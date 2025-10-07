Йеменските хуси задържаха още девет служители на ООН

Хусите са задържали още девет служители на ООН, с което общият им брой достига 53, заяви Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на световната организация в изявление, разпространено от ведомствената пресслужба.

Генералният секретар на ООН осъжда подобни действия на бунтовниците и призовава за незабавното и безусловно освобождаване на задържаните.

От август 2014 г. в Йемен се водят боеве между правителствените сили и поддръжниците на движението Ансар Аллах. Те достигнаха най-активната си фаза през март 2015 г., когато водената от Саудитска Арабия коалиция се присъедини към конфликта. Гражданската война в Йемен доведе до безпрецедентна хуманитарна катастрофа. Според ООН, над 24 милиона йеменци, или приблизително 80% от населението на страната, се нуждаят от хуманитарна помощ, а броят на вътрешно разселените лица надхвърля 4 милиона.