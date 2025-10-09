Новини
Украинската армия удари руска база в Крим с ракети "Фламинго"
  Тема: Украйна

Украинската армия удари руска база в Крим с ракети "Фламинго"

9 Октомври, 2025 19:45 2 712 161

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • крим-
  • фламинго-
  • томахоук

Анализаторите смятат, че ракетите "Фламинго“ и други далекобойни оръжия на Украйна могат да тласнат Руската федерация към компромис

Украинската армия удари руска база в Крим с ракети "Фламинго" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна използва крилати ракети "Фламинго“ по време на атака срещу база на ФСБ в Крим, пише Welt, цитиран от Фокус.

Три ракети са използвани от Украйна по време на атака срещу база на руското вътрешно разузнаване (ФСБ) в северната част на превзетия Крим.

Според експертът по ракетни технологии Фабиан Хофман от университета в Осло, само две от тях са достигнали целта.

Той смята, че една от ракетите е паднала приблизително на 100 метра желаната цел.

"На пръв поглед това не изглежда като много добър резултат. Но като се има предвид, че ударите са оставили кратери с диаметър до петнадесет метра, става ясно: липсата на точност се компенсира от огромна мощност“, пише изданието.

Журналистите смятат, че ракетите "Фламинго“ и други далекобойни оръжия на Украйна могат да тласнат Руската федерация към компромис. Ако Русия не изпълни исканията, Въоръжените сили на Украйна ще могат да атакуват не само енергийни съоръжения, но и фабрики за оръжие и боеприпаси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Седящия бик

    18 40 Отговор
    Това са томахавки!

    Коментиран от #23

    19:46 09.10.2025

  • 2 Петър Сибирски

    24 55 Отговор
    Петър Сибирски беше убеден, че съдбата на света лежи върху арктическите ледове и личната ръка на Путин. Събуждаше се всяка сутрин с мисълта, че Северният полюс чака точно него, за да „освободи света от капитализма“. В мазето си той построи малък ледоразбивач от стари бидони, части от радиатор и една неизползвана газова бутилка. С всяко завъртане на ключа машината трещеше така, сякаш вече разпознаваше мислите му.

    Един студен зимен ден Петър реши, че е готов. Беше откраднал всички спестявания на баба си, с които плати на малък камион, който да откара творението му до Сибир. Напускайки дома си, взе със себе си термос с чай, две консерви боб и огромна руска ушанка с петолъчка, която вярваше, че носи късмет.

    Движейки се вече в Русия, по пътя към замръзналата река, която щеше да бъде неговият „ледовит коридор към величието“, той махаше на минувачи и крещеше:
    – Путин ще знае! Путин ще оцени!...
    Ледоразбивачът потъна в реката още на първия завой, но Петър бе убеден, че това е „капиталистическа диверсия“. Плуваше, държейки шапката си като щит, докато го спасяваха местни рибари. Вместо да се отчая, той обясняваше на спасителите, че е преживял тайна мисия по нареждане на Кремъл.

    Коментиран от #3, #19

    19:46 09.10.2025

  • 3 Петър Сибирски

    20 52 Отговор

    До коментар #2 от "Петър Сибирски":

    В местния санаториум, където го настаниха, Петър не се отказваше от своята мисия. Рисуваше върху картата на Арктика линии, стрелки и малки руски знамена, докато обясняваше на медицинските сестри:
    – Виждате ли? Това са зоните, които трябва да бъдат освободени от капитализма! Путин ще одобри всяка стъпка!

    Петър Сибирски вярваше сляпо в Русия и обичаше Путин повече от майка си. Всеки посетител, минувач или санитар ставаше свидетел на неговите дневни лекции, които комбинираха география, политическа теория и лични откровения. Нощем сънуваше бели мечки, ледници и атомни ледоразбивачи, които го водят към „световно освобождение“.

    И макар никога да не стъпи на Северния полюс, Петър остана верен на мисията си. Седеше на прозореца, гледаше към замръзналата река и шепнеше:
    – Един ден Путин ще разбере… един ден светът ще знае…

    Коментиран от #16, #110, #151

    19:47 09.10.2025

  • 4 Пич

    44 25 Отговор
    Хахаха...... розови ли бе...?! Розови - от НАТО !!! В НАТО като чуят командата - Пълни!!! И сядат на оръжието !!!

    Коментиран от #9, #18

    19:47 09.10.2025

  • 5 Все пак

    45 16 Отговор
    Да не си спестяваме действителността, че НАТО се придвижи и обгради отвсякъде Русия
    и едва ли си мислят да се връщат назад
    а как Руснаците са го допуснали е повече от интересен въпрос

    Коментиран от #13, #43

    19:47 09.10.2025

  • 6 Забелязъл

    28 41 Отговор
    Едно Фламинго се разхожда около кримският мост.

