Макрон: Предстоящият преход във Венецуела трябва да бъде мирен

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че предстоящият преход във Венецуела трябва да бъде мирен и демократичен и разкритикува президента на страната Николас Мадуро.

„Предстоящият преход трябва да бъде мирен, демократичен и основан на зачитане на волята на венецуелския народ“, написа френският лидер в X.

Макрон също така твърди, че Мадуро, уж „чрез завземане на властта и потъпкване на основните свободи“, е нанесъл „сериозни щети на достойнството на собствения си народ“.