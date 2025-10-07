Френският премиер в оставка започва двудневни разговори за излизане от кризата

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню започва днес двудневни разговори с представители на различни партии за намиране на изход от политическата криза, ден след като шокира Франция с решението си да се оттегли от властта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Льокорню подаде вчера оставката си и тази на правителството, след като представеният от него в неделя вечерта кабинет бе отхвърлен както от съюзниците му, така и от противниците. Това е най-кратко просъществувалият кабинет в съвременната история на Франция.

Френският президент Еманюел Макрон натовари вчера Льокорню със задачата да проведе разговори, като му даде краен срок до утре вечерта. Политици от различните политически сили изразиха недоумение от действията на президента, като предположиха, че най-вероятно става дума за опит да бъде спечелено време.

Понастоящем не е съвсем ясно какви точно ще бъдат отговорностите на Льокорню по време на обсъжданията. "Подобно на много французи, вече не разбирам решенията на президента", каза центристът Габриел Атал, който беше и премиер на Макрон.

Сегашната политическа криза, която е най-дълбоката след създаването на Петата република през 1958 г., започна през юни миналата година. След като крайната десница се класира на първо място на изборите за Европейски парламент, Макрон обяви предсрочни избори за долната камара на френския парламент. В резултат на изборите се получи фрагментиран парламент, в който няма ясно мнозинство.