    19:48 09.10.2025

  • 7 Да бе

    49 18 Отговор
    Голям компромис ще има по Украйна. Пак пропаганда.

    19:48 09.10.2025

  • 8 Защо никъде никой в БГ новините не

    69 23 Отговор
    съобщава, че половин Украйна е без ЖП транспорт. И продължава удрянето на всички товарни жп влакове предимно нощно време. Дронове наблюдават композициите и в момент когато спрат локомотива и първия вагон до него веднага се взривяват и композицията с жп линията излиза от строя. Това е от началото на октомври и никой никъде не го съобщава. Украинците са започнали да се страхуват и да пътуват в пътничиските превози. Съобщават се ударите на Украйна и друго не. Все едно сме в затъмнение на реалността.

    Коментиран от #17

    19:48 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    40 20 Отговор
    Така посредством такива ракети войната ще ескалира,надпреварата може да отключи куфарчето за ядрен конфликт .Тогава ще ни бъде ясно кон боб яде ли.

    Коментиран от #78

    19:49 09.10.2025

  • 11 Механик

    26 47 Отговор
    Днес е ден 1326 от тридневната СВО.Напомням.

    Коментиран от #27

    19:49 09.10.2025

  • 12 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    23 44 Отговор
    12 руски разведчици са дали фира,ама на Путанин не му пука,той си клечи у бункера и пълни куфар след куфар !

    Коментиран от #32

    19:49 09.10.2025

  • 13 Питай

    9 30 Отговор

    До коментар #5 от "Все пак":

    Цереуагента Вова!

    19:50 09.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    37 24 Отговор
    Цялото пристанище на Одеса
    е озарено от фойерверки !
    Да не би да празнуват Нова година ?!

    Коментиран от #22, #25, #41

    19:50 09.10.2025

  • 16 Сам ли вложи

    44 13 Отговор

    До коментар #3 от "Петър Сибирски":

    толко труд надраскаш подобна глупост или ти я пратиха и само я копи пейстна? 😄

    Коментиран от #30

    19:50 09.10.2025

  • 17 НАРОДНА СИЛА

    15 28 Отговор

    До коментар #8 от "Защо никъде никой в БГ новините не":

    Това са руски измишльотини.

    Коментиран от #44

    19:50 09.10.2025

  • 18 Пак лъжат❗❗❗

    37 13 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Военни експерти поставиха под въпрос успеха на украинските ракети „Фламинго“.
    Германското издание намира за „изненадващо“ „толкова много мълчание“ около тези ракети напоследък. Според неофициални данни, са се произвеждали под 50 бройки на месец.
    „И така, къде отидоха тези „фламинго“?“, пита Die Welt.
    Същевременно украински експерти изразяват съмнения, че „Фламингос“ са били използвани при нападението срещу Крим.
    „Не намерих никъде надеждно потвърждение за стандартното бойно приложение на „Фламинго“. И това не може да са журналистически статии – нито наши, нито чуждестранни – базирани на PR информация от самата „Файър Пойнт“ (компанията, която произвежда тези ракети)“, пише бившият инженер от „Южмаш“ Кочетков.
    Той също така посочва, че лзването на „Фламинго“ е неясен.

    19:50 09.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 УДРИ!

    13 25 Отговор
    Удри по тая Измет!

    19:51 09.10.2025

  • 21 На Симонян мъжо

    15 30 Отговор
    Помните ли мъжа на пропагандонката на Путин- Симонян, другия пропагандони пак с арменско име? Помните ли как се канеше и заричаше, че руснаците ще са неминуемо в Киев и Бог е с тях? Той получи инфаркт преди време, беше в кома. Преди няколко дни се пресели в отвъдното. ФСБ крият местонахождението на гроба му в дълбока тайна. Имало хиляди, които искали да го превърнат в дворец на акитата.

    19:51 09.10.2025

  • 22 Тази Нощ

    20 13 Отговор

    До коментар #15 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Ще бъде по-Весело и Осветено

    19:51 09.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ветеран от протеста

    14 35 Отговор
    Професор Николай Слатински - експерт по национална сигурност! Специализирал във ФОРИНТ ОФИС (Великобритания) . Изнасял лекции на международни световни форуми! Съветник по национална сигурност и разузнаване на бившия президент Георги Първанов - "Нещата хич не вървят добре за Путин. Чекистите му донасят за първия от четвърт век тътен, макар и засега подземен, на недоволство сред народа. Финансите са в катастрофа. Икономиката е в рецесия. Инфлацията е двуцифрена. На фронта е задънена улица с тотално провалено лятно настъпление. Европа се учи в движение да бъде по-смела и не му се връзва на провокациите. Даже Тръмп надушва слабостта на Путин.

