човекът на бъдещето ще бъде метис. Днешните състезания и класите постепенно ще изчезнат поради премахването на пространството, времето и предразсъдъците. Евразийско-негроидната раса на бъдещето, подобна по вид на древните египтяни, ще замени многообразието на народите и на разнообразието от индивидуалности. Вместо да разруши европейския юдаизъм, Европа, против волята й, подтиква този изискан и образован народ към техния бъдещ статут като водеща нация чрез изкуствен еволюционен процес. Това не е изненадващо, че хората, които са избягали от гетото, ще дадът духовното благородство на Европа. По този начин, чрез състрадателни грижи, предоставяни от Европа, ще бъде създадена нова порода аристократи. Това се случи, когато европейската феодална арист

    Коментиран от #47, #75

    21:41 27.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 АХАХАХАХ

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Пуслер ахахахах троянкси конь ахаха":

    Отделно Али Акбар Велаяти, съветник на върховния лидер на Иран, нарече руския президент Владимир Путин „човек с хиляда лица“.

    21:42 27.08.2025

  • 46 Факт

    3 2 Отговор
    Германия не произвежда автомобили, а ще прави снаряди и ракети! Едва ли ще може да ги използва в Украйна.

    21:43 27.08.2025

  • 47 Копей,

    3 8 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не се отклонявай от темата!

    Коментиран от #63, #70

    21:43 27.08.2025

  • 48 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "БОЛШЕВИК":

    Нищо нямаше! Само, че нямаше с какво да го сравняваме и мислехме, че имаме всичко.

    Коментиран от #56

    21:43 27.08.2025

  • 49 Че то в

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Оди у Русиа":

    Русия си е по добре. И вода има даже

    21:43 27.08.2025

  • 50 Анонимен

    0 0 Отговор
    Май точно смесването дава качеството!

    21:44 27.08.2025

  • 51 Колкото по-голям

    3 2 Отговор
    толкова по апетит на цел за Оришник-а и по голяма купчина метал и камъни.

    21:44 27.08.2025

  • 52 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Не е ясно закриват ли нашия завод и на негово място правят немския или ще функционират и двата в Сопот?

    Коментиран от #57

    21:46 27.08.2025

  • 53 Не може

    2 2 Отговор
    Ще гръмне !

    21:46 27.08.2025

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    ЕВРОПА се превръща в ЕВР/АБИЯ
    пред очите ни ‼️

    21:46 27.08.2025

  • 55 аz СВО Победа80

    3 4 Отговор
    Един детайл!Във военният завод в град Калуга(РФ) от 2 месеца не са изплащани заплати.🤣🤣🤣

    21:46 27.08.2025

  • 56 БОЛШЕВИК

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Имаше спокоен живот в целия смисъл на тая дума. Сега няма живот а има надпревара и конкуренция, забързано време и не знаеш на къде вървиш!

    Коментиран от #62

    21:47 27.08.2025

  • 57 ВМЗ-ту като гръмне и

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Хипотетично":

    Ще отлети чак до морето

    21:47 27.08.2025

  • 58 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "БОЛШЕВИК":

    Знаеш ли, прочети думите на Висоцки, когато е минал западен и източен Берлин! Когато ги е сравнил двата! Та в интервю за вестника след това е попитал - Кои всъщност са победителите във ВСВ? Източен Берлин, празни магазини, бедни хора, нямат работа, нямат пари. Западен Берлин, пълни магазини, богати хора, с Мерцедеси, скъпи коли! Знаеш ли, защо е построена Берлинската стена? Защото източно берлинчани са бягали и работили в западен Берлин! Винаги е било така и преди и сега! Хората бягат на запад.

    Коментиран от #65

    21:47 27.08.2025

  • 59 д-р Фройд

    2 1 Отговор
    ТУ-ТУ малките ИНВЕСТИЦИИ ГИ БРОИ ЗА ПРОВАЛ.;)

    21:48 27.08.2025

  • 60 Местен референдум

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Нов удар в зурлите":

    И всички напъни ще са приключили.

    21:49 27.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "БОЛШЕВИК":

    Така е в целия свят, без значение дали капитализъм или комунизъм! Ти мислиш, че в Китай не бягат ли, не бързат? Или в други части на света?

    21:49 27.08.2025

  • 63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Копей,":

    ТЪ.панарчев, не се отклонявам ❗
    Ето първото изречение по темата:
    "Тези заводи биха могли да допринесат за „паневропейска отбранителна екосистема“, каза Папергер на събитието"
    Аз обяснявам про.100 на про.100.людието
    ПО ПЕЙКИТЕ, какво е ПАНЕВРОПЕЙСКИ‼️

    21:50 27.08.2025

  • 64 под егидата на чекмеджените хорица нови

    3 2 Отговор
    договори за изграждане на заводи в България.

