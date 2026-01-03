Новини
Макрон: Предстоящият преход във Венецуела трябва да бъде мирен

3 Януари, 2026 22:21

Мадуро е нанесъл „сериозни щети на достойнството на собствения си народ“, заяви френският президент

Макрон: Предстоящият преход във Венецуела трябва да бъде мирен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че предстоящият преход във Венецуела трябва да бъде мирен и демократичен и разкритикува президента на страната Николас Мадуро.

„Предстоящият преход трябва да бъде мирен, демократичен и основан на зачитане на волята на венецуелския народ“, написа френският лидер в X.

Макрон също така твърди, че Мадуро, уж „чрез завземане на властта и потъпкване на основните свободи“, е нанесъл „сериозни щети на достойнството на собствения си народ“.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шарли Ебдо

    5 28 Отговор
    Прав е Макрон!

    22:22 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Слуга на краварите

    34 2 Отговор
    Лицемерни сте

    22:24 03.01.2026

  • 4 А50

    26 1 Отговор
    До тук е ясно, че всички политически субекти и военни са се надпревървари, кой ще предаде Мадяро за шепа жэлтици. Другото беше театър, а бедните да го..., ще има да взимат. То и в Бэлгария е така

    Коментиран от #28

    22:25 03.01.2026

  • 5 Рублевка

    25 1 Отговор
    В момента САЩ бомбардират Каракас, а не Венецуела бомбардира Вашингтон.

    22:25 03.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе макароне

    32 4 Отговор
    Нещо да кажеш за терориста САЩ?

    Коментиран от #18

    22:25 03.01.2026

  • 8 Ха ха ха ха

    25 2 Отговор
    Импотента скрит под полата се обади по команда ха ха

    22:26 03.01.2026

  • 9 Дедо Дони

    26 1 Отговор
    Микроне, не се пъни излишно. Съвсем мирно и тихо ще си краднем нефта у Венецуелата да ви го продаваме прескъпо на малоумниците у Европата!

    22:26 03.01.2026

  • 10 Някой

    30 2 Отговор
    Що, бе? До сега не бееше ли мирно положението във Венецуела? Защо прехода да е мирен? Защо да е мирен, след като президента на държавата бе отвлечен?
    Дай да те отвлекат тебе и после някой страничен (Путин) да призовава за мирен преход във Франция!
    Нищожество!

    22:26 03.01.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    25 1 Отговор
    Какъв преход бе? Назначаването на американски губернатор ли?
    Европа се води от идиоти!!!

    ПОМНИ СИ ДУМИТЕ МАКАРОНЕ, КОГАТО ОБЯСНЯВАШ СЪЩОТО ЗА ГРЕНЛАНДИЯ!!!

    Коментиран от #25

    22:27 03.01.2026

  • 12 Соваж бейби

    21 2 Отговор
    За съжаление истината е такава, венецуелският народ се събужда без президент, без да е участвал наистина, новият им господар ще им бъде наложен и те няма да могат да кажат нищо.

    22:28 03.01.2026

  • 13 Смешник

    24 2 Отговор
    Какъв преход бе Макроне Извърши се военна агресия срещу тая страна

    22:28 03.01.2026

  • 14 Ъъъъъъъъ

    23 2 Отговор
    Хахахаха....😂
    И този се прави на улав....И двамата с Мерц избягват да коментират тази операция, при която беше отвлечен президент на чужда държава.😂

    Коментиран от #22

    22:28 03.01.2026

  • 15 Не бе пич

    17 2 Отговор
    Бабата е нанесла необратими щети върху крехтото тяло и мозъъка на циониста Макрончо, смешник от световна класа

    22:28 03.01.2026

  • 16 1234

    11 1 Отговор
    Абе, на франсетата нямали да им дойде акъла и да се занимават със чуждоземците си, а не да се правят на комунисти.

    22:28 03.01.2026

  • 17 Хмм

    9 0 Отговор
    присадил си е коса?

    Коментиран от #19

    22:29 03.01.2026

  • 18 Кремък

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе макароне":

    Това го каза преди петнадесет минути.Сега вече пее в общия хор , че това отвличане е заради добруването на венесуелския народ.

    Коментиран от #24

    22:31 03.01.2026

  • 19 Поне не е

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Ботокс + епилация.

    22:31 03.01.2026

  • 20 Макарон

    15 1 Отговор
    Макарон, ако бай Дончо реши че територията ти в Ю. Америка - Френска Гвияна има залежи на чисто "американски" петрол и реши да я "денацифицира" тази територия, тогава съвсем друга песен ще запееш.

    22:32 03.01.2026

  • 21 123

    8 2 Отговор
    Венецуелския петрол в на стойност 17 трилиона долара.

    22:32 03.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи хи хи

    15 1 Отговор
    ЦЯЛ ДЕН мълчаха като бити ..ъзове
    и сега, по вечерно де сички са за "мирен преход" т.е. изцвъка ха по средната ку. ришкъ

    22:34 03.01.2026

  • 24 Казваш

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кремък":

    сега всички в хор "правилната" пропаганда.

    22:34 03.01.2026

  • 25 Макарон

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    ако бай Дончо вземе Гренландия, тогава ще изляза със съобщение, че Гренландия е важна територия за общата сигурност на НАТО и с цел елиминиране на заплахите от Китай и Русия бай Дончо правилно я е превзел /имам готово такова прес съобщение, седи ми в левия джоб на сакото, ако случайно науча че Гренландия е вече под американски контрол/

    22:36 03.01.2026

  • 26 Толкова е жалък че ..........

    12 2 Отговор
    Тоя с баба си упс сбърках с дядо си не може да се оправи тръгнал мозък за чужда държава да ръси.
    Този смешен пумпал своята държава оправи, че взе за чуждите да мисли. Мигрантите бухат женките им ежедневно и всяко второ дете там се казва Али, а този за Венецуела се загрижил.

    22:36 03.01.2026

  • 27 А50

    12 1 Отговор
    Макроне, макроне с Мирц да ви се връща

    22:36 03.01.2026

  • 28 Рублевка

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Обещали са на военните да им запазят постовете и да им вдигнат заплатите. Навсякъде действат по същия начин. Русия е обречена. Китай може би също. В този хаос е възможна световна атомна война. Ако Путин бави Украйна и него ще го отвлекат от Кремъл и ще го дадат на Зеленски...

    22:36 03.01.2026

  • 29 Хе хей

    14 1 Отговор
    Сега е ред на Урсулата да се изкаже в защита на америте терористи по команда. Чака имейла от Тръмпито и атака ха ха

    Коментиран от #30, #36, #41

    22:37 03.01.2026

  • 30 Аз чакам с интерес

    3 10 Отговор

    До коментар #29 от "Хе хей":

    Изявлението на крантата zахарова.

    Коментиран от #35

    22:39 03.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    8 1 Отговор
    Струва ми се, че в началото позицията на Франция бе по-различна,
    но щом вече е такава ... Добре. Става интересно.
    Но да изчакаме позициите на другите държави с "отвъдморски територии" :)

    22:44 03.01.2026

  • 34 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    Тоя като наш баце, "гълъб на мира". Или "на всяка манджа мерудия", по нашенски казано.🤣

    22:44 03.01.2026

  • 35 Zахарова

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Аз чакам с интерес":

    Изтаковаха ни в Каракас

    22:47 03.01.2026

  • 36 Че тя

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хе хей":

    Лайненката следобедно първа се изряза от всички юрокретени, че всичко е ок, щом е за мирен преход на властта.

    22:48 03.01.2026

  • 37 ежко

    9 2 Отговор
    Макроне,не разбираш ли?Утре и на теб може да се случи същото!

    22:51 03.01.2026

  • 38 Рублевка

    5 2 Отговор
    След победата над Венецуела, САЩ си осигуриха петрол и България изгуби абсолютно всякакво стратегическо значение, както и всички американски сателити. Всеки президент и премиер може да бъде отвлечен заедно със съпругата си и осъден, ако е неудобен на САЩ. Няма нужда от много приказки. Заповед и изпълнение. Иначе в американски затвор.

    22:54 03.01.2026

  • 39 Ъъъъъъъъъ

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Где Мадуро?":

    А трябва ли да коментират?
    Щото САЩ уж са тези, които раздават демокрация на другите, но всъщност са си най-обикновени терористи....Няма разлика между САЩ и Ислямска държава примерно....😂

    Коментиран от #42, #50

    22:55 03.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хе хей":

    Ама май не си хей а нещо друго на руски.

    23:00 03.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Е ако знаеше

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Zахарова":

    нямаше да ни се покажеш. Щеше да те е срам, че си глупав. 😄

    23:07 03.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Верно ли 🤔?

    2 0 Отговор
    Амииии....

    C@нкции? Милярди грешна народна $$€€ за някои си, жертва на агресия? Ура и победа над силите, които не зачитат демократичния световен ред с ценности 🤣 и правила 🥵"

    Смешно, някак си...

    23:12 03.01.2026

  • 50 Да не забравяме

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ъъъъъъъъъ":

    че и И.Д.И.Л. си е техен продукт.

    23:13 03.01.2026

  • 51 Хаха

    2 0 Отговор
    Нещо като Макарона и баба му, която също му е жена и е бил непълнолетно жиголо, когато са тръгнали

    23:17 03.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Макрон

    0 0 Отговор
    Асъм пдрс

    23:23 03.01.2026