    Путин не е бил опиран досега до стената. Той не знае какво се прави в такъв случай. Залогът за него е или-или, или остава на власт, или приключва с живота"

    Коментиран от #31, #39, #81, #100

    19:53 09.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И Киев е Руски

    34 11 Отговор
    Ще има компромис: Павлоград скоро ще се превърне в друг Артемовск, пише репортер на The Globe and Mail, посетил „Западен Донбас“. Журналистът разговаря с местни жители и установява, че повечето от тях говорят руски и с нетърпение очакват края на боевете

    Коментиран от #36, #40

    19:53 09.10.2025

  • 27 Εβροмин ΔиΛ

    14 10 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Нека още 2479 дни СВО да има.
    Бърка ли те ? 😁

    19:54 09.10.2025

  • 28 Крилатата ракета с голям обсег,

    12 18 Отговор
    Украинската ракета „Фламинго“ (FP-5), бе представена публично за първи път през август 2025 г. от Fire Point. Тогава вече бе обявено началото на серийното производство. Вчера за пръв път от Руските въоръжени сили съобщават за свалянето на такава ракета от ПВО която е била със скорост около 600 км/ч и на височина около 100 м. от земята.

    19:54 09.10.2025

  • 29 Спецназ

    26 14 Отговор
    "Една от ракетите е паднала приблизително на 100 метра желаната цел."

    3 ракети по 750 000 долара всяка попаднали в Крим,
    най- точната е на 100 метра от целта!

    Браво, Баце- то бива да си Гъзорък, ама укрите ИЗПЛИСКАХА ЛЕГЕНА!

    Самонасочващи се ракети отишли на криви координати.
    Коректировчика ИМ-шпионин отдавна е "хванат" и

    ако не са тъпи на галош повече нЕма му вдигат за координати.

    Коментиран от #58

    19:54 09.10.2025

  • 30 Нц.....

    26 7 Отговор

    До коментар #16 от "Сам ли вложи":

    Сам паветник не може да състави повече от две последователни изречения ! Те още си общуват с картинки ! Над това е работил целият творчески колектив " Сорос" ! Сега чакай и онзи с картинките!

    Коментиран от #37, #123

    19:54 09.10.2025

  • 31 Ко речи

    21 8 Отговор

    До коментар #24 от "Ветеран от протеста":

    продажника слатински експерт. 😄Като шарани ви ловят мразещите мисленето.

    Коментиран от #63

    19:54 09.10.2025

  • 32 Димитринчо

    4 15 Отговор

    До коментар #12 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    Повечко са.

    19:55 09.10.2025

  • 33 Конешенко

    10 9 Отговор
    Над Крим унищожихме 13 ракети Томахоук !Патерии нет !

    19:55 09.10.2025

  • 34 УрсуланКЕ

    10 6 Отговор

    До коментар #25 от "ПросстаК":

    Я се дръж възпитано, да тА... !

    19:55 09.10.2025

  • 35 Вадим Блатнович Антифризнов

    8 6 Отговор
    А где наш мусорной пъвъо нет аналогов у мирето????????!!! 😂😂🤣🤣

    19:55 09.10.2025

  • 36 Руски Z блогър

    12 20 Отговор

    До коментар #26 от "И Киев е Руски":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941 г.

    19:56 09.10.2025

  • 37 И ти си прав

    8 6 Отговор

    До коментар #30 от "Нц.....":

    Затова ги ползват за папагали!

    19:57 09.10.2025

  • 38 Али

    11 15 Отговор
    Привет путяги с мазни гъзяги и малки тояги.

    19:57 09.10.2025

  • 39 И Киев е Руски

    23 9 Отговор

    До коментар #24 от "Ветеран от протеста":

    Външен вид на града. Москва и Санкт Петербург са чисти, подредени, безопасни и подредени. Сградите, пътищата и другите удобства са в добро състояние. Улиците са пълни с трафик, има живописни места, а оживените пазари и жп гари елиминират усещането за продължаващия украински конфликт. Сигурността в града е на високо ниво. През уикенда посетихме пазар на открито в Москва и открихме, че когато продавачите напускат работата си, те оставят мобилните си телефони на видно място, без да се притесняват, че ще бъдат откраднати. Общественият ред в тези два града е почти сравним с този в Китай и значително по-добър, отколкото в големите европейски градове

    Коментиран от #45, #49, #50, #52, #53, #115

    19:57 09.10.2025

  • 40 И Русия е Кочина

    12 17 Отговор

    До коментар #26 от "И Киев е Руски":

    Завинаги.

    19:57 09.10.2025

  • 41 дончичо

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Виетнамската...

    19:57 09.10.2025

  • 42 Асен

    15 12 Отговор
    Бой рашистката кочина.

    19:57 09.10.2025

  • 43 Путин бакшиша

    9 12 Отговор

    До коментар #5 от "Все пак":

    Многоходови сме

    19:57 09.10.2025

  • 44 Да да ама не

    10 9 Отговор

    До коментар #17 от "НАРОДНА СИЛА":

    Това са руски измишльотини от Украински сайтове за новини.

