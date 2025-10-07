Макрон - самотният президент

В понеделник вечерта заваляха съобщения с гриф мълния: президентът Еманюел Макрон възлага на наскоро подалия оставка премиер Себастиан Льокорню да направи едно последно усилие за намиране на изход от създалата се ситуация и през следващите два дни да проведе едни „последни преговори“.
Мисия невъзможна?
Льокорню потвърди, че ще се възползва от шанса и написа в платформата X, че в сряда вечерта ще информира държавния глава за резултата, за да може Макрон да си направи съответните изводи. Но как сега за два дни Льокорню би се справил със задачата, след като това не беше по силите му цели 27 дни след неговото назначаване?
Льо Пен иска оставката на Макрон
В политическите среди в Париж почти никой не вярва в успеха на този последен опит на президента да сформира дясноцентристко правителство. И какви изводи би могъл да си направи Макрон след още два дни преговори, които най-вероятно ще бъдат неуспешни, пита риторично германската обществена медия АРД.
Лидерката на крайнодясната партия „Национален сбор“ и лидер на опозицията в парламента Марин льо Пен вижда две възможности за Макрон: или президентът да подаде оставка, или парламентът да бъде разпуснат, след което да се проведат нови избори. Последното би могло да донесе рекордни резултати на нейния „Национален сбор": всички проучванията сочат, че партията на Льо Пен ще бъде ясен победител в едни нови избори във Франция, но ще бъде много далеч от спечелване на абсолютно мнозинство.
Френската левица не иска нови избори
Най-вероятният изход от едни нови избори би бил, че трите големи блока в Националното събрание – десницата, левицата и центърът – ще продължат да се парализират взаимно. Ето защо представителите на умерената левица отхвърлят варианта за нови избори.
В понеделник вечерта лидерът на социалистите Оливие Форе заяви, че се застъпва за ляво правителство: „Защото междувременно три центристки правителства се провалиха. От вчера сме свидетели на невероятна пародия. Имаме нужда от нова визия, трябва да обединим страната за една проста цел: повече социална и екологична справедливост", цитира АРД казаното от Форе по телевизия TF1.
Залезът на Макрон е в ход?
Но вместо да даде шанс на левия блок и да му възложи да сформира правителство, Макрон предпочита да печели време и хвърля премиера Льокорню, който вече е само временно изпълняващ длъжността, в допълнителен кръг на политически преговори. С тази стъпка Макрон настройва срещу себе си дори стари съратници като бившия премиер Габриел Атал. Както и много други французи, той вече не разбира решенията на президента, който очевидно „се опитва упорито да се задържи на върха.“
Залезът на президента отдавна е започнал. Но Макрон изглежда не иска да признае, че той се е провалил. Страната се нуждае спешно от нов бюджет, трябва да се предприемат мерки за икономии и реформи. Но всичко това е в застой – и Макрон пречи.
Автор: Юлия Борута (АРД)
