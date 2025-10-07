Новини
Доналд Туск: Проблемът не е, че "Северен поток" е бил взривен, а че е бил построен!

7 Октомври, 2025 20:33

Полският премиер изтъкна, че в крайна сметка съдът трябва да реши дали Володимир З., който беше задържан близо до Варшава в края на септември, да бъде предаден на Германия

Не е в интерес на Полша да предаде украинския гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването и повредата на газопроводите "Северен поток", каза днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Полският премиер изтъкна, че в крайна сметка съдът трябва да реши дали Володимир З., който бе задържан близо до Варшава в края на септември, да бъде предаден на Германия. Но той повтори отдавнашната позиция на Полша против газопроводите, които според Варшава са ключови за превръщането на Европа в прекалено зависима от руската енергия.

"Проблемът на Европа, проблемът на Украйна, проблемът на Литва и Полша не е, че "Северен поток 2" е бил взривен, а че е бил построен", каза Туск на пресконференция.

"Със сигурност не е в интерес на Полша да предаде този гражданин на чужда държава", добави той.

Засега германските власти не са коментирали изказването на Туск.

Полски съд постанови вчера, че Володимир З. трябва да остане в ареста за още 40 дни, докато се вземе решение дали да бъде предаден на Германия въз основа на европейска заповед за арест.


  • 1 Зевс

    42 1 Отговор
    Хиените на Европа май пак ще ги делкат руснаци и германци :)

    20:34 07.10.2025

  • 2 Съдията

    52 3 Отговор
    Поредният "демократ" защитаващ тероризма. Мъка либерастска!😂

    20:35 07.10.2025

  • 3 Бич може

    31 2 Отговор
    Тоя е пътник

    20:36 07.10.2025

  • 4 Сър Уинстън

    36 1 Отговор
    Туск, от утре ви забраняват въглищата, както са забранени в Германия и ще видиш трилионната ви икономика как се влачи по корем.

    20:37 07.10.2025

  • 5 Птицевъд

    28 1 Отговор
    Абе що всички патоци не са съвсем у ред с главата?

    Коментиран от #25

    20:38 07.10.2025

  • 6 Поляк и на снимка да го видиш, шам...

    19 0 Отговор
    ...ар му γΔαρΝ.

    Коментиран от #8

    20:39 07.10.2025

  • 7 мошЕто

    18 1 Отговор
    Накрая укрина ще го изкарат национален герой . Толкова за полското и немско правосъдие .

    20:41 07.10.2025

  • 8 ха-ха

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Поляк и на снимка да го видиш, шам...":

    И пак ще му е малко !

    20:42 07.10.2025

  • 9 Брей

    19 0 Отговор
    Йеж, къв наглец!? Чудя се, кои са по-големи тьпаци и наглеци полонезите или укpeзите?

    Коментиран от #12, #35

    20:43 07.10.2025

  • 10 Той по големият проблем е

    18 1 Отговор
    че сте се родили продажниците. Щяхте толкова да спестите на света.

    20:43 07.10.2025

  • 11 ХиХи

    11 1 Отговор
    Проблема не е че Полша е била взривена, проблема е че Каренски и е дал независимост

    20:47 07.10.2025

  • 12 Швейк

    4 16 Отговор

    До коментар #9 от "Брей":

    Не се чуди! Ватенките отдавна са окупирали първото място за наглост!

    20:47 07.10.2025

  • 13 така, така

    19 2 Отговор
    Да ни е честито! Изказването на Туск срива всякаква правна рамка в ЕС.
    Отделно плюе в икономическия интерес на друга държава, не че немците имат топки да потърсят отговорност на САЩ и 0крайната. Обаче, да провъзгласиш един чисто терористичен акт като еманация на справедливостта и да разсъждаваш, че този акт едва ли не е решил проблема и е възстановил справедливостта! Началото на края на ЕС започна.
    ЕС вече е всичко друго, но не и стуктура с правен ред и взаимоуважение между играчите.
    Имайки предвид мижитурката Мерц, не очаквам Германия да защити своя интерес. Никога не съм очаквал, че Германия ще удари такова дъно. Всеки може д асе гъбарка с тая държава, паедон държавица.

    Коментиран от #16

    20:48 07.10.2025

  • 14 Минало свършено.

    2 13 Отговор
    Повече няма и да бъде строен.Ненужен като бг копейка.Финито!

    20:48 07.10.2025

  • 15 Така е

    14 2 Отговор
    Поляците не искаха Северен поток, защото беше конкуренция на минаващия през Украйна и Полша газопровод, от който те получаваха транзитни такси. Сега поляците треперят да не гръмнат онзи, по който получават газ.

    20:48 07.10.2025

  • 16 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 16 Отговор

    До коментар #13 от "така, така":

    Чао Газпром.
    До 2027 внос на петрол от блатото ще бъде равен на НУЛА.

    Коментиран от #22, #23, #26, #47

    20:49 07.10.2025

  • 17 Абе

    15 1 Отговор
    пробемьт е не че има поляци, а че Полша съществува...

    20:50 07.10.2025

  • 18 Гориил

    2 1 Отговор
    Нобелова награда !

    20:51 07.10.2025

  • 19 хгф

    5 1 Отговор
    Тия май искаха няколко трилиона/х1000 милиарда/ репарации от Германия за ВСВ.

    20:52 07.10.2025

  • 20 лошо

    9 1 Отговор
    последният път, когато немците са били унижавани от съседите си не завърши добре за никой. Наложи се Русия да им въвежда ред.
    Туск да внимава как се гъбарка с немците, че да не гледаме повторение на същия филм. Тоя път може и други полски градове да станат белоруски (едва ли някой вече ще прави подаръци на 0крайната) за 80 години.

    20:53 07.10.2025

  • 21 Заблуден визионер

    9 2 Отговор
    Тоя пак се изживява като европски умник и ръси оценки и дава "акъл" на големите в Европа.
    В същност си е един геополитически нещастник. Лошото е, е много станаха и това е опасно

    20:54 07.10.2025

  • 22 Съдията

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Точно така. Тогава ще купуваш руско ядрено гориво, но с етикет "Уестингхаус" и руски газ, с етикет "Тексако". Естествено на двойна цена. Или мислиш, че ще заместят руските горива с такива от Космоса? Злобата може да те направи само по-беден, мозък така или иначе нямаш.😂

    Коментиран от #24, #27

    20:54 07.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пора

    3 12 Отговор

    До коментар #22 от "Съдията":

    Путинова русия умира.Това е важното.

    Коментиран от #29, #31, #34

    20:58 07.10.2025

  • 25 Щото

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Птицевъд":

    са патоци - затова.

    20:58 07.10.2025

  • 26 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    За сите глупаци ще има димукратиен и ще им се радват как блеят като агънца докато ги решат.

    21:01 07.10.2025

  • 27 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Съдията":

    10 държави имат повече горива от всякакъв вид отколкото русия.На тройно по-ниски цени.
    В кажи как германците пак ще мръзнат и печелиш 15 рубли.
    В половин русия бензинът е с купони.
    И да ви сменят опркитe,че гладни оставате.

    Коментиран от #32, #36, #39

    21:02 07.10.2025

  • 28 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Магарето си е магаре дали в Полша дали в Германия все тая,тези долни подлизурковци упорито искат и ще запалят тсв

    21:03 07.10.2025

  • 29 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пора":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #33

    21:03 07.10.2025

  • 30 Евро...г.....ейски ценности

    6 0 Отговор
    По- добре да рушим отколкото да запазим нещо направено.....Некадърниците управляващи Европа на съд до един !!!

    21:05 07.10.2025

  • 31 Дио

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пора":

    Тя умира от 4 години.Обаче кочината ЕС започва да се срива.Франция поведе хорото.Швабите на 2 място.Италия ги следва.Ще хвърлям боб за четвъртите .

    21:05 07.10.2025

  • 32 Съдията

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Не, 10 държави държат 90% от изкопаемите горива в света, включително Русия. И няма никакъв начин да заместят руските в Европа. Но овце като теб ще купуват от САЩ, Турция и Азербайджан и ще си викат "не на руското". Пък то пак руско, но на двойна цена. Бееееее!😂

    21:06 07.10.2025

  • 33 Знаем

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Пропагандата":

    Ти се уцелен
    Със Сигурност
    Бре Кремълски Тампон.

    Коментиран от #38

    21:07 07.10.2025

  • 34 Мозъка

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пора":

    ти умира на тебе ама то у пор колко мозък да има.

    21:07 07.10.2025

  • 35 Хвани едните

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Брей":

    Удари другите ,ама така ,че нищо да не остане нито от едните нито от другите.....

    21:07 07.10.2025

  • 36 Пазара в света е един

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Ако се откажеш от един, ще го купи друг. Излишни количества няма. Просто е чудно колко сте глупави да мечтаете да ви свалят кожи.

    Коментиран от #41

    21:07 07.10.2025

  • 37 да му имаш проблемите на Тъск🤣🤣🤣

    4 1 Отговор
    Да не се окаже,подобно на Украйна ,че освобождаването на Полша от Червената армия е било грешка...🤣🤣🤣

    21:08 07.10.2025

  • 38 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Знаем":

    винаги се цели в глупака.

    21:09 07.10.2025

  • 39 абе ти

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    почти си уцелил ник-а, който напълно да ти пасне - вярно си пълен провал!
    Има много хора дето като теб вярват в опорките и смятат за свой свещен дълг да ги повтарят, ама твоето е диагноза.
    Нито си наясно с пазарите, нито с ресурсите.
    Ако ще си запълваш времето, пиши за нещо друго. В тия теми си гол и бос.

    21:12 07.10.2025

  • 40 Баба Меркел

    1 1 Отговор
    го построи,за да прецака Дойче юберале !

    21:16 07.10.2025

  • 41 Като Боташ

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Пазара в света е един":

    Нали ?

    21:17 07.10.2025

  • 42 123456

    1 1 Отговор
    ха ха ха - ми кой щеше да помпи газ от него бре , Туси - Германия , да Германия го искаше и откак го нямат се затриват сами !

    21:18 07.10.2025

  • 43 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    Проблема е че презерватива на бащата на Доналд туск се е спукал.

    21:18 07.10.2025

  • 44 Шопо

    1 0 Отговор
    Проблема не е в това че Берлин е бил разделен, проблема е че е обединен.
    Не е трябвало стената да пада.

    Коментиран от #46

    21:19 07.10.2025

  • 45 Ами да

    1 0 Отговор
    поляците се радваха, че е взривен, външният им министър написа благодаря, америка!

    21:20 07.10.2025

  • 46 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Шопо":

    Тачър беше против

    21:20 07.10.2025

  • 47 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    И откъде ще внасяш ,умнокрасивото на мама

    21:21 07.10.2025

  • 48 Путин

    0 0 Отговор
    искаше със Северен поток да направи Германия и ЕС световни хегемони !Хората в Европа,свободни и богати !

    21:22 07.10.2025

