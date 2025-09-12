От графити на червени ръце до свински глави - призракът на чуждо влияние е надвиснал над Франция

От изрисувани Звезди на Давид до свински глави, поставени пред джамии, призракът на чужда намеса във Франция е надвиснал над девет досиета, с които от октомври 2023 г. се е захванала Парижката прокуратура. По този повод Франс прес публикува справка за тези опити за дестабилизиране, целящи, според прокурорката Лор Бекюо, да посеят смут и да породят разделение сред населението.
Сини Звезди на Давид
На 31 октомври 2023 г. малко след безпрецедентното нападение на „Хамас“ срещу Южен Израел, последвано от войната в Газа, около 60 Звезди на Давид бяха открити изрисувани по стените на 14-и парижки район, както и в Бобини и Нантер в района на столицата. Никой не беше обвинен за това.
Двама молдовци бяха арестувани преди това, на 27 октомври, след като бяха заловени да рисуват синя звезда. Те бяха пратени в център за задържане с цел експулсиране. Тогава те казаха, че са получили поръчка за изрисуването на тази звезда от трето лице.
Червени ръце
В нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. 35 рисунки на червени ръце – символ, който би могъл да бъде свързан с линчуването на израелски военни в Рамала, на Западния бряг, през 2000 г., бяха открити на Стената на праведните в Мемориална на Холокоста в Париж. Няколко десетки сходни рисунки бяха открити в 4-и и 5-и парижки район.
В разузнавателни грами се говори за възможни действия за дестабилизиране на Франция, организирани от руските разузнавателни служби в рамките на по-широка стратегия, целяща разпространяването на фалшиви новини и разделянето на френското общество.
Четирима българи ще бъдат съдени по същество в края на октомври във връзка с този случай. Трима са в ареста във Франция, откакто бяха екстрадирани от Хърватия и България, а четвъртият все още се издирва, според прокуратурата. На 11 септември тримата задържани се явиха в съдебна зала в Париж по време на заседание от технически характер.
Ковчег в подножието на Айфеловата кула
На 1 юни 2024 г. в разгара на кампанията за европейските избори и малко преди летните Олимпийски игри в Париж пет ковчега бяха открити в подножието на Айфеловата кула, покрити с френското знаме и с надпис върху тях „Френски войници в Украйна“. Трима души бяха арестувани във връзка с този инцидент - шофьорът на колата, транспортирала ковчезите, роден в България и двама души родени, съответно в Германия и в Украйна, които бяха задържани в автобус, потеглящ за Берлин.
Графити, свързани с Украйна
В нощта на 19 срещу 20 юни 2024 г. в 9-и район на Париж бяха открити графити, изобразяващи ковчег, на който пише: „Спрете смъртта сега“, изписано на английски и с главни букви и последвано от думите: „Mрия Украйна", първата от които написана на украински език, а втората на английски. Думата „Мрия“ означава „мечта“ на украински и препраща към „Ан-225 „Мрия“, най-големия самолет в света, унищожен в Украйна през 2022 г. На 18 юни в 2-и, 5-и и 9-и район в Париж бяха открити и графити, представляващи ковчег с криле, придружавани от надписа: "Миражи за Украйна“.
Двама молдовци бяха заловени и обвинени за участие в начинание за деморализиране на армията в мирно време. Това престъпление може да бъде наказано с до 5 години затвор и глоба от 75 000 евро. Те казаха, че са получили инструкции да действат така по „Телеграм“, като им е било обещано заплащане. Двамата бяха освободени през октомври 2024 г. и поставени под съдебен контрол.
В нощта на 6 и 7 юни 2024 г. графити, представляващи ковчези, на които пише „Френски войници в Украйна“, бяха открити по стени в 7-и район. Трима молдовци бяха арестувани за притежание на материали, необходими за изрисуването на тези графити. Те бяха обвинени и пратени зад решетките.
Изливане на зелена боя
В нощта на 30 срещу 31 април Мемориалът на Холокоста, синагоги и ресторант в Париж бяха напръскани със зелена боя. Трима сърби бяха арестувани, обвинени и получиха присъди. Те бяха заподозрени, че са вандализирали тези еврейски места с цел обслужване на интересите на чужда сила, вероятно Русия, според съдебен източник.
Проруски афиши
На 3 септември 2025 г. служители от охраната на Триумфалната арка откриха залепени четири афиша, представляващи руски военен, придружаван от надписа: „Кажи „Мерси на съветския войник победител“. По случая започна разследване за групово вандализиране на национален обект с цел обслужване на чужди интереси.
Свински глави пред джамии
Девет свински глави - животно, смятано за нечисто в исляма - бяха открити на 9 септември 2025 г. пред джамии в столицата и в парижкия район. Според прокуратурата те са били поставени там от чужденци, които веднага са напуснали територията. Прокуратурата заяви, че става дума за очевидно желание да се предизвика смут в обществеността. Двама души, които са се придвижвали с кола със сръбски регистрационен номер и които са използвали хърватска телефонна линия, са заподозрени за това престъпление.
Превод от френски: Габриела Големанска, БТА
1 Сталин
Коментиран от #17
20:04 12.09.2025
2 Сталин
Китай кремират 1200 тела на ден с модерни инсталации за кремиране.Това общо прави 438 000 на година .Това означава че ще им трябват 15 години да кремират 6 милиона души.Интересно как за 2 години през втората световна война са изгорени "6 милиона" евреи в един концлагер с допотопна технология
20:06 12.09.2025
3 Тия собствената си държава
Коментиран от #22
20:07 12.09.2025
4 Гледната точка
20:07 12.09.2025
5 Соваж бейби
20:08 12.09.2025
6 Хъхъ
20:08 12.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 604
20:10 12.09.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
20:14 12.09.2025
10 Реалностите
20:17 12.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Борислав
До коментар #7 от "Тео":Господарите ще сложат на тяхно място нови марионетки, а желаещи не липсват,проверено през вековете!
20:27 12.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 зашката
20:27 12.09.2025
17 Европеец
До коментар #1 от "Сталин":Е ясна е работата, кой друг ако не Путин.... Франция запада, без значение какво пишат тая статия..... Гледам неразумението аналена бербатова почнала работа в полето, голям смях ще пада....
20:28 12.09.2025
18 Дух
20:28 12.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хе хе...
20:29 12.09.2025
21 Дух
20:30 12.09.2025
22 Европеец
До коментар #3 от "Тия собствената си държава":Прав си..... Ама гледам рютето и некакъв генерал натовец говорят че ще почват въздушна и наземна операция на източния край на натовците..... Ама трябва да са много внимателни, да не направят некои сакатлък....
20:32 12.09.2025
23 Гориил
20:32 12.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.