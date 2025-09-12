Новини
От графити на червени ръце до свински глави - призракът на чуждо влияние е надвиснал над Франция

От графити на червени ръце до свински глави - призракът на чуждо влияние е надвиснал над Франция

12 Септември, 2025

Справка за тези опити за дестабилизиране, целящи, според прокурорката Лор Бекюо, да посеят смут и да породят разделение сред населението

От графити на червени ръце до свински глави - призракът на чуждо влияние е надвиснал над Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

От изрисувани Звезди на Давид до свински глави, поставени пред джамии, призракът на чужда намеса във Франция е надвиснал над девет досиета, с които от октомври 2023 г. се е захванала Парижката прокуратура. По този повод Франс прес публикува справка за тези опити за дестабилизиране, целящи, според прокурорката Лор Бекюо, да посеят смут и да породят разделение сред населението.

Сини Звезди на Давид

На 31 октомври 2023 г. малко след безпрецедентното нападение на „Хамас“ срещу Южен Израел, последвано от войната в Газа, около 60 Звезди на Давид бяха открити изрисувани по стените на 14-и парижки район, както и в Бобини и Нантер в района на столицата. Никой не беше обвинен за това.

Двама молдовци бяха арестувани преди това, на 27 октомври, след като бяха заловени да рисуват синя звезда. Те бяха пратени в център за задържане с цел експулсиране. Тогава те казаха, че са получили поръчка за изрисуването на тази звезда от трето лице.

Червени ръце

В нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. 35 рисунки на червени ръце – символ, който би могъл да бъде свързан с линчуването на израелски военни в Рамала, на Западния бряг, през 2000 г., бяха открити на Стената на праведните в Мемориална на Холокоста в Париж. Няколко десетки сходни рисунки бяха открити в 4-и и 5-и парижки район.

В разузнавателни грами се говори за възможни действия за дестабилизиране на Франция, организирани от руските разузнавателни служби в рамките на по-широка стратегия, целяща разпространяването на фалшиви новини и разделянето на френското общество.

Четирима българи ще бъдат съдени по същество в края на октомври във връзка с този случай. Трима са в ареста във Франция, откакто бяха екстрадирани от Хърватия и България, а четвъртият все още се издирва, според прокуратурата. На 11 септември тримата задържани се явиха в съдебна зала в Париж по време на заседание от технически характер.

Ковчег в подножието на Айфеловата кула

На 1 юни 2024 г. в разгара на кампанията за европейските избори и малко преди летните Олимпийски игри в Париж пет ковчега бяха открити в подножието на Айфеловата кула, покрити с френското знаме и с надпис върху тях „Френски войници в Украйна“. Трима души бяха арестувани във връзка с този инцидент - шофьорът на колата, транспортирала ковчезите, роден в България и двама души родени, съответно в Германия и в Украйна, които бяха задържани в автобус, потеглящ за Берлин.

Графити, свързани с Украйна

В нощта на 19 срещу 20 юни 2024 г. в 9-и район на Париж бяха открити графити, изобразяващи ковчег, на който пише: „Спрете смъртта сега“, изписано на английски и с главни букви и последвано от думите: „Mрия Украйна", първата от които написана на украински език, а втората на английски. Думата „Мрия“ означава „мечта“ на украински и препраща към „Ан-225 „Мрия“, най-големия самолет в света, унищожен в Украйна през 2022 г. На 18 юни в 2-и, 5-и и 9-и район в Париж бяха открити и графити, представляващи ковчег с криле, придружавани от надписа: "Миражи за Украйна“.

Двама молдовци бяха заловени и обвинени за участие в начинание за деморализиране на армията в мирно време. Това престъпление може да бъде наказано с до 5 години затвор и глоба от 75 000 евро. Те казаха, че са получили инструкции да действат така по „Телеграм“, като им е било обещано заплащане. Двамата бяха освободени през октомври 2024 г. и поставени под съдебен контрол.

В нощта на 6 и 7 юни 2024 г. графити, представляващи ковчези, на които пише „Френски войници в Украйна“, бяха открити по стени в 7-и район. Трима молдовци бяха арестувани за притежание на материали, необходими за изрисуването на тези графити. Те бяха обвинени и пратени зад решетките.

Изливане на зелена боя

В нощта на 30 срещу 31 април Мемориалът на Холокоста, синагоги и ресторант в Париж бяха напръскани със зелена боя. Трима сърби бяха арестувани, обвинени и получиха присъди. Те бяха заподозрени, че са вандализирали тези еврейски места с цел обслужване на интересите на чужда сила, вероятно Русия, според съдебен източник.

Проруски афиши

На 3 септември 2025 г. служители от охраната на Триумфалната арка откриха залепени четири афиша, представляващи руски военен, придружаван от надписа: „Кажи „Мерси на съветския войник победител“. По случая започна разследване за групово вандализиране на национален обект с цел обслужване на чужди интереси.

Свински глави пред джамии

Девет свински глави - животно, смятано за нечисто в исляма - бяха открити на 9 септември 2025 г. пред джамии в столицата и в парижкия район. Според прокуратурата те са били поставени там от чужденци, които веднага са напуснали територията. Прокуратурата заяви, че става дума за очевидно желание да се предизвика смут в обществеността. Двама души, които са се придвижвали с кола със сръбски регистрационен номер и които са използвали хърватска телефонна линия, са заподозрени за това престъпление.

Превод от френски: Габриела Големанска, БТА


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    25 0 Отговор
    Путин е виновен

    Коментиран от #17

    20:04 12.09.2025

  • 2 Сталин

    24 2 Отговор
    Пак 6 милиона лъжи
    Китай кремират 1200 тела на ден с модерни инсталации за кремиране.Това общо прави 438 000 на година .Това означава че ще им трябват 15 години да кремират 6 милиона души.Интересно как за 2 години през втората световна война са изгорени "6 милиона" евреи в един концлагер с допотопна технология

    20:06 12.09.2025

  • 3 Тия собствената си държава

    23 3 Отговор
    не могат да подредят, пък се зъбят на Мечока. Само на петли и кокошки ще ми станат:))

    Коментиран от #22

    20:07 12.09.2025

  • 4 Гледната точка

    14 1 Отговор
    Християните ядат свинско защото е най-вкусното месо. Мюсюлманите не го ядат защото не са канибали.

    20:07 12.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    15 0 Отговор
    Следващ етап дай боже малка революция, така за стрес и на бъдещите политици.И дай Боже най после се затворят границите на цяла Европа не съм егоист мисля за всички държави в Европа! И изгонване на мигрантите,за Украйна пари не давам,ама ако се случи да искат пари от хората за изгонване на мигранти ще направя дарение за билети обещавам!

    20:08 12.09.2025

  • 6 Хъхъ

    17 0 Отговор
    Малко им е. Колонизираните завладяха колонизаторите.

    20:08 12.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 604

    18 0 Отговор
    Малоумщини от драскачи...а за истинските процеси се мълчи!

    20:10 12.09.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 0 Отговор
    Свинските глави ги рисува Банкси от Банско!🐷🐷🐷🥳🤣👍

    20:14 12.09.2025

  • 10 Реалностите

    19 0 Отговор
    Жалка пропаганда! Пак руснаците виновни, сякаш на истинските французи не им е писнало от арабите, евреите, африканцити и каквито други третосветници се сетите, които са ги налазили, като бълхи, дървеници и хлебарки? Който е стъпвал във Франция знае за какво става реч, това не е Европа, а някакъв африканско азиатски баpдак?

    20:17 12.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Борислав

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тео":

    Господарите ще сложат на тяхно място нови марионетки, а желаещи не липсват,проверено през вековете!

    20:27 12.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 зашката

    10 0 Отговор
    скоро гилотина за бабоклатенио

    20:27 12.09.2025

  • 17 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Е ясна е работата, кой друг ако не Путин.... Франция запада, без значение какво пишат тая статия..... Гледам неразумението аналена бербатова почнала работа в полето, голям смях ще пада....

    20:28 12.09.2025

  • 18 Дух

    8 0 Отговор
    На 37 градуса се обърнаха тези фансета ще има яко умиране това е сигурно 😔🖤☠️

    20:28 12.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хе хе...

    6 0 Отговор
    Акъла ви взеха тия руснаци, ей! А дори още не са запрегнали.

    20:29 12.09.2025

  • 21 Дух

    1 0 Отговор
    Когато ми дойде реда да умра тогава ще съм в пълна степен на нирвана 😔🖤☠️

    20:30 12.09.2025

  • 22 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тия собствената си държава":

    Прав си..... Ама гледам рютето и некакъв генерал натовец говорят че ще почват въздушна и наземна операция на източния край на натовците..... Ама трябва да са много внимателни, да не направят некои сакатлък....

    20:32 12.09.2025

  • 23 Гориил

    4 0 Отговор
    Протестиращите не са толкова наивни, колкото ги представя вашата пропаганда. Анкети на рейтингови агенции показват, че французите знаят много добре, че единственото спасение за Франция са мерките за икономии. Но бунтовете и уличните шествия продължават. Следователно, средната класа призовава френското правителство да започне да ограбва други страни и колонии.

    20:32 12.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

