Новини
Свят »
Сирия »
Трима сирийски войници загинаха при кюрдски обстрел в Алепо

Трима сирийски войници загинаха при кюрдски обстрел в Алепо

7 Октомври, 2025 04:51, обновена 7 Октомври, 2025 05:09 304 0

  • сирия-
  • алепо-
  • напрежение-
  • убити

Ескалацията в града се развива на фона на нарастващото напрежение между сирийското правителство и Сирийските демократични сили

Трима сирийски войници загинаха при кюрдски обстрел в Алепо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима войници и един цивилен бяха убити, след като части на водената от кюрди коалиция „Сирийски демократични сили“ (СДС) откриха огън по контролно-пропускателни пунктове, установени от преходните правителствени сили около кварталите Ашрафия и Шейх Максуд в северната част на Алепо, съобщи информационната агенция SANA.

По-ранни съобщения сочеха за един загинал. Кюрдските милиции също така изстреляха няколко минометни залпа по кварталите Бустан ал-Баша, Мейдан и Сейф ал-Даула, откъдето ранените цивилни бяха откарани в болници.

Преди това кюрдите проведоха масови протести в Ашрафия и Шейх Максуд, настоявайки властите незабавно да вдигнат обсадата на кюрдските райони, в които живеят 500 000 души. Те призоваха СДС да защитят кюрдското население на Алепо.

На 6 октомври Министерството на отбраната на арабската република обвини кюрдите, че са превърнали северната част на Алепо „в убежище за престъпни елементи“. Войските на преходното сирийско правителство блокираха всякакъв достъп до населените с кюрди райони и издигнаха земни укрепления около тях.

Губернаторът на Алепо Азам ал-Гариб заяви, че властите „не търсят военна ескалация и оставят вратата отворена за диалог с кюрдите“. Той каза, че в столицата на провинцията са разположени военни подкрепления, за да се възстанови стабилността. Служителят съобщи, че са били отворени контролно-пропускателни пунктове, за да се позволи на цивилните да напуснат опасните райони.

Ескалацията в Алепо се е случила на фона на нарастващото напрежение между сирийското правителство и Сирийските демократични сили (SDF), след като кюрдите бойкотираха парламентарните избори на 5 октомври.

Сблъсъците между кюрдски бойци и сирийски войски, които избухнаха в Алепо, са напълно прекратени, съобщи Syrian TV.

Според канала ситуацията във всички райони на града се оценява като спокойна. Армията и кюрдската коалиция, Сирийските демократични сили (SDF), се споразумяха да започнат преговори тази сутрин за разрешаване на конфликта.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания