Военноморските сили на Украйна: Ракетите ''Нептун'' удрят много болезнено по Русия, но често не се хвалим с това

Украинските ракети "Нептун“ са поразили Русия повече от 50 пъти за миналата година, но това не винаги се съобщава. Това заяви говорителят на Военноморските сили (ВВС) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Дмитро Плетенчук в ефира на Den.LIVE.



"Нашият "Нептун“ наистина е страхотен от другата страна и не напразно. Миналата година - повече от 50 попадения“, отбелязва той.



Според Плетенчук обикновено информация в социалните мрежи за успешното използване на украински ракетни системи се появява, когато случаят придобие значителна публичност.



Той добави още, че бойното използване на "Нептун“ демонстрира успешни резултати. Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна са единственият потребител на тази система.



Използването на ракети Нептун



В края на септември ракетите ''Нептун'' удариха завода "Електродетал“, намиращ се в Брянската облат на Русия. Той е специализиран в производството на електрически конектори и съединители - основни елементи за военната техника.



Според експерти е вероятно за поразяване на целта да е използвана обичайната версия на ракетата Нептун, предназначена за поразяване на наземни цели, а не "дългата“ версия с радиус до 1000 км. Карачев се намира приблизително на 120 км от границата с Украйна, така че стандартната конфигурация на ракетата е доста подходяща за подобна задача.

