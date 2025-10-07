Новини
Преговорите между Израел и „Хамас“ за прекратяване на войната в Газа продължават

7 Октомври, 2025 12:40

След положителен първи кръг от четиричасови разговори, страните ще подновят непреките преговори днес по обяд

Преговорите между Израел и „Хамас“ за прекратяване на войната в Газа продължават - 1
Снимкa: БГНЕС
Непреките преговори между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“ за прекратяване на войната в ивицата Газа, които започнаха вчера, ще продължат и днес, съобщиха пред „Франс прес“ двама палестински източници, близки до преговорния екип на „Хамас“, предава БТА.

„Вчера вечерта имаше позитивни разговори, като първият кръг продължи четири часа. Непреките преговори ще продължат днес по обяд“, посочи единият от източниците.

Вторият източник потвърди информацията както за начина, по който е протекъл първият кръг, така и за очакваното продължение на разговорите днес.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    В неделя 20 000 в София в защита на Палестина и нито дума от телевизиите на Хазарите.

    12:42 07.10.2025

  • 2 Всички чифутлянгери

    1 0 Отговор
    На антибактериални Пособия

    12:43 07.10.2025

  • 3 си дзън

    0 0 Отговор
    Израел ще накара „Хамас“ да замълчи завинаги.

    12:48 07.10.2025