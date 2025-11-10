Новини
Свят »
Испания »
"Чужденците са нашето решение": различният подход на Испания

10 Ноември, 2025 20:41 929 20

Испанската икономика расте с темпове, за които повече европейски държави могат само да си мечтаят

"Чужденците са нашето решение": различният подход на Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Испания отбелязва силен икономически растеж - благодарение на бума в строителството, процъфтяващия туризъм и инвестициите в алтернативни енергийни източници.

Но този подем не би бил възможен без чуждестранните работници, които се трудят най-вече по хотелите, строителните обекти и в гастрономията. Близо 90% от новооткритите работни места се заемат именно от чужденци.

Самите испанци предпочитат по-добре платените дейности, както и тези, които не изискват много физическо натоварване.

Испанската банка BBVA също определя миграцията като важна причина за ръста на испанската икономика. Тя ограничава последствията от демографските промени. Но в същото време трябва да се обърне повече внимание на квалификацията на чужденците, които не трябва да упражняват само нискоквалифициран труд.

Испания привлича по 600 хиляди души годишно

"Чуждестранните работници са нашето решение за справяне с недостига на персонал. Без тях не бихме успели да приемем толкова много туристи", споделят пред ДВ мениджъри на хотели. Паралелно в страната се строи много интензивно - независимо дали по курортите или в Мадрид, отново най-вече благодарение на мигрантите.

n-tv отбелязва, че докато в момента другите европейски страни не се стараят да стимулират миграцията, а точно обратното, Испания залага на по-либерален подход. По данни на мозъчния тръст Real Instituto Elcano след края на пандемията в Испания ежегодно пристигат по 600 000 души - основно от Латинска Америка. Общият език и съществуващите контакти улесняват интеграцията на пазара на труда.

От мозъчния тръст отбелязват, че много отрасли са зависими от мигрантите. В сферата на услугите по домовете 72 процента от заетите са мигранти, в гастрономията - 45 на сто. В строителството не е по-различно.

Производителността на труда продължава да е ниска

Най-много работни места се откриват в секторите, които бележат ръст в последните години, като туризма. Само за две години в Испания са дошли 20 милиона туристи повече. А мигрантите, които работят в сферата, са стотици хиляди.

Пример за това е ресторантът на Салвадор Галярдо на Средиземноморието. В кухнята работи само една испанка - останалите служители са от Северна Африка или от Южна Америка. Именно на такива хора се дължи и ръстът на брутния вътрешен продукт на Испания - ръст, по-висок от този в другите европейски държави. Но дали това означава, че всички се чувстват добре?

"Богатството на страната расте на базата на високите показатели, но благосъстоянието на хората, което в крайна сметка има значение за по-голямата част от населението, не е нараснало достатъчно", обяснява пред ДВ Кармен Гонсалес Енрикес, която изследва трудовия пазар.

Какво е обяснението? Производителността в Испания от десетилетия не е особено висока. И ако броят на заетите нараства значително, оттам не следва, че расте и производителността. В строителния сектор например компаниите търсят начини за повишаване на ефективността - включително защото трудностите с намирането на персонал не са отпаднали изцяло. Целта, която те си поставят, е да могат да строят по-бързо чрез автоматизацията.

"Испания привлича таланти"

Според изследванията мигрантите, които изпълняват квалифициран труд, все още са малцинство. Но Испания става все по-интересна за фирмите и за специалистите. Такова развитие се наблюдава дори в Андалусия, която в продължение на десетилетия бе известна основно като курорт. В Малага например е изграден технологичен парк, в който от края на пандемията насам идват да работят все повече международни таланти, както и мениджъри с международен опит.

Пабло Алифано, директор на технологичната компания "Талан", казва, че във фирмата му работят хора от повече от 28 националности. "Една от основните причини да се установим в Малага, е това, че градът привлича международни таланти. За компанията естествено е важно всичко, свързано с качеството на живота, с климата, храната, хората и тази екосистема - защото този град привлича таланти."

Автор: Маркус Бьониш


Испания
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Митко

    4 0 Отговор
    Идва Еврото, копрайм ?

    Коментиран от #6, #15

    20:44 10.11.2025

  • 2 Куратор

    1 2 Отговор
    Бойко е разположил ПВО С-300 на Росенец да пази Лукойл от руски набези.

    20:45 10.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Искам Кирил Петков да се върне във властта,вече много липсва и се усеща липсата му.

    Коментиран от #5, #8

    20:46 10.11.2025

  • 4 си дзън

    2 7 Отговор
    Испанците имат непоносимост към руснаците. Защо ли?

    Коментиран от #7, #9

    20:47 10.11.2025

  • 5 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Още ти държи влага 😌

    20:47 10.11.2025

  • 6 Варна 3

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Митко":

    Да се кефим с еврото, можем да търгуваме дори.

    20:48 10.11.2025

  • 7 Бакшишите копейки всичко знаят

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Защо нас питаш ние от къде да знаем, но ти явно знаеш ?

    20:49 10.11.2025

  • 8 Таkа.

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И идва европейското бъдеще...

    20:51 10.11.2025

  • 9 Варна 3

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    България също има непоносимост срещу Русия, но половината народ на България е изцяло пълен с руски дезинформации, които унижават родината ни с тези съветски паметници. Васил Левски е истинският български патриот, нали знаете? А пък на високото в Пловдив е съветският окупатор, който изтрива историята на БГ срещу СССР и Русия.

    20:54 10.11.2025

  • 10 Скоро Испания няма да е

    4 1 Отговор
    Кралство а халифат
    И разтежа отиде на кино

    20:57 10.11.2025

  • 11 Кратък преглед

    2 0 Отговор
    ОБЩЕСТВО: Близо 70% от испанците не вярват на официалните новини , показва доклад
    БАРСЕЛОНА: Четирима от десет души избягват новини, според Доклада за дигиталните новини за 2025 г...40% избягват новините. Едно от ключовите открития на доклада е, че във всички изследвани страни около 40% от населението редовно избягва да консумира новини. В Испания цифрата е малко по-ниска – около 37%.... ОБЩЕСТВО, СПОРТ:
    Организаторите на мача Каталуния - Палестина призовават за пълен стадион, за да изпратят послание за „надежда“
    БАРСЕЛОНА: Мачът на Олимпийския стадион в Барселона ще бъде излъчен на живо по всички палестински телевизионни канали.

    20:57 10.11.2025

  • 12 Хеми значи бензин

    4 1 Отговор
    Испанската икономика е ориентирана към туризъм. Това е секторът с най ниска степен на автоматизация затова са им нужни и чужденци.
    Това означава ниско заплащане и стремеж към трайно установявяне на чужденците там.
    Испания загива със страшни темпове.

    20:59 10.11.2025

  • 13 Леля Гошо

    1 1 Отговор
    Когато новодошлите говорят същия език и са от същата религия, интеграцията е лесна.

    21:01 10.11.2025

  • 14 долу ес

    1 0 Отговор
    капитализма изграден от белия човек ще го замени с небял такъв, защото на капитализма не му трябват умни бели а прозззти небели... които да слушат. ще осъзнаят, че ,мноого са се объркали, небелите ще съборят капитализма повсеместно

    21:03 10.11.2025

  • 15 Пешо от панелката

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Митко":

    Духаме на Тулупа и Прасето

    21:03 10.11.2025

  • 16 Каталуния нюз, водеща новина днес

    1 0 Отговор
    Организаторите на предстоящия футболен мач между Каталуния и Палестина , насрочен за 18 ноември, призоваха обществеността да напълни Олимпийския стадион „Луис Компани“ в Барселона, за да изпрати послание за „надежда и солидарност“ към палестинския народ.
    За да се даде тласък на събитието, в неделя пред Casa Orsola в Барселона се проведе обществено събитие с празничен и активистки дух , отворено за всички. Малко повече от седмица преди края са продадени около 35000 билета .
    Палестинците ще могат да гледат мача на живо по телевизията, като всички палестински телевизионни мрежи ще го излъчват.

    21:07 10.11.2025

  • 17 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Българин: Па ние си ги турихме в парламента да ни пишат законите

    21:09 10.11.2025

  • 18 Еврозонци

    2 0 Отговор
    Ши ви стане хубавичко ....много хубавичко

    21:09 10.11.2025

  • 19 Тити

    0 0 Отговор
    Има едно но че Испанците и Поляците имат голям ръст на икономиката и могат да дават големи заплати.

    21:27 10.11.2025

  • 20 DW - Пропаганден машинен

    0 0 Отговор
    Пълни глyпоcти!!! Така направиха Германия на кочина, но продължават и сега на принципа ние се прецакахме, но да прецакаме и другите! Това са и3poдите от DW!

    21:33 10.11.2025

Новини по държави:
