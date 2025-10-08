Урсула фон дер Лайен: Европа е пред хибридна война, традиционната отбрана не стига

Последните инциденти с дронове и други нарушения на въздушното пространство показват, че Европа е изправена пред хибридна война, на която трябва да отговори с мерки, надхвърлящи традиционната отбрана. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс".
"Това не е случаен тормоз", подчерта тя в реч в Европейския парламент в Страсбург.
"Това е последователна и ескалираща кампания за обезпокояване на нашите граждани, изпитване на нашата решителност, разделяне на нашия Съюз и отслабване на подкрепата ни за Украйна. И е време да го наречем с името му. Това е хибридна война", обяви Фон дер Лайен.
Тя посочи, че Русия е отговорна за всички инциденти, но изтъкна, че е ясно, че целта на Русия е да "сее разделение" в Европа.
Европейските служители вече приписаха някои от последните инциденти на Москва.
"Справянето с хибридната война на Русия не е само въпрос на традиционна отбрана", отбеляза Фон дер Лайен. "Това изисква нов начин на мислене за всички нас. Можем или да се отдръпнем и да наблюдаваме как руските заплахи ескалират, или да ги посрещнем с единство, възпиране и решителност".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грешка
13:07 08.10.2025
2 име
Коментиран от #77
13:07 08.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Оууу уфсъ,
Коментиран от #112
13:08 08.10.2025
5 Георги
Някой да се сеща финансирането на чии програми беше спряно януари месец от Тръмп и Мъск?
13:08 08.10.2025
6 Вашето мнение
13:09 08.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Поет
Искам аз да инасула
Мойта краставица крива
Да подърпа и извива
Докато не я изправи
Като вакуум и направи
13:09 08.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Фащай метлата
13:09 08.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Така е
13:10 08.10.2025
13 Дон Дони
Коментиран от #17
13:10 08.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Георги
13:12 08.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 На луд
До коментар #13 от "Дон Дони":ли се правиш?
13:13 08.10.2025
18 Ха ХаХа
13:13 08.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Оградата на Тръмп
13:13 08.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 бойче
13:15 08.10.2025
23 Енергиенексперт
13:16 08.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Механик
Щом "колективните" може да ги раздели Путин (дето умря и сега е болен), дето е шеф на най-бедната изостанала страна (17 век) и с външните тоалетни, значи, че колективните не са чак толкова колективни.
Голямо шубе бе?! Путин ви покъса ританките.
13:18 08.10.2025
26 ха-ха
13:18 08.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 външен нужник
13:19 08.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Горд Българин
Коментиран от #49
13:21 08.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 За да няма войната
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения.
Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната
Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Зеленият наркоман и Урсула са виновени за войната, макар,че Зеленски беше избран да няма война. С помощта на запада той провокира войната.
13:21 08.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Иванушка🇺🇲
Коментиран от #68
13:22 08.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ЕС ли е велик
До коментар #37 от "Горд Българин":Ес е съюз на фалирали държави. С това е действително забелижителен, но не велик.
Коментиран от #102
13:24 08.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Гетлост
13:25 08.10.2025
54 Изпробват
До коментар #44 от "Георги":си интелекта ?
Коментиран от #62
13:25 08.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Георги
До коментар #54 от "Изпробват":възможно е, то като естествено пр с т ти трябва ии
13:26 08.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Зевзек
Даже и за кафявото в гащите на евроатлантиците е виновна.
13:27 08.10.2025
68 Концентриран
До коментар #42 от "Иванушка🇺🇲":Русия не търси война, а безопасност, отказана й в последните 30 години
13:27 08.10.2025
69 незнайко
13:28 08.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Цитат
13:28 08.10.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ЛИЛИ
13:28 08.10.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Един
До коментар #2 от "име":А да знаеш Путлер колко имота има. Този не може да се мери с него На рашките яко са бръкнали в джоба....и не само в джоба.
13:29 08.10.2025
78 колко болни трябва да са тази
13:29 08.10.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Симо
13:29 08.10.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Истината:
Няма да се кротнат,
За Урсулите Не ми е жал, но жалко, че и невинни хора ще пострадат.
13:31 08.10.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Истината:
До коментар #3 от "Българин":Урсулите згубиха в Украйна.
Сега хапят в предсмъртна агония.
13:32 08.10.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Лили
13:34 08.10.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 ТАУРУС
До коментар #95 от "Кит":ТОМАХОУК
Бункера!
13:37 08.10.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Оди у
До коментар #49 от "ЕС ли е велик":Русиа
13:38 08.10.2025
103 123456
13:39 08.10.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 жълтопаветник
13:45 08.10.2025
106 наблюдател
13:47 08.10.2025
107 не не съм
13:48 08.10.2025
108 Българин
До коментар #3 от "Българин":Ти си луд бре Парцалев!
13:48 08.10.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Отново
13:49 08.10.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 За чуждите деца не се грижи
До коментар #4 от "Оууу уфсъ,":И не вярвай на кръщелното си. Лъжат те.
13:51 08.10.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Георги
До коментар #111 от "Жалкото е,":няма как да са успешни, тя е подкрепяна от всички, които са в кюпа. Признание за провал ще е фатален за всички около нея! А в някои страни може дори прокуратурата да се самосезира.
13:52 08.10.2025
115 м о д e r a t о р а
13:53 08.10.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 стоян георгиев
13:57 08.10.2025