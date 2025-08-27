Израел удари с дронове позиции на сирийската армия край Дамаск

Шестима офицери от сирийската армия бяха убити при израелски удари южно от Дамаск, предаде Ал-джазира, позовавайки се на сирийската държавна телевизия.
Израелски дронове атакуваха позиции на сирийската армия в покрайнините на Дамаск, близо до град ал-Кисва. След падането на режима на Башар Асад миналия декември, Израел засили ударите си, насочени към военни обекти в Сирия. Израел също така разшири окупацията си на сирийските Голански възвишения, като завзе демилитаризираната буферна зона, ход, който наруши споразумението за оттегляне със Сирия от 1974 г.
Сирийското министерство на външните работи обяви, че Израел е изпратил 60 войници, за да поемат контрол над район в сирийската граница около планината Хермон до границата с Ливан в южна Сирия. Сирийският министър на външните работи Асаад ал Шайбани обвини Израел, че е установил разузнавателни съоръжения и военни постове в демилитаризирани зони, за да прокара своите "експанзионистични и разделителни планове".
По-рано този месец израелският премиер Бенямин Нетаняху сподели визията си за "Велик Израел", концепция обхващаща окупирания Западен бряг, Газа и части от Ливан, Сирия, Египет и Йордания. Коалиция от 31 арабски и ислямски държави и Арабската лига заявиха, че позицията е опасно нарушение на правилата на международното право и основите на стабилните международни отношения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
12:26 27.08.2025
2 незнайко
Коментиран от #7
12:33 27.08.2025
3 Смешник
12:38 27.08.2025
4 минувач
12:39 27.08.2025
5 Радикалният ислям да изкорени!
Коментиран от #9
12:49 27.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 онзи
До коментар #2 от "незнайко":Те и от Русия нямат нужда , ама страхът си е голямо шубе . Путин много лошо бие , те в това е проблема ...
13:00 27.08.2025
8 И отново се оказа
Коментиран от #16
13:00 27.08.2025
9 ФАКТИ
До коментар #5 от "Радикалният ислям да изкорени!":Той радикалния ислям се премести на европейския континент, тук кой ще го изкорени е въпроса...
13:04 27.08.2025
10 мошЕто
13:06 27.08.2025
11 Натаняху и нацистката му хунта
Коментиран от #12
13:08 27.08.2025
12 ха-ха
До коментар #11 от "Натаняху и нацистката му хунта":Те и Русия я мразят по разбираеми причини , но керванът си продължава , въпреки воя на кучетата .
Коментиран от #14
13:11 27.08.2025
13 На кого
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ли ще го върнат?
13:13 27.08.2025
14 Това е Запада пич и двойните му стандарт
До коментар #12 от "ха-ха":На срещите, проведени във Франция, на друзите бяха предоставени определени привилегии. С подкрепата на Израел, Съединените щати и Франция, това сочи към фрагментацията на Сирия. Въпреки че това все още не е международно признато или прието в сирийската конституция, то бележи началото на автономна структура. Привилегиите, предоставени на друзите, биха могли да се превърнат в модел за други региони - например, басейнът на Латакия би могъл да послужи като модел за алауитско-нусайритското население, а също и за регионите, контролирани от YPG-SDF. Точно обратното на това което бяха обещали САЩ само преди два месеца ....
13:17 27.08.2025
15 Целта на нацисткият ционистки
Този коридор би имал за цел да превърне израелския режим в доминираща военна сила в Западна Азия с нови възможности, да неутрализира трансграничната съпротива и да предостави на Израел контрол над водните ресурси на Сирия, като същевременно проправи пътя за официалното анексиране на Голанските възвишения. .... „Мир чрез сила“ означава: Предайте Голанските възвишения, приемете условията на Тел Авив, отворете врати за САЩ и не протестирайте, когато сте бомбардирани. Това е новият неписан закон на региона. Арабите трябва да се събудят и да се обединят иначе са обречени и късно или рано ще се стигне до директен конфликт на Израел с Турция който ще вземе милиони жертви .... (Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924
13:20 27.08.2025
16 Само олигофрени и наивници
До коментар #8 от "И отново се оказа":Могат да вярват на САЩ! САЩ са подли лъжци и предават всичките си съюзници рано или късно. Това което обещават и подписват мастилото и хартията не струват даже
13:23 27.08.2025
17 Добър пример за това
13:25 27.08.2025
18 Коко
Ще изгоним ли еврейските музиканти, артисти, спортисти?
Какво казва по случая кумеца, монтиран на позицията - министър на външните работи?
Ееех, друго си е да целуваш ръката на правилният пожарникар!
13:57 27.08.2025