Швейцария удължава статута на закрила за украинските бежанци

Швейцария удължи статута на закрила, който предлага на украинските бежанци, поне до 4 март 2027 г., съобщава "Ройтерс".

Правителството мотивира решението си с продължаващата нестабилност, причинена от руската инвазия през 2022 г.

Статутът на закрила S, който позволява на хората да пътуват в чужбина, както и да работят в Швейцария, обикновено е ограничен до една година, но може да бъде удължен.

"Решението отразява продължаващата несигурна ситуация със сигурността и постоянните руски атаки в големи части на Украйна", посочват от правителството.

"Въпреки международните усилия за мир, не се очаква трайна стабилизация, която би позволила безопасно завръщане в средносрочен план", добавиха те.