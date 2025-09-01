Новини
Дмитрий Медведев: Имам лоши новини за близнаците Мерц и Макрон
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: Имам лоши новини за близнаците Мерц и Макрон

1 Септември, 2025 18:18 2 705 113

Путин многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мира, отбелязвайки че Русия няма да се откаже от земите, които е завзела в Украйна

Дмитрий Медведев: Имам лоши новини за близнаците Мерц и Макрон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира остро изявленията за президента на САЩ Доналд Тръмп и напредъка на Русия на германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, съобщава ТАСС.

"Две лоши новини за братята близнаци (Мерц и Макрон - бел. ТАСС): Тръмп е жив, Русия се движи напред", написа политикът в X.

Медведев приложи и скрийншот с текста. В публикацията той нарече политиците "близнаци", единият от които "жадува за отмъщение", а другият "изнудва Тръмп с руския президент Владимир Путин".

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия добави, че западните лидери са забравили уроците от Втората световна война, подчертавайки, че "всичко може да завърши по същия начин, както през 1945 г."

Макрон заяви по-рано през седмицата, че Франция ще настоява за нов пакет първични и вторични санкции срещу Русия, ако Владимир Путин не се съгласи на среща с украинския президент Володимир Зеленски до понеделник.

Мерц предупреди, че войната в Украйна може да продължи "още много месеци", въпреки усилията на Вашингтон за постигане на примирие. "Не храня илюзии за бърз край на войната, но обещавам, че няма да изоставим Украйна", каза той.

Германският канцлер подчерта, че не е изненадан от нежеланието на Кремъл за преки преговори между Путин и Зеленски. "Това е част от стратегията на руския президент. Още в началото на тази седмица ми стана ясно, че Путин не иска да се срещне със Зеленски и поставя условия, които са напълно неприемливи", заяви Мерц.

Европейските сили подкопават усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Според него "европейската партия на войната" продължава да възпрепятства усилията на САЩ и Русия за край на конфликта в Украйна. Той подчерта, че Русия е отворена към решаване на проблема с политически и дипломатически средства. Песков посочи, че Москва не вижда реципрочност от Киев в това отношение и за това специалната военна операция ще продължи.

Руският президент Владимир Путин нареди десетки хиляди войници да нахлуят в Украйна през февруари 2022 г. след осем години боеве в Източна Украйна между подкрепяни от Русия сепаратисти и украински войски. Съединените щати твърдят, че над 1,2 милиона души са били убити и ранени във войната от 2022 г. насам. Русия в момента контролира малко под една пета от Украйна.

Европейските стани не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Путин многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мира, отбелязвайки че Русия няма да се откаже от земите, които е завзела в Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сипи им

    35 5 Отговор
    гореща супа

    18:19 01.09.2025

  • 2 Той ги нарече с други думи,

    57 9 Отговор
    но не смее те да ги кажете. Аз ако ги каза ще ме изтриете, фитки ненужни.

    Коментиран от #5, #14, #97

    18:21 01.09.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTT

    33 15 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #34, #48

    18:22 01.09.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTT

    22 7 Отговор
    Президентът Тръмп сподели изображение в профила си в „Truth Social“ с надпис:

    „Светът скоро ще разбере“
    „Нищо не може да спре това, което предстои“ (това е всеизвестна емблематична фраза на Q; на колажа върху ръката на Тръмп има Q+ )
    Още по-интересното е, че този туит беше споделен от специалния пратеник на Путин за преговорите със САЩ - Кирил Дмитриев, който отбелязва, че Тръмп е споделил Q+ пост.

    18:22 01.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дайте скриншота де. Не ви изнася.

    24 4 Отговор
    Хахаха.

    18:22 01.09.2025

  • 7 Лоши новини и за България!

    16 31 Отговор
    Медведев каза, че ще ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сума ти путинофили!