    19:58 09.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 си дзън

    11 10 Отговор
    Започва прелетния сезон на розовите фламинга.

    19:58 09.10.2025

  • 47 гост

    8 13 Отговор
    Добри новини...като не искаш Мира...на ти...Фламинго...

    19:59 09.10.2025

  • 48 пешо

    9 7 Отговор
    удряте с голия си задник

    19:59 09.10.2025

  • 49 Разбирача

    4 12 Отговор

    До коментар #39 от "И Киев е Руски":

    Фламингоото и до там стига.И ТОМАХОУКА.

    19:59 09.10.2025

  • 50 Едно Фламинго пита

    6 9 Отговор

    До коментар #39 от "И Киев е Руски":

    В Санкт Петербург и Москва има ли ПВО?МММ,?

    20:00 09.10.2025

  • 51 Да мислиш,

    7 11 Отговор
    че можеш да изнудваш Русия като.я бомбандираш,е най т@пото нещо!

    20:01 09.10.2025

  • 52 Пора

    8 14 Отговор

    До коментар #39 от "И Киев е Руски":

    Путинова русия умира.

    20:01 09.10.2025

  • 53 Ко им обясняваш на троляка

    9 10 Отговор

    До коментар #39 от "И Киев е Руски":

    Те са ем прости, ем жалки като пропадналият запад опрял до тях. 😄

    Коментиран от #74

    20:01 09.10.2025

  • 54 ТАСС

    6 7 Отговор
    Всички ракети са унищожени! Жертвите са само цивилни !

    20:02 09.10.2025

  • 55 Само питам

    7 8 Отговор
    А колко ватенки фира?

    20:02 09.10.2025

  • 56 Механик

    7 7 Отговор
    Цял ден все позитивни новини.

    20:03 09.10.2025

  • 57 Това прилича

    12 9 Отговор
    на поредната глупава пропаганда срещу Русия. Сигурно затова се възпали троляка така. Те агънцата най блеят на тъпиотия. 😄

    20:03 09.10.2025

  • 58 Да тези ракети

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "Спецназ":

    са започнали да се произвеждат още в 2 св.война от Хитлер в Германия и технологията на производството им не е тайна, но не се стига до масово производство именно поради голямо отклонение в точността на попадението.

    Коментиран от #67

    20:03 09.10.2025

  • 59 И Киев е Руски

    10 9 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В България е рай за боклуците .В Русия такива като теб ги изпращат при Нав...ни

    20:03 09.10.2025

  • 60 Алтернатива за Русия

    11 10 Отговор
    Крим е украински, руснаците да се изнасят.

    20:04 09.10.2025

  • 61 Ивелин Михайлов

    5 5 Отговор
    Много точни бе 100 метра хах те цяла рафинерия значи може да пропуснат🤣🤣🤣🤣

    20:04 09.10.2025

  • 62 Няма край руският позор!

    12 7 Отговор
    Няма.

    20:04 09.10.2025

  • 63 Ветеран от протеста

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "Ко речи":

    Слатински професор международен експерт а ти клошар мохамеданин? Ти ли си повече запознат?

    Коментиран от #70

    20:05 09.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Джавелин Михайлов поздравява

    6 5 Отговор
    Украинските ракетни подразделения!

    20:07 09.10.2025

  • 66 Блатофил с възпален майсил

    7 5 Отговор
    Начи възпали ми съ майсила от тези факти,нашти гаспадари пияндури за нищо не стават,както и слугите им де.....😂😂😂😂

    20:07 09.10.2025

  • 67 Винкело

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Да тези ракети":

    Следователно "помощта" за пореден път представлява прочистване на складовите от прашасали неизползваеми боклуци. Да се освободи място на държавните поръчки към световните оръжейни концерни.

    20:08 09.10.2025

  • 68 Пригожин

    10 6 Отговор
    Путин, Герасимов где бензин?

    20:08 09.10.2025

  • 69 жик так

    6 4 Отговор
    Кви са тия глупости ?! Уж експерт пък смятал че ракетите са паднали на 100 метра .
    Бе тоя май даже не знае къде са паднали ракетите , или дали изобщо е имало ракети ?!!
    Фантасмагории некакви вървят тука !

    20:08 09.10.2025

  • 70 Абе слатински може и да е марсианец

    5 8 Отговор

    До коментар #63 от "Ветеран от протеста":

    ама като човек е отпадък като всеки продаден глупак, Човек без достойнство, не струва колкото онова в кофата ми. А да седна да блея ко ме лъже за някой лев, е не съм толкова глупав. Но има и такива глупаци, сигурен съм. 😄

    Коментиран от #82, #88, #95

    20:09 09.10.2025

  • 71 Ко стааа бе руски боклуци?

    9 7 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #80, #83

    20:10 09.10.2025

  • 72 Баш Балък

    5 5 Отговор
    Какво се има предвид под компромис?!? Не цяла Покраина, ама 60%?!?

    20:10 09.10.2025

  • 73 Тео

    6 6 Отговор
    Ударили са ми х уро🫡

    20:11 09.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 усс.ран русофил

    6 6 Отговор
    Аз съм много силно възмутен!

    20:11 09.10.2025

  • 76 Фели

    10 5 Отговор
    Някой забеляза ли (коментира ли), че в Елените не живеят Българи! Или поне нямаше някой да се оплаче, че нещо му се е наводнило - само украинци! От къде попаднаха тези там?!МАРШ!

    20:12 09.10.2025

  • 77 какво става бе козляците

    10 4 Отговор
    Напредвате ли ?!
    Евакуират семейства с деца в последния голям град в Донбас под контрола на Украйна ??!!

    Кметът на град Славянск, който е в Източна Украйна и е близо до фронтовата линия, също призова жителите му да го напуснат!!

    Ама хората не искат да напускат града и чакат руснаците !!!

    20:12 09.10.2025

  • 78 Сесесере

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Ами нека да отключи, бе анонимния! След ядрения конфликт, да видим кой кон, кой боб яде!

    20:12 09.10.2025

  • 79 az СВО Победа 80

    9 3 Отговор
    Пак антикризисен PR!
    🤣🤣🤣

    "Нанесли удар", ама всъщност недолетяли всички...., "долетяли", ама не ударили целта...

    Важното е да се напише нещо в полза на Киев, че положението на терен е пълна катастрофа!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #84, #93, #96

    20:13 09.10.2025

  • 80 Димяща ушанка

    5 6 Отговор

    До коментар #71 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    Утре влизам в Киев!С ГРУЗ 200

    20:13 09.10.2025

  • 81 Ти на тоя

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ветеран от протеста":

    t-упан ли му обръщаш внимание?
    Изнасял лекции, ми да изнася, малоумниците не са се свършили.

    20:13 09.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 кво става бе центак

    10 15 Отговор

    До коментар #71 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    Превзехте ли Курск ,Крим и Москва ?!
    Гледам пред Кремъл се размотавате май ?

    Коментиран от #87

    20:13 09.10.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Софиянец

    8 8 Отговор
    Поредната глупост! Кого лъжете?

    20:15 09.10.2025

  • 86 да го кажемe истинно

    10 10 Отговор
    Жителите на Славянск Не ги "евакуират", а ги отвличат, за пушечно месо или бели роби.
    Твърдо съм против използването на политкоректния език на соросоидните реп......ли.

    20:15 09.10.2025

  • 87 👇👇👇👇👇

    11 6 Отговор

    До коментар #83 от "кво става бе центак":

    И на кого му е запритрябвало да превземс най-пропадналата държава в света?

    20:15 09.10.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Добър вечер!

    13 7 Отговор
    Нормално! Тепърва ще има много фойерверки в Раша. Догодина идват и Томахавките.

    Коментиран от #94

    20:16 09.10.2025

  • 90 от маймунарника

    8 10 Отговор
    Измислената нация Украйна (дето е нещо като нашата си Северна Македония) изпълнява съветите от ЕС:
    Напред и само напред! Ако трябва да се отстъпва - кръгом и пак напред, до последния, дето още си мисли, че е украинец!

    20:16 09.10.2025

  • 91 ударили...

    5 10 Отговор
    с розовите си бузки, хахахах

    20:16 09.10.2025

  • 92 Щом е от Фокус

    5 7 Отговор
    Значи не е на Фокус!

    20:16 09.10.2025

  • 93 Българин

    10 7 Отговор

    До коментар #79 от "az СВО Победа 80":

    Обаче доста ватенки са избити.

    20:16 09.10.2025

  • 94 Само питам

    3 9 Отговор

    До коментар #89 от "Добър вечер!":

    Сега пък за догодина ли останаха ???

    20:16 09.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 международни новини

    5 8 Отговор
    В Северодонецк започна нов етап на ексхумация от масовия гроб на цивилни, убити от укрофашистите през 2022 г

    20:18 09.10.2025

  • 98 Мишел

    6 8 Отговор
    От трите изстреляни към Крим украински ракети Фламинго, нито една не е ударила целта. Целта е била на 500 км, декларираният обсег на ракетите е 3000км.

    Коментиран от #109

    20:18 09.10.2025

  • 99 кой подкрепя 404

    6 8 Отговор
    Кой нормален подкрепя фашистка диктатура, която съсипа цяла държава и я превърна в концлагер?

    20:19 09.10.2025

  • 100 Преди да слушаш който и да е

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "Ветеран от протеста":

    се опитай да разсъждаваш. Тогава подобна боза на един грантаджия не би я разпространявал.

