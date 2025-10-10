Макрон назначи отново Льокорню за премиер

Френският президент Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за премиер и го натовари със задачата да състави кабинет, съобщи канцеларията на Макрон, цитирана от агенциите, предаде БТА.
Тази вечер изтече крайният срок, който френският лидер сам бе обявил за номиниране на нов министър-председател, без да съобщи името на нов кандидат за поста.
Льокорню подаде оставка като премиер само преди дни.
До поредния епизод на политическата криза във Франция се стигна, след като в понеделник номинираният за премиер Себастиан Льокорню подаде оставка броени часове, след като беше представил състава на правителството си. Той изтъкна като мотив това, че между партиите в управляващата коалиция е нямало пълна подкрепа за предложените от него министри и че някои политици мислели само за собствените си амбиции.
