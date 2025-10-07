Трима сирийски войници загинаха при кюрдски обстрел в Алепо

Трима войници и един цивилен бяха убити, след като части на водената от кюрди коалиция „Сирийски демократични сили“ (СДС) откриха огън по контролно-пропускателни пунктове, установени от преходните правителствени сили около кварталите Ашрафия и Шейх Максуд в северната част на Алепо, съобщи информационната агенция SANA.

По-ранни съобщения сочеха за един загинал. Кюрдските милиции също така изстреляха няколко минометни залпа по кварталите Бустан ал-Баша, Мейдан и Сейф ал-Даула, откъдето ранените цивилни бяха откарани в болници.

Преди това кюрдите проведоха масови протести в Ашрафия и Шейх Максуд, настоявайки властите незабавно да вдигнат обсадата на кюрдските райони, в които живеят 500 000 души. Те призоваха СДС да защитят кюрдското население на Алепо.

На 6 октомври Министерството на отбраната на арабската република обвини кюрдите, че са превърнали северната част на Алепо „в убежище за престъпни елементи“. Войските на преходното сирийско правителство блокираха всякакъв достъп до населените с кюрди райони и издигнаха земни укрепления около тях.

Губернаторът на Алепо Азам ал-Гариб заяви, че властите „не търсят военна ескалация и оставят вратата отворена за диалог с кюрдите“. Той каза, че в столицата на провинцията са разположени военни подкрепления, за да се възстанови стабилността. Служителят съобщи, че са били отворени контролно-пропускателни пунктове, за да се позволи на цивилните да напуснат опасните райони.

Ескалацията в Алепо се е случила на фона на нарастващото напрежение между сирийското правителство и Сирийските демократични сили (SDF), след като кюрдите бойкотираха парламентарните избори на 5 октомври.

Сблъсъците между кюрдски бойци и сирийски войски, които избухнаха в Алепо, са напълно прекратени, съобщи Syrian TV.

Според канала ситуацията във всички райони на града се оценява като спокойна. Армията и кюрдската коалиция, Сирийските демократични сили (SDF), се споразумяха да започнат преговори тази сутрин за разрешаване на конфликта.