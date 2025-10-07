Новини
Свят »
Йемен »
Йеменските хуси задържаха още девет служители на ООН

Йеменските хуси задържаха още девет служители на ООН

7 Октомври, 2025 05:18, обновена 7 Октомври, 2025 05:23 646 2

  • йемен-
  • хуси-
  • оон-
  • задържани

С това общият брой на насилствено държаните достигна 53

Йеменските хуси задържаха още девет служители на ООН - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хусите са задържали още девет служители на ООН, с което общият им брой достига 53, заяви Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на световната организация в изявление, разпространено от ведомствената пресслужба.

Генералният секретар на ООН осъжда подобни действия на бунтовниците и призовава за незабавното и безусловно освобождаване на задържаните.

От август 2014 г. в Йемен се водят боеве между правителствените сили и поддръжниците на движението Ансар Аллах. Те достигнаха най-активната си фаза през март 2015 г., когато водената от Саудитска Арабия коалиция се присъедини към конфликта. Гражданската война в Йемен доведе до безпрецедентна хуманитарна катастрофа. Според ООН, над 24 милиона йеменци, или приблизително 80% от населението на страната, се нуждаят от хуманитарна помощ, а броят на вътрешно разселените лица надхвърля 4 милиона.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ги задържат!

    0 1 Отговор
    Еврейски шпиони под прикритието на ООН, позната история!

    06:50 07.10.2025

  • 2 Демокрация е

    0 0 Отговор
    Нощта ражда из мъртва утроба

    вековната злоба на роба:

    своя пурпурен гняв —

    величав.

    07:02 07.10.2025