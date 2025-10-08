Урсула фон дер Лайен: Европа е пред хибридна война, традиционната отбрана не стига

Последните инциденти с дронове и други нарушения на въздушното пространство показват, че Европа е изправена пред хибридна война, на която трябва да отговори с мерки, надхвърлящи традиционната отбрана. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс".

"Това не е случаен тормоз", подчерта тя в реч в Европейския парламент в Страсбург.

"Това е последователна и ескалираща кампания за обезпокояване на нашите граждани, изпитване на нашата решителност, разделяне на нашия Съюз и отслабване на подкрепата ни за Украйна. И е време да го наречем с името му. Това е хибридна война", обяви Фон дер Лайен.

Тя посочи, че Русия е отговорна за всички инциденти, но изтъкна, че е ясно, че целта на Русия е да "сее разделение" в Европа.

Европейските служители вече приписаха някои от последните инциденти на Москва.

"Справянето с хибридната война на Русия не е само въпрос на традиционна отбрана", отбеляза Фон дер Лайен. "Това изисква нов начин на мислене за всички нас. Можем или да се отдръпнем и да наблюдаваме как руските заплахи ескалират, или да ги посрещнем с единство, възпиране и решителност".