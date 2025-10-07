Новини
Унгария призова за промяна в ЕС след дебата за вота на недоверие срещу Фон дер Лайен

7 Октомври, 2025 12:06 1 161 23

  • унгария-
  • европейски съюз-
  • дебат-
  • вот на недоверие-
  • урсула фон дер лaйен

Бока критикува липсата на отговори от председателя на ЕК и изтъква нуждата от нов подход за защита на европейската икономика и индустрия

Унгария призова за промяна в ЕС след дебата за вота на недоверие срещу Фон дер Лайен - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След дебата в Европейския парламент относно вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „останахме без истински отговори“, написа във „Фейсбук“ унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока, допълвайки, че „е нужна промяна в Европейския съюз“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

„В кратката си реч Фон дер Лайен нито отговори на сериозните обвинения срещу себе си, нито засегна липсващите съобщения или неблагоприятните търговски споразумения, сключени със САЩ“, заяви министърът.

Той посочи, че му изглежда, че Европейската комисия е загрижена единствено от войната и Украйна, вместо от икономиката на Европа и ежедневните проблеми на нейните граждани.

Бока добави, че конкурентоспособността на Европа „е съсипана“ и „индустрията е в криза заради погрешните климатични цели“. Той отбеляза, че предприятията „са по-затруднени от когато и да е“, а обединението „изостава в глобалната конкуренция“.

„Време е Брюксел да има ръководство, което не води идеологически войни, а работи за европейското бъдеще. Нужна е промяна в ЕС“, заключи Янош Бока.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Време е такива по затворите!

    38 0 Отговор
    Носител на корупция, здраво окопирала власта и обкръжена от лоялни крадци!

    12:09 07.10.2025

  • 3 Зевс

    42 0 Отговор
    Урсула в затвора е едно добро начало ;)

    Коментиран от #6

    12:09 07.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дидо

    34 0 Отговор
    Прав е човекът.Време е акушерката да се пенсионира.

    12:12 07.10.2025

  • 6 ПРАВ СИ

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Крадлата в затвора и закриване на ЕС-то

    12:13 07.10.2025

  • 7 Вашето мнение

    24 1 Отговор
    Урсулианците ще се спасят и този път. Всичко в ес е корумпе като нея.

    12:15 07.10.2025

  • 8 истина ти казвам

    21 1 Отговор
    Е разбрахте ли най после че жените не стават за политици и лидери!!!! Те просто не могат да мислат и пследствията от това са на лице. Те стават само за едно а некои от тех и за това не стават!

    12:15 07.10.2025

  • 9 Пращайте

    21 0 Отговор
    Я на фронта .

    12:16 07.10.2025

  • 10 Орбан, унгарския Пеевски, мутра руска

    1 25 Отговор
    Отнемете правото на глас на Унгария в ЕС! Спрете им парите и ги оставете унгарските граждани да се саморазправят със своите клептомани, олигарси селяндури, които ги ограбиха. То и за България изглежда е същото.

    12:17 07.10.2025

  • 11 Кога ще я махнат

    13 0 Отговор
    тази Уйвзурлата Ланена?

    12:17 07.10.2025

  • 12 Кой е Янош Бока?

    1 25 Отговор
    Никому неизвестен Унгарски политик на 47 години за когото вероятно НИКОЙ не е чувал!До днес! Та същият този Янош Бока от името на Унгария се опитва да бъде ментор на ЕС и да определя посоката на развитие на съюза! Че коя е Унгария и какъв дял от общия Обществен Продукт на съюза има?Пак се наблюдава едно надскачане и илюзия за минало величие от времената когато Унгария е била част от Австро-Унгария.За съжаление на господина този период е отдавна отминал, сега сме в 21 век и Унгария за негово и наше съжаление е една малка и незначителна Европейска държава, която без да е член на този съюз би се борила за оцеляването си!

    Коментиран от #23

    12:19 07.10.2025

  • 13 Да така е

    25 0 Отговор
    Тая само война и е в главата . Украйна в ЕУ ама как тая държава е фалирала, ако остане като такава. Всички фондове ще и дадат. Три фундаментални грешки. Мигранти, война, селена сделка а и деиндустриализация. С меки китки и джуки не става!!!!

    12:21 07.10.2025

  • 14 Атлантист+

    1 26 Отговор
    Никакъв просперитет и никакво добруване за еврпейските граждани докато Русия не получи урок по толерантност. Разбира се, че войната СРусия в Украйна днес е по-важна от всичко друго в Европа. Да, очевидно са необходими лишения в името на победата. ЕС не може да остави "руската правда" да победи.

    Коментиран от #18, #19, #21

    12:22 07.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор
    Избори ли🤔
    Демокрация ли❓
    УрсуLIZA, не е избирана от демоса
    и демосът не може да я из ри та‼️

    12:25 07.10.2025

  • 16 еС е

    15 0 Отговор
    пълен провал пред очите на целия свят.

    Жалко, че сме в този позорен съюз.

    12:26 07.10.2025

  • 17 Долу ЕС

    13 0 Отговор
    Гьонсуратлък се казва. Такива не свършват добре а с народен съд

    12:29 07.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атлантист+":

    Единственото точно нещо в коментарът ти е:
    ".... . войната с Русия в Украйна ..."
    Да, ЗАПАДНалИЯТ свят реши да води война с Русия❗

    12:29 07.10.2025

  • 19 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Атлантист+":

    Кой ще и даде урок на Русия,и защо въобще се чака??? Без армии , оръжие и икономика как ще давате уроци??? И кога най вече???

    Коментиран от #22

    12:31 07.10.2025

  • 20 Долу ЕС

    6 1 Отговор
    Само гледайте какво ще стане с ЕЗ като влезем..... На 0909 фабрика

    12:33 07.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Жълтопаветните алпинистчета

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    ще дават на Русия окъканите си голи дупета.

    Но са високомерни и надменни, защото са им казали от ППДБ, че са "на правилната страна на историята", дядовите алпинистчета+!

    Което обяснява защо са сбъркани и нещастни, и все някой друг им е виновен.

    Те последни ще разберат че са успели да съсипят не само собствения си живот, но и живота на своите деца.

    12:42 07.10.2025

  • 23 Фон дер Миндер

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кой е Янош Бока?":

    Как ли пък не ! Нищо общо с истината и реалността! Ти вярваш ли си или просто мислиш "правилно" ?

    12:45 07.10.2025

