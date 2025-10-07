Бивш френски министър призова за предсрочни президентски избори

Бившият френски министър на вътрешните работи Едуар Филип каза днес, че подкрепя произвеждането на предсрочни президентски избори на фона на сегашната политическа криза в страната, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Филип, някога близък съюзник на президента Еманюел Макрон, заяви в интервю за радио Ер Те Ел, че е за предсрочни избори след оттеглянето на министър-председателя Себастиан Льокорню, който подаде оставка по-малко от месец след като зае поста.

Правителството на Льокорню беше отхвърлено не само от противниците на Макрон, но и от неговите политически съюзници, отбелязва Ройтерс.

Лидерът на крайнодясната партия "Национален сбор" Жордан Бардела заяви пред телевизия Бе Еф Ем, че е за разпускане на парламента, което да бъде последвано от предсрочни парламентарни или президентски избори.