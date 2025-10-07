Според редица допитвания: Повечето французи са за оставка на президента Еманюел Макрон

Според няколко проучвания на общественото мнение, публикувани от френски медии, мнозинството от френските граждани подкрепят ранната оставка на президента Еманюел Макрон на фона на дълбоката политическа криза в страната.
73% от участвалите в анкета на Toluna-Harris Interactive биха подкрепили подобен ход на държавния глава, докато 76% го обвиняват предимно за политическата ситуация, довела до оставката на премиера Себастиан Льокорню. Според радио RTL, което е поръчало анкетата, французите обвиняват президента и за кризите, последвали оставките на предишните премиери Мишел Барние и Франсоа Байру.
Подобни резултати бяха отчетени и в проучвания, проведени от Френския институт за обществено мнение (IFOP) за LCI, Elabe за BFMTV и Odoxa-BackBone Consulting за Le Figaro. 62%, 51% и 70% от анкетираните, съответно, са за оставката на държавния глава като най-добрият вариант за разрешаване на политическата криза. Във всяко от допитванията са анкетирани по 1000 жители над 18 години.
Като алтернатива, 66% от анкетираните от IFOP обмислят разпускане на Националното събрание (долната камара на парламента) и провеждане на предсрочни парламентарни избори, като 53% са уверени, че президентът ще направи точно това през следващите месеци. В анкетата на Odoxa-BackBone Consulting 60% от анкетираните подкрепят разпускането на парламента, докато в анкетата на Elabe само 42% подкрепят подобен ход.
Френският премиер Себастиан Льокорню подава оставка на Макрон на фона на критики от опозицията в деня след обявяването на новото правителство, в което 13 от 18-те места отидоха при членове на предишния кабинет. Вечерта на 6 октомври Елисейският дворец обяви, че Макрон е инструктирал Льокорню да проведе нови разговори с всички политически сили до сряда, „за да се определи платформа за действие и в името на стабилността на страната“. Ако тези разговори се провалят, той обеща да „поеме отговорност“ за бъдещи решения, според медийни съобщения, цитиращи близки до френския лидер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аидеееее
05:58 07.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт
06:08 07.10.2025
4 Пуслер убива
Коментиран от #7
06:09 07.10.2025
5 Време е
06:11 07.10.2025
6 Ааааааа не !
До коментар #2 от "Иван":Макарона , стармър, шперца ги обичат много , радват се на зеления потник , че е голяма будала , унищожи укрите и играе по тяхната свирка !!!!!!!
06:11 07.10.2025
7 Иван
До коментар #4 от "Пуслер убива":Ако не е соросоид- жалко, ако е соросоид- не е жалко.
06:13 07.10.2025
8 СКУМРИЯТА
06:19 07.10.2025
9 Този е
06:22 07.10.2025
10 Това е втори президентски мандат на
Коментиран от #11
06:33 07.10.2025
11 Грешка
До коментар #10 от "Това е втори президентски мандат на":През 2017 г.
06:35 07.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Кризата е ИКОНОМИЧЕСКА ❗
Франция е ВЪВ фалит ❗
ЕсеС е ПРЕД фалит❗
А нашите ПОЛИ/Т/УТКИ ни качват на този "Титаник"❗
При това не от пристанището, а от самия айсберг❗
06:59 07.10.2025
14 запасняк
06:59 07.10.2025
15 ЖБАНКАИНСКИА ПРОЗЗЗѝ
07:01 07.10.2025
16 Путин
Коментиран от #17
07:07 07.10.2025
17 боб ли фърля
До коментар #16 от "Путин":или чуваш гласове
07:10 07.10.2025
18 Фен
Коментиран от #20
07:13 07.10.2025
19 Боруна Лом
07:16 07.10.2025
20 Боруна Лом
До коментар #18 от "Фен":А НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ КАКВО ЩЕ ГИ ПРАВИМЕ?
07:17 07.10.2025
21 макарона няма да сдаде властта
07:19 07.10.2025