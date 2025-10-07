Новини
Свят »
Франция »
Льо Пен призова Макрон да избере между оставка или разпускане на парламента

Льо Пен призова Макрон да избере между оставка или разпускане на парламента

7 Октомври, 2025 09:29 1 316 48

  • марин льо пен-
  • еманюел макрон-
  • разпускане на парламента-
  • оставка

Лидерът на „Национален сбор“ настоява за нови избори след оставката на премиера Льокорню и нарича ситуацията „смъртоносна стагнация“ за Франция

Льо Пен призова Макрон да избере между оставка или разпускане на парламента - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ (RN), Марин льо Пен, заяви вчера, след оставката на френския премиер Себастиан Льокорню, че пред президента Еманюел Макрон стоят само две възможности - оставка или разпускане на парламента, предава Politico, цитирано от Фокус.

Във видеоклип, публикуван в платформата X, Льо Пен подчерта, че първата опция „зависи от съзнанието на един човек“ и призова Макрон да преосмисли своите действия и „може би да се вразуми“, което според нея би било в интерес на Франция.

„Що се отнася до разпускането на парламента, това е необратим акт, необходим за защита на интересите на страната и за излизане от настоящата смъртоносна стагнация“, заяви Льо Пен.

Оставката на новосъздаденото правителство на премиера Себастиан Льокорню дава на „Национален сбор“ още една възможност да се позиционира като алтернатива в очакване.

Парламентарният лидер на партията, Марин льо Пен, и нейният президент, Жордан Бардела, проведоха среща с висшето ръководство на RN в понеделник, където категорично призоваха за свикване на нови избори.

„В края на пътя сме“, заяви Льо Пен. „Шегата свърши, фарсът продължи достатъчно дълго… Като ирационално се бори с институциите, президентът Макрон поставя страната в ужасно сложна ситуация.“

Анкетите показват, че RN води пред всички останали партии, следвана от левите кандидати и центристкия „Ренесанс“ на Макрон. Крайнодясната формация се надява, че Макрон ще бъде принуден да свика нови избори, вместо да назначи нов министър-председател с подкрепата на левицата.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Льо Пен

    26 4 Отговор
    Да идва Льо Путин !

    09:30 07.10.2025

  • 2 Баце ЕООД

    28 4 Отговор
    Много силна таз Европа ей.. -125% дълг спрямо бвп

    Коментиран от #10

    09:34 07.10.2025

  • 3 Или пък

    15 3 Отговор
    Да си направи харакири

    09:37 07.10.2025

  • 4 Мс Яоп

    21 2 Отговор
    Дядо му ще го бие, ако се остави, да си ходят депутатите!

    09:38 07.10.2025

  • 5 Льо Пен

    3 18 Отговор
    от затвора ли призовава ?

    09:38 07.10.2025

  • 6 Саркузи

    3 15 Отговор
    и Льо Пен,къде са ?

    09:39 07.10.2025

  • 7 Факт

    13 3 Отговор
    Крайно дясно може и да свърши работа. Много пребоядисани се навъдиха!

    09:40 07.10.2025

  • 8 Мишел

    3 22 Отговор
    По-грозна французойка не съм виждал.

    Коментиран от #9, #21

    09:41 07.10.2025

  • 9 Годините...

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    ... си казват своето. Преди 20 години беше красавица!!!

    Коментиран от #12

    09:43 07.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Време е

    10 7 Отговор
    У нас за Алтернатива за България !

    09:44 07.10.2025

  • 12 Не като

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Годините...":

    Маша !

    09:45 07.10.2025

  • 13 Стара слава!

    14 2 Отговор
    Макарона сега от къде ще краде, искат му оставката а бабата или дядото му не ще!

    09:47 07.10.2025

  • 14 Льо Пен

    4 12 Отговор
    върнА ли парите на Путин ?

    09:47 07.10.2025

  • 15 Таткото на Еманюел

    3 9 Отговор
    Таткото на Льо Пен,много я пляскаше !

    Коментиран от #20

    09:49 07.10.2025

  • 16 Ватикана

    7 5 Отговор
    Язък ! Само семейство Макрон от европейските лидери бяха останали като модел на традиционните ценности на католиците .

    09:54 07.10.2025

  • 17 Анонимен

    4 7 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува!

    09:55 07.10.2025

  • 18 Механик

    8 3 Отговор
    Моля ви, не гонете Макарончо! Има риск да го набие баба му.
    А и тя си има проболеми с простата и сега не и е до други главоболия.

    09:55 07.10.2025

  • 19 Връщай

    4 8 Отговор
    Парите ма!

    09:55 07.10.2025

  • 20 Онзи

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Таткото на Еманюел":

    Русофилите обичат да бъдат пляскани и после наритани.

    09:57 07.10.2025

  • 21 Механик

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Грозна-кравива е без значение пред факта, че тази е доказна жена, за разлика от "мадам Макрон", дето май е мосю.

    Коментиран от #24

    09:57 07.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 сара

    3 3 Отговор
    Направо да избере нея за каквото тя си поиска.

    10:00 07.10.2025

  • 24 Шлосер

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    И как се доказва ?

    Коментиран от #26

    10:00 07.10.2025

  • 25 Най-популярните уоман

    3 1 Отговор
    Ама много си приличат !

    10:02 07.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Правилно

    0 4 Отговор
    Да управлява без парламент,като Путин!Само така ще се оправят !

    10:08 07.10.2025

  • 28 Льо Мбапе

    3 3 Отговор
    Не разбрах,по какво е този национален отбор ?

    10:09 07.10.2025

  • 29 Льо Коста

    3 5 Отговор
    С Льо Пен сме посестрими !

    10:11 07.10.2025

  • 30 Разбирача

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Таз не е виждала мъж от 15 години.Затова станала русофилка(уж).

    Коментиран от #31

    10:13 07.10.2025

  • 31 Хахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Разбирача":

    Ти триполово джендарче,защото само мъже виждаш!Хаха

    10:18 07.10.2025

  • 32 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Хаяско похарчи много пари по сто по тази без никаква полза.Сега ще ги похарчи за адвокати преди да я вкарат в затвора.

    10:18 07.10.2025

  • 33 А где

    3 4 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #36, #39, #43

    10:20 07.10.2025

  • 34 Льо Коста Дел Зоро

    3 1 Отговор
    И у нас !

    10:25 07.10.2025

  • 35 Караджата

    5 1 Отговор
    Какво и е крайно дясното?

    Коментиран от #38, #42

    10:27 07.10.2025

  • 36 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "А где":

    Огледай се, навсякъде в България има и улици и площади и храмове и болници ако щеш носят гордо името на освободители или учредители и националния празник си виж:)))И в всяка неделя и ма празниците във всички църкви се води служба и се споменава кой ни е освободил и Слава Богу:)))

    Коментиран от #37

    10:31 07.10.2025

  • 37 А паметник

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    на Путин,кога ?Днес е подходящо !

    10:32 07.10.2025

  • 38 Капитан Петко

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Караджата":

    Лявата цица !

    10:34 07.10.2025

  • 39 ТИР

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "А где":

    Тези дето го демонтираха за да бъдат харесани сега изчакват да видят на къде отиват нещата,,,
    Възможно е гордо да заявят че е реставриран успешно и да го върнат.

    10:41 07.10.2025

  • 40 Филибар

    0 2 Отговор
    До Альоша издигаме паметник на Путин ,в естествен размер !

    Коментиран от #48

    10:46 07.10.2025

  • 41 Инна

    1 2 Отговор
    Le Figaro:

    След оставката на Себастиан Льокорню, мнозинството от французите искат оставката на Еманюел Макрон.

    ЕКСКЛУЗИВНА АНКЕТА - Според проучване на Odoxa-BackBone Consulting, въпреки че Еманюел Макрон е инструктирал оттеглящия се премиер да проведе „финални преговори“ до сряда вечерта, французите го държат основно отговорен за политическата криза.

    Коментари на читатели:

    Той ще остане докрай, независимо от цената, защото Конституцията му дава възможност да го направи.

    Тези анкети просто отразяват разпределението на политическите възгледи. Макрон е подкрепян само от тези, които са гласували за неговия лагер.

    Всички тези политици, които управляват само позициите си и пазарния дял на партията си, изпращайки нашата младеж в ада, докато диагнозата за Франция и решенията, свързани с нея, са незначителни, са престъпници (ловуващи гигантски, безразсъдни разходи на стойност стотици милиарди, вместо да потапят компании, създаващи богатство). Те потъпкват републиката и са недостойни за каквато и да е обществена отговорност и трябва да бъдат особено осъдени за отказ от всякакво управление и управление в името на лични интереси, за държавна измяна.

    10:46 07.10.2025

  • 42 Политик урсулианец

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Караджата":

    Всичко което не се вписва в правата линия на партията се обявява за крайнодясно. основно партиите защитаващи националните интереси на страните си. Забраняват се, отменят се избори и т.н. Справка Германия, Франция, Римъния, Молдова, Грузия.

    Коментиран от #44

    10:47 07.10.2025

  • 43 Мочащ

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "А где":

    Уустата ти.

    10:48 07.10.2025

  • 44 Крайнодесни

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Политик урсулианец":

    резултати,с крайнолеви мерки !

    10:51 07.10.2025

  • 45 А Путин

    2 0 Отговор
    ляв ,или десен е ?

    10:52 07.10.2025

  • 46 Льо Кретен

    0 0 Отговор
    ще изберем след Макрон !

    11:01 07.10.2025

  • 47 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Макрон избира бой от Бриджит.

    11:11 07.10.2025

  • 48 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Филибар":

    Е толкова ли малък 🤣🤣🤣

    11:13 07.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания