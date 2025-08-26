Новини
Новата власт в Дамаск: Тази опасна ескалация е пряка заплаха за регионалния мир и сигурност
  Тема: Сирия

Новата власт в Дамаск: Тази опасна ескалация е пряка заплаха за регионалния мир и сигурност

26 Август, 2025 21:55 729 4

Дамаск заяви, че Израел е изпратил 60 войници, за да поеме контрола над област в сирийската граница около планината Хермон

Новата власт в Дамаск: Тази опасна ескалация е пряка заплаха за регионалния мир и сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Сирия заяви, че Израел е изпратил 60 войници, за да поеме контрола над област в сирийската граница около планината Хермон в операция, която нарушава суверенитета ѝ и представлява допълнителна заплаха за регионалната сигурност, съобщи "Ройтерс".

Израелски военен говорител заяви, че войските са провеждали рутинна оперативна дейност в район в южна Сирия, но не са действали в Бейт Джин, район близо до границата с Ливан и в близост до планината Хермон.

Инцидентът се случва, докато двете страни участват в преговори под посредничеството от САЩ за деескалация на конфликта в южна Сирия. Дамаск се надява да постигне споразумение за сигурност, което в крайна сметка да проправи пътя за по-широки политически преговори.

Инцидентът от понеделник е станал близо до стратегически хълм, от който се вижда Бейт Джин, съобщи сирийското министерство. Израел също е арестувал шестима сирийци там, според жители на района.

Израелската армия заяви, че не е извършвала арести по време на операцията в южна Сирия, но е задържала един човек за разпит, след като са били идентифицирани няколко заподозрени, които са се приближавали към района по начин, който армията е сметнала за заплаха за войските.

Районът е известен с контрабандата на оръжие от ливанската групировка "Хизбула", подкрепяща Иран, и от палестински джихадистки фракции.

Предишните израелски набези са били предимно в южната провинция Кунейтра.

"Тази опасна ескалация се счита за пряка заплаха за регионалния мир и сигурност", се казва в изявление на сирийското външно министерство.

Израел се позовава на собствените си съображения за сигурност за военните си интервенции в Сирия след падането на Башар ал-Асад през декември миналата година, включително на това, което счита за свое задължение да защитава членовете на друзкото малцинство в южна Сирия.

На същия ден сирийският президент Ахмед ал-Шараа обсъди развитието на ситуацията в Сирия и региона с американския специален пратеник за Сирия Томас Барак в Дамаск, ден след като Барак беше в Израел и обсъди Сирия и Ливан с израелския премиер Бенямин Нетаняху.


Сирия
  • 1 Европеец

    7 0 Отговор
    Новата власт в Сирия, джихадисти свали ли чалмите и облекли костюми.....

    Коментиран от #2

    21:58 26.08.2025

  • 2 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    бре няма коментари да напиша още един.... Руснаците трябва да вземат патента от евреите и да казват че провеждат рутинна оперативна дейност в покрайна....

    22:02 26.08.2025

  • 3 Българин

    1 1 Отговор
    То Днепропетровск е почти обкръжен, те две области !

    22:03 26.08.2025

  • 4 Това се очакваше

    10 2 Отговор
    след преврата организиран от САЩ. Сирия години наред ще е разграбвана, унищожавана и с воюващи кланове, а народа, на Сирия, ще тъпче гетото Европа с мигранти.

    22:04 26.08.2025

