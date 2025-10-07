Новини
Свят »
Германия »
Макрон - самотният президент

Макрон - самотният президент

7 Октомври, 2025 13:49 946 24

  • еманюел макрон-
  • себастиан льокорню-
  • франция-
  • марин льо пен

След оставката на премиера Льокорню хаосът във Франция е пълен, а президентът Макрон печели време

Макрон - самотният президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В понеделник вечерта заваляха съобщения с гриф мълния: президентът Еманюел Макрон възлага на наскоро подалия оставка премиер Себастиан Льокорню да направи едно последно усилие за намиране на изход от създалата се ситуация и през следващите два дни да проведе едни „последни преговори“.

Мисия невъзможна?

Льокорню потвърди, че ще се възползва от шанса и написа в платформата X, че в сряда вечерта ще информира държавния глава за резултата, за да може Макрон да си направи съответните изводи. Но как сега за два дни Льокорню би се справил със задачата, след като това не беше по силите му цели 27 дни след неговото назначаване?

Льо Пен иска оставката на Макрон

В политическите среди в Париж почти никой не вярва в успеха на този последен опит на президента да сформира дясноцентристко правителство. И какви изводи би могъл да си направи Макрон след още два дни преговори, които най-вероятно ще бъдат неуспешни, пита риторично германската обществена медия АРД.

Лидерката на крайнодясната партия „Национален сбор“ и лидер на опозицията в парламента Марин льо Пен вижда две възможности за Макрон: или президентът да подаде оставка, или парламентът да бъде разпуснат, след което да се проведат нови избори. Последното би могло да донесе рекордни резултати на нейния „Национален сбор": всички проучванията сочат, че партията на Льо Пен ще бъде ясен победител в едни нови избори във Франция, но ще бъде много далеч от спечелване на абсолютно мнозинство.

Френската левица не иска нови избори

Най-вероятният изход от едни нови избори би бил, че трите големи блока в Националното събрание – десницата, левицата и центърът – ще продължат да се парализират взаимно. Ето защо представителите на умерената левица отхвърлят варианта за нови избори.

В понеделник вечерта лидерът на социалистите Оливие Форе заяви, че се застъпва за ляво правителство: „Защото междувременно три центристки правителства се провалиха. От вчера сме свидетели на невероятна пародия. Имаме нужда от нова визия, трябва да обединим страната за една проста цел: повече социална и екологична справедливост", цитира АРД казаното от Форе по телевизия TF1.

Залезът на Макрон е в ход?

Но вместо да даде шанс на левия блок и да му възложи да сформира правителство, Макрон предпочита да печели време и хвърля премиера Льокорню, който вече е само временно изпълняващ длъжността, в допълнителен кръг на политически преговори. С тази стъпка Макрон настройва срещу себе си дори стари съратници като бившия премиер Габриел Атал. Както и много други французи, той вече не разбира решенията на президента, който очевидно „се опитва упорито да се задържи на върха.“

Залезът на президента отдавна е започнал. Но Макрон изглежда не иска да признае, че той се е провалил. Страната се нуждае спешно от нов бюджет, трябва да се предприемат мерки за икономии и реформи. Но всичко това е в застой – и Макрон пречи.

Автор: Юлия Борута (АРД)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин наби ли му го

    24 2 Отговор
    А много ербап се пишеше до скоро .

    Коментиран от #3

    13:50 07.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Франция и Украйна претърпяха пълен разгром на Африканският фронт от Африканския руски корпус.Няма вече къде да крадат.

    13:51 07.10.2025

  • 3 Панин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин наби ли му го":

    Аз му го набих.

    13:51 07.10.2025

  • 4 питам и отговор не чакам

    17 1 Отговор
    Ама защо така? Нали е евроатлантик, бори лошите, разполага с 56 пола? Да не би Путин в ТикТок да му е скроил някой номер ОТНОВО?

    13:54 07.10.2025

  • 5 Бялджип

    28 0 Отговор
    Френски вестник показа карикатура, свързана с истерията за руски дронове в цяла Европа. Макрон в кабинета на психиатър. Психиатърът загрижено го пита - Колко руски дрона виждате в тази стая?

    Коментиран от #6

    13:54 07.10.2025

  • 6 Ха,ха,ха

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    🤣🤣🤣🤣 Точно така. Яко.

    13:56 07.10.2025

  • 7 И как ще е

    14 0 Отговор
    самотен, нали има бабето, което го бие по тиквето?

    13:59 07.10.2025

  • 8 русоляв

    23 2 Отговор
    Ей тоз французин +Урсулите ни вкарват във война със Православана Русия . Повръща ми се от тези .

    13:59 07.10.2025

  • 9 Да припомня: архив

    6 0 Отговор
    Социален гняв избухва в мобилизацията „Блокирай всичко“. Стотици хиляди хора взеха участие в протестите „Блокирай всичко“ вчера след падането на правителството в понеделник. Според полицията 175 000 души са участвали в 550 политически митинга и 262 блокади в цялата страна. Десетки хиляди маршируваха в няколко отделни шествия в Париж. 10 000 души маршируваха в Тулуза и Рен, 8000 в Марсилия и Лион и 6000 в Монпелие. 80 000 жандармеристи, разположени от Макрон, атакуваха протестиращите, арестувайки 540 души, включително 211 в Париж. Дронове прелетяха над няколко града, включително Париж и Бордо, както и Морбиан и Орн. Полицията разпореди мирни събирания и арестува 30 ученици от гимназията, след като атакува блокадата им на гимназия „Елен Буше“ в Париж. Мобилизацията избухна срещу призива на Макрон за строги икономии за финансиране на превъоръжаването и дълга на Франция, както и срещу решението му да назначи министъра на отбраната Себастиан Льокорню за министър-председател след падането на Франсоа Байру. Четири правителства паднаха за две години. Но докато огромното мнозинство от французите отхвърлят мерките за строги икономии и призива за изпращане на войски в Украйна, той назначи поредния непопулярен десен министър-председател.

    Коментиран от #18

    14:10 07.10.2025

  • 10 Амиии

    6 0 Отговор
    Не е самотен...даскалицата му с 4 деца ,от ,което първото и е по-възрастно от него е редом до него и му пляска шамари...

    14:11 07.10.2025

  • 11 789

    4 0 Отговор
    дедоеб..цът никой не го долюбва.

    14:13 07.10.2025

  • 12 Я пък тоя

    8 0 Отговор
    Макрон не е самотен, има си Бриджит.
    Да не са искали да напишат - смотания - президент!

    14:14 07.10.2025

  • 13 123456

    4 0 Отговор
    като петел след бой , ама когата са го накълвали яко ......

    14:18 07.10.2025

  • 14 хайде да се замислим

    0 2 Отговор
    Кой плаща за да се клати властта във Франция? Бинго!

    14:19 07.10.2025

  • 15 В В.П.

    3 1 Отговор
    Франция ,на макрон взе погрешната страна в конфликта РФ НАТО...Затова макрона ще изгори като бушон...Оня Клесс Шмерц ,също..

    Коментиран от #16

    14:20 07.10.2025

  • 16 чудесно

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "В В.П.":

    уникално. слава на международното положение

    14:21 07.10.2025

  • 17 В В.П.

    3 0 Отговор
    Франция и Германия бяха гаранти по Минските споразумение,,.Направиха огромен блъфф..Въоръжаваха тайно Армията на Киев ..За да нападне Донбас..

    14:22 07.10.2025

  • 18 Те си имат проблеми

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да припомня: архив":

    и вместо да си ги решават, тръгнали да решават проблемите на Русия и Украйна.

    Коментиран от #19

    14:22 07.10.2025

  • 19 Франция си няма проблеми

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Те си имат проблеми":

    русийката плаща за да и създават проблеми, та да не се занимава Макрон с Украйна.

    Коментиран от #22

    14:23 07.10.2025

  • 20 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Мир чрез сила, а къде е силата?
    Ще пратя армия, къде ли я прати ?

    14:30 07.10.2025

  • 21 В В.П.

    1 0 Отговор
    Франция, през ВСВ беше с Нацистка Германия ,Янките я освободиха ..Ахаха..после Сталин ги взе в ООН..Ялови боклуци..

    14:32 07.10.2025

  • 22 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Франция си няма проблеми":

    Е как ще плаща бедна Русия, със брезови кори ли?
    Как от веднъж бедна и гладна Русия започна да плаща на цяла Европа, та и на други страни!

    14:33 07.10.2025

  • 23 В В.П.

    2 0 Отговор
    Най фалшивата нация ,е Франция..Смотани рогачи.

    14:36 07.10.2025

  • 24 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    НЕСТИГА,ЧЕ Е САМОТЕН ПА И БОЙ ЯДЕ ОТ ДЕДОБАБА СИ!МЪКААА!

    14:43 07.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания