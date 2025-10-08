Новини
Свят »
Франция »
Урсула фон дер Лайен: Европа е пред хибридна война, традиционната отбрана не стига

Урсула фон дер Лайен: Европа е пред хибридна война, традиционната отбрана не стига

8 Октомври, 2025 13:05 1 009 117

  • урсула фон дер лaйен-
  • русия-
  • украйна-
  • хибридна война

Русия е отговорна за всички инциденти, целта на Москва е да сее разделение в Европа

Урсула фон дер Лайен: Европа е пред хибридна война, традиционната отбрана не стига - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Последните инциденти с дронове и други нарушения на въздушното пространство показват, че Европа е изправена пред хибридна война, на която трябва да отговори с мерки, надхвърлящи традиционната отбрана. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс".

"Това не е случаен тормоз", подчерта тя в реч в Европейския парламент в Страсбург.

"Това е последователна и ескалираща кампания за обезпокояване на нашите граждани, изпитване на нашата решителност, разделяне на нашия Съюз и отслабване на подкрепата ни за Украйна. И е време да го наречем с името му. Това е хибридна война", обяви Фон дер Лайен.

Тя посочи, че Русия е отговорна за всички инциденти, но изтъкна, че е ясно, че целта на Русия е да "сее разделение" в Европа.

Европейските служители вече приписаха някои от последните инциденти на Москва.

"Справянето с хибридната война на Русия не е само въпрос на традиционна отбрана", отбеляза Фон дер Лайен. "Това изисква нов начин на мислене за всички нас. Можем или да се отдръпнем и да наблюдаваме как руските заплахи ескалират, или да ги посрещнем с единство, възпиране и решителност".


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грешка

    28 4 Отговор
    Тя от 2002 е във !

    13:07 08.10.2025

  • 2 име

    44 4 Отговор
    Този в дясно колко имота има в САЩ? Ако не му стигат, трябва родната сopoсня да отдели от джоба пари да си купи още човека!

    Коментиран от #77

    13:07 08.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оууу уфсъ,

    56 3 Отговор
    Пращай 5-те си внука и 7 - те си коп..л.та на фронта срещу Русия и ще победите. Чуждите деца не пипай.

    Коментиран от #112

    13:08 08.10.2025

  • 5 Георги

    56 2 Отговор
    Хибридна Война - включва финансиране на партии и организации на територията на чужди държави, поддържането на медии, пропагандиращи определени възгледи и позиции и пряко финансиране на пропагандни кампании и терористични актове, насочени към дестабилизация на набелязаната страна.
    Някой да се сеща финансирането на чии програми беше спряно януари месец от Тръмп и Мъск?

    13:08 08.10.2025

  • 6 Вашето мнение

    52 4 Отговор
    Мърцуля е спокойна, корумпетата в ес я подкрепят и тя може да си говори каквито си глупости иска.

    13:09 08.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Поет

    30 4 Отговор
    Ах , Урсула
    Искам аз да инасула
    Мойта краставица крива
    Да подърпа и извива
    Докато не я изправи
    Като вакуум и направи

    13:09 08.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фащай метлата

    46 3 Отговор
    и на източния фронт. Не ми философствай.

    13:09 08.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Така е

    38 2 Отговор
    когато в главата си имаш не мозък а чип от пералня !

    13:10 08.10.2025

  • 13 Дон Дони

    44 3 Отговор
    Тези наистина са умствено увредени! Как мина този дрон през Полша та да стигне до Мюнхен! Като ги знаем поляците щяха да ореват света! Следващите две години до изборите ще е политика на подклаждане на страх ако не паднете в четвъртък!

    Коментиран от #17

    13:10 08.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Георги

    37 4 Отговор
    пак за пари става въпрос! Мнооого пари! Има-няма €800,000,000,000!

    13:12 08.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 На луд

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "Дон Дони":

    ли се правиш?

