Швейцария удължава статута на закрила за украинските бежанци
  Тема: Украйна

Швейцария удължава статута на закрила за украинските бежанци

8 Октомври, 2025 17:05 369 4

  • швейцария-
  • украйна-
  • бежанци

Решението отразява продължаващата несигурна ситуация със сигурността и постоянните руски атаки в големи части на Украйна, посочват от правителството

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Швейцария удължи статута на закрила, който предлага на украинските бежанци, поне до 4 март 2027 г., съобщава "Ройтерс".

Правителството мотивира решението си с продължаващата нестабилност, причинена от руската инвазия през 2022 г.

Статутът на закрила S, който позволява на хората да пътуват в чужбина, както и да работят в Швейцария, обикновено е ограничен до една година, но може да бъде удължен.

"Решението отразява продължаващата несигурна ситуация със сигурността и постоянните руски атаки в големи части на Украйна", посочват от правителството.

"Въпреки международните усилия за мир, не се очаква трайна стабилизация, която би позволила безопасно завръщане в средносрочен план", добавиха те.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    5 0 Отговор
    ТЪ паци!

    17:08 08.10.2025

  • 2 безопасно завръщане в средносрочен план

    4 0 Отговор
    на слънчака лятото урк автобуси караха и връщаха почиващи
    значи е безопасно там за населението

    17:09 08.10.2025

  • 3 граф Монте Кристо

    1 0 Отговор
    Е,голям келепир,да си ги носят на гърба,швейцарците имат сигурно доста сланинки да топят,та се отдават на такъв алтруизъм,да хрантутят тия паразити,те ще им докарат акъла в тиквите зелени,като почнат да вилнеят,няма да им простят.

    17:17 08.10.2025

  • 4 мошЕто

    1 1 Отговор
    А аз си мислех , че швейцарците са нормални , явно съм се подвел ...

    17:17 08.10.2025

Новини по държави:
