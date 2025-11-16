Новини
В Гърция: Завършваме годината с рекорден пътникопоток от 37 милиона

16 Ноември, 2025 12:04 839 8

  • туризъм-
  • пътници-
  • туристи-
  • гърция-
  • фрапорт гърция

Стабилната възходяща тенденция на летищата демонстрира динамиката на гръцкия туризъм и значението на инвестициите в инфраструктурата

В Гърция: Завършваме годината с рекорден пътникопоток от 37 милиона - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се 2025 година да приключи с рекорден пътникопоток в 14-те регионални летища, управлявани от "Фрапорт Гърция" (Fraport Greece), предаде АНА-МПА за БТА.

Компанията прогнозира, че рекордните 37 милиона пътници ще са използвали нейните летища до края на годината, тъй като според генералния мениджър „Търговско развитие“ Джордж Вилос общо 35,2 милиона пътници са били превозени през първите десет месеца на 2025 г., което е приблизително с един милион повече от предходната година и представлява увеличение с 2,7 процента в сравнение с 2024 г.

Между 2016 г. – последната година преди концесията на летищата – до днес общият пътникопоток се е увеличил с 45 процента, което отразява не само силния растеж на гръцкия туризъм, но и обширните инвестиции, които са променили облика на летищата.

Главният изпълнителен директор на "Фрапорт Гърция" Александър Зинел подчерта, че „стабилната възходяща тенденция на летищата демонстрира динамиката на гръцкия туризъм и значението на инвестициите в инфраструктурата“.

Според ръководството на компанията увеличението се дължи почти изключително на международния пътнически трафик (3,5 процента), докато вътрешният трафик остава в застой, главно поради сеизмичната активност на остров Санторини.

Най-големият пазар е Обединеното кралство, следван от Германия и скандинавските страни. Посетителите от САЩ също отбелязват значително увеличение, като вече са на 8-мо място с 2,7-процентов дял като източник на посетители, въпреки факта, че няма директни полети до регионални летища, а основният източник е международното летище в Атина.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    12 3 Отговор
    37 милиона само през летищата! Не е зле. След като руснаците се махнаха туризмът
    процъфтява.

    12:09 16.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    6 6 Отговор
    ".. 37 млн...."

    Грешка, вече З7 000 001 !!!
    Днес в Гърция кацна Негово Превъзходителство Зеленски. Световен лидер и борец срещу фашизма.
    Руския фашизъм 😁

    Коментиран от #5

    12:09 16.11.2025

  • 3 и пак от най бедните в ес барабар с нас

    3 7 Отговор
    В Гърция: Завършваме годината с рекорден пътникопоток от 37 милиона

    румъния и полша получават по големи заплати от тях
    с около 15$ безработица
    добре че ганчо и ганка купуват имоти и лапат по таверните им
    в софия покупателната способност е около 10% по висока от атина

    Коментиран от #7

    12:09 16.11.2025

  • 4 Разбрате ли математиката?

    11 0 Отговор
    8 милиона гърци, 38 милиона туристи, 4,3 туриста на глава от населението. Сложете че всеки турист е похарчил по 1000 евро, и вижте какво се получава. Турците се бият в гърдите че имали 45 милиона туристи, ама са 90 милиона, половин турист на човек.

    12:11 16.11.2025

  • 5 Зелкарски. Световен лидер

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    на русофоборсуците наивни цъкащи смешки

    12:11 16.11.2025

  • 6 Глория

    1 7 Отговор
    с колко Фекалии са обогатили заливите си

    Коментиран от #8

    12:44 16.11.2025

  • 7 до: един със зли помисли

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "и пак от най бедните в ес барабар с нас":

    Объркал си се. няма такова нещо.Гърците имат по-високи заплати от всички страни от Източна Европа и цените са им по-ниски, дори таверните са с по-ниски цени от българските "ресторанти". За качество да не говорим.А само от билетите за Акропола прибират близо един милиард евро на година.Плс това гърците работят, само Ганьо разпространява слухове, че били мързели.и Всички сладкарници, кафенета, баничарници отварят сутрин в 6,00ч.Тук човек няма къде едно кафе да изпие до 8,30ч.

    12:48 16.11.2025

  • 8 околовръстното

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Глория":

    Ще ти ги пратят на теб, щом това те интиресува.

    12:50 16.11.2025

