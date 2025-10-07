Преговорите между Израел и „Хамас“ за прекратяване на войната в Газа продължават

Непреките преговори между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“ за прекратяване на войната в ивицата Газа, които започнаха вчера, ще продължат и днес, съобщиха пред „Франс прес“ двама палестински източници, близки до преговорния екип на „Хамас“, предава БТА.

„Вчера вечерта имаше позитивни разговори, като първият кръг продължи четири часа. Непреките преговори ще продължат днес по обяд“, посочи единият от източниците.

Вторият източник потвърди информацията както за начина, по който е протекъл първият кръг, така и за очакваното продължение на разговорите днес.