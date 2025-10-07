Новини
Свят »
Франция »
Според редица допитвания: Повечето французи са за оставка на президента Еманюел Макрон

7 Октомври, 2025 05:50, обновена 7 Октомври, 2025 05:58 974 21

  • франция-
  • макрон-
  • оставка-
  • президент

Страната е в тежка политическа криза, премиерът подаде оставка само след месец на поста

Според редица допитвания: Повечето французи са за оставка на президента Еманюел Макрон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според няколко проучвания на общественото мнение, публикувани от френски медии, мнозинството от френските граждани подкрепят ранната оставка на президента Еманюел Макрон на фона на дълбоката политическа криза в страната.

73% от участвалите в анкета на Toluna-Harris Interactive биха подкрепили подобен ход на държавния глава, докато 76% го обвиняват предимно за политическата ситуация, довела до оставката на премиера Себастиан Льокорню. Според радио RTL, което е поръчало анкетата, французите обвиняват президента и за кризите, последвали оставките на предишните премиери Мишел Барние и Франсоа Байру.

Подобни резултати бяха отчетени и в проучвания, проведени от Френския институт за обществено мнение (IFOP) за LCI, Elabe за BFMTV и Odoxa-BackBone Consulting за Le Figaro. 62%, 51% и 70% от анкетираните, съответно, са за оставката на държавния глава като най-добрият вариант за разрешаване на политическата криза. Във всяко от допитванията са анкетирани по 1000 жители над 18 години.

Като алтернатива, 66% от анкетираните от IFOP обмислят разпускане на Националното събрание (долната камара на парламента) и провеждане на предсрочни парламентарни избори, като 53% са уверени, че президентът ще направи точно това през следващите месеци. В анкетата на Odoxa-BackBone Consulting 60% от анкетираните подкрепят разпускането на парламента, докато в анкетата на Elabe само 42% подкрепят подобен ход.

Френският премиер Себастиан Льокорню подава оставка на Макрон на фона на критики от опозицията в деня след обявяването на новото правителство, в което 13 от 18-те места отидоха при членове на предишния кабинет. Вечерта на 6 октомври Елисейският дворец обяви, че Макрон е инструктирал Льокорню да проведе нови разговори с всички политически сили до сряда, „за да се определи платформа за действие и в името на стабилността на страната“. Ако тези разговори се провалят, той обеща да „поеме отговорност“ за бъдещи решения, според медийни съобщения, цитиращи близки до френския лидер.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аидеееее

    15 0 Отговор
    Ту тууууууу-и шамарите да не СПИРАТ

    05:58 07.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    8 1 Отговор
    Местим

    06:08 07.10.2025

  • 4 Пуслер убива

    3 18 Отговор
    В кланницата на Путлер снощи от прозорец на 7мия етаж е полетял шефът на руския вестник Правда Леонтиев.

    Коментиран от #7

    06:09 07.10.2025

  • 5 Време е

    21 0 Отговор
    И за Алтернатива за България !

    06:11 07.10.2025

  • 6 Ааааааа не !

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Макарона , стармър, шперца ги обичат много , радват се на зеления потник , че е голяма будала , унищожи укрите и играе по тяхната свирка !!!!!!!

    06:11 07.10.2025

  • 7 Иван

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пуслер убива":

    Ако не е соросоид- жалко, ако е соросоид- не е жалко.

    06:13 07.10.2025

  • 8 СКУМРИЯТА

    17 0 Отговор
    Макарони, баба скоро май не съм те шамарила

    06:19 07.10.2025

  • 9 Този е

    20 1 Отговор
    Срам за Франция. Великата някога държава е жалко подобие на такава. Същото важи и за Германия и Великобритания. После искаме Европа да е добре. Тя е като Титаник, вече потъва. Жалко , че и ние сме там.

    06:22 07.10.2025

  • 10 Това е втори президентски мандат на

    5 4 Отговор
    Макрон. При избори печели с убедително мнозинство срещу Льо ПЕН и през 1017 и през 2022 г.Как така анкетите са толкова различни от изборните резултати?

    Коментиран от #11

    06:33 07.10.2025

  • 11 Грешка

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Това е втори президентски мандат на":

    През 2017 г.

    06:35 07.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор
    Кризата не е само политическа.
    Кризата е ИКОНОМИЧЕСКА ❗
    Франция е ВЪВ фалит ❗
    ЕсеС е ПРЕД фалит❗
    А нашите ПОЛИ/Т/УТКИ ни качват на този "Титаник"❗
    При това не от пристанището, а от самия айсберг❗

    06:59 07.10.2025

  • 14 запасняк

    3 0 Отговор
    ОСТАВКА НА ГРОБ....ПРОДАДОХА НИ.....ОСТАВКА И ЗА ВИНЕТУ И ШИШИ...

    06:59 07.10.2025

  • 15 ЖБАНКАИНСКИА ПРОЗЗЗѝ

    1 0 Отговор
    такава г нус като МАКАрониа е моге би с амо БНАКИАнскиА умРЕЛ.... пФУИОУУУУ

    07:01 07.10.2025

  • 16 Путин

    0 2 Отговор
    То и мен никой не ме иска но съм Диктатор вече 26 години

    Коментиран от #17

    07:07 07.10.2025

  • 17 боб ли фърля

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Путин":

    или чуваш гласове

    07:10 07.10.2025

  • 18 Фен

    1 0 Отговор
    Урсулите са пътници. По света и у нас.

    Коментиран от #20

    07:13 07.10.2025

  • 19 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ДАНО СКОРО СЕ ЗАПОЗНАЕ ДЕДОЕВА С МОСЮ ГИЛОТЕН!

    07:16 07.10.2025

  • 20 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фен":

    А НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ КАКВО ЩЕ ГИ ПРАВИМЕ?

    07:17 07.10.2025

  • 21 макарона няма да сдаде властта

    1 0 Отговор
    Два пъти фалшифицираха изборите и прекараха Льо Пен. Сега ще сърбат супата до край. Франция фалира .

    07:19 07.10.2025

