Военноморските сили на Украйна: Ракетите ''Нептун'' удрят много болезнено по Русия, но често не се хвалим с това
  Тема: Украйна

Военноморските сили на Украйна: Ракетите ''Нептун'' удрят много болезнено по Русия, но често не се хвалим с това

7 Октомври, 2025 22:03 1 077 46

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • крим-
  • дмитро плетенчук

Според Дмитро Плетенчук обикновено информация в социалните мрежи за успешното използване на украински ракетни системи се появява, когато случаят придобие значителна публичност

Военноморските сили на Украйна: Ракетите ''Нептун'' удрят много болезнено по Русия, но често не се хвалим с това
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Украинските ракети "Нептун“ са поразили Русия повече от 50 пъти за миналата година, но това не винаги се съобщава. Това заяви говорителят на Военноморските сили (ВВС) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Дмитро Плетенчук в ефира на Den.LIVE.

"Нашият "Нептун“ наистина е страхотен от другата страна и не напразно. Миналата година - повече от 50 попадения“, отбелязва той.

Според Плетенчук обикновено информация в социалните мрежи за успешното използване на украински ракетни системи се появява, когато случаят придобие значителна публичност.

Той добави още, че бойното използване на "Нептун“ демонстрира успешни резултати. Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна са единственият потребител на тази система.

Използването на ракети Нептун

В края на септември ракетите ''Нептун'' удариха завода "Електродетал“, намиращ се в Брянската облат на Русия. Той е специализиран в производството на електрически конектори и съединители - основни елементи за военната техника.

Според експерти е вероятно за поразяване на целта да е използвана обичайната версия на ракетата Нептун, предназначена за поразяване на наземни цели, а не "дългата“ версия с радиус до 1000 км. Карачев се намира приблизително на 120 км от границата с Украйна, така че стандартната конфигурация на ракетата е доста подходяща за подобна задача.


Украйна


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВВП

    12 39 Отговор
    Вечно ухиленият ид и 0 т Путин какво мисли по въпроса??

    Коментиран от #8, #9, #18, #21, #27, #36

    22:04 07.10.2025

  • 2 🦧🦧🦧

    19 4 Отговор
    По време на войната във Виетнам САЩ извършват операция „Попай“. Целта е да наводнят маршрутите за доставка, използвани от северновиетнамците в Южен Виетнам, чрез „засяване“ на облаци в района. Когато обаче операцията става публично известна, започва изслушване в Конгреса и изследванията за модификация са преустановени.
    САЩ и СССР започват преговори, тъй като ЦРУ предполага, че руснаците имат също военна програма за водене на метеорологична война, според разсекретени документи на американското разузнаване.

    22:05 07.10.2025

  • 3 Да,бе

    35 4 Отговор
    Уж скромни,а реват на целият запад за далекобойни ракети,щото яко се справят...Руските ми ,македонците ми Те..

    22:05 07.10.2025

  • 4 Факт

    26 3 Отговор
    Май всички са сватбарската!

    22:07 07.10.2025

  • 5 име

    30 5 Отговор
    Да, бе, така е, киевската хунта не се хвали, щото няма с кво да се похвали. Та направо си измисля. Така работи пропагандата:

    Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.

    22:07 07.10.2025

  • 6 Хъхъхъ,

    25 3 Отговор
    Как да се хвалите като е лъжа. Сателитните карти не може да излъжете.

    22:08 07.10.2025

  • 7 кой да знае

    8 15 Отговор
    Украинците няма какво да се обесняват, а трябва да разчистят всички летища на 1000 км от Украйна. Иначе ще берат много ядове!

    22:09 07.10.2025

  • 8 кой да знае

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "ВВП":

    Мисли: "Каква я мислехме, каква станА".
    Ама кой да знае!

    Коментиран от #12

    22:10 07.10.2025

  • 9 име

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "ВВП":

    Мисли че нещо си болен, щото не си употребил нито едно ЩЕ, СКОРО или СЛЕДВА в изречението.

    22:10 07.10.2025

  • 10 Кит

    16 3 Отговор
    Да напомня: украинец, който не се хвали, не е украинец.
    Някъде от Африка е, там броят на немите племена не е малък.

    22:12 07.10.2025

  • 11 Дон Дони

    15 2 Отговор
    Да не се хвалите и с противовъздушните ракети не прихванали цели? Все пак не се връщат в базите за повторно изстрелване а падат върху жилищни сгради! Просията на украинците е не виждана, дори и най мощното оръжие да ви дадат винаги ще ревете!

    Коментиран от #15

    22:12 07.10.2025

  • 12 име

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "кой да знае":

    Горкия тролчик, няма ли с кой да си пишеш, че сам си отговаряш на тpoленето? Кой да знае, че толкова ще орежат парите от посолството, че само за едни тpoл на работа да остане бюджет!

    22:13 07.10.2025

  • 13 Механик

    18 2 Отговор
    За ракетите НЕПТУН разбрахме. А какво стана с някакви ракети "розово фламинго"? Нали имаше рекламна акция в която ни обещахте, че ша гледаме как "фарчи ватата"?
    п.п.
    Щом тия нептуни са толкова добри, защо ревете за западни ракети???

