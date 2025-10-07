Според редица допитвания: Повечето французи са за оставка на президента Еманюел Макрон

Според няколко проучвания на общественото мнение, публикувани от френски медии, мнозинството от френските граждани подкрепят ранната оставка на президента Еманюел Макрон на фона на дълбоката политическа криза в страната.

73% от участвалите в анкета на Toluna-Harris Interactive биха подкрепили подобен ход на държавния глава, докато 76% го обвиняват предимно за политическата ситуация, довела до оставката на премиера Себастиан Льокорню. Според радио RTL, което е поръчало анкетата, французите обвиняват президента и за кризите, последвали оставките на предишните премиери Мишел Барние и Франсоа Байру.

Подобни резултати бяха отчетени и в проучвания, проведени от Френския институт за обществено мнение (IFOP) за LCI, Elabe за BFMTV и Odoxa-BackBone Consulting за Le Figaro. 62%, 51% и 70% от анкетираните, съответно, са за оставката на държавния глава като най-добрият вариант за разрешаване на политическата криза. Във всяко от допитванията са анкетирани по 1000 жители над 18 години.

Като алтернатива, 66% от анкетираните от IFOP обмислят разпускане на Националното събрание (долната камара на парламента) и провеждане на предсрочни парламентарни избори, като 53% са уверени, че президентът ще направи точно това през следващите месеци. В анкетата на Odoxa-BackBone Consulting 60% от анкетираните подкрепят разпускането на парламента, докато в анкетата на Elabe само 42% подкрепят подобен ход.

Френският премиер Себастиан Льокорню подава оставка на Макрон на фона на критики от опозицията в деня след обявяването на новото правителство, в което 13 от 18-те места отидоха при членове на предишния кабинет. Вечерта на 6 октомври Елисейският дворец обяви, че Макрон е инструктирал Льокорню да проведе нови разговори с всички политически сили до сряда, „за да се определи платформа за действие и в името на стабилността на страната“. Ако тези разговори се провалят, той обеща да „поеме отговорност“ за бъдещи решения, според медийни съобщения, цитиращи близки до френския лидер.