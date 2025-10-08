В Русия за драмата на "Елените": София недоумява защо е строено в речно корито, Несебър се оправдава с природата

Наводнението в района на курортния комплекс Елените на южното черноморско крайбрежие на България, при което загинаха четирима души, включително руски гражданин, вероятно е причинено от грешки в проектирането, предаде ТАСС.

Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг, изразявайки сериозни съмнения относно професионализма на служителите на местната администрация, издали разрешителни за изграждане на съоръженията на курорта директно върху речното корито.

„Разумен въпрос е защо при прегледа на строителните планове те не са били съгласувани с хидрологичната служба и защо на всички сгради, включително построените върху речното корито – хотелът и аквапаркът – са издадени разрешителни за ползване. Вярвам, че по-нататъшното разследване ще потвърди тези съмнения и разрешителните за строеж в тази зона ще бъдат отменени, тъй като са издадени незаконно“, каза министърът.

Камарата на българските архитекти издаде декларация, в която обвинява за наводненията в Черно море „неконтролирано строителство, унищожаване на природната среда и бездействие на правителството“.

Администрацията на Несебър, където се намира курортът, твърди, че трагедията е причинена не от нарушения или грешки, допуснати от строители и инвеститори, а от екстремни климатични условия. „Това, което преживяхме, беше неочаквано и опустошително природно явление, срещу което човекът и неговите съоръжения бяха безсилни. Измерените валежи – 340 мм само за няколко часа – са многократно по-големи от средномесечните за региона и потвърждават изключителния мащаб на явлението. Природата демонстрира сила, която инфраструктурата не можеше да преодолее“, цитира телевизионният канал BTV изявлението на администрацията. Те също така подчертаха, че всички сгради на курорта са построени в съответствие с действащото законодателство, а дренажната система, която осигурява свободното оттичане на дъждовната вода в морето, функционира ефективно повече от 30 години.

Образувано е наказателно дело относно загиналите при наводнението и се води разследване. В Елените и няколко други крайбрежни района е обявено извънредно положение поради наводнението. Всички жители и туристи от курорта Елените са евакуирани. На 7 октомври отново беше издаден червен код за опасни метеорологични явления за южното Черноморие; метеоролозите отбелязаха локализирани, но не критични наводнения.