Льо Пен призова Макрон да избере между оставка или разпускане на парламента

Лидерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ (RN), Марин льо Пен, заяви вчера, след оставката на френския премиер Себастиан Льокорню, че пред президента Еманюел Макрон стоят само две възможности - оставка или разпускане на парламента, предава Politico, цитирано от Фокус.

Във видеоклип, публикуван в платформата X, Льо Пен подчерта, че първата опция „зависи от съзнанието на един човек“ и призова Макрон да преосмисли своите действия и „може би да се вразуми“, което според нея би било в интерес на Франция.

„Що се отнася до разпускането на парламента, това е необратим акт, необходим за защита на интересите на страната и за излизане от настоящата смъртоносна стагнация“, заяви Льо Пен.

Оставката на новосъздаденото правителство на премиера Себастиан Льокорню дава на „Национален сбор“ още една възможност да се позиционира като алтернатива в очакване.

Парламентарният лидер на партията, Марин льо Пен, и нейният президент, Жордан Бардела, проведоха среща с висшето ръководство на RN в понеделник, където категорично призоваха за свикване на нови избори.

„В края на пътя сме“, заяви Льо Пен. „Шегата свърши, фарсът продължи достатъчно дълго… Като ирационално се бори с институциите, президентът Макрон поставя страната в ужасно сложна ситуация.“

Анкетите показват, че RN води пред всички останали партии, следвана от левите кандидати и центристкия „Ренесанс“ на Макрон. Крайнодясната формация се надява, че Макрон ще бъде принуден да свика нови избори, вместо да назначи нов министър-председател с подкрепата на левицата.