    13:13 08.10.2025

  • 18 Ха ХаХа

    24 3 Отговор
    Боклук Сър Джон

    13:13 08.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Оградата на Тръмп

    19 1 Отговор
    Ацтеките от другата страна на Оградата на Тръмп очакват с нетърпение томахавките.

    13:13 08.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 бойче

    14 4 Отговор
    как препускаше в стърнищата мааигрознадаеба

    13:15 08.10.2025

  • 23 Енергиенексперт

    17 1 Отговор
    Хибридната война започна с плановете за газопровода Набили !Премина в конвенционална в Сирия и други !Сега е смесена !

    13:16 08.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Механик

    22 5 Отговор
    Аз па знам, че когато двама се обичат и уважават, никой не може да посее раздор между тях.
    Щом "колективните" може да ги раздели Путин (дето умря и сега е болен), дето е шеф на най-бедната изостанала страна (17 век) и с външните тоалетни, значи, че колективните не са чак толкова колективни.
    Голямо шубе бе?! Путин ви покъса ританките.

    13:18 08.10.2025

  • 26 ха-ха

    8 6 Отговор
    Помощ, Урсула!

    13:18 08.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 външен нужник

    7 16 Отговор
    Фашистка русия завижда на всички ,които имат вътрешна тоалетна!!!

    13:19 08.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Горд Българин

    5 16 Отговор
    България е част от великия ЕС!!!

    Коментиран от #49

    13:21 08.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 За да няма войната

    20 2 Отговор
    Урсула трябваше да инструктита Зелемски да каже:

    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения.
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната

    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман и Урсула са виновени за войната, макар,че Зеленски беше избран да няма война. С помощта на запада той провокира войната.

    13:21 08.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Иванушка🇺🇲

    3 23 Отговор
    Когато Свободния свят е обединен срещу основния враг фашистка русия няма да ни изплаши хибридната война. Лошото е че психопата и масов убиец путин търси сблъсък с НАТО и гореща война с Европа.

    Коментиран от #68

    13:22 08.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ЕС ли е велик

    15 1 Отговор

    До коментар #37 от "Горд Българин":

    Ес е съюз на фалирали държави. С това е действително забелижителен, но не велик.

    Коментиран от #102

    13:24 08.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гетлост

    13 1 Отговор
    Противна и куха няма как хората да са единни при положение че искате да ги направите украинци(да умират за интересите на мегабогатите елити на колективния запад които искат да наложат волята си над останалото човечество)!

    13:25 08.10.2025

  • 54 Изпробват

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Георги":

    си интелекта ?

    Коментиран от #62

    13:25 08.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Изпробват":

    възможно е, то като естествено пр с т ти трябва ии

    13:26 08.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Зевзек

    14 1 Отговор
    "Русия е отговорна за всички инциденти"

    Даже и за кафявото в гащите на евроатлантиците е виновна.

    13:27 08.10.2025

  • 68 Концентриран

    14 0 Отговор

    До коментар #42 от "Иванушка🇺🇲":

    Русия не търси война, а безопасност, отказана й в последните 30 години

    13:27 08.10.2025

  • 69 незнайко

    12 0 Отговор
    Тази жена ще погуби ЕВРОПА ! Защо с всички усилия иска да изкара РУСИЯ виновна без да има доказателства ? Защо не говори какво е ставало през 2014 година в Украйна ? Защо са били тези размирици довели до сегашното положение в Европа ? Няма ли най-накрая някой да излезе и да каже истината, че организаторите на Майдана са от ЗАПАДА !!! От 1990 година Европа вече не е под влиянието на Русия и отново 35 години по късно иска да я НАПАДА ! Наполеон, Хитлер а сега и Макрон се изявява като желаещ за война ! Колко колонии е имала Русия по света и колко са колониите на КАПИТАЛИСТИТЕ Англия, Франция, Германия,Португалия, Испания а и САЩ откакто са се пръкнали на този свят ? Цяла Африка беше окупирана от тях ! КАПИТАЛИЗМА Е БИЛ ВИНАГИ ПОРОБИТЕЛСКИ СТРОЙ !!!

    13:28 08.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Цитат

    13 0 Отговор
    Тази глупава, многодетна стара жена, не трябваше никога да става шеф на ЕС. Мозъкът и е напълно изпращял с фобията по Путин.

    13:28 08.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ЛИЛИ

    13 0 Отговор
    ЗАЩО ТРИЯТ ТОЛКОВА СИГУРНО МНОГО ХОРА ОБИЧАТ МАИКАТА НА УРСУЛА

    13:28 08.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Един

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    А да знаеш Путлер колко имота има. Този не може да се мери с него На рашките яко са бръкнали в джоба....и не само в джоба.

    13:29 08.10.2025

  • 78 колко болни трябва да са тази

    12 0 Отговор
    урсолита или хората около нея -първо бяха чипове от перални,после бяха избори в който има пръст Русия сега са дронове -как дрон от Русия ще стигне Германия -Дания хахаха приказаки за наивници .но тези усорилити са много по хитри така се крадат милиарди от тяхна страна

    13:29 08.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Симо

    10 0 Отговор
    По-голямата част от арабо-мюсулманското населени на Европа изобщо не е обезпокоено от "хибридните" атаки на номенклатурата на ЕС! Нито биха се трогнали от разказите за нападнатата Европа! Реално даже, тези своеобразни измислици не могат да стигнат до аудиторията за която са предназначени ( бялото население на континента) защото те са заети с ОЦЕЛЯВАНЕТО си в Европата на тази администрация. Нито във Франция, нито в Германия, нито в Испания се интересуват от всичките тези брътвежи, защото истинската инвазия, истинската хибридна война се води по улиците им с нашествениците от Африка, близкия Изток и Азия!

    13:29 08.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Истината:

    11 0 Отговор
    Тези Урсулици докато не запалят война с Русия
    Няма да се кротнат,
    За Урсулите Не ми е жал, но жалко, че и невинни хора ще пострадат.

    13:31 08.10.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Истината:

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Урсулите згубиха в Украйна.
    Сега хапят в предсмъртна агония.

    13:32 08.10.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Лили

    8 1 Отговор
    Как го търпи това земята,бре?

    13:34 08.10.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ТАУРУС

    2 6 Отговор

    До коментар #95 от "Кит":

    ТОМАХОУК
    Бункера!

    13:37 08.10.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Оди у

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "ЕС ли е велик":

    Русиа

    13:38 08.10.2025

  • 103 123456

    2 1 Отговор
    ах , какви думи , какви слова ....

    13:39 08.10.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 жълтопаветник

    1 0 Отговор
    министерството на истината в действие...

    13:45 08.10.2025

  • 106 наблюдател

    2 0 Отговор
    Това семпло кривокрако същество в панталонки закопа Бундесвера -ще закопае и Европа.

    13:47 08.10.2025

  • 107 не не съм

    2 0 Отговор
    Ами то тука няма смисъл да се коментира , всичко се изтрива !

    13:48 08.10.2025

  • 108 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ти си луд бре Парцалев!

    13:48 08.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Отново

    1 0 Отговор
    празни приказки и евро измишльотини... Надали някой им обръща внимание освен шепата маниаци наречени "лидери на Европа". Никой не ги взема на сериозно .

    13:49 08.10.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 За чуждите деца не се грижи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оууу уфсъ,":

    И не вярвай на кръщелното си. Лъжат те.

    13:51 08.10.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Жалкото е,":

    няма как да са успешни, тя е подкрепяна от всички, които са в кюпа. Признание за провал ще е фатален за всички около нея! А в някои страни може дори прокуратурата да се самосезира.

    13:52 08.10.2025

  • 115 м о д e r a t о р а

    1 0 Отговор
    до всички коментиращи: Не може да говорите срещу урсулата, не разбрахте ли ?

    13:53 08.10.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Забележете кой коментари не се трият.

    13:57 08.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания