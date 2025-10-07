Доналд Тръмп: Оптимист съм! Много сме близо до постигане на споразумение за Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вижда "реален шанс" за мирно споразумение в Газа, тъй като преговарящите между Хамас и Израел проведоха непреки разговори по случай втората годишнина от нападението на 7 октомври, съобщава АФП.
"Много сме близо до постигане на споразумение за Близкия изток, което ще донесе мир в Близкия изток", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет заедно с канадския премиер Марк Карни.
Тръмп каза, че американски преговарящи участват в разговорите, които сега се провеждат в Египет.
"Има реален шанс да направим нещо, каза Тръмп. Мисля, че има възможност да имаме мир в Близкия изток. Това е нещо дори отвъд ситуацията в Газа. Искаме незабавно освобождаване на заложниците. Нашият екип е там сега, друг екип току-що си тръгна и други страни, буквално всяка страна по света, подкрепи плана."
Тръмп добави, че Съединените щати ще направят "всичко възможно, за да гарантират, че всички ще спазват споразумението", ако Хамас и Израел се споразумеят за прекратяване на огъня, за да се сложи край на войната.
Белият дом заяви в понеделник, че специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър ще играят роля.
Израелски танкове, лодки и самолети бомбардираха части от Газа, съобщава "Ройтерс".
Атаката не даде отдих на палестинците по случай втората годишнина от нападението на "Хамас", довело до войната, и подчерта предизвикателствата пред преговорите по плана на президента Тръмп за спиране на конфликта.
Израел продължи офанзивата си, след като вчера "Хамас" и Израел започнаха непреки преговори в египетския курорт Шарм ел-Шейх по чувствителни въпроси, като изтеглянето на Израел от Газа и разоръжаването на "Хамас".
На 7 октомври се навършиха две години от нападението на палестинското движение "Хамас" срещу Израел, което отприщи продължаващия и до днес конфликт в ивицата Газа. Годишнината беше отбелязана с възпоменателни церемонии в Израел и с реакции от световни лидери, които изразиха съпричастност към жертвите и призоваха към освобождаване на заложниците и траен мир.
На 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" нахлуха на израелска територия от ивицата Газа, убивайки над 1200 души, повечето цивилни, и отвличайки повече от 250 заложници, сред които жени, деца и възрастни хора. Това бе най-смъртоносната атака срещу евреи след Холокоста.
Отговорът на Израел бе мащабна военна операция срещу Газа, довела до десетки хиляди загинали палестинци, разрушени квартали и хуманитарна катастрофа, която продължава и днес.
Навръх годишнината, в Кайро започнаха ключови преговори, организирани от Египет, Катар и Съединените щати, по мирния план на президента Доналд Тръмп, който предвижда:
освобождаване на всички 48 останали живи и мъртви заложници в рамките на първите 72 часа;
поетапно прекратяване на огъня и изтегляне на израелските сили от Газа;
механизъм за международен надзор върху възстановяването и сигурността в анклава;
подновяване на политическия диалог за двудържавно решение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
20:32 07.10.2025
2 Вече ни писна
20:33 07.10.2025
3 Нищо не е извършено
20:35 07.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ТИК ВУН
20:37 07.10.2025
6 "НЕ" на антисемитизма
20:37 07.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръмп: Оптимист съм!
20:40 07.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ййхкбблкк
20:40 07.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Най-обичам факти
20:43 07.10.2025
17 Сър Вайвър
20:44 07.10.2025
18 Майна
Тълпата е прекалено умствено закърняла и зависима , за да използва човешкия си разум и да разбере ..борбата ти..
Браво, Тръмп. Стискам ти палци!
20:49 07.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 LA Paйте Пишки
21:00 07.10.2025
23 Румен
21:01 07.10.2025
24 СУМУД
Човечеството не ви понася външната политика
21:15 07.10.2025