Доналд Тръмп: Оптимист съм! Много сме близо до постигане на споразумение за Близкия изток

7 Октомври, 2025 20:29 560 24

  • доналд тръмп-
  • газа-
  • израел-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху

На 7 октомври се навършиха две години от нападението на палестинското движение "Хамас" срещу Израел, което отприщи продължаващия и до днес конфликт в ивицата Газа

Доналд Тръмп: Оптимист съм! Много сме близо до постигане на споразумение за Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вижда "реален шанс" за мирно споразумение в Газа, тъй като преговарящите между Хамас и Израел проведоха непреки разговори по случай втората годишнина от нападението на 7 октомври, съобщава АФП.

"Много сме близо до постигане на споразумение за Близкия изток, което ще донесе мир в Близкия изток", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет заедно с канадския премиер Марк Карни.

Тръмп каза, че американски преговарящи участват в разговорите, които сега се провеждат в Египет.

"Има реален шанс да направим нещо, каза Тръмп. Мисля, че има възможност да имаме мир в Близкия изток. Това е нещо дори отвъд ситуацията в Газа. Искаме незабавно освобождаване на заложниците. Нашият екип е там сега, друг екип току-що си тръгна и други страни, буквално всяка страна по света, подкрепи плана."

Тръмп добави, че Съединените щати ще направят "всичко възможно, за да гарантират, че всички ще спазват споразумението", ако Хамас и Израел се споразумеят за прекратяване на огъня, за да се сложи край на войната.

Белият дом заяви в понеделник, че специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър ще играят роля.

Израелски танкове, лодки и самолети бомбардираха части от Газа, съобщава "Ройтерс".

Атаката не даде отдих на палестинците по случай втората годишнина от нападението на "Хамас", довело до войната, и подчерта предизвикателствата пред преговорите по плана на президента Тръмп за спиране на конфликта.

Израел продължи офанзивата си, след като вчера "Хамас" и Израел започнаха непреки преговори в египетския курорт Шарм ел-Шейх по чувствителни въпроси, като изтеглянето на Израел от Газа и разоръжаването на "Хамас".

На 7 октомври се навършиха две години от нападението на палестинското движение "Хамас" срещу Израел, което отприщи продължаващия и до днес конфликт в ивицата Газа. Годишнината беше отбелязана с възпоменателни церемонии в Израел и с реакции от световни лидери, които изразиха съпричастност към жертвите и призоваха към освобождаване на заложниците и траен мир.

На 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" нахлуха на израелска територия от ивицата Газа, убивайки над 1200 души, повечето цивилни, и отвличайки повече от 250 заложници, сред които жени, деца и възрастни хора. Това бе най-смъртоносната атака срещу евреи след Холокоста.

Отговорът на Израел бе мащабна военна операция срещу Газа, довела до десетки хиляди загинали палестинци, разрушени квартали и хуманитарна катастрофа, която продължава и днес.

Навръх годишнината, в Кайро започнаха ключови преговори, организирани от Египет, Катар и Съединените щати, по мирния план на президента Доналд Тръмп, който предвижда:

освобождаване на всички 48 останали живи и мъртви заложници в рамките на първите 72 часа;

поетапно прекратяване на огъня и изтегляне на израелските сили от Газа;

механизъм за международен надзор върху възстановяването и сигурността в анклава;

подновяване на политическия диалог за двудържавно решение.


Оценка 4.6 от 9 гласа.
Оценка 4.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

