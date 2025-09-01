Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира остро изявленията за президента на САЩ Доналд Тръмп и напредъка на Русия на германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, съобщава ТАСС.
"Две лоши новини за братята близнаци (Мерц и Макрон - бел. ТАСС): Тръмп е жив, Русия се движи напред", написа политикът в X.
Медведев приложи и скрийншот с текста. В публикацията той нарече политиците "близнаци", единият от които "жадува за отмъщение", а другият "изнудва Тръмп с руския президент Владимир Путин".
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия добави, че западните лидери са забравили уроците от Втората световна война, подчертавайки, че "всичко може да завърши по същия начин, както през 1945 г."
Макрон заяви по-рано през седмицата, че Франция ще настоява за нов пакет първични и вторични санкции срещу Русия, ако Владимир Путин не се съгласи на среща с украинския президент Володимир Зеленски до понеделник.
Мерц предупреди, че войната в Украйна може да продължи "още много месеци", въпреки усилията на Вашингтон за постигане на примирие. "Не храня илюзии за бърз край на войната, но обещавам, че няма да изоставим Украйна", каза той.
Германският канцлер подчерта, че не е изненадан от нежеланието на Кремъл за преки преговори между Путин и Зеленски. "Това е част от стратегията на руския президент. Още в началото на тази седмица ми стана ясно, че Путин не иска да се срещне със Зеленски и поставя условия, които са напълно неприемливи", заяви Мерц.
Европейските сили подкопават усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Според него "европейската партия на войната" продължава да възпрепятства усилията на САЩ и Русия за край на конфликта в Украйна. Той подчерта, че Русия е отворена към решаване на проблема с политически и дипломатически средства. Песков посочи, че Москва не вижда реципрочност от Киев в това отношение и за това специалната военна операция ще продължи.
Руският президент Владимир Путин нареди десетки хиляди войници да нахлуят в Украйна през февруари 2022 г. след осем години боеве в Източна Украйна между подкрепяни от Русия сепаратисти и украински войски. Съединените щати твърдят, че над 1,2 милиона души са били убити и ранени във войната от 2022 г. насам. Русия в момента контролира малко под една пета от Украйна.
Европейските стани не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Путин многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мира, отбелязвайки че Русия няма да се откаже от земите, които е завзела в Украйна.
