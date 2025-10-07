Военноморските сили на Украйна: Ракетите ''Нептун'' удрят много болезнено по Русия, но често не се хвалим с това

Украинските ракети "Нептун“ са поразили Русия повече от 50 пъти за миналата година, но това не винаги се съобщава. Това заяви говорителят на Военноморските сили (ВВС) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Дмитро Плетенчук в ефира на Den.LIVE.
"Нашият "Нептун“ наистина е страхотен от другата страна и не напразно. Миналата година - повече от 50 попадения“, отбелязва той.
Според Плетенчук обикновено информация в социалните мрежи за успешното използване на украински ракетни системи се появява, когато случаят придобие значителна публичност.
Той добави още, че бойното използване на "Нептун“ демонстрира успешни резултати. Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна са единственият потребител на тази система.
Използването на ракети Нептун
В края на септември ракетите ''Нептун'' удариха завода "Електродетал“, намиращ се в Брянската облат на Русия. Той е специализиран в производството на електрически конектори и съединители - основни елементи за военната техника.
Според експерти е вероятно за поразяване на целта да е използвана обичайната версия на ракетата Нептун, предназначена за поразяване на наземни цели, а не "дългата“ версия с радиус до 1000 км. Карачев се намира приблизително на 120 км от границата с Украйна, така че стандартната конфигурация на ракетата е доста подходяща за подобна задача.
7 Октомври, 2025 22:03
Според Дмитро Плетенчук обикновено информация в социалните мрежи за успешното използване на украински ракетни системи се появява, когато случаят придобие значителна публичност
1 ВВП
Коментиран от #8, #9, #18, #21, #27, #36
22:04 07.10.2025
2 🦧🦧🦧
САЩ и СССР започват преговори, тъй като ЦРУ предполага, че руснаците имат също военна програма за водене на метеорологична война, според разсекретени документи на американското разузнаване.
22:05 07.10.2025
3 Да,бе
22:05 07.10.2025
4 Факт
22:07 07.10.2025
5 име
Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.
22:07 07.10.2025
6 Хъхъхъ,
22:08 07.10.2025
7 кой да знае
22:09 07.10.2025
8 кой да знае
До коментар #1 от "ВВП":Мисли: "Каква я мислехме, каква станА".
Ама кой да знае!
Коментиран от #12
22:10 07.10.2025
9 име
До коментар #1 от "ВВП":Мисли че нещо си болен, щото не си употребил нито едно ЩЕ, СКОРО или СЛЕДВА в изречението.
22:10 07.10.2025
10 Кит
Някъде от Африка е, там броят на немите племена не е малък.
22:12 07.10.2025
11 Дон Дони
Коментиран от #15
22:12 07.10.2025
12 име
До коментар #8 от "кой да знае":Горкия тролчик, няма ли с кой да си пишеш, че сам си отговаряш на тpoленето? Кой да знае, че толкова ще орежат парите от посолството, че само за едни тpoл на работа да остане бюджет!
22:13 07.10.2025
13 Механик
п.п.
Щом тия нептуни са толкова добри, защо ревете за западни ракети???
22:14 07.10.2025
14 Уса
22:14 07.10.2025
15 име
До коментар #11 от "Дон Дони":Хвалят се че Септември месец ефективността на ПВОто им е паднала на 6% от 37% през Август!
Коментиран от #30
22:14 07.10.2025
16 Да бе
22:15 07.10.2025
17 Хихи
22:16 07.10.2025
18 Да но
До коментар #1 от "ВВП":Путин не проси, не моли просто плаща на Китай, Корея, Индия и получава! За разлика от зельо всичко му е подаяние? Разбра ли, или още ще ни убеждаваш че Русия губи???
Коментиран от #23
22:17 07.10.2025
19 Дон Дони
22:18 07.10.2025
20 Забелязъл
22:19 07.10.2025
21 Абе,
До коментар #1 от "ВВП":стига заработва центове ! Пий една водка за здравето на Путин ! Все пак рожден ден има човекът !
Коментиран от #29
22:20 07.10.2025
22 Пич
Коментиран от #25, #31
22:21 07.10.2025
23 Да но
До коментар #18 от "Да но":Китайците гледат на Путин и руснаците с презрение като към роби.Рашистан изгуби и тази война.
22:21 07.10.2025
24 Смешник
22:21 07.10.2025
25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #22 от "Пич":Оръфляк днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #35, #38
22:22 07.10.2025
26 Работата
22:22 07.10.2025
27 Мисли
До коментар #1 от "ВВП":Че идиота си ти.
22:23 07.10.2025
28 Тома
22:24 07.10.2025
29 Смешник
До коментар #21 от "Абе,":Медведката сигурно е гаврътнал няколко за негово здлави
22:24 07.10.2025
30 Военкор
До коментар #15 от "име":Най доброто руско ПВО са руските рафинерии.Свялят всичко на 10О%.
Коментиран от #32
22:24 07.10.2025
31 Тихо пръдльо!
До коментар #22 от "Пич":Не си компетентен.
Коментиран от #37
22:25 07.10.2025
32 аz СВО Победа80
До коментар #30 от "Военкор":Но затова си имат купони.
Коментиран от #33, #39
22:26 07.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Удри по руската Измет.
22:28 07.10.2025
35 Пич
До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Денят в който ти направих изхода на вход !!!
22:29 07.10.2025
36 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #1 от "ВВП":Няма значение какво мисли бункерният палячо.
22:29 07.10.2025
37 Ааа...
До коментар #31 от "Тихо пръдльо!":Родителката ти изпада в екстаз от моята компетентност !
22:30 07.10.2025
38 Механик
До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Напомням.Днес е ден 1324 от тридневната СВО.
22:31 07.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Добър вечер!
Коментиран от #42
22:33 07.10.2025
41 кое на украина?
22:36 07.10.2025
42 За нас
До коментар #40 от "Добър вечер!":Е добра защото ни правите орални мурафети !
22:37 07.10.2025
43 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
22:42 07.10.2025
44 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
22:42 07.10.2025
45 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
22:42 07.10.2025
46 az СВО Победа80
Татко обеща да ми купи колело, ама друг път! 🤣🤣🤣
22:47 07.10.2025