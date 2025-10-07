Унгария призова за промяна в ЕС след дебата за вота на недоверие срещу Фон дер Лайен

След дебата в Европейския парламент относно вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „останахме без истински отговори“, написа във „Фейсбук“ унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока, допълвайки, че „е нужна промяна в Европейския съюз“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.
„В кратката си реч Фон дер Лайен нито отговори на сериозните обвинения срещу себе си, нито засегна липсващите съобщения или неблагоприятните търговски споразумения, сключени със САЩ“, заяви министърът.
Той посочи, че му изглежда, че Европейската комисия е загрижена единствено от войната и Украйна, вместо от икономиката на Европа и ежедневните проблеми на нейните граждани.
Бока добави, че конкурентоспособността на Европа „е съсипана“ и „индустрията е в криза заради погрешните климатични цели“. Той отбеляза, че предприятията „са по-затруднени от когато и да е“, а обединението „изостава в глобалната конкуренция“.
„Време е Брюксел да има ръководство, което не води идеологически войни, а работи за европейското бъдеще. Нужна е промяна в ЕС“, заключи Янош Бока.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Време е такива по затворите!
12:09 07.10.2025
3 Зевс
Коментиран от #6
12:09 07.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дидо
12:12 07.10.2025
6 ПРАВ СИ
До коментар #3 от "Зевс":Крадлата в затвора и закриване на ЕС-то
12:13 07.10.2025
7 Вашето мнение
12:15 07.10.2025
8 истина ти казвам
12:15 07.10.2025
9 Пращайте
12:16 07.10.2025
10 Орбан, унгарския Пеевски, мутра руска
12:17 07.10.2025
11 Кога ще я махнат
12:17 07.10.2025
12 Кой е Янош Бока?
Коментиран от #23
12:19 07.10.2025
13 Да така е
12:21 07.10.2025
14 Атлантист+
Коментиран от #18, #19, #21
12:22 07.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Демокрация ли❓
УрсуLIZA, не е избирана от демоса
и демосът не може да я из ри та‼️
12:25 07.10.2025
16 еС е
Жалко, че сме в този позорен съюз.
12:26 07.10.2025
17 Долу ЕС
12:29 07.10.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Атлантист+":Единственото точно нещо в коментарът ти е:
".... . войната с Русия в Украйна ..."
Да, ЗАПАДНалИЯТ свят реши да води война с Русия❗
12:29 07.10.2025
19 Българин
До коментар #14 от "Атлантист+":Кой ще и даде урок на Русия,и защо въобще се чака??? Без армии , оръжие и икономика как ще давате уроци??? И кога най вече???
Коментиран от #22
12:31 07.10.2025
20 Долу ЕС
12:33 07.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Жълтопаветните алпинистчета
До коментар #19 от "Българин":ще дават на Русия окъканите си голи дупета.
Но са високомерни и надменни, защото са им казали от ППДБ, че са "на правилната страна на историята", дядовите алпинистчета+!
Което обяснява защо са сбъркани и нещастни, и все някой друг им е виновен.
Те последни ще разберат че са успели да съсипят не само собствения си живот, но и живота на своите деца.
12:42 07.10.2025
23 Фон дер Миндер
До коментар #12 от "Кой е Янош Бока?":Как ли пък не ! Нищо общо с истината и реалността! Ти вярваш ли си или просто мислиш "правилно" ?
12:45 07.10.2025