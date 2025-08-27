Израел удари с дронове позиции на сирийската армия край Дамаск

Шестима офицери от сирийската армия бяха убити при израелски удари южно от Дамаск, предаде Ал-джазира, позовавайки се на сирийската държавна телевизия.

Израелски дронове атакуваха позиции на сирийската армия в покрайнините на Дамаск, близо до град ал-Кисва. След падането на режима на Башар Асад миналия декември, Израел засили ударите си, насочени към военни обекти в Сирия. Израел също така разшири окупацията си на сирийските Голански възвишения, като завзе демилитаризираната буферна зона, ход, който наруши споразумението за оттегляне със Сирия от 1974 г.

Сирийското министерство на външните работи обяви, че Израел е изпратил 60 войници, за да поемат контрол над район в сирийската граница около планината Хермон до границата с Ливан в южна Сирия. Сирийският министър на външните работи Асаад ал Шайбани обвини Израел, че е установил разузнавателни съоръжения и военни постове в демилитаризирани зони, за да прокара своите "експанзионистични и разделителни планове".

По-рано този месец израелският премиер Бенямин Нетаняху сподели визията си за "Велик Израел", концепция обхващаща окупирания Западен бряг, Газа и части от Ливан, Сирия, Египет и Йордания. Коалиция от 31 арабски и ислямски държави и Арабската лига заявиха, че позицията е опасно нарушение на правилата на международното право и основите на стабилните международни отношения.