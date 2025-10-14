Новини
Пълен хаос в Париж! Френският премиер предложи отлагане на пенсионната реформа за след президентските избори

Пълен хаос в Париж! Френският премиер предложи отлагане на пенсионната реформа за след президентските избори

14 Октомври, 2025 20:33 1 058 24

  • себастиан льокорню-
  • франция-
  • еманюел макрон-
  • марин льо пен

Преди речта си пред парламента Себастиан Льокорню събра кабинета си на заседание, за да обсъди предложения по бюджета за следващата година, който трябва да бъде одобрен до края на тази

Пълен хаос в Париж! Френският премиер предложи отлагане на пенсионната реформа за след президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският премиер Себастиан Льокорню обяви днес, че ще предложи на парламента пенсионната реформа да бъде отложена за след президентските избори през 2027 г., предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Той каза в реч пред френските депутати, че временното отменяне на тази мярка ще струва 400 милиона евро през 2026 г. и 1,8 милиарда евро през 2027 г. По думите му тези средства трябва да бъдат компенсирани от икономии.

Социалистическата партия бе обявила отмяната на тази реформа, включваща увеличаване на възрастта и стажа за пенсиониране, като предварително условие, за да подкрепи правителството.

Льокорню спира знаковата пенсионна реформа от 2023 г., огъвайки се под натиска от левите сили в парламента, за да оцелее, отбелязва Ройтерс.

Той е изправен пред поне два вота на недоверие по-късно тази седмица, като днешното му изявление пред парламента е част от отчаяните му опити да затвърди позициите си за прокарване на намален бюджет за догодина, обръща внимание агенцията.

Решението на министър-председателя означава, че френският президент Еманюел Макрон осъзнава, че замразяването на пенсионната реформа - която той смята за едно от основните си икономически наследства - е единственият начин да се гарантира оцеляването на Льокорню на премиерския пост, посочва Ройтерс. За по-малко от две години Макрон направи 6 назначения на премиерския пост.

"Ще предложа на парламента, смятано от тази есен, да се отложи пенсионната реформа от 2023 г. до президентските избори", заяви днес Льокорню пред депутатите.

"От сега до януари 2028 година няма да бъде вдиган прагът на пенсионната възраст. Франция се намира в най-тежката си политическа криза от десетилетия, като правителства на малцинството се опитват да прокарат бюджет, целящ намаляване на дефицита, през агресивна законодателна власт, разделена на три отделни идеологически блока", каза в речта си френският премиер.

Спорно е увеличението на годините за пенсия от 62 на 64, залегнало в реформата, посочва Асошиейтед прес. Двата вота на недоверие са внесени от крайнолявата партия "Непокорна Франция" и крайнодесният "Национален сбор". Двете групи нямат достатъчно депутатски мандата, за свалят сами правителството, но то би паднало, ако към опозицията се присъединят и социалистите, отбелязва АП.

По-малко от две години преди президентския вот "Национален сбор" призова Макрон да свика извънредни парламентарни избори, а "Непокорна Франция" настоява за оставката му.

Преди речта си пред парламента Льокорню събра кабинета си на заседание, за да обсъди предложения по бюджета за следващата година, който трябва да бъде одобрен до края на тази.

Радетелите на спирането на реформата си намериха изключително популярен съмишленик, отбелязва АП.

Един от тазгодишните носители на Нобеловата награда за икономика - французинът Филип Агион, заяви пред телевизия "Франс 2", че реформата със сигурност трябва да бъде замразена до президентските избори. "Мисля, че сега трябва да спрем часовника до следващите избори за президент", заяви Агион.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    16 1 Отговор
    ЕС се тресе и е възможно да се разпадне. Икономическа и финансова криза, инфлация и нестабилност✌️

    20:39 14.10.2025

  • 2 мИкрончето на дядо бриджит

    11 2 Отговор
    Не знам какви ги върша понеже съм завършен наркоман, пИдep@c и геронтофил. По тая причина се въртя в кръг и съм се н@cpaл до ушите.
    Как ли се докарах до тук?..

    20:40 14.10.2025

  • 3 патриот

    14 0 Отговор
    Фалит, фалит и пак фалит чака франсетата...!!!

    20:41 14.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Франция има два варианта -Фалит или Война.

    Коментиран от #7

    20:41 14.10.2025

  • 5 Догодина

    16 0 Отговор
    в България може да няма пари за пенсии .

    Коментиран от #10

    20:41 14.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Франция дължи трилиони.Няколко спестени милиона няма да я спасят.

    20:42 14.10.2025

  • 7 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти също - да читеш книги или си устаааш тъб

    20:42 14.10.2025

  • 8 Дупча мити Русияни

    2 7 Отговор
    По 50€ на тек искам
    Късам Руската халка на парцал я правя
    После уринирамвъвУстата

    Коментиран от #9, #13

    20:42 14.10.2025

  • 9 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дупча мити Русияни":

    Бая работа ще имаш те всички са маняци по надарени роми

    20:43 14.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Догодина":

    Откраднаха ни златният резерв и БНБ се принуди да купи 2 тона злато на най високата цена в историята.за да ги даде на ЕЦБ.

    20:44 14.10.2025

  • 11 Медведев

    4 9 Отговор
    Ние в русия не даваме нищо на гнилите пенсии
    Русия се нуждае от здрави хора
    Другите не са ни нужни

    20:45 14.10.2025

  • 12 Временното явление ЕС

    13 2 Отговор
    И ние се натискаме да влизаме
    в "клуба на богатите " !!! 🤣😁😅

    20:45 14.10.2025

  • 13 Игор Халката

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дупча мити Русияни":

    Звъни веднага плащам със Рубли 08860130999

    20:46 14.10.2025

  • 14 Уса

    3 0 Отговор
    Сега ще видите на живо до колко френския народ е съгласен да затяга коланите,както правят постоянно с българите

    20:52 14.10.2025

  • 15 Копейка от бунищата

    1 0 Отговор
    Край! Франция се разпадна!

    20:53 14.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дон Салюст

    2 1 Отговор
    К акв а жал кост Фран ция вече струва колкото една фе кал ка втора ръка!
    Да туп ат кой рук в Рус ия!

    21:02 14.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Крайно-ляв крайно-десен избирател

    0 0 Отговор
    Тоя Макрон кой и как го натресе на Франция?
    Някой знае ли?

    Коментиран от #23

    21:18 14.10.2025

  • 23 Дядо Бриджит

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Крайно-ляв крайно-десен избирател":

    Не ми лошо момчето.
    Назначен е заради "новите ценности" които са му в кръвта. А и аз като негов учител го понаучих на туй-онуй от малък. А и бе в банковата система на Родшийлд.

    21:25 14.10.2025

  • 24 Радо

    0 0 Отговор
    И в България скоро ще е така !

    21:27 14.10.2025

Новини по държави:
