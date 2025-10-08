Русия напуска знаково ядрено споразумение със САЩ

Долната камара на руския парламент одобри решение за оттегляне от знаково споразумение със Съединените щати, насочено към намаляване на огромните запаси от оръжеен плутоний, останал от хиляди ядрени бойни глави от времето на Студената война, съобщава "Ройтерс".
Споразумението за управление и унищожаване на плутоний (СУУП), подписано през 2000 г., задължава както Съединените щати, така и Русия да премахнат най-малко 34 тона оръжеен плутоний, който според американските представители би било достатъчно за 17 000 ядрени бойни глави. То влезе в сила през 2011 г.
След демонтирането на хиляди бойни глави след Студената война, както Москва, така и Вашингтон останаха с огромни запаси от оръжеен плутоний, чието съхранение е скъпоструващо и крие потенциален риск от разпространение.
Целта на СУУП беше да се унищожи оръжейният плутоний чрез превръщането му в по-безопасни форми - като например смесено оксидно (MOX) гориво или чрез облъчване на плутоний в бързи неутронни реактори за производство на електроенергия.
През 2016 г. Русия спря прилагането на споразумението, позовавайки се на санкциите на САЩ и "неприятелските действия" срещу Русия, разширяването на НАТО и промените в начина, по който Съединените щати премахват своя плутоний.
По това време Русия заяви, че Съединените щати не са спазили споразумението, след като Вашингтон, без руско одобрение, просто е предприел разреждане на плутония и го е унищожил.
Русия и Съединените щати са най-големите ядрени сили в света и заедно контролират около 8000 ядрени бойни глави, макар и далеч по-малко от пика от 73 000 бойни глави през 1986 г.
