Бивш френски министър призова за предсрочни президентски избори

7 Октомври, 2025 11:51 757 9

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • едуар филип-
  • себастиан льокорню

Правителството на Льокорню беше отхвърлено не само от противниците на Макрон, но и от неговите политически съюзници

Бивш френски министър призова за предсрочни президентски избори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият френски министър на вътрешните работи Едуар Филип каза днес, че подкрепя произвеждането на предсрочни президентски избори на фона на сегашната политическа криза в страната, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Филип, някога близък съюзник на президента Еманюел Макрон, заяви в интервю за радио Ер Те Ел, че е за предсрочни избори след оттеглянето на министър-председателя Себастиан Льокорню, който подаде оставка по-малко от месец след като зае поста.

Правителството на Льокорню беше отхвърлено не само от противниците на Макрон, но и от неговите политически съюзници, отбелязва Ройтерс.

Лидерът на крайнодясната партия "Национален сбор" Жордан Бардела заяви пред телевизия Бе Еф Ем, че е за разпускане на парламента, което да бъде последвано от предсрочни парламентарни или президентски избори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 истина ти казвам

    13 0 Отговор
    Макарончо усилено влачи Франция към дъното! Бабока му набива обръчите и тоа путарак я слуша! Да го махат час по скоро!

    11:57 07.10.2025

  • 2 побърканяк

    11 0 Отговор
    Предсрочни избори ама, бабата на макрончо пак ще му отвърти няколко шамара .

    11:58 07.10.2025

  • 3 Време е

    5 0 Отговор
    за смяна на показалците своята некадърност неолиберални правителства!

    12:00 07.10.2025

  • 4 Кюр Дьо Пети

    5 0 Отговор
    Баоба вместо на дядо Бриджит ,този път явно ще дууууааа супата .

    12:04 07.10.2025

  • 5 Дано се случи скоро!

    8 0 Отговор
    Браво, време е да си ходи Макрон!

    12:04 07.10.2025

  • 6 Марш

    4 0 Отговор
    Смотан позйор и празнодумец.
    Ходи си гледай бабата!

    12:05 07.10.2025

  • 7 ЮРО ФОРЕВЪР

    10 0 Отговор
    Макрон, Стармер, Кая Калас, Урсула и останалите корумпирани и порочни бездарници унищожиха Европа.

    12:07 07.10.2025

  • 8 Ъъъъъъъъъ

    5 0 Отговор
    Скоро и в Германия....😂
    Мерц е с най-ниското доверие за канцлер след ВСВ, а подкрепата за управляващата коалиция се топи като мартенски сняг. АзГ вече е 26.5% подкрепа, а "светофара" с 24.5%. Скоро германците ще грабнат тоягите....😂

    12:08 07.10.2025

  • 9 стоян георгиев - π4ока

    2 0 Отговор
    Ледът се пропуква ,господа съдебни заседатели ,сега във Франция ,по късно и в Малобритания и в Германия също ,и Стар Мъррр и Шмерца са поели по този път .

    12:27 07.10.2025