    Коментиран от #17, #20, #24, #112

    18:23 01.09.2025

  • 8 Кривоверен алкаш

    13 16 Отговор
    Алкашока се изказа,подкопавали мирният процес...не искат Клоуна и Фюрера да си стиснат ръцете и Украйна да капитулира....и няма как нормален човек да го иска...

    Коментиран от #11

    18:24 01.09.2025

  • 9 пРосия

    12 23 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #32

    18:24 01.09.2025

  • 10 Медведев винаги е забавен

    33 9 Отговор
    и добре нарежда войнолюбците във фашисткият запад.

    18:25 01.09.2025

  • 11 Руснаков

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кривоверен алкаш":

    Ооо лапчо кебапчо ...къде се губиш напоследък ...?

    18:25 01.09.2025

  • 12 Е, каква е тази спец операция?

    12 30 Отговор
    1 200 000 руснака вече ги няма!

    Коментиран от #15, #21, #55, #108

    18:25 01.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дългият

    10 30 Отговор

    До коментар #2 от "Той ги нарече с други думи,":

    какво е казала Джибрата е ез значение....на моменти изпада в алкохолен делириум Димата...просто не трябва да му се обръща внимание...

    Коментиран от #22, #49, #99

    18:26 01.09.2025

  • 15 Пропагандата

    18 5 Отговор

    До коментар #12 от "Е, каква е тази спец операция?":

    винаги има за цел глупака.

    18:26 01.09.2025

  • 16 СЛАВА

    6 14 Отговор
    Алкохолу

    18:27 01.09.2025

  • 17 Ирник

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Лоши новини и за България!":

    И ще си сложиш чалма след това

    18:27 01.09.2025

  • 18 Питам:

    20 6 Отговор
    Какви преки преговори между президенти? Редът за изготвяне и подписване на международни договори е следния:
    1. Страните изявяват желание за преговори.
    2. ЕКСПЕРТИ от двете страни започват преговори/пазарлъци/ координирайки ги с правителствата си.
    3. Изготвя се проекта за договор, който се одобрява от правителствата.
    4. Договорът се подписва от министри, или президенти.
    5. Договорът се ратифицира от съответните парламенти.
    6. Договорът влиза в сила от датата на размяна на ратификационните документи или друга изрично посочена дата.
    В случая каквото и да се подпише от Зеленски,следващия поставеник може да се откаже, поради изтеклия мандат на Зеления. Така че тези искания са абсолютно безпочвени и са само за парлама да продължи войната.

    Коментиран от #25

    18:27 01.09.2025

  • 19 Тоа скоро

    8 9 Отговор
    Не а метал атома......

    18:28 01.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Неутрален

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "Е, каква е тази спец операция?":

    Но това е чудесно.

    18:28 01.09.2025

  • 22 Зелю

    16 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дългият":

    Аз непрекъснато изпадам в такова състояние. Бело, бело.

    Коментиран от #29

    18:28 01.09.2025

  • 23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    19 7 Отговор
    Нашите козяшки под .Логги като видят статия за Медведев и сатаната ги обладава и все едно с кол в ...за им бъркат 🤣.

    18:29 01.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мандата на зеленски

    7 8 Отговор

    До коментар #18 от "Питам:":

    Е удължен от Радата......иначе същото важи и за Путин...за договорите де.

    Коментиран от #83

    18:29 01.09.2025

  • 26 Още новини от Украйна

    18 8 Отговор
    Любопитно ми е когато руснаците победят нато и ес списвачите с какво ще се занимават денонощно...

    Коментиран от #33, #39

    18:29 01.09.2025

  • 27 койчу

    11 16 Отговор
    Нека позная, Медведев е заплашил Мерц и Макрон с атомна бомба. Дима самогона изобщо изтрезнява ли?

    18:29 01.09.2025

  • 28 И аз имам новина за Медведев

    10 20 Отговор
    Да ходи да се застреля руския дивако-фашист.

    Коментиран от #66

    18:30 01.09.2025

  • 29 Русскии мир

    7 19 Отговор

    До коментар #22 от "Зелю":

    Медведев.....не изтрезнявам

    Коментиран от #36

    18:30 01.09.2025

  • 30 колю надървения

    11 6 Отговор
    макро - синьото око когато беше при Тръмп не извади лявата ръка от джоба си ,явно крепеше каламбаците ,преди тръгване дъртата го е нацелила в топките и нашия умираше от болка .А немския Гонзо.....я по добре да си говорим за времето

    18:30 01.09.2025

  • 31 УКРАЙНА 🇺🇦

    9 17 Отговор
    Нещастен алкохолизиран идиот

    Коментиран от #44

    18:30 01.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нема да си жив

    5 9 Отговор

    До коментар #26 от "Още новини от Украйна":

    Да видиш това което искаш....

    Коментиран от #41

    18:31 01.09.2025

  • 34 Помнещ

    15 7 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Информацията вече е стара. Добави още 40 000 украиски войници за да се обнови. От тях 15.000 бандеровци, 5.000 чужди наемници и 20.000 насилствено мобилизирани.

    Коментиран от #43

    18:31 01.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Зелю

    13 7 Отговор

    До коментар #29 от "Русскии мир":

    Фъфля от Бело. Мозъка ми айран стана.

    Коментиран от #42

    18:32 01.09.2025

  • 37 Б.си идиoта !

    7 7 Отговор
    Този пак се е напил и е пропуснал последните инструкции.

    „Нямаше споразумение нито за тристранна, нито за двустранна среща със Зеленски“, — помощник на руския президент Юрий Ушаков.
    Значи президентът на САЩ е излъгал?

    18:32 01.09.2025

  • 38 Русскии мир

    7 8 Отговор
    Тоа пак са а насмукал....

    18:33 01.09.2025

  • 39 списвачите с какво ще се занимават ли?

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "Още новини от Украйна":

    русофоборците и хейтърите ще доят и копат на село
    за да има за чекмеджетата на тикван

    18:34 01.09.2025

  • 40 Атина Палада

    13 6 Отговор
    Медведката е пич:) И сега докато Путин е в Китай пръста му е на червеното копче..

    18:34 01.09.2025

  • 41 Още новини от Украйна

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Нема да си жив":

    Нещо бълбукаш и не ти се разбира.

    18:34 01.09.2025

  • 42 Медведчук

    7 10 Отговор

    До коментар #36 от "Зелю":

    От снощи ми държи......и не на пуска алкохола

    Коментиран от #50

    18:34 01.09.2025

  • 43 Боби

    6 5 Отговор

    До коментар #34 от "Помнещ":

    А няма ли и няколко натовски генерала?

    Коментиран от #53

    18:35 01.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Чернобаевка

    9 7 Отговор
    Руската пропаганда покорява нови върхове ,разяснява на крепостните цървули : "Какво е хубавото на гладуващ човек? Това че с желание ще отиде на фронта " . Има го на видео .

    18:35 01.09.2025

  • 46 Руският

    1 6 Отговор

    До коментар #44 от "Кривоверен алкаш":

    Трикольор също......

    Коментиран от #51

    18:36 01.09.2025

  • 47 Медведчук

    7 6 Отговор
    Минах на одеколон...хем съм къркан, хем парфюмиран....

    18:38 01.09.2025

  • 48 Кажи честно ... 🤣

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    С един пост, 3 месеца се храниш. 😂
    Нищо де, копирай си го, никой друг не е забелязал 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #58

    18:38 01.09.2025

  • 49 Късият И Дебелият

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дългият":

    И на дългите ред8вно им сцепвам ана аллитте .

    Коментиран от #91

    18:38 01.09.2025

  • 50 Зелю

    9 4 Отговор

    До коментар #42 от "Медведчук":

    Пък мен от снощи ме е ..Ермак. Злите езици в Покрайна не мълчат. Който проговори -8 куршума

    18:38 01.09.2025

  • 51 Кривоверен алкаш

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Руският":

    Муции ,щии са зачерви 🎯 мерника от червеното знаме като този или викаш той си е такъв .

    18:40 01.09.2025

  • 52 Копейки,

    4 6 Отговор
    Отивайте да пълните снаряди в Сопот.Умствен багаж не се изисква.Хем ще ви платят.След нова година даже с евраци.

    Коментиран от #59, #63

    18:42 01.09.2025

  • 53 Дългият

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Боби":

    Трай ,бе πрррррр ∆льоооо !

    Коментиран от #84

    18:42 01.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Димитринчо

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Е, каква е тази спец операция?":

    Повечко са.

    18:44 01.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Асен

    5 8 Отговор
    Що бе Медведка да не би да те вика черният дроб???

    Коментиран от #62

    18:45 01.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ачо

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Копейки,":

    Предпочитам теб да пълня ,даже и безплатно .

    18:46 01.09.2025

  • 60 Артилерист

    9 3 Отговор
    Медведев е наричан "лошото момче",но той ги казва нещата с истинските им имена, без да ги пудри и украсява с целофанче...

    Коментиран от #70

    18:47 01.09.2025

  • 61 медвежков

    6 6 Отговор
    пак се урига на... тройной.

    18:47 01.09.2025

  • 62 асанчо

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Асен":

    Мараба братчед ,къде се губиш ?

    18:47 01.09.2025

  • 63 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Копейки,":

    Ние за без пари не работим.А партньорите на Украйна,ония " желаещите" немат кинти да плащат.Бедни са като църковни мишки. Виж,,вие ш.оро.шнята сте безплатни. Така,че това е работа за вас .:)

    18:48 01.09.2025

  • 64 Ърлстърски доброволец

    4 6 Отговор
    Много сте зле, щом отново опряхте да тиражиране безсмислените брътвежи на един жалък пияница като Мечкаров, на който се смеят дори рушлямците.

    18:48 01.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 миличко много си възпалено

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "И аз имам новина за Медведев":

    я бягай при наркоманите макрон и мерц а единия освен наркоман е доказан и пед......а бабата е само за ФОН

    Коментиран от #75

    18:49 01.09.2025

  • 67 Фикрет

    6 6 Отговор
    Кой го взима на сериозно тоя Винпром ? Подиграват му се хората вече .
    Един разправяше : То и във Вашингтон имаме .алкохолици ,но никой от тях не заплашва с ядрено оръжие

    В очите го нарече алкохолик

    Коментиран от #71, #74

    18:50 01.09.2025

  • 68 ХАЙДЕ СЕГА

    4 3 Отговор

    До коментар #65 от "Пвар е човека":

    розвия пингвин на отворено общество се обади -я бягай да си заредиш вибриращия пингвин подлого

    Коментиран от #77

    18:50 01.09.2025

  • 69 Бурундук

    3 5 Отговор
    Бис.ексуалната мечка пак се е изцепила.....

    18:50 01.09.2025

  • 70 Прав си

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Артилерист":

    Миналия път като се изходи и Тръмп му прати 2 подводници и той замлъкна за 2седмици ,явно се е напукал с някой силен одеколон и му е дошла силата

    18:51 01.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ех димон акашев

    2 4 Отговор
    Бояршника не прощава!

    18:52 01.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Гагага

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "миличко много си възпалено":

    Туй дето ти капе по засраната жопа ,мазга ли е или нещо друго?

    Коментиран от #98

    18:54 01.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ама Проруска Урус пи йо

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "ХАЙДЕ СЕГА":

    Ти войник ходила ли си ма.Семката ти едногънкова у г..а баш.

    18:54 01.09.2025

  • 78 Пора

    4 0 Отговор
    Путинова русия си отива.

    18:58 01.09.2025

  • 79 Оооооо.... дърт пияндурник... 🤣

    2 0 Отговор
    Я кажи някое стихотворение, изсмукано от дълбоките ти @н@лни дълбини🤣🤣🤣.....

