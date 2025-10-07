Новини
Френският премиер в оставка започва двудневни разговори за излизане от кризата

7 Октомври, 2025 13:12 629 10

  • франция-
  • себастиан льокорню-
  • еманюел макрон

Политици от различни политически сили изразиха недоумение от действията на президента Макрон

Френският премиер в оставка започва двудневни разговори за излизане от кризата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню започва днес двудневни разговори с представители на различни партии за намиране на изход от политическата криза, ден след като шокира Франция с решението си да се оттегли от властта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Льокорню подаде вчера оставката си и тази на правителството, след като представеният от него в неделя вечерта кабинет бе отхвърлен както от съюзниците му, така и от противниците. Това е най-кратко просъществувалият кабинет в съвременната история на Франция.

Френският президент Еманюел Макрон натовари вчера Льокорню със задачата да проведе разговори, като му даде краен срок до утре вечерта. Политици от различните политически сили изразиха недоумение от действията на президента, като предположиха, че най-вероятно става дума за опит да бъде спечелено време.

Понастоящем не е съвсем ясно какви точно ще бъдат отговорностите на Льокорню по време на обсъжданията. "Подобно на много французи, вече не разбирам решенията на президента", каза центристът Габриел Атал, който беше и премиер на Макрон.

Сегашната политическа криза, която е най-дълбоката след създаването на Петата република през 1958 г., започна през юни миналата година. След като крайната десница се класира на първо място на изборите за Европейски парламент, Макрон обяви предсрочни избори за долната камара на френския парламент. В резултат на изборите се получи фрагментиран парламент, в който няма ясно мнозинство.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сигурно може и По-навътре

    7 0 Отговор
    На Франсетата... Къде трябва Де.... ЛИБЕРТА 🖕

    Коментиран от #4

    13:15 07.10.2025

  • 2 Мхмхмх

    10 0 Отговор
    Лавината за ЕС тръгна. Следва Джермарния.

    13:23 07.10.2025

  • 3 Механик

    10 0 Отговор
    Много проблеми му се струпаха на Макароня. Бунтове, стачки, падат кабинети...
    И не му стига това, ами и на "мадмоазел Макрон са и констатирали увеличение на простата.

    13:23 07.10.2025

  • 4 Соваж бейби

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно може и По-навътре":

    Ами ти къде живееш ?Ако не си в Европа не те засяга ,в България да не е по различно ,даже сте по зле в България няма икономика нищо не изнасяте и произвеждате, няма и туристи освен украински дезертьори по морето.Просто трябва се сложи край на даване пари за Украйна и край на санкциите с Русия! За да може цяла Европа по етапно си вземе въздух и по малко си гледа интересите на народа.

    13:24 07.10.2025

  • 5 Луи дьо финес

    5 0 Отговор
    Комедия макронес в бардака на богатите

    13:30 07.10.2025

  • 6 Оставка

    5 0 Отговор
    На подлият МакРюн

    13:39 07.10.2025

  • 7 Да заминава веднага

    4 0 Отговор
    В "коалицията на желаещите" .... и на подскоци

    13:41 07.10.2025

  • 8 000

    5 0 Отговор
    Франция банкрутира. Изхода е един - дългове без край. Кой обаче ще ги финансира? Еврозоната приключва.

    13:41 07.10.2025

  • 9 Вашето мнение

    5 0 Отговор
    Кражбите спряха, след франция е ред на цялата англосаксонска измет да се върне в землянките от където изпълзя.

    13:43 07.10.2025

  • 10 Георгиев

    0 0 Отговор
    Във Франция нещата вероятно ще си дойдат на мястото. Вчера имаше някъде съобщение, че ако има няколко неуспеха за кабинет, възможно е Макрон да подаде оставка.

    14:37 07.10.2025

Новини по държави:
