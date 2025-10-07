Унгария призова за промяна в ЕС след дебата за вота на недоверие срещу Фон дер Лайен

След дебата в Европейския парламент относно вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „останахме без истински отговори“, написа във „Фейсбук“ унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока, допълвайки, че „е нужна промяна в Европейския съюз“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

„В кратката си реч Фон дер Лайен нито отговори на сериозните обвинения срещу себе си, нито засегна липсващите съобщения или неблагоприятните търговски споразумения, сключени със САЩ“, заяви министърът.

Той посочи, че му изглежда, че Европейската комисия е загрижена единствено от войната и Украйна, вместо от икономиката на Европа и ежедневните проблеми на нейните граждани.

Бока добави, че конкурентоспособността на Европа „е съсипана“ и „индустрията е в криза заради погрешните климатични цели“. Той отбеляза, че предприятията „са по-затруднени от когато и да е“, а обединението „изостава в глобалната конкуренция“.

„Време е Брюксел да има ръководство, което не води идеологически войни, а работи за европейското бъдеще. Нужна е промяна в ЕС“, заключи Янош Бока.