    21:50 27.08.2025

  • 65 БОЛШЕВИК

    0 4 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Богати хора при капиталистическата система са само 8-10%

    Коментиран от #69

    21:51 27.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Все тая

    2 3 Отговор
    Или АЕЦ-ца ще гръмне или завода за барут ще гръмне. Пак ще има пожари

    21:52 27.08.2025

  • 68 Geyроpa не е

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    на правилния а на грешния както винаги път. И войната ще е ядрена от което следва, че от нея няма да остане нищо, така, че са пари хвърлени на вятъра. А, това е тлъста цел, която ще бъде унищожена в първите минути на конфликта.

    Коментиран от #71

    21:53 27.08.2025

  • 69 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "БОЛШЕВИК":

    При комунистическата система, богатите са 1-2 процента! Всички останали са бедни! Но нямат на кого да завиждат, щот всички нямат!

    Коментиран от #78

    21:53 27.08.2025

  • 70 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Копей,":

    Прочете ли ...
    "Калерги показва, че жителите на бъдещите „Съединени европейски щати“, няма да бъдат хората на Стария континент, а продуктите от смесването на расите. Той ясно заявява, че народите на Европа трябва да се размножават с азиатци и цветнокожи, създавайки по този начин мултинационалнао стадо без качества и лесно контролирано от управляващия елит.
    Калерги елиминира определянето на държавността, като за целта се използват етнически движения, както и сепаратистки такива, и масова миграция. "
    Кое от това не се случва ТУК И СЕГА❓

    21:54 27.08.2025

  • 71 Квичиш ли свиньоооо?

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Geyроpa не е":

    Така е добре.

    21:55 27.08.2025

  • 72 За да си напълнят джобовете

    3 0 Отговор
    Са готови цял град да затрият. Подобни заводи на острови се правят а не в населени места. За Германия просто е невъзможно да се случи но нас на луди ни правят

    21:55 27.08.2025

  • 73 Грешки в миналото

    2 1 Отговор
    Русия изтегли войските си от ГДР, съгласи се с обединението на Германия и сега Седи и гледа. Глобалните паразити се разширяват като раково образование.

    21:56 27.08.2025

  • 74 ЕС и Нато унищожиха България!

    4 1 Отговор
    За 35 години "демокрация" в България ще построят 1 завод......за барут!!!! Цялата "файда" от членството ни в ЕС и НАТО е, че ни вкараха във война с Русия!

    21:58 27.08.2025

  • 75 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Различията във външния вид на хората са резултат от еволюция и адаптация към средата в продължение на хиляди години, а не от нечий „план“. Калерги е изразявал лични философски идеи, а не официална програма за смесване на народите. Всички ние носим генетична смесица от различни прародители, това е естествен процес, а не заговор.

    Коментиран от #81

    21:58 27.08.2025

  • 76 Щот не гладуват бе

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "55555":

    цар вул разпран. Опитваш с тъпите западни опорки но не се получава, има достатъчно видеа от живота в Русия и той е на високо ниво за разлика от попадналите западналяци, които масово остават без работа и живеят на социалните само.

    21:58 27.08.2025

  • 77 То за по вредно и по опасно

    3 0 Отговор
    Производство трудно човек може да се сети. Отделно риска за България се увеличава рязко. Странно защо обаче и Италия отказаха да се прави подобен в Сицилия

    21:59 27.08.2025

  • 78 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахаха":

    ХаХо ,
    Банк Креди Суиз( иначе го 3-ят) пише:
    "Банката представя статистика, според която

    едва 0,7% от възрастното население на света притежава почти половината от световното богатство (45,2%),
    а две трети от световното население, притежава едва 3% от парите в света."
    сФанА ли❓

    22:03 27.08.2025

  • 79 Каква Гордост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Атлантическите ястреби милитаризират Европа за да я подготвят за идващата голяма война

    22:05 27.08.2025

  • 80 РЕФЕРЕНДУМ

    0 0 Отговор
    Или местен, или национален и съд за тея корумпета които живота ни и благосъстоянието ни рискуват. За по тъпо производство от това верно не се сещам. Впрочем се използват почти всички вредни елементи от менделеевата таблица които после и във водата отиват. Киселините са най малкото

    22:06 27.08.2025

  • 81 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Истината":

    Защо пробваш да пробутваш ЛЪЖИ за ИСТИНА❓
    Това е ПЛАН, от 1923г и е в ход вече 100 години❗
    Има си организация, цели, органи, награди, спонсори ... 🥸
    Ако НЕ знаеш - ЧЕТИ❗
    Ако знаеш -НЕ ЛЪЖИ ❗

    22:06 27.08.2025

  • 82 Плащал си цървул

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    разпран с консерви краставички/огурцьi/и домати/томаутами/ и то 3то качество за най-новото руско оръжие, което идваше до 3 месеца след постъпването му в СА, а сега плащаш предварително 8 самолета и чакаш 10 години, като на 6 тата ти дават 1 +1 за резервни части и те не летят а стоят като паметници скапаните краварски джилиза.

    22:07 27.08.2025

