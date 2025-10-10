Новини
Свят »
Франция »
Макрон назначи отново Льокорню за премиер

Макрон назначи отново Льокорню за премиер

10 Октомври, 2025 23:44 864 10

  • себастиан льокорню-
  • еманюел макрон-
  • франция

Льокорню подаде оставка като премиер само преди дни

Макрон назначи отново Льокорню за премиер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за премиер и го натовари със задачата да състави кабинет, съобщи канцеларията на Макрон, цитирана от агенциите, предаде БТА.

Тази вечер изтече крайният срок, който френският лидер сам бе обявил за номиниране на нов министър-председател, без да съобщи името на нов кандидат за поста.

Льокорню подаде оставка като премиер само преди дни.

До поредния епизод на политическата криза във Франция се стигна, след като в понеделник номинираният за премиер Себастиан Льокорню подаде оставка броени часове, след като беше представил състава на правителството си. Той изтъкна като мотив това, че между партиите в управляващата коалиция е нямало пълна подкрепа за предложените от него министри и че някои политици мислели само за собствените си амбиции.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мефистофел

    14 4 Отговор
    Макаронът със всичкия си ли е? Дядо му скоро не го е шамаросвал, пе върши писуртии.

    23:54 10.10.2025

  • 2 Цирка става

    15 3 Отговор
    пълен. Това вече е пародийно. Явно и на депутатите там толкова им е мозъка и морала

    23:57 10.10.2025

  • 3 Льо петел

    11 2 Отговор
    А как ще връщат 2 трилиона заеми казва ли? Ганьо ще помага

    Коментиран от #5

    00:08 11.10.2025

  • 4 Ако

    10 1 Отговор
    Ако не бяхме в кюпа, изобщо нямаше да ни пука какви магарии стават в Западна Европа.

    Изобщо каква беше целта на Обединена Европа след като след 80 години относителен мир, пак сме напът да се избием..

    00:10 11.10.2025

  • 5 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Льо петел":

    Не са 2 , а 3.5 трилиона от любимото ойро. Много е напреднала бременността на Вива ла Франс. Шокова терапия е невъзможна. Да не говорим за лишения от типа да им спрат тирамисуто... Това е немислимо.

    00:13 11.10.2025

  • 6 Атлантист-

    5 1 Отговор
    Санкциите срещу Русия работят

    00:15 11.10.2025

  • 7 Червената шапчица

    6 1 Отговор
    Това не може да е истина! Това не е вярно... Виц

    00:16 11.10.2025

  • 8 хъъ

    4 0 Отговор
    а да видим кой е по-инат!? Пак ще има счупени витрини, обърнати и запалени коли, пострадали полицаи...

    00:40 11.10.2025

  • 9 Караджата

    2 0 Отговор
    Макрона е минал на хероин

    00:51 11.10.2025

  • 10 Уса

    1 0 Отговор
    Хайде фалирайте я тая Европа да се свършат мъките и греховете и дълговете

    00:53 11.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания