"Чужденците са нашето решение": различният подход на Испания

Испания отбелязва силен икономически растеж - благодарение на бума в строителството, процъфтяващия туризъм и инвестициите в алтернативни енергийни източници.

Но този подем не би бил възможен без чуждестранните работници, които се трудят най-вече по хотелите, строителните обекти и в гастрономията. Близо 90% от новооткритите работни места се заемат именно от чужденци.

Самите испанци предпочитат по-добре платените дейности, както и тези, които не изискват много физическо натоварване.

Испанската банка BBVA също определя миграцията като важна причина за ръста на испанската икономика. Тя ограничава последствията от демографските промени. Но в същото време трябва да се обърне повече внимание на квалификацията на чужденците, които не трябва да упражняват само нискоквалифициран труд.

Испания привлича по 600 хиляди души годишно

"Чуждестранните работници са нашето решение за справяне с недостига на персонал. Без тях не бихме успели да приемем толкова много туристи", споделят пред ДВ мениджъри на хотели. Паралелно в страната се строи много интензивно - независимо дали по курортите или в Мадрид, отново най-вече благодарение на мигрантите.

n-tv отбелязва, че докато в момента другите европейски страни не се стараят да стимулират миграцията, а точно обратното, Испания залага на по-либерален подход. По данни на мозъчния тръст Real Instituto Elcano след края на пандемията в Испания ежегодно пристигат по 600 000 души - основно от Латинска Америка. Общият език и съществуващите контакти улесняват интеграцията на пазара на труда.

От мозъчния тръст отбелязват, че много отрасли са зависими от мигрантите. В сферата на услугите по домовете 72 процента от заетите са мигранти, в гастрономията - 45 на сто. В строителството не е по-различно.

Производителността на труда продължава да е ниска

Най-много работни места се откриват в секторите, които бележат ръст в последните години, като туризма. Само за две години в Испания са дошли 20 милиона туристи повече. А мигрантите, които работят в сферата, са стотици хиляди.

Пример за това е ресторантът на Салвадор Галярдо на Средиземноморието. В кухнята работи само една испанка - останалите служители са от Северна Африка или от Южна Америка. Именно на такива хора се дължи и ръстът на брутния вътрешен продукт на Испания - ръст, по-висок от този в другите европейски държави. Но дали това означава, че всички се чувстват добре?

"Богатството на страната расте на базата на високите показатели, но благосъстоянието на хората, което в крайна сметка има значение за по-голямата част от населението, не е нараснало достатъчно", обяснява пред ДВ Кармен Гонсалес Енрикес, която изследва трудовия пазар.

Какво е обяснението? Производителността в Испания от десетилетия не е особено висока. И ако броят на заетите нараства значително, оттам не следва, че расте и производителността. В строителния сектор например компаниите търсят начини за повишаване на ефективността - включително защото трудностите с намирането на персонал не са отпаднали изцяло. Целта, която те си поставят, е да могат да строят по-бързо чрез автоматизацията.

"Испания привлича таланти"

Според изследванията мигрантите, които изпълняват квалифициран труд, все още са малцинство. Но Испания става все по-интересна за фирмите и за специалистите. Такова развитие се наблюдава дори в Андалусия, която в продължение на десетилетия бе известна основно като курорт. В Малага например е изграден технологичен парк, в който от края на пандемията насам идват да работят все повече международни таланти, както и мениджъри с международен опит.

Пабло Алифано, директор на технологичната компания "Талан", казва, че във фирмата му работят хора от повече от 28 националности. "Една от основните причини да се установим в Малага, е това, че градът привлича международни таланти. За компанията естествено е важно всичко, свързано с качеството на живота, с климата, храната, хората и тази екосистема - защото този град привлича таланти."

Автор: Маркус Бьониш