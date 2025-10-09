Украинската армия удари руска база в Крим с ракети "Фламинго"

Украйна използва крилати ракети "Фламинго“ по време на атака срещу база на ФСБ в Крим, пише Welt, цитиран от Фокус.
Три ракети са използвани от Украйна по време на атака срещу база на руското вътрешно разузнаване (ФСБ) в северната част на превзетия Крим.
Според експертът по ракетни технологии Фабиан Хофман от университета в Осло, само две от тях са достигнали целта.
Той смята, че една от ракетите е паднала приблизително на 100 метра желаната цел.
"На пръв поглед това не изглежда като много добър резултат. Но като се има предвид, че ударите са оставили кратери с диаметър до петнадесет метра, става ясно: липсата на точност се компенсира от огромна мощност“, пише изданието.
Журналистите смятат, че ракетите "Фламинго“ и други далекобойни оръжия на Украйна могат да тласнат Руската федерация към компромис. Ако Русия не изпълни исканията, Въоръжените сили на Украйна ще могат да атакуват не само енергийни съоръжения, но и фабрики за оръжие и боеприпаси.
9 Октомври, 2025 19:45 2 712 161
1 Седящия бик
Коментиран от #23
19:46 09.10.2025
2 Петър Сибирски
Един студен зимен ден Петър реши, че е готов. Беше откраднал всички спестявания на баба си, с които плати на малък камион, който да откара творението му до Сибир. Напускайки дома си, взе със себе си термос с чай, две консерви боб и огромна руска ушанка с петолъчка, която вярваше, че носи късмет.
Движейки се вече в Русия, по пътя към замръзналата река, която щеше да бъде неговият „ледовит коридор към величието“, той махаше на минувачи и крещеше:
– Путин ще знае! Путин ще оцени!...
Ледоразбивачът потъна в реката още на първия завой, но Петър бе убеден, че това е „капиталистическа диверсия“. Плуваше, държейки шапката си като щит, докато го спасяваха местни рибари. Вместо да се отчая, той обясняваше на спасителите, че е преживял тайна мисия по нареждане на Кремъл.
Коментиран от #3, #19
19:46 09.10.2025
3 Петър Сибирски
До коментар #2 от "Петър Сибирски":В местния санаториум, където го настаниха, Петър не се отказваше от своята мисия. Рисуваше върху картата на Арктика линии, стрелки и малки руски знамена, докато обясняваше на медицинските сестри:
– Виждате ли? Това са зоните, които трябва да бъдат освободени от капитализма! Путин ще одобри всяка стъпка!
Петър Сибирски вярваше сляпо в Русия и обичаше Путин повече от майка си. Всеки посетител, минувач или санитар ставаше свидетел на неговите дневни лекции, които комбинираха география, политическа теория и лични откровения. Нощем сънуваше бели мечки, ледници и атомни ледоразбивачи, които го водят към „световно освобождение“.
И макар никога да не стъпи на Северния полюс, Петър остана верен на мисията си. Седеше на прозореца, гледаше към замръзналата река и шепнеше:
– Един ден Путин ще разбере… един ден светът ще знае…
Коментиран от #16, #110, #151
19:47 09.10.2025
4 Пич
Коментиран от #9, #18
19:47 09.10.2025
5 Все пак
и едва ли си мислят да се връщат назад
а как Руснаците са го допуснали е повече от интересен въпрос
Коментиран от #13, #43
19:47 09.10.2025
6 Забелязъл
19:48 09.10.2025
7 Да бе
19:48 09.10.2025
8 Защо никъде никой в БГ новините не
Коментиран от #17
19:48 09.10.2025
10 Анонимен
Коментиран от #78
19:49 09.10.2025
11 Механик
Коментиран от #27
19:49 09.10.2025
12 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
Коментиран от #32
19:49 09.10.2025
13 Питай
До коментар #5 от "Все пак":Цереуагента Вова!
19:50 09.10.2025
15 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
е озарено от фойерверки !
Да не би да празнуват Нова година ?!
Коментиран от #22, #25, #41
19:50 09.10.2025
16 Сам ли вложи
До коментар #3 от "Петър Сибирски":толко труд надраскаш подобна глупост или ти я пратиха и само я копи пейстна? 😄
Коментиран от #30
19:50 09.10.2025
17 НАРОДНА СИЛА
До коментар #8 от "Защо никъде никой в БГ новините не":Това са руски измишльотини.
Коментиран от #44
19:50 09.10.2025
18 Пак лъжат❗❗❗
До коментар #4 от "Пич":Военни експерти поставиха под въпрос успеха на украинските ракети „Фламинго“.
Германското издание намира за „изненадващо“ „толкова много мълчание“ около тези ракети напоследък. Според неофициални данни, са се произвеждали под 50 бройки на месец.
„И така, къде отидоха тези „фламинго“?“, пита Die Welt.
Същевременно украински експерти изразяват съмнения, че „Фламингос“ са били използвани при нападението срещу Крим.
„Не намерих никъде надеждно потвърждение за стандартното бойно приложение на „Фламинго“. И това не може да са журналистически статии – нито наши, нито чуждестранни – базирани на PR информация от самата „Файър Пойнт“ (компанията, която произвежда тези ракети)“, пише бившият инженер от „Южмаш“ Кочетков.
Той също така посочва, че лзването на „Фламинго“ е неясен.
19:50 09.10.2025
20 УДРИ!
21 На Симонян мъжо
19:51 09.10.2025
22 Тази Нощ
До коментар #15 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":Ще бъде по-Весело и Осветено
19:51 09.10.2025
24 Ветеран от протеста
Путин не е бил опиран досега до стената. Той не знае какво се прави в такъв случай. Залогът за него е или-или, или остава на власт, или приключва с живота"
Коментиран от #31, #39, #81, #100
19:53 09.10.2025
26 И Киев е Руски
27 Εβροмин ΔиΛ
До коментар #11 от "Механик":Нека още 2479 дни СВО да има.
Бърка ли те ? 😁
19:54 09.10.2025
28 Крилатата ракета с голям обсег,
19:54 09.10.2025
29 Спецназ
3 ракети по 750 000 долара всяка попаднали в Крим,
най- точната е на 100 метра от целта!
Браво, Баце- то бива да си Гъзорък, ама укрите ИЗПЛИСКАХА ЛЕГЕНА!
Самонасочващи се ракети отишли на криви координати.
Коректировчика ИМ-шпионин отдавна е "хванат" и
ако не са тъпи на галош повече нЕма му вдигат за координати.
Коментиран от #58
19:54 09.10.2025
30 Нц.....
До коментар #16 от "Сам ли вложи":Сам паветник не може да състави повече от две последователни изречения ! Те още си общуват с картинки ! Над това е работил целият творчески колектив " Сорос" ! Сега чакай и онзи с картинките!
Коментиран от #37, #123
19:54 09.10.2025
31 Ко речи
До коментар #24 от "Ветеран от протеста":продажника слатински експерт. 😄Като шарани ви ловят мразещите мисленето.
Коментиран от #63
19:54 09.10.2025
32 Димитринчо
До коментар #12 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":Повечко са.
19:55 09.10.2025
33 Конешенко
19:55 09.10.2025
34 УрсуланКЕ
До коментар #25 от "ПросстаК":Я се дръж възпитано, да тА... !
19:55 09.10.2025
35 Вадим Блатнович Антифризнов
36 Руски Z блогър
До коментар #26 от "И Киев е Руски":Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941 г.
19:56 09.10.2025
37 И ти си прав
До коментар #30 от "Нц.....":Затова ги ползват за папагали!
19:57 09.10.2025
38 Али
19:57 09.10.2025
39 И Киев е Руски
До коментар #24 от "Ветеран от протеста":Външен вид на града. Москва и Санкт Петербург са чисти, подредени, безопасни и подредени. Сградите, пътищата и другите удобства са в добро състояние. Улиците са пълни с трафик, има живописни места, а оживените пазари и жп гари елиминират усещането за продължаващия украински конфликт. Сигурността в града е на високо ниво. През уикенда посетихме пазар на открито в Москва и открихме, че когато продавачите напускат работата си, те оставят мобилните си телефони на видно място, без да се притесняват, че ще бъдат откраднати. Общественият ред в тези два града е почти сравним с този в Китай и значително по-добър, отколкото в големите европейски градове
Коментиран от #45, #49, #50, #52, #53, #115
19:57 09.10.2025
До коментар #26 от "И Киев е Руски":Завинаги.