    18:59 01.09.2025

  • 80 Тц,тц,тц

    0 3 Отговор
    Язък за Франция, френската революция, Просвещението, Макрон и той ли пионка

    19:01 01.09.2025

  • 81 Анджо

    5 2 Отговор
    Руските безмозъчни същества се чудят какви глупости да измъдрят. Тръмпейшинът си мени мнението всеки ден по 100 пъти. Най добре е Европа да се оттегли и от китай.

    19:02 01.09.2025

  • 82 През 1945г.....

    3 1 Отговор
    Ви помогнаха американците и британците да оживеете варвари руски, сега положението е друго, няма да има пощада за вас уроди.

    Коментиран от #85

    19:03 01.09.2025

  • 83 Това

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "Мандата на зеленски":

    Го кажи на други. По конституция трябва да управлява прецедателят на Радата. Така че Земенски е нелегитимен отвсякъде.

    19:03 01.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 То ти

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "През 1945г.....":

    Май си урода, защото не познаваш историята на ВСВ и се водиш само от злоба. Гледай да не пръснеш.

    19:07 01.09.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 0 Отговор
    Факти, защо пак сте забранили коментарите под публикация на вгъZpoжденец ?
    Не ги ли е срам да се показват след този резил вчера ? Делян Пеевски му осигури ефирно време да призове хората (били стотици), бойко му прати полиция и журналисти да правят калабалък ... и накрая 15 копейки запасани с по 5 знамена

    19:11 01.09.2025

  • 91 Дългият

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Късият И Дебелият":

    Ти ли бе орунгел недАгав....сутрин с бинокъл го търсиш да се изпикаш.

    19:11 01.09.2025

  • 92 Копейки да ви предупредя....

    4 0 Отговор
    С подкрепата си на убиеца Путин, цялата му банда от убийци, престъпници, мародери и изроди, след време копейки безродни ще си имате проблеми големи.

    Коментиран от #94

    19:12 01.09.2025

  • 93 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    Аман от изчекнати ТРОЛейбуси,пишат с чужди никове некадърниците ниедни....

    19:13 01.09.2025

  • 94 Лххй

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "Копейки да ви предупредя....":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    19:14 01.09.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Хакерска група " Hals Enterteinmant"

    5 3 Отговор
    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #101, #103, #106, #111, #113

    19:15 01.09.2025

  • 97 Видьо Видев

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Той ги нарече с други думи,":

    Защо се гневите, Иво Инджев?
    Аз само питам.!

    България е страна на безГробници

    Труповете на над 40 000 убити от комунистите безГробници
    са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.
    На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!

    БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...

    Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
    Щабът ив е бил в Славянска беседа-
    днешният сатиричен театър Сълза и смях.

    Според собствено ръчно написаната и падписана от Вас автобиографи,
    дядо Ви Асен Стоянов Ангелов, като комендант на Княжево на 9.9.1944г.,
    е установявал народната власт в Княжево.
    Активно му е помагала и майка ви,
    ремсистката Люба Стоянова-Инджева.
    За което сте ползвали привилегиите на активни борци против фашизма и капитализма.

    Г-н Инджев, има ли и в Княжево безГробници?
    Да, или не?

    И не ми се гневите!
    Аз само питам.!
    Има ли в Княжево безГробници?

    Вълкът в кошарата е по-страшен от вълкът в гората!
    Господин/другарю Инджев,
    и Вие сте били член на терористичната БКП, нали?

    Коментиран от #105

    19:16 01.09.2025

  • 98 твоята жопа

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Гагага":

    лапа моята наденица до картофките до дъно

    19:16 01.09.2025

  • 99 Дългуча

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Дългият":

    А бе не знам,но много подходящо и изключително точно и саркастично ги е нарекъл-,, близнаците- Мерц и Макрон"...!

