Новият завод на „Райнметал“ ще бъде най-големият в Европа

Новият завод на „Райнметал“ за боеприпаси в Северна Германия ще бъде най-големият в Европа при пълен капацитет, заяви днес при откриването му Армин Папергер, изпълнителен директор и президент на концерна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Подобни заводи биха могли да бъдат построени със съпоставимо темпо и в други страни от НАТО, като Папергер каза, че в идните седмици се очаква да подпише и договори за изграждане на заводи в България.
Тези заводи биха могли да допринесат за „паневропейска отбранителна екосистема“, каза Папергер на събитието, на което присъстваха генералният секретар на НАТО Марк Рюте, германският министър на отбраната Борис Писториус и германският вицеканцлер Ларс Клингбайл.
Според Папергер подобни заводи може да бъдат изградени в страни като Литва и Великобритания, където вече съществуват конкретни проекти. Той също така спомена Румъния, Латвия и Украйна, които по думите му трябва още по-категорично да бъдат в състояние да произвеждат спешно необходимата техника за защита и отбрана.
В новия завод, чието строителство започна през февруари 2024 г., бяха инвестирани общо 500 милиона евро.
Очаква се през тази година там да бъдат произведени около 25 000 снаряда, като годишният капацитет ще достигне 350 000 патрона до 2027 г. „Райнметал“ строи и завод за ракетни двигатели, както и най-вероятно за бойни глави, на същия обект.