19:57 09.10.2025
41 дончичо
До коментар #15 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":Виетнамската...
42 Асен
43 Путин бакшиша
До коментар #5 от "Все пак":Многоходови сме
19:57 09.10.2025
44 Да да ама не
До коментар #17 от "НАРОДНА СИЛА":Това са руски измишльотини от Украински сайтове за новини.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 си дзън
19:58 09.10.2025
47 гост
19:59 09.10.2025
48 пешо
19:59 09.10.2025
49 Разбирача
До коментар #39 от "И Киев е Руски":Фламингоото и до там стига.И ТОМАХОУКА.
19:59 09.10.2025
50 Едно Фламинго пита
До коментар #39 от "И Киев е Руски":В Санкт Петербург и Москва има ли ПВО?МММ,?
20:00 09.10.2025
51 Да мислиш,
20:01 09.10.2025
52 Пора
До коментар #39 от "И Киев е Руски":Путинова русия умира.
20:01 09.10.2025
53 Ко им обясняваш на троляка
До коментар #39 от "И Киев е Руски":Те са ем прости, ем жалки като пропадналият запад опрял до тях. 😄
Коментиран от #74
20:01 09.10.2025
54 ТАСС
20:02 09.10.2025
55 Само питам
20:02 09.10.2025
56 Механик
20:03 09.10.2025
57 Това прилича
20:03 09.10.2025
58 Да тези ракети
До коментар #29 от "Спецназ":са започнали да се произвеждат още в 2 св.война от Хитлер в Германия и технологията на производството им не е тайна, но не се стига до масово производство именно поради голямо отклонение в точността на попадението.
Коментиран от #67
20:03 09.10.2025
59 И Киев е Руски
До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":В България е рай за боклуците .В Русия такива като теб ги изпращат при Нав...ни
20:03 09.10.2025
60 Алтернатива за Русия
20:04 09.10.2025
61 Ивелин Михайлов
20:04 09.10.2025
62 Няма край руският позор!
20:04 09.10.2025
63 Ветеран от протеста
До коментар #31 от "Ко речи":Слатински професор международен експерт а ти клошар мохамеданин? Ти ли си повече запознат?
Коментиран от #70
20:05 09.10.2025
65 Джавелин Михайлов поздравява
20:07 09.10.2025
66 Блатофил с възпален майсил
20:07 09.10.2025
67 Винкело
До коментар #58 от "Да тези ракети":Следователно "помощта" за пореден път представлява прочистване на складовите от прашасали неизползваеми боклуци. Да се освободи място на държавните поръчки към световните оръжейни концерни.
20:08 09.10.2025
68 Пригожин
20:08 09.10.2025
69 жик так
Бе тоя май даже не знае къде са паднали ракетите , или дали изобщо е имало ракети ?!!
Фантасмагории некакви вървят тука !
20:08 09.10.2025
70 Абе слатински може и да е марсианец
До коментар #63 от "Ветеран от протеста":ама като човек е отпадък като всеки продаден глупак, Човек без достойнство, не струва колкото онова в кофата ми. А да седна да блея ко ме лъже за някой лев, е не съм толкова глупав. Но има и такива глупаци, сигурен съм. 😄
Коментиран от #82, #88, #95
20:09 09.10.2025
71 Ко стааа бе руски боклуци?
Коментиран от #80, #83
20:10 09.10.2025
72 Баш Балък
20:10 09.10.2025
73 Тео
20:11 09.10.2025
75 усс.ран русофил
20:11 09.10.2025
76 Фели
20:12 09.10.2025
77 какво става бе козляците
Евакуират семейства с деца в последния голям град в Донбас под контрола на Украйна ??!!
Кметът на град Славянск, който е в Източна Украйна и е близо до фронтовата линия, също призова жителите му да го напуснат!!
Ама хората не искат да напускат града и чакат руснаците !!!
20:12 09.10.2025
78 Сесесере
До коментар #10 от "Анонимен":Ами нека да отключи, бе анонимния! След ядрения конфликт, да видим кой кон, кой боб яде!
20:12 09.10.2025
79 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
"Нанесли удар", ама всъщност недолетяли всички...., "долетяли", ама не ударили целта...
Важното е да се напише нещо в полза на Киев, че положението на терен е пълна катастрофа!
🤣🤣🤣
Коментиран от #84, #93, #96
20:13 09.10.2025
80 Димяща ушанка
До коментар #71 от "Ко стааа бе руски боклуци?":Утре влизам в Киев!С ГРУЗ 200
20:13 09.10.2025
81 Ти на тоя
До коментар #24 от "Ветеран от протеста":t-упан ли му обръщаш внимание?
Изнасял лекции, ми да изнася, малоумниците не са се свършили.
20:13 09.10.2025
83 кво става бе центак
До коментар #71 от "Ко стааа бе руски боклуци?":Превзехте ли Курск ,Крим и Москва ?!
Гледам пред Кремъл се размотавате май ?
Коментиран от #87
20:13 09.10.2025
85 Софиянец
20:15 09.10.2025
86 да го кажемe истинно
Твърдо съм против използването на политкоректния език на соросоидните реп......ли.
20:15 09.10.2025
87 👇👇👇👇👇
До коментар #83 от "кво става бе центак":И на кого му е запритрябвало да превземс най-пропадналата държава в света?
20:15 09.10.2025
89 Добър вечер!
Коментиран от #94
20:16 09.10.2025
90 от маймунарника
Напред и само напред! Ако трябва да се отстъпва - кръгом и пак напред, до последния, дето още си мисли, че е украинец!
20:16 09.10.2025
91 ударили...
20:16 09.10.2025
92 Щом е от Фокус
20:16 09.10.2025
93 Българин
До коментар #79 от "az СВО Победа 80":Обаче доста ватенки са избити.
20:16 09.10.2025
94 Само питам
До коментар #89 от "Добър вечер!":Сега пък за догодина ли останаха ???
20:16 09.10.2025
97 международни новини
20:18 09.10.2025
98 Мишел
Коментиран от #109
20:18 09.10.2025
99 кой подкрепя 404
20:19 09.10.2025
100 Преди да слушаш който и да е
До коментар #24 от "Ветеран от протеста":се опитай да разсъждаваш. Тогава подобна боза на един грантаджия не би я разпространявал.
20:20 09.10.2025
101 щели да евакуират Славянск
20:20 09.10.2025
102 как върви перемогата
Руските войски прекосяват река Вълк и продължават настъплението в югозападната част на Волчанск, като поемат контрола над цялата северна част на града. Освен това на изток от Волчанск се разширява граничният мостов стълб между населените места Милово и Отрадное.
Коментиран от #106
20:21 09.10.2025
103 az СВО Победа 80
1. Свалени са от ЗРК "Бук". Лесна мишена. Летят с ъс 600км/ч. и светят като коледни елхи на радара.
2. Съдържанието китайска ширпотреба от интернет.
3. Бойната част - обикновена ФАБ, но не съветска /корпусът е по-широк.
4. От истинска КР е много, много далеч.
Ако се появят още подробности ще съобщя.
Коментиран от #112
20:22 09.10.2025
104 В В.П.
20:22 09.10.2025
105 Търновец
20:23 09.10.2025
106 Преял си с руски 💩💩💩
До коментар #102 от "как върви перемогата":Можеше да не прекаляваш.
Коментиран от #108
20:25 09.10.2025
107 щели да евакуират и Краматорск
20:26 09.10.2025
108 да бе козляк
До коментар #106 от "Преял си с руски 💩💩💩":Ти цял живот ги ядеш тия ...💩💩💩
20:26 09.10.2025
109 Мишел
До коментар #98 от "Мишел":Ракетите Фламинго са се движили с 600 км/час на височина 100 м. и са свалени без проблеми. Параметрите на тези ракети са далеч от тези на съвременните крилати ракети.
20:27 09.10.2025
110 Соваж бейби
До коментар #3 от "Петър Сибирски":Уеш 🤣🙈малко ме притесни да знаеш ,как си ?Възможно ли е да си в къщи на свободен режим от лудницата ?Имаме един луд в нашия град ,когато го пуснат за добро поведение от психото застава пред Интермарше и започва се обяснява че бил агент към ФБР,неща като твоите но с голяма любов за Америка. След някой друг ден го прибират в клиниката и после пак ,че престоя е скъп .Може да ти дам координати тъкмо обмяна на информация и книги напишете из дневниците на двама луди.
20:30 09.10.2025
111 Краматорск и Славянск
20:30 09.10.2025
112 си дзън
До коментар #103 от "az СВО Победа 80":Алоо. Радарът на "Бук"-а бие високо бе. Фламингото лети на 100м и радарът не го "вижда".
Ракетата на Бука цели нагоре и не се "навежда" надолу. Ама пишем "авторитетно"
Коментиран от #118, #120
20:31 09.10.2025
113 здрасти Стайчо
20:31 09.10.2025
114 Коста
20:33 09.10.2025
115 Да това го казва и един
До коментар #39 от "И Киев е Руски":познат завърнал се преди 2-3 седмици от екскурзия в Русия. Пътуването е било със самолет от Турция до Москва. Някои хора започват да се питат демокрацията ли е по-добре или социалистическия тоталитаризъм? Ясен отговор за сега няма!
Коментиран от #119
20:34 09.10.2025
116 Степан
20:35 09.10.2025
117 За първи път руските данни
Загуби в жива сила
Според съобщението за първите осем месеца на 2025 г. цифрите са потресаващи. Ето какво сочат те:
За 243 дни Русия е загубила 381 550 души убити, ранени и изчезнали. По-конкретно:
• 96 744 са убити, включително 2583 офицери и 9633 вербувани затворници;
• 43 966 са изчезналите, включително 12 427 затворници;
• 258 529 са ранени, така че не могат да се върнат в бой, включително 7356 офицери и 18 489 затворници.
Според оценки, публикувани от The Guardian, убитите и тежко ранените руски войници в Украйна са 6 пъти повече, отколкото всички убити и ранени руски войници във войни от ерата на СССР и Руската федерация след Втората световна война. Чисто материалните загуби също са шокиращи – около 2/3 от руския танков парк отпреди войната вече го няма. Половината от Руския черноморски флот – също.
Коментиран от #122, #124, #125, #126, #134
20:36 09.10.2025
118 Що се излагаш
До коментар #112 от "си дзън":по форумите? Що за мерак?
20:36 09.10.2025
119 си дзън
До коментар #115 от "Да това го казва и един":Аз пък имам познати, които така и не се завърнаха от екскурзия в русията.
След време роднините получиха писма, че били безследно изчезнали...
Коментиран от #127
20:36 09.10.2025
120 az СВО Победа 80
До коментар #112 от "си дзън":🤣🤣🤣🤣
Досега по-глупав коментар за ЗРК "Бук" не бях чел!
Съвет:
Виж ТТХ на ЗРК "Бук" и не се излагай в бъдеще! 🤣
Коментиран от #131
20:37 09.10.2025
121 Казахстан въвежда химическа кастрация за
20:37 09.10.2025
122 Пропагандата
До коментар #117 от "За първи път руските данни":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #129
20:37 09.10.2025
123 По вероятно е
До коментар #30 от "Нц.....":С психични проблеми
Коментиран от #159
20:38 09.10.2025
124 Целта оправдава
До коментар #117 от "За първи път руските данни":средствата и кеф цена няма!
20:38 09.10.2025
125 Ужас...това е зловеща месомелачка
До коментар #117 от "За първи път руските данни":За рашите!! А както знаем руските данни са занижени. Но на путя не му пука!!! Той не смята рашите за хора!
Коментиран от #128
20:38 09.10.2025
126 ха ха ха ....
До коментар #117 от "За първи път руските данни":Козяшки фантасмагории на килограм .
Я дай линк да видим къде си го прочел това ??!!
Коментиран от #130
20:38 09.10.2025
127 Лъжата е дъно в едно общество
До коментар #119 от "си дзън":Затова е приоритет на най пропадналата прослойка.
20:39 09.10.2025
128 ха ха ха ....
До коментар #125 от "Ужас...това е зловеща месомелачка":Сам си пишеш и сам си коментираш ,а ??!!
Коментиран от #135
20:39 09.10.2025
130 Как да ти даде
До коментар #126 от "ха ха ха ....":Като това е ниско интелигентна пропаганда за баш глупаци. 😄
20:40 09.10.2025
131 си дзън
До коментар #120 от "az СВО Победа 80":Коментирам само големите лъжи на руските автомати тук
Коментиран от #137, #144
20:40 09.10.2025
132 Само питам
До коментар #129 от "Каква пропаганда изрoд":Дай да видим къде ги прочете ?!
Коментиран от #141
20:41 09.10.2025
133 Пропагандата
До коментар #129 от "Каква пропаганда изрoд":винаги се цели в глупака. Колкото по глупава, толкова по голям глупак цели.
20:41 09.10.2025
134 абе козляците
До коментар #117 от "За първи път руските данни":От къде ви намират с айкю под 50 бе ?
20:42 09.10.2025
135 Трол е на пропадналият запад
До коментар #128 от "ха ха ха ....":Ко да прави глупака, Драска и къса ризи за 5 цента, Ритат го плюят го, дреме му. Трол е.
20:43 09.10.2025
136 Гошо
Коментиран от #142
20:43 09.10.2025
137 Да лъжеш
До коментар #131 от "си дзън":не е коментар. Излагане е.
20:45 09.10.2025
138 Питанката
Коментиран от #143
20:46 09.10.2025
139 Читател
20:46 09.10.2025
140 Бегай
20:46 09.10.2025
141 Напиши актуално.ком
До коментар #132 от "Само питам":В раздел "войната в Украйна"...Има и статистика, най много са убивани 30-гидишни руски войници
Коментиран от #145, #156, #161
20:46 09.10.2025
143 Пропагандата
До коментар #138 от "Питанката":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #149
20:47 09.10.2025
144 az СВО Победа 80
До коментар #131 от "си дзън":Виж коментар 137.
Доволно изчерпателен е!
🤣🤣🤣
20:48 09.10.2025
145 В една война
До коментар #141 от "Напиши актуално.ком":най много се лъже за жертвите и оръжията. Само глупак може да се занимава с ниско интелигентна пропаганда.
20:49 09.10.2025
146 Искандер КАААПУТ!
Коментиран от #150
20:49 09.10.2025
148 Авджия
Коментиран от #157, #158
20:51 09.10.2025
150 Пропагандата
До коментар #146 от "Искандер КАААПУТ!":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #152
20:51 09.10.2025
151 Точно
До коментар #3 от "Петър Сибирски":Те това са у шанките.
Коментиран от #153
20:51 09.10.2025
152 Пример
До коментар #150 от "Пропагандата":Ти си чудесен пример за това :)))
Коментиран от #154
20:53 09.10.2025
153 Глупаците се надушват
До коментар #151 от "Точно":дори и през мониторите. 😄
20:53 09.10.2025
154 Пропагандата
До коментар #152 от "Пример":винаги се цели в глупака.
20:54 09.10.2025
156 ха ха ха ....
До коментар #141 от "Напиши актуално.ком":Бе ти това за официални данни на Руснаците ли го качваш ТУК ??!!
С автори Джеймс Накки и преводачи Ганчо Каменарски ???!!
НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ БЕ !!!!!
20:54 09.10.2025
157 Е ходи да го дереш
До коментар #148 от "Авджия":Фашиста зеленски има неистова нужда от пушечно мисуо.
20:55 09.10.2025
158 ШЕГАДЖИЯ
До коментар #148 от "Авджия":И ЩО НЕ ПРОБВАШ БЕ .
20:55 09.10.2025
159 Вярно
До коментар #123 от "По вероятно е":Е! Всички паветници обичат да им свършват у главъта. А нали знаеш че при свършването е най свирепото набиване. Как да не мръднат?
20:59 09.10.2025
160 Да им пуснат кръвчица на москалите трябв
21:04 09.10.2025
161 Напиши същото
До коментар #141 от "Напиши актуално.ком":ама как са убивани 30 годишни украински войници и мнението ти или поста ти веднага се трие автоматично без дори да го видиш. Що ето се пита?
21:07 09.10.2025