    20:20 09.10.2025

  • 101 щели да евакуират Славянск

    6 6 Отговор
    Те тези хора там, ако са искали досега да са се евакуирани. Те определено чакат освободителите си.

    20:20 09.10.2025

  • 102 как върви перемогата

    6 15 Отговор
    Ситуацията за фашистите рязко се влошава за край Купянск, Красни Лиман и Северски! Руските войски продължават настъплението по освобождаването от фашистите в няколко посоки, постигайки осезаеми успехи и представлявайки заплаха за обкръжаването на укровермахта в ключовите селища.
    Руските войски прекосяват река Вълк и продължават настъплението в югозападната част на Волчанск, като поемат контрола над цялата северна част на града. Освен това на изток от Волчанск се разширява граничният мостов стълб между населените места Милово и Отрадное.

    Коментиран от #106

    20:21 09.10.2025

  • 103 az СВО Победа 80

    9 14 Отговор
    Накратко по "фламингото":

    1. Свалени са от ЗРК "Бук". Лесна мишена. Летят с ъс 600км/ч. и светят като коледни елхи на радара.

    2. Съдържанието китайска ширпотреба от интернет.

    3. Бойната част - обикновена ФАБ, но не съветска /корпусът е по-широк.

    4. От истинска КР е много, много далеч.

    Ако се появят още подробности ще съобщя.

    Коментиран от #112

    20:22 09.10.2025

  • 104 В В.П.

    4 14 Отговор
    Пропаганда на тъпото окроп..Путин и РФ са много мили към тия циганя..Все пак не са арабите ,пък и РФ Нее Израил..

    20:22 09.10.2025

  • 105 Търновец

    3 15 Отговор
    Да направят ракети клас " гарга рошава", животинките да много умни.

    20:23 09.10.2025

  • 106 Преял си с руски 💩💩💩

    15 5 Отговор

    До коментар #102 от "как върви перемогата":

    Можеше да не прекаляваш.

    Коментиран от #108

    20:25 09.10.2025

  • 107 щели да евакуират и Краматорск

    5 12 Отговор
    И 90% от населението ще си остане, защото си чакат братята от Русия да ги освободят от укронацистките изроди.

    20:26 09.10.2025

  • 108 да бе козляк

    5 11 Отговор

    До коментар #106 от "Преял си с руски 💩💩💩":

    Ти цял живот ги ядеш тия ...💩💩💩

    20:26 09.10.2025

  • 109 Мишел

    4 10 Отговор

    До коментар #98 от "Мишел":

    Ракетите Фламинго са се движили с 600 км/час на височина 100 м. и са свалени без проблеми. Параметрите на тези ракети са далеч от тези на съвременните крилати ракети.

    20:27 09.10.2025

  • 110 Соваж бейби

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Петър Сибирски":

    Уеш 🤣🙈малко ме притесни да знаеш ,как си ?Възможно ли е да си в къщи на свободен режим от лудницата ?Имаме един луд в нашия град ,когато го пуснат за добро поведение от психото застава пред Интермарше и започва се обяснява че бил агент към ФБР,неща като твоите но с голяма любов за Америка. След някой друг ден го прибират в клиниката и после пак ,че престоя е скъп .Може да ти дам координати тъкмо обмяна на информация и книги напишете из дневниците на двама луди.

    20:30 09.10.2025

  • 111 Краматорск и Славянск

    4 9 Отговор
    явно руснаците скоро ще ги превземат. Дезинформацията на Гьобелс нека си върви за козелтията

    20:30 09.10.2025

  • 112 си дзън

    8 6 Отговор

    До коментар #103 от "az СВО Победа 80":

    Алоо. Радарът на "Бук"-а бие високо бе. Фламингото лети на 100м и радарът не го "вижда".
    Ракетата на Бука цели нагоре и не се "навежда" надолу. Ама пишем "авторитетно"

    Коментиран от #118, #120

    20:31 09.10.2025

  • 113 здрасти Стайчо

    4 5 Отговор
    Шляпаш ли минусите брат ??? ха ха ха .....заработвай за баничките утре ..

    20:31 09.10.2025

  • 114 Коста

    5 4 Отговор
    Тук на всеки шоршоиден тъпу,,... нгер с 50 Айкю трябва да му свете лампичката, че подобни новини не съвпадат с изявленията на потника за успешни настъпления и контраатаки по целия фронт и т.н.

    20:33 09.10.2025

  • 115 Да това го казва и един

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "И Киев е Руски":

    познат завърнал се преди 2-3 седмици от екскурзия в Русия. Пътуването е било със самолет от Турция до Москва. Някои хора започват да се питат демокрацията ли е по-добре или социалистическия тоталитаризъм? Ясен отговор за сега няма!

    Коментиран от #119

    20:34 09.10.2025

  • 116 Степан

    6 9 Отговор
    Искам масиран ядрен удар по укроуродите!

    20:35 09.10.2025

  • 117 За първи път руските данни

    8 8 Отговор
    Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.За първи път се публикува не украинска или западна, а руска статистика за руските загуби в жива сила на фронта в Украйна за настоящата 2025 година.
    Загуби в жива сила

    Според съобщението за първите осем месеца на 2025 г. цифрите са потресаващи. Ето какво сочат те:

    За 243 дни Русия е загубила 381 550 души убити, ранени и изчезнали. По-конкретно:

    • 96 744 са убити, включително 2583 офицери и 9633 вербувани затворници;

    • 43 966 са изчезналите, включително 12 427 затворници;

    • 258 529 са ранени, така че не могат да се върнат в бой, включително 7356 офицери и 18 489 затворници.

    Според оценки, публикувани от The Guardian, убитите и тежко ранените руски войници в Украйна са 6 пъти повече, отколкото всички убити и ранени руски войници във войни от ерата на СССР и Руската федерация след Втората световна война. Чисто материалните загуби също са шокиращи – около 2/3 от руския танков парк отпреди войната вече го няма. Половината от Руския черноморски флот – също.

    Коментиран от #122, #124, #125, #126, #134

    20:36 09.10.2025

  • 118 Що се излагаш

    4 3 Отговор

    До коментар #112 от "си дзън":

    по форумите? Що за мерак?

    20:36 09.10.2025

  • 119 си дзън

    3 3 Отговор

    До коментар #115 от "Да това го казва и един":

    Аз пък имам познати, които така и не се завърнаха от екскурзия в русията.
    След време роднините получиха писма, че били безследно изчезнали...

    Коментиран от #127

    20:36 09.10.2025

  • 120 az СВО Победа 80

    5 2 Отговор

    До коментар #112 от "си дзън":

    🤣🤣🤣🤣

    Досега по-глупав коментар за ЗРК "Бук" не бях чел!

    Съвет:
    Виж ТТХ на ЗРК "Бук" и не се излагай в бъдеще! 🤣

    Коментиран от #131

    20:37 09.10.2025

  • 121 Казахстан въвежда химическа кастрация за

    4 3 Отговор
    педофили . А бе козляците , нещо не вървят атлантическите ценносити в последно време , а ?!!

    20:37 09.10.2025

  • 122 Пропагандата

    5 3 Отговор

    До коментар #117 от "За първи път руските данни":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #129

    20:37 09.10.2025

  • 123 По вероятно е

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Нц.....":

    С психични проблеми

    Коментиран от #159

    20:38 09.10.2025

  • 124 Целта оправдава

    2 3 Отговор

    До коментар #117 от "За първи път руските данни":

    средствата и кеф цена няма!

    20:38 09.10.2025

  • 125 Ужас...това е зловеща месомелачка

    3 4 Отговор

    До коментар #117 от "За първи път руските данни":

    За рашите!! А както знаем руските данни са занижени. Но на путя не му пука!!! Той не смята рашите за хора!

    Коментиран от #128

    20:38 09.10.2025

  • 126 ха ха ха ....

    5 3 Отговор

    До коментар #117 от "За първи път руските данни":

    Козяшки фантасмагории на килограм .
    Я дай линк да видим къде си го прочел това ??!!

    Коментиран от #130

    20:38 09.10.2025

  • 127 Лъжата е дъно в едно общество

    4 2 Отговор

    До коментар #119 от "си дзън":

    Затова е приоритет на най пропадналата прослойка.

    20:39 09.10.2025

  • 128 ха ха ха ....

    3 5 Отговор

    До коментар #125 от "Ужас...това е зловеща месомелачка":

    Сам си пишеш и сам си коментираш ,а ??!!

    Коментиран от #135

    20:39 09.10.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Как да ти даде

    3 4 Отговор

    До коментар #126 от "ха ха ха ....":

    Като това е ниско интелигентна пропаганда за баш глупаци. 😄

    20:40 09.10.2025

  • 131 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #120 от "az СВО Победа 80":

    Коментирам само големите лъжи на руските автомати тук

    Коментиран от #137, #144

    20:40 09.10.2025

  • 132 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Каква пропаганда изрoд":

    Дай да видим къде ги прочете ?!

    Коментиран от #141

    20:41 09.10.2025

  • 133 Пропагандата

    4 4 Отговор

    До коментар #129 от "Каква пропаганда изрoд":

    винаги се цели в глупака. Колкото по глупава, толкова по голям глупак цели.

    20:41 09.10.2025

  • 134 абе козляците

    4 4 Отговор

    До коментар #117 от "За първи път руските данни":

    От къде ви намират с айкю под 50 бе ?

    20:42 09.10.2025

  • 135 Трол е на пропадналият запад

    4 7 Отговор

    До коментар #128 от "ха ха ха ....":

    Ко да прави глупака, Драска и къса ризи за 5 цента, Ритат го плюят го, дреме му. Трол е.

    20:43 09.10.2025

  • 136 Гошо

    5 4 Отговор
    А бе, какви ще да са тия удари на украинската армия, за които, ни един украински вестник не споменава

    Коментиран от #142

    20:43 09.10.2025

  • 137 Да лъжеш

    2 4 Отговор

    До коментар #131 от "си дзън":

    не е коментар. Излагане е.

    20:45 09.10.2025

  • 138 Питанката

    5 2 Отговор
    Ъхъ, ама защо ако смея да попитам ФАКТИ , не пишете как са се удавили днеска цели две ядрени подводници... яко заря е имало, яко ви казвам! и как е изгорял до основи завода за Искандери, или как се детонират десетки балистически Искандери на самите им установки . Путин е в стрес в бункера. заявил е , че скоро ще има МАСОВА МОБИЛИЗАЦИЯ!!! Пишете и за това де!? ИЛи не ви стиска>???

    Коментиран от #143

    20:46 09.10.2025

  • 139 Читател

    7 2 Отговор
    Окупаторите гинат брутално от украинските дронове и ракети .

    20:46 09.10.2025

  • 140 Бегай

    9 2 Отговор
    Браво на Украйна!

    20:46 09.10.2025

  • 141 Напиши актуално.ком

    4 2 Отговор

    До коментар #132 от "Само питам":

    В раздел "войната в Украйна"...Има и статистика, най много са убивани 30-гидишни руски войници

    Коментиран от #145, #156, #161

    20:46 09.10.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Пропагандата

    2 4 Отговор

    До коментар #138 от "Питанката":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #149

    20:47 09.10.2025

  • 144 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор

    До коментар #131 от "си дзън":

    Виж коментар 137.
    Доволно изчерпателен е!
    🤣🤣🤣

    20:48 09.10.2025

  • 145 В една война

    4 6 Отговор

    До коментар #141 от "Напиши актуално.ком":

    най много се лъже за жертвите и оръжията. Само глупак може да се занимава с ниско интелигентна пропаганда.

    20:49 09.10.2025

  • 146 Искандер КАААПУТ!

    8 2 Отговор
    ... яко са думнали Искандерите, това ме кефи дето видях . Доста огън , доста пушек.... рушнята ся в потрес и чакат пълна мобилизация. Путин беснее в бункера и от сскърцане със зъби си е изкъртил ченетата....

    Коментиран от #150

    20:49 09.10.2025

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Авджия

    8 1 Отговор
    Мечокът е готов за дране😁

    Коментиран от #157, #158

    20:51 09.10.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #146 от "Искандер КАААПУТ!":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #152

    20:51 09.10.2025

  • 151 Точно

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Петър Сибирски":

    Те това са у шанките.

    Коментиран от #153

    20:51 09.10.2025

  • 152 Пример

    2 0 Отговор

    До коментар #150 от "Пропагандата":

    Ти си чудесен пример за това :)))

    Коментиран от #154

    20:53 09.10.2025

  • 153 Глупаците се надушват

    0 2 Отговор

    До коментар #151 от "Точно":

    дори и през мониторите. 😄

    20:53 09.10.2025

  • 154 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Пример":

    винаги се цели в глупака.

    20:54 09.10.2025

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 ха ха ха ....

    2 1 Отговор

    До коментар #141 от "Напиши актуално.ком":

    Бе ти това за официални данни на Руснаците ли го качваш ТУК ??!!

    С автори Джеймс Накки и преводачи Ганчо Каменарски ???!!
    НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ БЕ !!!!!

    20:54 09.10.2025

  • 157 Е ходи да го дереш

    1 3 Отговор

    До коментар #148 от "Авджия":

    Фашиста зеленски има неистова нужда от пушечно мисуо.

    20:55 09.10.2025

  • 158 ШЕГАДЖИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #148 от "Авджия":

    И ЩО НЕ ПРОБВАШ БЕ .

    20:55 09.10.2025

  • 159 Вярно

    2 2 Отговор

    До коментар #123 от "По вероятно е":

    Е! Всички паветници обичат да им свършват у главъта. А нали знаеш че при свършването е най свирепото набиване. Как да не мръднат?

    20:59 09.10.2025

  • 160 Да им пуснат кръвчица на москалите трябв

    1 1 Отговор
    Фламинго ще изпари милитаризма и империалистическите блянове на бляддовете, определено....

    21:04 09.10.2025

  • 161 Напиши същото

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Напиши актуално.ком":

    ама как са убивани 30 годишни украински войници и мнението ти или поста ти веднага се трие автоматично без дори да го видиш. Що ето се пита?

    21:07 09.10.2025

