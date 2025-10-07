Льо Пен призова Макрон да избере между оставка или разпускане на парламента

Лидерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ (RN), Марин льо Пен, заяви вчера, след оставката на френския премиер Себастиан Льокорню, че пред президента Еманюел Макрон стоят само две възможности - оставка или разпускане на парламента, предава Politico, цитирано от Фокус.
Във видеоклип, публикуван в платформата X, Льо Пен подчерта, че първата опция „зависи от съзнанието на един човек“ и призова Макрон да преосмисли своите действия и „може би да се вразуми“, което според нея би било в интерес на Франция.
„Що се отнася до разпускането на парламента, това е необратим акт, необходим за защита на интересите на страната и за излизане от настоящата смъртоносна стагнация“, заяви Льо Пен.
Оставката на новосъздаденото правителство на премиера Себастиан Льокорню дава на „Национален сбор“ още една възможност да се позиционира като алтернатива в очакване.
Парламентарният лидер на партията, Марин льо Пен, и нейният президент, Жордан Бардела, проведоха среща с висшето ръководство на RN в понеделник, където категорично призоваха за свикване на нови избори.
„В края на пътя сме“, заяви Льо Пен. „Шегата свърши, фарсът продължи достатъчно дълго… Като ирационално се бори с институциите, президентът Макрон поставя страната в ужасно сложна ситуация.“
Анкетите показват, че RN води пред всички останали партии, следвана от левите кандидати и центристкия „Ренесанс“ на Макрон. Крайнодясната формация се надява, че Макрон ще бъде принуден да свика нови избори, вместо да назначи нов министър-председател с подкрепата на левицата.
1 Льо Пен
09:30 07.10.2025
2 Баце ЕООД
Коментиран от #10
09:34 07.10.2025
3 Или пък
09:37 07.10.2025
4 Мс Яоп
09:38 07.10.2025
5 Льо Пен
09:38 07.10.2025
6 Саркузи
09:39 07.10.2025
7 Факт
09:40 07.10.2025
8 Мишел
Коментиран от #9, #21
09:41 07.10.2025
9 Годините...
До коментар #8 от "Мишел":... си казват своето. Преди 20 години беше красавица!!!
Коментиран от #12
09:43 07.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Време е
09:44 07.10.2025
12 Не като
До коментар #9 от "Годините...":Маша !
09:45 07.10.2025
13 Стара слава!
09:47 07.10.2025
14 Льо Пен
09:47 07.10.2025
15 Таткото на Еманюел
Коментиран от #20
09:49 07.10.2025
16 Ватикана
09:54 07.10.2025
17 Анонимен
09:55 07.10.2025
18 Механик
А и тя си има проболеми с простата и сега не и е до други главоболия.
09:55 07.10.2025
19 Връщай
09:55 07.10.2025
20 Онзи
До коментар #15 от "Таткото на Еманюел":Русофилите обичат да бъдат пляскани и после наритани.
09:57 07.10.2025
21 Механик
До коментар #8 от "Мишел":Грозна-кравива е без значение пред факта, че тази е доказна жена, за разлика от "мадам Макрон", дето май е мосю.
Коментиран от #24
09:57 07.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 сара
10:00 07.10.2025
24 Шлосер
До коментар #21 от "Механик":И как се доказва ?
Коментиран от #26
10:00 07.10.2025
25 Най-популярните уоман
10:02 07.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Правилно
10:08 07.10.2025
28 Льо Мбапе
10:09 07.10.2025
29 Льо Коста
10:11 07.10.2025
30 Разбирача
До коментар #26 от "Механик":Таз не е виждала мъж от 15 години.Затова станала русофилка(уж).
Коментиран от #31
10:13 07.10.2025
31 Хахаха
До коментар #30 от "Разбирача":Ти триполово джендарче,защото само мъже виждаш!Хаха
10:18 07.10.2025
32 Дон Корлеоне
10:18 07.10.2025
33 А где
Коментиран от #36, #39, #43
10:20 07.10.2025
34 Льо Коста Дел Зоро
10:25 07.10.2025
35 Караджата
Коментиран от #38, #42
10:27 07.10.2025
36 Ами
До коментар #33 от "А где":Огледай се, навсякъде в България има и улици и площади и храмове и болници ако щеш носят гордо името на освободители или учредители и националния празник си виж:)))И в всяка неделя и ма празниците във всички църкви се води служба и се споменава кой ни е освободил и Слава Богу:)))
Коментиран от #37
10:31 07.10.2025
37 А паметник
До коментар #36 от "Ами":на Путин,кога ?Днес е подходящо !
10:32 07.10.2025
38 Капитан Петко
До коментар #35 от "Караджата":Лявата цица !
10:34 07.10.2025
39 ТИР
До коментар #33 от "А где":Тези дето го демонтираха за да бъдат харесани сега изчакват да видят на къде отиват нещата,,,
Възможно е гордо да заявят че е реставриран успешно и да го върнат.
10:41 07.10.2025
40 Филибар
Коментиран от #48
10:46 07.10.2025
41 Инна
След оставката на Себастиан Льокорню, мнозинството от французите искат оставката на Еманюел Макрон.
ЕКСКЛУЗИВНА АНКЕТА - Според проучване на Odoxa-BackBone Consulting, въпреки че Еманюел Макрон е инструктирал оттеглящия се премиер да проведе „финални преговори“ до сряда вечерта, французите го държат основно отговорен за политическата криза.
Коментари на читатели:
Той ще остане докрай, независимо от цената, защото Конституцията му дава възможност да го направи.
Тези анкети просто отразяват разпределението на политическите възгледи. Макрон е подкрепян само от тези, които са гласували за неговия лагер.
Всички тези политици, които управляват само позициите си и пазарния дял на партията си, изпращайки нашата младеж в ада, докато диагнозата за Франция и решенията, свързани с нея, са незначителни, са престъпници (ловуващи гигантски, безразсъдни разходи на стойност стотици милиарди, вместо да потапят компании, създаващи богатство). Те потъпкват републиката и са недостойни за каквато и да е обществена отговорност и трябва да бъдат особено осъдени за отказ от всякакво управление и управление в името на лични интереси, за държавна измяна.
10:46 07.10.2025
42 Политик урсулианец
До коментар #35 от "Караджата":Всичко което не се вписва в правата линия на партията се обявява за крайнодясно. основно партиите защитаващи националните интереси на страните си. Забраняват се, отменят се избори и т.н. Справка Германия, Франция, Римъния, Молдова, Грузия.
Коментиран от #44
10:47 07.10.2025
43 Мочащ
До коментар #33 от "А где":Уустата ти.
10:48 07.10.2025
44 Крайнодесни
До коментар #42 от "Политик урсулианец":резултати,с крайнолеви мерки !
10:51 07.10.2025
45 А Путин
10:52 07.10.2025
46 Льо Кретен
11:01 07.10.2025
47 Я пък тоя
11:11 07.10.2025
48 Я пък тоя
До коментар #40 от "Филибар":Е толкова ли малък 🤣🤣🤣
11:13 07.10.2025