    22:14 07.10.2025

  • 14 Уса

    14 2 Отговор
    Мисирски бълнувания

    22:14 07.10.2025

  • 15 име

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Дони":

    Хвалят се че Септември месец ефективността на ПВОто им е паднала на 6% от 37% през Август!

    Коментиран от #30

    22:14 07.10.2025

  • 16 Да бе

    16 2 Отговор
    Ежедневно заливате с лъжи, пък няма да се похвалите. Поредната лъжа на гнусните терористи в Украйна.

    22:15 07.10.2025

  • 17 Хихи

    14 2 Отговор
    те се хвалят без да са изстреляли ракета,а камо ли да са свършили нещо... Ама фокус, УНИАН и дойчезеле...

    22:16 07.10.2025

  • 18 Да но

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "ВВП":

    Путин не проси, не моли просто плаща на Китай, Корея, Индия и получава! За разлика от зельо всичко му е подаяние? Разбра ли, или още ще ни убеждаваш че Русия губи???

    Коментиран от #23

    22:17 07.10.2025

  • 19 Дон Дони

    12 2 Отговор
    Да не се хвалите и с противовъздушните ракети не прихванали цели? Все пак не се връщат в базите за повторно изстрелване а падат върху жилищни сгради! Просията на украинците е не виждана, дори и най мощното оръжие да ви дадат винаги ще ревете!

    22:18 07.10.2025

  • 20 Забелязъл

    5 8 Отговор
    Едно Фламинго се разхожда около кримският мост.

    22:19 07.10.2025

  • 21 Абе,

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "ВВП":

    стига заработва центове ! Пий една водка за здравето на Путин ! Все пак рожден ден има човекът !

    Коментиран от #29

    22:20 07.10.2025

  • 22 Пич

    8 3 Отговор
    Че за какво да се хвалите , като въобще не е често !!! Удрите Русия толкова често , както някой който удри жена си на половин година веднъж !!!

    Коментиран от #25, #31

    22:21 07.10.2025

  • 23 Да но

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Да но":

    Китайците гледат на Путин и руснаците с презрение като към роби.Рашистан изгуби и тази война.

    22:21 07.10.2025

  • 24 Смешник

    8 3 Отговор
    Днес Герасимов началника на Генщаба на руската армия докладва на Путин че укронацистите ядат здрав пердах по всички линии на фронта

    22:21 07.10.2025

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 9 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Оръфляк днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #35, #38

    22:22 07.10.2025

  • 26 Работата

    8 2 Отговор
    Е там, че само се хвалите.

    22:22 07.10.2025

  • 27 Мисли

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ВВП":

    Че идиота си ти.

    22:23 07.10.2025

  • 28 Тома

    7 2 Отговор
    Е как да не се хвалите бе юнаци.Пример е руснаците пускат 3 ракети а укрите свалят 5

    22:24 07.10.2025

  • 29 Смешник

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Абе,":

    Медведката сигурно е гаврътнал няколко за негово здлави

    22:24 07.10.2025

  • 30 Военкор

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Най доброто руско ПВО са руските рафинерии.Свялят всичко на 10О%.

    Коментиран от #32

    22:24 07.10.2025

  • 31 Тихо пръдльо!

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #37

    22:25 07.10.2025

  • 32 аz СВО Победа80

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Военкор":

    Но затова си имат купони.

    Коментиран от #33, #39

    22:26 07.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Удри по руската Измет.

    2 5 Отговор
    Удри копейките с лопатата!!

    22:28 07.10.2025

  • 35 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Денят в който ти направих изхода на вход !!!

    22:29 07.10.2025

  • 36 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ВВП":

    Няма значение какво мисли бункерният палячо.

    22:29 07.10.2025

  • 37 Ааа...

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тихо пръдльо!":

    Родителката ти изпада в екстаз от моята компетентност !

    22:30 07.10.2025

  • 38 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Напомням.Днес е ден 1324 от тридневната СВО.

    22:31 07.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Добър вечер!

    0 2 Отговор
    Другари комунисти Артилеристи,болшевики,Механици и друга подобна русодебилска иzzмет, где МОЧАТА?

    Коментиран от #42

    22:33 07.10.2025

  • 41 кое на украина?

    2 0 Отговор
    Не можах да разбера от заглавието...🤣🤣🤣По-нататък рядко чета...Освен прогнозата за времето и хороскопа🤣🤣🤣

    22:36 07.10.2025

  • 42 За нас

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Добър вечер!":

    Е добра защото ни правите орални мурафети !

    22:37 07.10.2025

  • 43 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    1 0 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    22:42 07.10.2025

  • 44 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    22:42 07.10.2025

  • 45 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    22:42 07.10.2025

  • 46 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Накратко:

    Татко обеща да ми купи колело, ама друг път! 🤣🤣🤣

    22:47 07.10.2025

Новини по държави:
