Израел удари с дронове позиции на сирийската армия край Дамаск
27 Август, 2025 12:25 973 18

  • сирия-
  • дамаск-
  • израел-
  • голански възвишения

Сирийското министерство на външните работи обяви, че Израел е изпратил 60 войници, за да поемат контрол над район в сирийската граница около планината Хермон до границата с Ливан

Шестима офицери от сирийската армия бяха убити при израелски удари южно от Дамаск, предаде Ал-джазира, позовавайки се на сирийската държавна телевизия.

Израелски дронове атакуваха позиции на сирийската армия в покрайнините на Дамаск, близо до град ал-Кисва. След падането на режима на Башар Асад миналия декември, Израел засили ударите си, насочени към военни обекти в Сирия. Израел също така разшири окупацията си на сирийските Голански възвишения, като завзе демилитаризираната буферна зона, ход, който наруши споразумението за оттегляне със Сирия от 1974 г.

Сирийското министерство на външните работи обяви, че Израел е изпратил 60 войници, за да поемат контрол над район в сирийската граница около планината Хермон до границата с Ливан в южна Сирия. Сирийският министър на външните работи Асаад ал Шайбани обвини Израел, че е установил разузнавателни съоръжения и военни постове в демилитаризирани зони, за да прокара своите "експанзионистични и разделителни планове".

По-рано този месец израелският премиер Бенямин Нетаняху сподели визията си за "Велик Израел", концепция обхващаща окупирания Западен бряг, Газа и части от Ливан, Сирия, Египет и Йордания. Коалиция от 31 арабски и ислямски държави и Арабската лига заявиха, че позицията е опасно нарушение на правилата на международното право и основите на стабилните международни отношения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    Тръмп и Путин ще накарат Ердоган да върне всичко заграбено.

    Коментиран от #13

    12:26 27.08.2025

  • 2 незнайко

    27 1 Отговор
    Израел може да напада чужди територии а Русия не може да си вземе своята територия ! ЕС в един глас нападат Путин, но за действията на Израел са безмълвни ! Така е защото от Израел нямат никаква нужда !

    Коментиран от #7

    12:33 27.08.2025

  • 3 Смешник

    11 5 Отговор
    Нетаняху здраво се е разпищовил Бомбандира навсякъде където му попадне А вътре в страната протестите нарастват Скоро ще му видят сметката

    12:38 27.08.2025

  • 4 минувач

    13 2 Отговор
    Така се прави , а не като Путин да ги жали урките , защото били ,,наши,, ! Бой до посиняване и так далее !

    12:39 27.08.2025

  • 5 Радикалният ислям да изкорени!

    5 9 Отговор
    Браво на Израел, смело напред!

    Коментиран от #9

    12:49 27.08.2025

  • 7 онзи

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "незнайко":

    Те и от Русия нямат нужда , ама страхът си е голямо шубе . Путин много лошо бие , те в това е проблема ...

    13:00 27.08.2025

  • 8 И отново се оказа

    11 0 Отговор
    Че САЩ са лъжци нали? Това което обещаваха на сириеца се оказа 100% лъжа

    Коментиран от #16

    13:00 27.08.2025

  • 9 ФАКТИ

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Радикалният ислям да изкорени!":

    Той радикалния ислям се премести на европейския континент, тук кой ще го изкорени е въпроса...

    13:04 27.08.2025

  • 10 мошЕто

    2 6 Отговор
    Нетаняху си знае работата , кои сме ние , че да му пречим .

    13:06 27.08.2025

  • 11 Натаняху и нацистката му хунта

    6 3 Отговор
    превърнаха Израел в държава-парий, презирана и мразена по целия свят. Нищо добро не ги чака

    Коментиран от #12

    13:08 27.08.2025

  • 12 ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Натаняху и нацистката му хунта":

    Те и Русия я мразят по разбираеми причини , но керванът си продължава , въпреки воя на кучетата .

    Коментиран от #14

    13:11 27.08.2025

  • 13 На кого

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ли ще го върнат?

    13:13 27.08.2025

  • 14 Това е Запада пич и двойните му стандарт

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "ха-ха":

    На срещите, проведени във Франция, на друзите бяха предоставени определени привилегии. С подкрепата на Израел, Съединените щати и Франция, това сочи към фрагментацията на Сирия. Въпреки че това все още не е международно признато или прието в сирийската конституция, то бележи началото на автономна структура. Привилегиите, предоставени на друзите, биха могли да се превърнат в модел за други региони - например, басейнът на Латакия би могъл да послужи като модел за алауитско-нусайритското население, а също и за регионите, контролирани от YPG-SDF. Точно обратното на това което бяха обещали САЩ само преди два месеца ....

    13:17 27.08.2025

  • 15 Целта на нацисткият ционистки

    3 1 Отговор
    Режим не се е променила и от десетилетия е ясна . Тел Авив се стреми да създаде териториален коридор – наречен „Коридорът на Давид“ – простиращ се от окупираните Голански възвишения през провинциите Дараа, Кунейтра и Сувейда в южна Сирия, като в крайна сметка целта е да се свърже чак с контролираните от кюрдите територии в североизточната част на Сирия. ....
    Този коридор би имал за цел да превърне израелския режим в доминираща военна сила в Западна Азия с нови възможности, да неутрализира трансграничната съпротива и да предостави на Израел контрол над водните ресурси на Сирия, като същевременно проправи пътя за официалното анексиране на Голанските възвишения. .... „Мир чрез сила“ означава: Предайте Голанските възвишения, приемете условията на Тел Авив, отворете врати за САЩ и не протестирайте, когато сте бомбардирани. Това е новият неписан закон на региона. Арабите трябва да се събудят и да се обединят иначе са обречени и късно или рано ще се стигне до директен конфликт на Израел с Турция който ще вземе милиони жертви .... (Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924

    13:20 27.08.2025

  • 16 Само олигофрени и наивници

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "И отново се оказа":

    Могат да вярват на САЩ! САЩ са подли лъжци и предават всичките си съюзници рано или късно. Това което обещават и подписват мастилото и хартията не струват даже

    13:23 27.08.2025

  • 17 Добър пример за това

    3 0 Отговор
    Защо Хизбула в Ливан не трябва да се разоръжава

    13:25 27.08.2025

  • 18 Коко

    0 0 Отговор
    А има ли коалиция на желаещите ,да спрат Израел!
    Ще изгоним ли еврейските музиканти, артисти, спортисти?
    Какво казва по случая кумеца, монтиран на позицията - министър на външните работи?
    Ееех, друго си е да целуваш ръката на правилният пожарникар!

    13:57 27.08.2025