    19:16 01.09.2025

  • 100 Вовка Ка пут

    2 1 Отговор
    ЗАКРИВАЙ

    19:18 01.09.2025

  • 101 мило момиче от мъжки

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    пол плАтено от нпо отворено общество това е за фашистите от украйна гробищата се виждат от космоса смях

    19:18 01.09.2025

  • 102 Айдее

    0 0 Отговор
    Феномен на го отнася

    19:18 01.09.2025

  • 103 Димитринчо

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Повечко са.

    Коментиран от #104

    19:19 01.09.2025

  • 104 повечко са КЛИЕНТИТЕ ТИ ДА

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Димитринчо":

    ДА опитваш надениците им

    19:20 01.09.2025

  • 105 д-р Атанасов

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Видьо Видев":

    Човече, вашите знаят ли за състоянието, в което се намирате ?
    Не им казвайте, че ще ви натикат в заведение с по специфични грижи ...

    19:21 01.09.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Ха - ха - ха

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Е, каква е тази спец операция?":

    Това в ,,Бесарабски фронт" ли го прочете?

    19:23 01.09.2025

  • 109 ПРОДЪЛЖ ДА ДЖАФКАТЕ,МЯСТ ВИ Е ОПРЕДЕЛЕНО

    1 0 Отговор
    НА ВДИВЯСАЛИТЕ "БЛИЗНАЦИ " МНОГО ИМ СЕ ИСКА ДА НАБЛЮДАВАТ ШОУ ., ТАКОВА ИЛИ ПОДОБНО НА ТОВА В БЕЛИЯ ДОМ . МЕРАКА ИМ Е ДА УНИЖАТ ПУТИН , А ДА ЛИГИТИМИТАТ НАПУШЕНИЯ , ПО ТОЗИ НАЧИН .
    ПУТИН Е ДЕЛОВИ ЧОВЕК , ДОСТАТЪЧНО УМЕН И ОПИТЕН ЗА ДА СЕ ЗАНИМАВА С ИНФАНТИЛНИТЕ ИМ МЕРАЦИ. .
    ВПРОЧЕМ ТОЙ ИМ ГО КАЗА - САМО ПРИ РЕЗУЛТАТ СЛЕД ПОДГОТОВАКА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА МИРНО СПОРАЗУМЕНИЕ С ЛИГИТИМНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЛИЦЕ ОТ УК.
    ВСИЧКО ОСТАНАЛО Е ЖЕЛАНИЕ ЗА ШОУ ЗА ДУШАТА НА ИЗТРЕЩЕЛИТЕ ПАРОДИЙНИ ЗАПАДНИ МАЙМУНЯЦИ!
    ВИЖТЕ , СЕГА КЪДЕЕ Е ПУТИН Е С КАКВИ ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ СЕ ЗАНИМАВА , ВМЕСТО ДА ОБРЪЩА ВНМАНИЕ НА ИЗВЕТРЕЛИТЕ ДЖЕНАРМЕАРЦИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ НА ЕВРООТПАДЪКА .
    ТА САМО ПУТИН И ТРЪМП ЩЕ ВИ СЛОЖАТ НА МЯСТО !!!

    19:23 01.09.2025

  • 110 Механик

    0 0 Отговор
    Не са близнаци бе! Нямат почти нищо общо, освен това дето приличат на сурикати шмъркат "салфетки" у влака.
    Единият е сурикат-дълга порода, а другия е декоративно сурикатче, дето го дънди баба му.
    п.п.
    Е, тя му е дядо, ама няма да влизаме в подробности.

    19:23 01.09.2025

  • 111 ГРУ гайтанжиева

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Който не вярва да даде линк с доказателства, че не е така !

    19:23 01.09.2025

  • 112 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лоши новини и за България!":

    Много селективна ще е тази бомба. Но нямам против щом става въпрос за путинофили.

    19:24 01.09.2025

  • 113 русьхакер..

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Вчера накарахме дъртио джендър урсуль..над час да не излаза от wc-то на самолето..след днiпро,одессу и потом ти у външното помашко wc и кушаньие яко нагавна

    19:25 01.09.2025

